Arvostelussa NordVPN

NordVPN (mainoslinkki) on Panamalle rekisteröity VPN-palvelu, jolla on jo yli kahdeksan miljoonaa asiakasta. Yhtiö pyrkii erottumaan kilpailijoistaan erityisesti kattavilla ominaisuuksillaan – ja on helppo ymmärtää miksi. VPN-palvelu tarjoaa yli 5 400 palvelinta 61 maassa.

VPN-palvelulla on omat sovellukset Windowsille, Macille, iOS:lle, Androidille, Linuxille ja muille yleisimmille käyttöalustoille. NordVPN tukee peräti kuutta yhteyttä kerrallaan, joten yksi tilaus riittää varmasti kaikille laitteillesi.

NordVPN:ssä on kaikki tekniset ominaisuudet, joita voisit VPN:ltäsi odottaa. Se tukee esimerkiksi OpenVPN:ää, joka takaa vahvan salauksen ja hyvän suorituskyvyn. Palvelussa on kill switch verkkoliikenteen katkaisuun VPN-yhteyden katketessa ja DNS-vuotosuoja, joka salaa identiteettisi.

Palvelussa on myös hieman epätavallisempia ominaisuuksia, kuten datan tuplasalaus ja Onion-tuki. NordVPN hyödyntää myös CyberSec-teknologiaa suojatakseen käyttäjän mainoksilta, haittaohjelmilta ja phishing-yrityksiltä. Palvelun P2P-tuki on hieno lisä, ja yhtiö vakuuttaa myös, ettei se kerää käyttäjistään mitään lokitietoja. Panama on erinomainen vaihtoehto VPN-palvelun kotipaikaksi, sillä maan lainsäädäntö antaa poikkeuksellisen vahvan suojan käyttäjän datan yksityisyyteen.

NordVPN kertoo tehneensä viime aikoina huomattavia parannuksia palveluun. Se on muun muassa uusinut sovellusten käyttöliittymiä, hionut yhteyksien nopeuksia, parantanut salausta sekä antanut Price Waterhouse Cooperin tehdä riippumattoman tarkastuksen sen lupauksesta olla keräämättä lokitietoja (joka osoittautui pitävän paikkansa). Yhtiö kertoo myös testaavansa parhaillaan uutta Wireguard-protokollaa, mutta meillä ei ole vielä tietoa sen käyttöönottopäivämäärästä.

Jos palvelun lukuisat ominaisuudet menevät yli hilseen tai kohtaat jonkin yllättävän ongelman, voit ottaa yhteyttä NordVPN:n ympärivuorokautiseen asiakaspalveluun. Osaavat asiakasneuvojat avittavat käyttäjän pikaisesti oikeille raiteille sähköpostitse tai live chatin kautta. Myös palvelun hinnoittelu on kohtuullinen, ja NordVPN tarjoaa seitsemän päivän ilmaisen kokeilun kaikille palvelua pohtiville.

NordVPN tukee monia maksutapoja: luottokortteja, Alipayta, UnionPayta ja jopa kryptovaluuttoja. (Kuva: NordVPN)

Hinnoittelu

NordVPN:llä on selkeä ja yksinkertainen hinnoittelumalli, johon kuuluu kolme eri pakettia.

Voit valita 10,50 euroa maksavan kuukausitilauksen, 73,74 euroa maksavan vuositilauksen (6,14 €/kk) tai 94,54 euroa maksavan kolmen vuoden tilauksen (2,62 €/kk). Pitkäaikaiset tilaukset ovat siis merkittävästi halvempia kuin kuukausitilaus.

Hinnoittelu on ylipäätään houkutteleva NordVPN:n parhaisiin kilpailijoihin nähden. Esimerkiksi ExpressVPN:n vuositilauksen kuukausihinnaksi tulee selvästi kalliimpi 8,32 $/kk. Toisaalta NordVPN pärjää jopa budjettiluokan vaihtoehdoille kolmen vuoden tilauksellaan, sillä vaikkapa Private Internet Accessin pisin kahden vuoden tilaus maksaa 3,49 dollaria kuussa – eli yli 14 prosenttia enemmän kuin NordVPN.

Jokaisen eri tilauksen yksityiskohdat on kerrottu selkeästi, eikä palvelussa ole käytetty mitään ärsyttäviä markkinointikikkoja. Tilaussivulla ei ole mitään harhaanjohtavaa tarjoushintaa, joka häviää tilauksen uusiutuessa, vaan asiakas maksaa tasan sen hinnan, jonka palvelu lupaa. Jokaisen tilauksen yhteydessä lukee vertailukelpoinen kuukausihinta, laskutusväli ja laskutussumman suuruus (esimerkiksi 6,14 €/kk, 73,74 € lasku vuoden välein). Ymmärrät siis takuulla sopimuksesi oikean hinnan ennen ostopäätöstäsi.

Positiivinen vaikutelma sai jatkoa myös kirjautumisprosessissa. Käyttäjän ei tarvitse kertoa palvelulle kaikkia henkilötietoja, sillä NordVPN tarvitsee käytännössä vain sähköpostiosoitteesi. Myös palvelun maksuvaihtoehdot ovat paremmat kuin suurimmalla osalla. NordVPN hyväksyy kaikki esimerkiksi kaikki kortit, PayPalin, Bitcoinin ja monet muut kryptovaluutat.

Jos et ole vielä täysin varma ostopäätöksestäsi, yhtiö tarjoaa 30 päivän rahat takaisin -kampanjan. Voit peruuttaa tilauksesi kuukauden sisällä ilman mitään ylimääräisiä selityksiä, ja saat rahasi takaisin kokonaisuudessaan. Kuukauden "kokeilujaksossa" ei ole mitään data- tai käyttörajoituksia.

Yksityisyys

Kaikkien VPN-palveluiden ydintekijä on niiden salausteknologia. NordVPN hyödyntää vahvaa IKev2/IPSec-tekniikkaa, joka takaa käyttäjälle AES-256-GCM-suojauksen. Salausavainten jatkuva vaihtaminen (tällä kertaa 3072-bittisellä Diffie-Hellman-avaintenvaihtoprotokollalla) varmistaa, ettei hyökkääjä pääse siirtymään aiempiin istuntoihin, vaikka se onnistuisikin murtautumaan nykyiseen istuntoon. Se on erinomainen järjestelmä, joka on käytössä oletuksena Macilla ja iOS:llä, mutta saatavilla myös muille alustoille (mukaan lukien Windowsille).

NordVPN:n OpenVPN-sovelluksen aiempi AES-256-CBC-salaustekniikka on nyt päivitetty AES-256-GCM:ään. Se ei ole varsinaisesti mikään vallankumouksellinen muutos, mutta antaa pientä teknistä etumatkaa moniin kilpailijoihin verrattuna.

Kun olet yhdistänyt laitteesi palvelimelle, NordVPN:llä on vielä muutama muukin temppu, jolla se pystyy parantamaan käyttäjiensä yksityisyyttä. Yksi esimerkki tästä on Onion over VPN -toiminto, joka ohjaa liikenteesi ensin NordVPN:n oman palvelimen kautta ja uudelleenohjaa sen sitten vielä sipulireitityksen kautta lopulliseen päämääräänsä.

Tämä tuplasalaus hidastaa toki verkkoyhteyttä, mutta sen ansiosta alkuperäisen käyttäjän jäljittäminen on liki mahdotonta. Kaikkein parasta toiminnossa on se, ettei käyttäjän tarvitse edes ymmärtää mitään sipulireitityksen toimintaperiaatteista (esim. Tor-verkoista) pystyäkseen hyödyntämään toimintoa. Ominaisuus ei vaadi minkään lisäosan asentamista tai monimutkaisten asetusten määrittämistä. Käyttäjän tarvitsee vain yhdistää johonkin NordVPN:n Onion over VPN -palvelimista, niin järjestelmä huolehtii automaattisesti kaikesta muusta.

NordVPN tarjoaa myös Double VPN -toiminnon, joka ohjaa verkkoliikenteesi ensin yhden VPN-palvelimen läpi, sitten salaa tietoliikenteen uudelleen ja lähettää vielä toisen NordVPN:n palvelimen läpi ennen lopullista määränpäätänsä. Tällaisen ominaisuuden käyttäminen ei ole tarpeellista tai edes järkevää suurimmalle osalle ihmisistä, mutta se on kuitenkin olemassa, jos jostain syystä sattuisit tarvitsemaan sitä. Kaiken lisäksi se ei edes hidastanut käyttöä niin paljon kuin odotimme. Nopean testimme perusteella 70 Mbps:n yhteys hidastui vain 45 Mbps:ään, kun käytimme samaan aikaan englantilaista ja ranskalaista palvelinta (testilaitteemme oli Englannissa).

Käytit sitten yhtä tai kahta VPN-palvelinta samaan aikaan, NordVPN:n kill switch -ominaisuus katkaisee yhteyden välittömästi VPN-yhteyden katketessa. Sen ansiosta verkkoliikenteestäsi ei pääse vahingossakaan minkäänlaisia datavuotoja. NordVPN erottuu kilpailijoistaan siinä, että se käyttää kahta kill swichiä. Toinen niistä estää kaikki verkkoyhteydet silloin, kun käyttäjä ei ole yhteydessä VPN-palvelimeen (toiminnon saa myös halutessaan pois käytöstä) ja toinen katkaisee vain tiettyjen sovellusten verkkoyhteyden VPN-yhteyden katketessa.

NordVPN kertoo, että palvelu osaa estää myös DNS-vuodot. Omat tarkistuksemme DNS Leak Testistä, IP Leakistä ja muilta alan sivustoilta näyttävät vahvistavan väitteet. Oma DNS-osoitteemme oli aina sama kuin IP-osoitteemme, emmekä havainneet yhtään DNS- tai WebRTC-vuotoa.

NordVPN ei kerää mitään lokitietoja käyttäjistään (Kuva: NordVPN)

Lokitiedot

NordVPN kertoo, ettei se koskaan kerää käyttäjiensä lokitietoja. Suurin osa muistakin VPN-palveluntarjoajista sanoo toki samaa, mutta NordVPN määrittelee lupauksensa hyvin tarkasti.

"NordVPN ei pidä minkäänlaisia lokeja internetkäytöstäsi. Emme tallenna yhteytesi kestoa, IP-osoitteita, käytettyjä palvelimia, vierailtuja verkkosivuja tai ladattuja tiedostaja".

Se ei kata ainoastaan tekemisiäsi verkossa, vaan koskee myös erilaisia kirjautumistietoja, kuten IP-osoitteesi tallentamista yhdistäessäsi palvelimelle ja VPN-palvelimen osoitetta. Kaikkien VPN-palveluiden lokitietojen salaus ei ole yhtä kattava kuin NordVPN:llä, joten se on ehdottomasti yksi palvelun vahvuuksista.

VPN-palveluiden myynnissä käytetään toisinaan harhaanjohtavia kissankokoisilla kirjaimilla lukevia väitteitä, joita oiotaan vasta jollain pienellä printillä tihrustetuissa käyttöehdoissa. Käyttöehdot onkin hyvä syynätä läpi ennen VPN:n valintaa.

NordVPN:n kohdalla ei kuitenkaan paljastunut mitään ikäviä yllätyksiä, vaan mainosmateriaaleissa esitetyt väitteet osoittautuivat oikeiksi. Yhtiö kyllä tallentaa joitain tietoja käyttäjistään: sähköpostin, maksutiedot, asiakaspalveluun lähettämäsi viestit ja NordVPN:n verkkosivuilla käytetyt evästeet. Jopa tätäkin listaa pystyy tosin typistämään käyttämällä erillistä sähköpostia vain VPN-palveluun rekisteröitymiseen ja maksamalla bitcoineilla.

Moneen muuhun VPN-palveluntarjoajaan verrattuna käyttäjän ei tarvitse edes sokeasti luottaa pelkästään yhtiön omiin lupauksiin, sillä NordVPN palkkasi vuonna 2018 tunnetun Price Waterhouse Cooperin käymään itsenäisesti läpi kaikki yhtiön toimintatavat ja palvelut. Riippumaton konsulttiyhtiö totesi, että NordVPN:n lupaukset lokitiedoista pitivät paikkansa.

Raportissa ei tosin listata juurikaan teknisiä yksityiskohtia. Sen käsittelyä rajoittavat myös monet lakiseikat, joiden vuoksi emme esimerkiksi saa edes lainata raportin kohtia arvostelussamme. NordVPN:n asiakkaat ja koekäyttäjät pääsevät kuitenkin katsomaan raporttia vapaasti. Arvostamme joka tapauksessa yhtiön vaivannäköä lupaustensa todistamiseksi. Tunnetun riippumattoman konsulttitalon tarkastus antaa sille myös huomattavasti enemmän uskottavuutta kilpailijoihin nähden.

Käytämme useita eri nopeustestejä arvioidessamme VPN-palveluita. (Kuva: Fast.com)

Suorituskyky

VPN:ää valitessa monen prioriteettilistan kärjessä on yksityisyys, mutta välittömänä kakkosen tulee tietysti palvelun suorituskyky. Lyömätön salaustekniikka kun ei onnistu vakuuttamaan juuri ketään käyttäjää, jos palvelimen nopeus ei riitä edes pyörittämään Netflixiä.

Kokeilimme palvelua Iso-Britanniassa yli 50 maailmaanlaajuisella NordVPN-palvelimella. Tarkistimme joka kerta, että palvelin toimi, mittasimme yhdistämiseen kuluneen ajan, tarkistimme latenssin ja käytimme paikannusta tarkistaaksemme, että palvelin todella sijaitsee väitetyssä paikassa. Mikään edellä mainituista tekijöistä ei anna vielä osviittaa suorituskyvystä, mutta ne vaikuttavat merkittävästi NordVPN:n käyttökokemukseen.

Testien perusteella NordVPN:ssä oli keskimääräistä enemmän toimimattomia palvelimia. Neljä palvelinta ei onnistunut muodostamaan yhteyttä edes kahden yrityksen jälkeen. Jokaisessa VPN-palvelussa on toki satunnaisia ongelmia, mutta NordVPN:n epäonnistuneiden yritysten suhdeluku on pysynyt käytännössä samana jo pidemmän aikaa. Näyttäisi siis, että palvelinten huoltovarmuus on pieni ongelma palvelun suhteen.

Kaikki yhdistyneet palvelimet toimivat kuitenkin erinomaisesti. Yhteydet muodostuivat nopeasti, latenssit olivat pieniä ja kaikki palvelimet sijaitsivat oikeissa paikoissa.

Kokeilimme palvelinten nopeutta käyttämällä Fast.comia, Open Speed Testiä ja Ookla Speedtestiä. Testasimme 10 brittiläistä, 13 amerikkalaista, 12 eurooppalaista ja 18 australaasialaista palvelinta. Kaikki testit suoritettiin Windows 10:llä ja 75 Mbps laajakaistayhteydellä.

Tulokset olivat pääasiassa vaikuttavia. Testiyhteytemme ylsi ilman VPN-palvelinta tyypillisesti noin 72 Mbps:ään, mutta brittiläisen palvelimen käyttäminen laski nopeutta vain aavistuksen 67–68 Mbps:ään. Eurooppalaisten palvelinten nopeus vaihteli niiden maantieteellisen etäisyyden perusteella, mutta suurin osa saavutti 50–65 Mbps:n nopeuden. Poikkeuksena olivat lähinnä Kreikka ja Puola, jotka jäivät noin 30 Mbps:ään.

Myös amerikkalaiset palvelimet toimivat hyvin. Itärannikolla nopeudet nousivat jopa 60–65 Mbps:ään, ja Kaliforniassakin päästiin 50 Mbps:ään.

Vaihtaminen australaasialaisiin palvelimiin toi kuitenkin esiin muutamia ongelmia. Latausnopeudet alkoivat heitellä huomattavasti eurooppalaisia ja amerikkalaisia palvelimia enemmän – pudoten jopa 5 Mbps:ään esimerkiksi Malesiassa ja Thaimaassa. Suurin osa palvelimista saavutti kuitenkin edelleenriittäviä nopeuksia: Singapore pääsi 40–50 Mbps:ään, Japani 40 Mbps:ään ja Australiakin 25–30 Mbps:ään. Tulokset jäivät silti jälkeen markkinoiden nopeimmista VPN-palveluista.

Lyhyesti sanottuna NordVPN kykenee saavuttamaan poikkeuksellisen korkeita huippunopeuksia ja keskimääräistä parempia keskinopeuksia suurimmassa osassa maailmaa. Se ei kuitenkaan pärjää aina kaikkein nopeimmille kilpailijoilleen, kuten ExpressVPN:lle.

NordVPN onnistui avaamaan eri maiden Netflixit (Kuva: Netflix)

Netflix

Yksi VPN-palveluiden suurimmista eduista on mahdollisuus päästä käsiksi maantieteellisesti rajoitetuille sivustoille. NordVPN ei mainitse kykenevänsä avata mitään tiettyjä sivustoja, mutta sen sivuilla mainitaan, että käyttäjä "pääsee käsiksi suosikkisivustoihin ja viihdesisältöihin" ja "voi unohtaa sensuurin".

VPN:n unblock-ominaisuuksien mittaaminen on hieman haastavaa – varsinkin NordVPN:n mittakaavassa – mutta olemme kehittäneet automatisoidun testiohjelman asian tarkastamiseksi. Ohjelma osaa käydä läpi niin monta palvelinta, kun siihen syötetään ja voi testata eri sivuja. Kokeilimme pääsyä amerikkalaiseen Netflixiin, amerikkalaiseen YouTubeen ja BBC:n iPlayeriin.

YouTuben maantieteellisten rajoitusten kiertäminen on varsin helppo tehtävä, mutta tarkistimme senkin varmuuden vuoksi. Kaikki NordVPN:n palvelimet onnistuivat kiertämään rajoitukset.

BBC iPlayerin kohdalla tehtävä ei ole aivan yhtä yksinkertainen, sillä palvelu pyrkii estämään jatkuvasti yhä useammat proxyt ja VPN:t. NordVPN:n manchesterilainen palvelin ei onnistunut pääsemään käsiksi palveluun, mutta lontoolainen palvelin toimi ongelmitta.

Netflix on yleensä kaikkein haastavin pala VPN-palvelimille, sillä monet VPN-palvelut eivät kykene kiertämään sen maantieteellisiä rajoituksia. NordVPN onnistui kuitenkin läpäisemään Netflixin tarkan seulan kaikilla palvelimilla.

Tulos on yleisesti ottaen hyvä, mutta ei takaa sitä, että NordVPN pystyisi pääsemään käsiksi kaikkiin muihin sivustoihin. Sen suuri palvelinverkosto ja kattavat yksityisyydensuoja- ja salaustyökalut antavat käyttäjälle kuitenkin hyvät lähtökohdat rajoitusten kiertämiseen.

NordVPN mainostaa itseään "parhaana VPN-palveluna vertaisverkkokäyttöön (P2P)" (Kuva: NordVPN)

Torrentit

VPN:n eivät yleensä pidä kovin suurta meteliä vertaisverkko-ominaisuuksistaan, eikä NordVPN tee poikkeusta sääntöön. Vaikka yhtiö väittääkin olevansa "paras VPN P2P-käyttöön", ei yhtiön etusivuilla mainita enää mitään vertaisverkoista.

Kaikki NordVPN:n palvelimet eivät tue torrentteja, mutta yhtiö ei myöskään rajoita käyttöä vain kouralliseen amsterdamilaisia palvelimia. NordVPN tarjoaa satoja vertaisverkkoa tukevia palvelimia ympäri maailman, joten käytössäsi pitäisi aina olla sopiva vaihtoehto omasta sijainnistasi riippumatta.

VPN-palvelinten käyttö torrentteihin saattaa olla vaivalloista, jos osa palvelimista ei tue P2P-toimintoja. Jos käyttäjä on nimittäin yhteydessä P2P:tä tukemattomaan palvelimeen ja avaa torrent-sovelluksen, palvelin ei toimi. NordVPN on kuitenkin onneksi niin fiksu, että se osaa tunnistaa automaattisesti kaikki P2P-toiminnot ja ohjata käyttäjän yhteyden eteenpäin torrentteja tukevaan palvelimeen.

NordVPN korostaa, ettei sillä ole mitään rajoituksia asiakkaidensa liikenteelle, joten voit teoriassa ladata niin paljon kuin haluat. Palvelun käyttöehdoissa on kuitenkin pieni tarkennus, jossa mainitaan "kohtuullinen käyttö". Se muotoillaan tarkemmin ottaen niin, ettei käyttäjä saa "tehdä toimia jotka asettavat tai saattavat asettaa kohtuuttoman suuren taakan infrastruktuurillemme". Tämä ehto saattaa mahdollistaa sen, että yritys voisi puuttua poikkeuksellisen suuriin liikennemääriin. Monella muullakin VPN-palvelulla on kuitenkin täysin sama ehto, joten tavallisen käyttäjän tarvitsee tuskin murehtia siitä sen koommin.

NordVPN:llä on P2P-tuen lisäksi muutama muukin hyödyllinen ominaisuus, joiden ansiosta se voisi olla hyvä vaihtoehto torrenttien parissa puuhastelevalle. Palvelu ei kerää mitään lokitietoja käyttäjistään, siinä on monikerroksiset DNS- ja tietoliikennevuotosuojat, maksut voi suorittaa kryptovaluutoilla ja käyttäjä voi hyödyntää erityisiä Double VPN - tai Onion Over VPN -toimintoja entistä paremman yksityisyydensuojan saavuttamiseksi.

Palvelu on yleisesti ottaen vahva ja monipuolinen paketti kaikille torrent-käyttäjille. Suosittelemme kuitenkin harkitsemaan myös ExpressVPN:ää. Kyseisen VPN-palvelun ydinominaisuudet ovat käytännössä samat kuin NordVPN:ssä, vaikka siinä ei olekaan esimerkiksi Double VPN -toimintoa. ExpressVPN kuitenkin tukee P2P:tä kaikilla palvelimillaan ja on NordVPN:ää helppokäytttöisempi.

NordVPN:llä on erillinen sovellus Windowsille, Macille ja Androidille (Kuva: NordVPN)

VPN:n asennusprosessi

Kun olet tilannut VPN-palvelun, haluat todennäköisesti välittömästi asentaa sen sovelluksen ja päästä surffaamaan netissä turvallisemmin. Jotkin palveluntarjoajista tekevät näinkin yksinkertaiselta kuulostavasta prosessista tarpeettoman monimutkaista, mutta NordVPN on onnistunut pitämään kaiken mukavan simppelinä.

Käyttäjä saa näkyviin kaikki tuetut sovellukset klikkaamalla verkkosivuilta kohtaa VPN-sovellukset. Sivusto tunnistaa tuolloin automaattisesti, mitä laitetta käyttäjä käyttää ja tarjoaa suoraan oikean asennuslinkin. Sovelluksia on saatavilla kaikille suosituimmille alustoille, kuten Windowsille, Macille, Androidille, iOS:lle, Linuxille ja Android TV:lle.

Tukisivulta löytyy pitkä lista yli 50 oppaasta, joissa kerrotaan yksityiskohtaisesti, miten palvelun saa asennettua manuaalisesti. Sivulla on ohjeet myös harvinaisemmille käyttöalustoille, kuten Chrome OS:lle, Windows Phonelle, Raspberry Pi:lle, reitittimille, NAS-laitteille ja niin edelleen.

Oppaat ovat huomattavasti yksityiskohtaisempia kuin odotimme. NordVPN:llä on jopa 11 Windows-ohjetta. Käyttäjä löytää siis tavallisen sovelluksen ohella ohjeet myös vaikkapa OpenVPN-sovelluksen asennukseen tai täysin manuaaliseen määritykseen Windows XP:lle, 7:lle, 8:lle ja 10:lle.

Haluatko asentaa NordVPN:n Socks 5 - tai selainproxyna? Sekin onnistuu. Sivuilta löytyi ohjeet tähän muun muassa Chromen, Firefoxin, Operan, Safarin, uTorrentin, BitTorrentin, Vuzen, Skypen j Delugen kohdalla.

NordVPN ei silti ole täydellinen. Jos esimerkiksi käytät OpenVPN:ää, sinun täytyy ladata oikeat OVPN-määritystiedostot. NordVPN:llä on omat määritystiedostot jokaiselle palvelimelleen, joten päädyt tilanteeseen, jossa yhdessä kansiossasi on yli 10 000 eri asetukset.

Yhtiön omat ohjeet selittävät ongelmaa kertomalla, että "OpenVPN:n graafinen käyttöliittymä tukee vain 50 samanaikaista asetusta kerrallaan /config/-kansiossa. Joudut siis kopioimaan kansioon vain osan määrityksistäsi. Koska jokainen tiedosto edustaa [tiettyä] palvelinta, sinun täytyy tietää etukäteen, mihin palvelimiin haluat yhdistää".

Ongelmana on se, että palvelimet käyttävät vain kahta kirjainta maatunnisteissaan. Lopputulos saattaakin päätyä näyttämään hieman kryptiseltä (kuten cr1.nordvpn.com.udp1194.ovpn tai kr12.nordvpn.com.udp.ovpn).

Vaikka arvaisitkin maakoodin oikein, joudut silti selaamaan satoja lähes samanlaisia nimiä vaikkapa amerikkalaisille palvelimille: esim. us2372.nordvpn.com.udp.ovpn, us2373.nordvpn.com.udp.ovpn, us2374.nordvpn.com.udp.ovpn ja niin edelleen. Koodissa ei ole myöskään mitään merkintää palvelimen kaupungista.

Toteutus ei ole suoraan sanottuna järin käytännöllinen, ja suurin osa NordVPN:n kilpailijoista merkkaa palvelimensa selkeämmällä tavalla. Esimerkiksi ExpressVPN voisi käyttää esimerkiksi koodinimeä "my_expressvpn_usa_-_new_jersey_-_1_udp.ovpn". Palvelinten heikko nimeämislogiikka ei kuitenkaan ole ylitsepääsemätön seikka. Jos käytät OpenVPN:ää joudut käymään tämän läpi vain yhden kerran, muussa tapauksessa et joudu kohtaamaan sitä koskaan.

Kartta saatavilla olevista palvelimista auttaa käyttäjää löytämään sopivan palvelimen. (Kuva: NordVPN)

Windows-sovellus

Windows-sovelluksen asentaminen on nopeaa ja helppoa. Käyttäjän täytyy vain siirtyä NordVPN:n lataussivulle, jolloin sivusto tunnistaa automaattisesti käyttämäsi käyttöliittymän. Itse asennus sujuu alle minuutissa.

Sovelluksen avatessa käyttäjä näkee ensimmäisenä useita eri sijaintia kartalla. Kartta toimii pitkälti samalla tavalla kuin mikä tahansa muu dynaaminen kartta, jota olet käyttänyt. Sitä voi liikuttaa hiiren vasemmalla painikkeella ja zoomata hiiren rullasta. Kun löydät kartalta sopivan sijainnin, sinun täytyy klikata kartalla näkyvää symbolia, jolloin NordVPN yhdistää sinut palvelimelle.

Käyttöliittymä on visuaalisesti miellyttävä, mutta sen käytännöllisyydessä olisi parantamisen varaa. Jos haluat esimerkiksi valita jonkin tietyn maan Euroopassa, sinun täytyy ensin etsiä kartalta kyseinen valtio ja zoomata kuva niin lähelle, ettei palvelimen kuvake mene päällekkäin jonkun toisen sijainnin kanssa. Kaiken lisäksi kartassa ei edes näy maiden nimiä, joten joudut todennäköisesti palloilemaan hetken sen välillä kumpi valtioista olikaan Slokavia ja kumpi Unkari. Kaiken lisäksi kartta aloittaa aina "nollasta" avatessasi sovelluksen, joten joudut zoomaamaan sen joka kerta uudelleen.

NordVPN:llä on omat erityiset palvelimensa P2P:lle. (Kuva: NordVPN)

Onneksi maat on listattu myös perinteiseen aakkosjärjestykseen vasemmalla puolella näyttöä sijaitsevaan sivupalkkiin. Voit siis myös skrollata haluamaasi maahan ja painaa sitä, jolloin palvelu yhdistää automaattisesti kyseisen maan parhaaseen palvelimeen.

More-painiketta painamalla NordVPN listaa kaikki palvelimet ja kaupungit kyseisestä maasta. Se on kätevää suurten maiden kohdalla, sillä esimerkiksi New Yorkin ja Los Angelesin välimatka on niin merkittävä, että se vaikuttaa jo yhteyden nopeuteen.

Toteutus ei kuitenkaan toiminut aina täysin ongelmitta. Kaupungit eivät ole välttämättä aakkosjärjestyksessä, sillä esimerkiksi amerikkalaisen listauksen järjestys oli: San Francisco, Chicago, Dallas, New York, Buffalo, Seattle, Phoenix ja niin edelleen. Listan selaamiseen meni siis toisinaan tarpeettoman paljon aikaa.

Voit valita palvelimia jotakin tiettyä tehtävää varten sovelluksen Speciality-listalta. (Kuva: NordVPN)

Palvelimella on myös oma Speciality-listaus, josta saa valittua sopivan palvelimen johonkin tiettyyn tehtävään, kuten P2P:hen, Onion over VPN -toimintoon, kaksoissalaukseen tai erityisen IP-osoitteen valintaan. Erikoispalvelimille yhdistäminen toimii käytännössä samalla tavalla kuin minkä tahansa muunkin palvelimen kohdalla. Esimerkiksi P2P-vaihtoehtoa klikattaessa voit antaa joko sovelluksen valita automaattisesti nopein palvelin tai valita haluamasi vaihtoehdon manuaalisesti listalta.

Jos palvelinten etsiminen kuulostaa sinusta työläältä, olemme samaa mieltä. Onneksi yleisimmin käytetyt palvelimet voi lisätä omiin suosikkeihinsa, jotta ne löytää nopeammin. Valitettavasti palvelimia ei kuitenkaan saa nimettyä haluamallaan tavalla, joten oikean vaihtoehdon löytäminen saattaa olla hieman epäkäytännöllistä.

Esimerkiksi lisättyämme sovelluksen suositteleman P2P-palvelimen suosikkeihimme, se näkyi listassa nimellä "United Kingdom #959". Samaiselta listaltamme löytyi myös kaksi tallentamaamme "normaalia" palvelinta, jotka oli nimetty "United Kingdom #565" ja "United Kingdom #768". Koska palvelimia ei saanut nimettyä uudelleen, oikean palvelimen valinta jäi muistimme varaan.

Kun olet lopulta löytänyt haluamasi sijainnit, sovelluksen käyttö on muutoin helppoa. Palvelinta klikattaessa NordVPN yhdistää siihen muutamassa sekunnissa, jonka jälkeen sovelluksen käyttöliittymä näyttää yhteyden tilan ja käyttämäsi sijainnin. Windowsin työkalupalkin pikakuvake osaa myös kertoa, milloin VPN on päällä ja pois.

Palvelinten välillä vaihtaminen on helppoa. Jos olet jo yhteydessä toiseen palvelimeen, sinun ei tarvitse sulkea edellistä yhteyttä ennen palvelimen vaihtamista, vaan voit klikata suoraan uutta palvelinta. NordVPN osaa tuolloin katkaista automaattisesti nykyisen yhteyden ja yhdistää sinut uudelle palvelimelle.

Jos painat NordVPN:n pikakuvaketta hiiren oikealla painikkeella, saat suoraan näkyviin viimeksi käyttämäsi palvelimet. Yhteyden saa siis muodostettua nopeasti avaamatta erikseen varsinaista sovellusta.

NordVPN:ssä on paljon hyödyllisiä asetuksia. (Kuva: NordVPN)

Yksi positiivinen yllätys on Windows-sovelluksen asetukset-välilehti. Pystyt esimerkiksi määrittämään, että NordVPN aukeaa automaattisesti koneen käynnistyessä. Voit halutessasi viedä toiminnon vieläkin pidemmälle niin, että sovellus yhdistyy auetessaan automaattisesti yleisimmin käyttämääsi palvelimeen.

Myös NordVPN:n kill switch tarjoaa monipuolisemmat ominaisuudet kuin moni kilpailijansa. Palvelun normaali kill switch katkaisee kaiken internet-liikenteen, jos käyttäjä ei ole yhteydessä VPN-palvelimeen. Tämä ehkäisee tietojesi tahattoman päätymisen ulkopuolisille tilanteissa, jolloin yhteys VPN-palvelimelle katkeaa. NordVPN:ssä on kuitenkin myös toinen kill switch, joka mahdollistaa vain tiettyjen sovellusten (kuten torrent-ohjelman) asettamisen kytkimen taakse.

Eri protokollien tuki on rajallinen ainakin Windows-sovelluksen tapauksessa. Voit valita vain OpenVPN TCP:n ja UDP:n välillä. Kaiken lisäksi sekin ominaisuus on piilotettu Advanced Settings -osioon.

Voit valita haluamasi DNS:n kaikille VPN-yhteyksille. (Kuva: NordVPN)

Toisaalta NordVPN kompensoi suppeaa protokollatukea kätevällä asetuksella, jonka avulla käyttäjä saa määritettyä haluamansa DNS:n kaikille VPN-yhteyksille. Suurin osa käyttäjistä ei tarvitse asetusta arkikäyttöönsä, mutta osaava käyttäjä hyötyy DNS:n vaihtamisen myötä esimerkiksi paremmasta suorituskykyä tai haitallisten sivustojen estämisestä. Ominaisuuteen saa lisättyä vieläpä useita DNS-palvelimia, jolloin niiden välillä pystyy vaihtamaan saumattomasti.

NordVPN:n Windows-sovellus on kaiken kaikkiaan vahva paketti, vaikka sillä onkin omat sudenkuoppansa. Kun pääset yli alkuvaiheen paikoin epäkäytännöllisistä määrittelyistä, se tarjoaa miellyttävän käyttöliittymän VPN:n käyttämiseen.

NordVPN:n Android-sovellus on yksi Google Play Kaupan suosituimmista sovelluksista. (Kuva: Google)

Android-sovellus

NordVPN:n Android-sovellus on yksi maailman suosituimmista. Se on ladattu yli kymmenen miljoonaa kertaa, ja sovellus on saanut vaikuttavan 4,4 tähden arvon Google Play Kaupassa (jopa ExpressVPN:llä on vain 4,0 tähteä).

Vaikkemme tietenkään pidä sovelluskaupan arvosteluja täysin tarkkoina, 4,4 tähden keskiarvo on kunnioitettava saavutus ja osoitus käyttäjien tyytyväisyydestä.

Sovelluksen asentaminen sujuu käytännössä samalla tavalla kuin minkä tahansa muunkin Android-sovelluksen kohdalla. Sovelluksen saa ladattua Googlen Play Kaupasta ja latauksen valmistuttua sen saa avattua painamalla NordVPN:n sovellusikonia.

NordVPN:n Android-sovelluksen ulkoasu muistuttaa työpöytäversiota. (Kuva: NordVPN)

Avattuasi sovelluksen näet sen yläreunassa maailmankartan kaikista saatavilla olevista sijainneista. Näytön alaosa on puolestaan varattu palvelinlistalle. Karttaa käytetään samalla tavalla kuin kaikissa karttasovelluksissa: zoomaaminen tapahtuu nipistämällä, ja kartalla liikutaan vetämällä sitä sormella haluttuun suuntaan. Käyttöliittymä ei ole kuitenkaan kovin käytännöllinen.

Saatat nimittäin joutua zoomaamaan kohteita melko pitkään. Etenkin Euroopassa on niin paljon eri vaihtoehtoja, että ensimmäinen zoomaus saattaa jättää kartalle 40 eri sijaintimerkkiä. Kaiken lisäksi kartassa ei lue maiden nimiä, joten jos haluat valita vaikkapa Makedonian, sinun täytyy myös tietää sen sijainti kartalla.

Voit lisätä sijainteja suosikkeihisi, jolloin yhdistäminen käy entistä nopeammin. (Kuva: NordVPN)

Toiselle puolelle maailmaa vaihtaminen saattaa puolestaan vaatia kartan zoomaamista kauemmas, sen vetämistä sormella ja uutta zoomausta lähemmäs. Vaikka käyttöliittymä onkin intuitiivinen ja kartalla liikkuminen helppoa, palvelinten etsiminen vie turhan paljon aikaa.

Onneksi NordVPN on tuonut Android-sovellukseensa myös perinteisemmän listan kaikista saatavilla olevista maista. Maat on asetettu aakkosjärjestykseen, ja sovellus osaa yhdistää automaattisesti valitsemasi maan parhaaseen mahdolliseen palvelimeen yhdellä klikkauksella.

Voit halutessasi määrittää palvelimen myös johonkin tiettyyn kaupunkiin painamalla maan yhteydessä näkyvää valikkoa. Android-sovellus osaa nyt onneksi nimetä palvelimensa myös kaupungin mukaan (esim. Los Angeles eikä United States #1284). Muutos parantaa käyttökokemusta huomattavasti etenkin Yhdysvaltojen tapaisten suurten maiden tapauksessa.

Voit itse asiassa valita palvelimesi vieläkin tarkemmin jopa yhden kaupungin sisällä,

NordVPN käyttää VPN-yhteyteensä OpenVPN-protokollaa – ja se on fiksu veto. Käyttäjien ei nimittäin tarvitse luottaa sokeasti NordVPN:n omaan osaamiseen, vaan tarjolla on alan standardiksi muodostunut luotettava protokolla.

Mobiilisovelluksille tyypilliseen tapaan myös NordVPN:n Android-sovelluksessa on vähemmän vaihtoehtoja kuin sen työpöytäversioissa. Android-sovelluksessa ei saa muun muassa valittua omaa DNS-palvelintaan, eikä tarjolla ole erillistä kill switchiä.

Saat kuitenkin esimerkiksi mainoksia, phishing-yrityksiä ja haittaohjelmia estävän NordVPN:n CyberSecin. Voit myös muun muassa asettaa sovelluksen niin, että se kytkeytyy automaattisesti päälle yhdistäessäsi mihin tahansa muuhun verkkoon kuin kotisi Wi-Fiin (tai muihin sallittuihin verkkoihin).

Sovellus ei ole täydellinen, ja meitä risoo erityisesti sen etusivun tarpeeton karttakäyttöliittymä. Muussa tapauksessa NordVPN:n Android-sovellus on kuitenkin keskimääräistä parempi.

NordVPN:n iOS-sovelluksessa on käytännössä sama ulkoasu ja toiminnot kuin Androidissakin. (Kuva: NordVPN)

iOS-sovellus

NordVPN:n iOS-sovellus asentui helposti, eikä matkalla sattunut mitään yllätyksiä. Se löytyy muiden iOS-sovellusten tapaan App Storesta, jonka jälkeen sovellus ladataan puhelimelle, asennetaan ja kirjaudutaan sisään palveluun.

Sovelluksen etusivulla on sama hieman kömpelö karttaan pohjautuva käyttöliittymä kuin muissakin NordVPN-sovelluksissa, mutta iOS-kehittäjät ovat onnistuneet toteuttamaan sen hieman muita paremmin. Et esimerkiksi pysty zoomaamaan yhtä kauas kuin Android-sovelluksessa, joten yksittäiset sijaintimerkit eivät koskaan peitä toisiaan. Sovelluksen alapalkki osaa myös pienentyä automaattisesti karttaa selatessa, jolloin käyttäjällä on laajempi tila etsiä sopivaa palvelinta.

Karttapohjainen käyttöliittymä ei ole mielestämme edelleenkään tehokkain tapa esittää palvelinvaihtoehtoja, mutta onneksi tarjolla on myös tavallinen lista. Sen saa esille pyyhkäisemällä näyttöä ylöspäin, jonka jälkeen saat muodostettua yhteyden haluamasi maan parhaaseen mahdolliseen palvelimeen yhdellä napautuksella.

NordVPN:n iOS-sovelluksen käyttöliittymä pohjautuu karttanäkymään. (Kuva: NordVPN)

Apple-käyttäjille on kuitenkin luvassa hieman huonoja uutisia, sillä iOS:n Speciality Server -lista on hieman lyhyempi kuin muilla käyttöalustoilla. Voit kyllä valita P2P:tä tai Onion over VPN:ää tukevia palvelimia, mutta iOS:lle ei ole saatavilla kaksoissalausta tai erillistä IP-asetusta. Kumpikaan toiminnoista ei ole elintärkeä suurimmalle osalle käyttäjistä, mutta soisimme silti ominaisuuksien olevan saatavilla kaikille käyttöalustoille.

Myös iOS:n asetuspaneeli on varsin yksinkertainen, mutta sitä kautta saa käyttöön kaikki tarpeellisimmat toiminnot. Asetuksista saa kytkettyä päälle esimerkiksi kätevän kill switchin, joka suojaa käyttäjää tietovuodoilta silloinkin, jos yhteys VPN-palvelimeen katkeaa. Toinen sovelluksen mainioista toiminnoista on haitallisia IP-osoitteita suodattava CyberSec. iOS-käyttäjät eivät kuitenkaan saa TCP- tai UDP-protokollia, automaattista yhteyttä tai Obfuscated Servers -toimintoa, joka helpottaa yhteyden muodostamista myös VPN:n käyttöä rajoittavissa maissa.

Puutteet eivät kuitenkaan ole täysin NordVPN:n syytä, sillä Applen turvallisuussäännöt rajoittavat sovellusten toiminnallisuutta. Rajoitteet on joka tapauksessa hyvä pitää mielessä, jos käytät VPN-sovellusta iPhonellasi.

NordVPN:n käyttö onnistuu myös selainliitännäisen avulla. (Kuva: NordVPN)

Selainliitännäiset

NordVPN:n sovellukset ovat melko helppokäyttöisiä, mutta niiden asentaminen saattaa silti vaatia pientä panostusta. Jos siis haluat vain kiertää jonkin yksittäisen verkkosivun maantieteellisen rajoituksen, voit joutua avaamaan VPN-sovelluksen, etsimään sopivan sijainnin, yhdistämään palvelimeen ja odottamaan yhdistymistä. Sen jälkeen joudut vielä vaihtamaan ikkunan takaisin selaimeesi.

Onneksi NordVPN tarjoaa myös omat selainliitännäiset Chromelle ja Firefoxille. Ne nopeuttavat edellä mainittua prosessia sallimalla palvelimen valinnan suoraan selaimestasi.

Chrome-liitännäisen asentaminen lisäsi NordVPN-kuvakkeen tehtäväpalkkiimme. Klikkasimme kuvaketta ja kirjauduimme sisään palveluun.

Selainliitännäisessä ei ole muiden sovellusten tapaista karttaan perustuvaa käyttöliittymää, mutta se on mielestämme pikemminkin positiivinen seikka. Liitännäisestä saa valittua joko Auto Connect -asetuksen, joka yhdistää automaattisesti parhaaseen mahdolliseen palvelimeen tai Choose Location -vaihtoehdon, joka mahdollistaa jonkin tietyn maan valitsemisen. Käyttäjä ei voi kuitenkaan valita jotain tiettyä yksittäistä palvelinta, vaan NordVPN päättää palvelimen aina automaattisesti.

Liitännäisen lyhyt asetusvalikko mahdollistaa WebRTC-vuotojen estämisen, ja voit valita käyttöösi myös mainoksia, phishing-yrityksiä ja haittaohjelmia estävän CyberSec-ominaisuuden.

Kokeilimme luonnollisesti myös NordVPN:n Firefox-liitännäistä, joka toimi samalla tavalla kuin Chromelle tehty liitännäinen. Käyttöliittymät ja toiminnallisuus olivat täysin identtiset molemmilla alustoilla.

Selainliitännäiset eivät ole yleisesti ottaen aivan yhtä monipuoliset kuin joillain kilpailijoista. Esimerkiksi ExpressVPN:n selainliitännäisessä on kaikki samat toiminnot kuin VPN:n varsinaisessa sovelluksessa, mikä takaa koko järjestelmän tasokkaan suojaamisen. NordVPN:n liitännäiset ovat sen sijaan pelkkiä yksinkertaisia proxyja, jotka suojaavat pelkkää selainta.

Proxy-lähestymistapa on kuitenkin hyvä ratkaisu yksinkertaisiin tarpeisiin, kuten geoblokkaamisen kiertämiseen. Proxyn etuna on myös nopeampi yhteys, koska kaikkea internet-liikennettä ei tarvitse ohjata VPN:n kautta. Olemme tyytyväisiä, että NordVPN ylipäätään tarjoaa omat selainliitännäisensä, sillä suurin osa VPN-palveluista ei käytä niitä.

NordVPN:n tukisivulta löytyy monia hyödyllisiä artikkeleita. (Kuva: NordVPN)

Tuki

Jos kohtaat ongelmia NordVPN:n käytössä, suosittelemme siirtymään ensimmäisenä palvelun tukisivustolle. Tukiosion artikkelit on jaettu järkeviin kategorioihin (Getting Started, Connectivity, Billing, General Info), ja hakutoiminto helpottaa oikean artikkelin löytämistä. Kaikki ohjeet on saatavilla tuttuun tapaan vain englanniksi.

Tietokanta on varsin kattava ja tarjoaa vastauksen useimpiin kysymyksiin. Jos kirjoitat hakukenttään vaikkapa "speed", sivu antaa hakutulokseksi "speed and bandwith" -artikkelin, jossa on monia hyödyllisiä vinkkejä yhteyden parantamiseksi (esimerkiksi laitteiden ja reitittimen uudelleenkäynnistys, toisen sijainnin kokeileminen, toisen verkon kokeileminen, protokolla-asetusten muuttaminen jne.).

Artikkelit ovat kuitenkin yleensä varsin lyhyitä, eikä niitä ole tarjolla niin kattavasti kuin olisimme toivoneet. Olisimme esimerkiksi olettaneet, että Getting Started -osiosta löytyisi erilaisia asennusohjeita.

Artikkelien järjestys on välillä epälooginen, sillä ylimmäksi nostetut ohjeet eivät välttämättä käsittele sellaisia aiheita, joita hakusanojen perusteella odotat löytäväsi. Lisäksi Related Articles -kohta listaa usein artikkeleita, jotka eivät liity millään tavalla aiheeseen. Jos esimerkiksi luet artikkelia "How to change your DNS-servers on Windows", odottaisitko näkeväsi Related Articles -kohdassa vaihtoehdon "What to do if I have lost my password"?

NordVPN:n tukisivustolla ei mainita myöskään mitään muita avunlähteitä. Esimerkiksi ExpressVPN:n tukisivuilta löytyy suora linkki live chattiin, tukipyynnön lähettämiseen tai sähköpostin lähettämiseen tukitiimille. NordVPN:n sivu ei edes kerro, mitkä edellä mainituista vaihtoehdoista ovat saatavilla. Pienen skrollaamisen ja Contact Us -linkin jälkeen saimme selville, että myös NordVPN tarjoaa live chatin ja sähköpostituen. Linkit täytyisi kuitenkin lyötyä myös suoraan tukisivulta.

Pienistä vastoinkäymisistä huolimatta NordVPN:n tukisivussa on myös paljon hyvää. Jos sivuutamme palvelun oletusartikkelit ja käytämme sivun hakukonetta, sivulta löytää paljon kattavia artikkeleita, kuten laadukkaita asennusoppaita.

Yhtiö tarjoaa live chat -tuen, joka toimi erittäin hyvin. Saimme ystävällisen vastauksen yksinkertaiseen kysymykseemme jo noin 30 sekunnissa. (On kuitenkin hyvä huomata, ettei live chat ilmesty näytöllesi, jos selaimessasi on käytössä uBlock Origin -liitännäinen.)

Voit lähettää kysymyksesi myös sähköpostitse, jos haluat vaikkapa liittää mukaan kuvankaappauksia jostakin laajemmasta ongelmasta. NordVPN lupaa vastata sähköposteihin viimeistään 48 tunnin aikana, mutta saimme oman vastauksemme noin 24 tunnissa. Palvelun vastausaika ei ole huipputasoa, mutta se on linjassa monen muun kilpailevan VPN:n kanssa. Vastaus sähköpostiimme oli kattava ja auttoi ratkaisemaan ongelman.

Loppuarvio

NordVPN on houkutteleva VPN-palvelu, joka on nopea ja (suurimmaksi osaksi) helppokäyttöinen. Sen karttaan perustuva käyttöliittymä tuntuu hieman kömpelöltä ja satunnaiset yhteysongelmat laskevat hieman muuten mainion palvelun arvosanaa, mutta se on yleisesti ottaen yksi markkinoiden parhaista vaihtoehdoista.