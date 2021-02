Análisis: NordVPN

El desbloqueo de Netflix de NordVPN, los servidores optimizados para P2P, las rápidas velocidades de NordLynx y la compatibilidad con las Bitcoin lo convierten en un servicio muy atractivo. Desbloquear BBC iPlayer costó más trabajo de lo habitual y las interfaces de la aplicación no son las mejores pero, en general, esta es una VPN de calidad con mucho que ofrecer a usuarios de todos los niveles.

JUMP TO:

Entonces, ¿quieres saberlo todo sobre NordVPN, incluido lo buena y rápida que es, así como las últimas noticias sobre este servicio? Bueno, has venido al lugar indicado, porque este artículo abarca un extenso y completo análisis de NordVPN, con una gama completa de pruebas de rendimiento, combinada con un resumen de noticias relacionadas con el servicio, además de una extensa sección de preguntas frecuentes que aborda los temas más comunes sobre esta VPN.

Pero primero, comencemos con un resumen rápido para aquellos que no quieren las cosas tan en profundidad y solo quieren saber en unas pocas líneas si vale la pena comprar NordVPN y si está por encima o por debajo de las VPN rivales.

NordVPN: análisis de 1 minuto

El soporte de torrents de NordVPN es su punto fuerte definitivo, y respecto a la privacidad también hay muchas cosas buenas que decir, con muchas funciones inteligentes para ayudarte a mantenerte seguro y anónimo en el mundo online. Por supuesto, te puede venir a la cabeza que la reputación de la seguridad de NordVPN se vio empañada por un incidente de piratería en 2018, pero la compañía ha aprendido muchas lecciones de este episodio y ha implementado una serie de medidas y auditorías encomiables desde entonces (un escrutinio exhaustivo al que no muchas otras VPN se someten, cabe señalar).

Los niveles de rendimiento son buenos, siendo una de las VPN más rápidas que hemos analizado. Además, para el desbloqueo de Netflix (u otra plataforma de streaming) nos ofreció todo lo que necesitábamos (aunque algunas veces solo pudimos a través de la extensión del navegador de la VPN).

Las aplicaciones móviles de NordVPN son mejores de las que encontrarás en la mayoría de los proveedores de VPN. Su cliente de Windows es bastante bueno en general, y aunque este tiene algunas peculiaridades extrañas, no hay nada importante que señalar ya que en general es bastante fácil de usar. Hablando de eso, hay disponibles muchos tutoriales de calidad para ayudarte a configurar la VPN y una excelente atención al cliente, lo cual es bueno para las personas con menos conocimientos en caso de que tengan algún tipo de problema.

Una red expansiva de servidores completa todo esto muy bien, y la garantía de devolución del dinero de 30 días sin compromiso de NordVPN es algo a tener en cuenta. Si no estás satisfecho, puedes recuperar tu dinero el primer mes sin problemas.

Puedes pensar en NordVPN como una VPN de alta calidad para todos los oficios. Hace todo con un buen nivel y, si bien algunos rivales pueden ofrecer un mejor rendimiento en funciones específicas, si deseas que todo funcione bien y, sobre todo, un servicio consistente, NordVPN no te decepcionará.

¿Quieres saber más sobre NordVPN? Si es así, sigue leyendo para conocer todos los detalles.

NordVPN: últimas noticias y actualizaciones

Acabamos de actualizar nuestro análisis de NordVPN, pero en los meses previos a nuestra próxima actualización, te mantendremos al tanto de los últimos cambios con este proveedor de VPN mensualmente.

NordVPN: nuestro análisis completo

NordVPN, registrado en Panamá, es un proveedor de VPN muy popular con más de 12 millones de clientes en todo el mundo. La empresa se vende sola con sus múltiples funciones y hay mucho que descubrir.

¿Cuántos servidores tiene NordVPN?

La red NordVPN tiene 5421 servidores en 81 ubicaciones en 59 países.

¿Para qué plataformas tiene aplicaciones NordVPN?

Tiene aplicaciones de TV para Windows, Mac, iOS, Android, Linux y Android, y NordVPN también te ofrece tutoriales para configurar el servicio en muchos más dispositivos.

¿Cuántos dispositivos puedes usar con NordVPN?

NordVPN cuenta con soporte para seis conexiones simultáneas, lo que significa que puedes usar hasta seis dispositivos; y eso probablemente sea suficiente para que puedas usar todos tus dispositivos a la vez.

Quieres probar NordVPN? Entra en su web desde aquí

¿Qué funciones te da NordVPN?

NordVPN te ofrece todas las características técnicas que puedes esperar, incluido OpenVPN y el soporte NordLynx basado en WireGuard de NordVPN para un cifrado sólido y alto rendimiento, un interruptor de apagado y protección contra fugas de DNS para mantener tu identidad segura.

Los extras no tan comunes incluyen cifrado de datos doble, soporte Onion para seguridad adicional, y protección contra publicidad, malware y phishing a través de la tecnología CyberSec de NordVPN. El soporte P2P es una ventaja importante, y una política clara de no registro junto con que NordVPN tiene sede en Panamá brindan una tranquilidad superior en cuanto a la privacidad y seguridad en Internet.

Una característica inusual es la Pausa, que permite cerrar la conexión VPN y luego hacer que el cliente se vuelva a conectar automáticamente después de un tiempo predeterminado. Si alguna vez te ha pasado que desconectaste manualmente la VPN para realizar alguna tarea local y luego olvidaste volver a conectarla, sabrás lo útil que podría ser.

Si te sientes intimidado por esta sobrecarga de funciones, o simplemente te encuentras con problemas inesperados, el soporte 24/7 de NordVPN está disponible para orientarte en la dirección correcta, por correo electrónico o chat en vivo.

Los precios de NordVPN son equilibrados, y si no estás del todo convencido de que esta sea la VPN que necesitas, tienes a tu disposición una garantía de devolución del dinero de 30 días que te da la opción de probar el servicio por ti mismo sin riesgos.

¿Tienes más preguntas sobre los conceptos básicos de NordVPN? Si es así, consulta nuestra sección FAQ al final de este artículo (para ir directamente, puedes usar el enlace en la barra de arriba).

¿Qué novedades hay con NordVPN?

No ha pasado mucho tiempo desde la última vez que examinamos a NordVPN, pero la compañía ha estado muy, muy ocupada.

Su rápido protocolo NordLynx basado en WireGuard ahora ofrece tiempos de conexión casi instantáneos y descargas más rápidas en todas las plataformas.

Las mejoras de su infraestructura incluyen estándares de seguridad más altos para los centros de datos utilizados por NordVPN y auditorías para constatar que se están cumpliendo. Todos los servidores son ahora sistemas basados en RAM sin disco de almacenamiento local, y una segunda auditoría de PWC Suiza confirma las credenciales de no registro de NordVPN.

Las aplicaciones en todas las plataformas ahora pueden conectarse automáticamente cuando accedas a redes Wi-Fi no seguras. Cambiar de servidor es tan fácil como elegir una nueva ubicación (no es necesario cerrar primero la conexión existente), y ahora todas las aplicaciones funcionan mejor al elegir el servidor más rápido disponible.

También hay una serie de mejoras específicas de la plataforma, desde el modo oscuro en iOS hasta el uso reducido de la batería en Mac, túnel dividido en modo TV para Android y un interruptor de apagado más inteligente para Windows.

En su página web, NordVPN, su administrador de contraseñas NordPass y el servicio de almacenamiento en la nube NordLocker ahora forman parte de NordSec. Los productos no han cambiado, NordVPN aún se llama NordVPN, pero ahora se puede acceder a todos ellos con una sola cuenta de Nord, lo que los hace más fáciles de administrar.

Esta es una lista impresionante de mejoras, especialmente porque NordVPN ya tenía desde antes un buen número de funciones. Veremos más de cerca algunas de éstas más adelante en el análisis.

NordVPN admite una amplia variedad de métodos de pago, incluidas las criptomonedas (Image credit: NordVPN)

¿Qué tipos de tarifas tiene NordVPN?

NordVPN tiene unas tarifas claras y simples, con cuatro planes sencillos.

Puedes elegir pagar 9,56€ al mes con el plan mensual, cayendo a 7€ al mes si pagas seis meses por adelantado, o 3,93€ en la oferta anual.

Sin embargo, el plan de dos años de NordVPN es el mejor: cuesta solo 2,97€ por mes (a pagar por adelantado), lo que equivale a un descuento del 69% en comparación con el plan mensual normal.

¿NordVPN tiene una buena relación calidad-precio?

A primera vista, sí, pero es cierto que los buscadores de gangas pueden encontrar mejores ofertas que las de NordVPN en otros lugares. El plan anual de Private Internet Access cuesta solo 1,95€ al mes, por ejemplo, mientras que el plan de dos años de Surfshark tiene un precio final de 2,05€ al mes.

Aún así, NordVPN está lejos de ser la VPN más cara y creemos que tiene un precio razonable para lo que te ofrece.

¿Qué formas de pago puedes utilizar para pagar NordVPN?

Hay muchas opciones de pago que NordVPN admite, tarjeta, PayPal, Bitcoin y otras criptomonedas (a través de CoinPayments) y muchos otros sistemas (AmazonPay, UnionPay, SOFORT Banking y más).

¿NordVPN tiene una prueba gratuita?

Tenía una prueba gratuita, hace algún tiempo, pero desafortunadamente se dejó de ofrecer por el abuso de esta modalidad por parte de los usuarios.

Sin embargo, NordVPN tiene una garantía de devolución de dinero de 30 días, que es tiempo más que suficiente para hacerse una idea de cómo funciona el servicio.

Todo es muy simple y directo, y no tiene cláusulas de letra pequeña engañosas, lo que significa que no hay recargos si has iniciado sesión "demasiadas" veces o has transferido "demasiados" datos. Simplemente puedes usar el servicio tanto como necesites para probarlo, y si NordVPN no es para ti, cancela la suscripción en los primeros 30 días y obtendrás un reembolso completo.

¿NordVPN ofrece un buen nivel de privacidad?

El valor de la privacidad de todas las VPN se basa en la compatibilidad con tecnologías de cifrado. NordVPN tiene una buena puntuación es este apartado por su fuerte cifrado AES-256-GCM, que tiene un sistema para cambiar las claves secretamente y con regularidad (esta vez utilizando Diffie-Hellman de 4096 bits), lo que garantiza que incluso si un atacante logra entrar en una sesión, estará bloqueado en la siguiente.

Una vez que estés conectado, NordVPN tiene otros trucos que puedes emplear para mejorar tu privacidad. Estos incluyen Onion over VPN, que enruta tu tráfico primero a través de la propia red de NordVPN, luego lo dirige a través de la red Onion y finalmente a su destino final.

Esta doble capa de seguridad ralentizará el servicio, pero también hará que sea extremadamente difícil para cualquiera rastrear una acción hasta ti. Lo mejor de todo es que no es necesario que sepas ni entiendas nada sobre redes Onion para que esto funcione. No hay nada que instalar o configurar, solo usa tu cliente para conectarte a uno de los enrutadores Onion over VPN especializados de NordVPN y el sistema se encargará de todo automáticamente.

NordVPN también ofrece un sistema Double VPN donde tu tráfico va a un servidor VPN, luego se vuelve a cifrar y se envía a un segundo servidor NordVPN, antes de dirigirse a su destino. Esto no será necesario, ni siquiera útil para la mayoría de las personas, pero está ahí por si lo necesitas, y la tecnología no lo ralentiza tanto como cabría esperar. Una prueba rápida de nuestro sistema registró velocidades de descarga de 70 Mbps cuando no estábamos conectados, y 55 Mbps cuando usamos la mejor VPN doble para nosotros.

¿Cómo de seguro es NordVPN?

Increíblemente seguro. NordVPN tiene un interruptor de apagado en su arsenal para reforzar aún más la seguridad. Con este "switch" puedes evitar cualquier fuga de datos en caso de que se caiga la conexión VPN.

NordVPN destaca aquí por tener dos interruptores de bloqueo. Un interruptor de bloqueo general de Internet cierra todo el acceso a la red cuando no estás conectado a la VPN (esta función se puede apagar fácilmente si es inconveniente), mientras que un interruptor de bloqueo de la aplicación cierra las aplicaciones elegidas si la conexión se cae.

NordVPN dice que el servicio también bloquea las fugas de DNS, y nuestras comprobaciones con DNS Leak Test, IPLeak y otros sitios lo confirmaron. Nuestra dirección DNS fue siempre la misma que nuestra dirección IP, sin que se detectaran fugas de DNS, WebRTC u otras. Por ello, en general, la seguridad y la privacidad son estrictas.

¿Alguna vez ha tenido problemas de seguridad NordVPN?

La noticia menos positiva es que un servidor de NordVPN fue pirateado en 2018, y esto, más la falta de transparencia de la compañía sobre el tema, es preocupante. Sin embargo, no vemos evidencia de que haya habido impacto alguno en la privacidad del cliente, y NordVPN ha tomado muchas medidas posteriores al pirateo para tratar de recuperar confianza.

¿Qué hizo NordVPN respecto al pirateo?

NordVPN actualizó toda su red de servidores para que se ejecute solo en RAM, sin discos, lo que garantiza que incluso si alguien piratea un servidor en el futuro, no habrá archivos locales para espiar.

La compañía también invitó al grupo de investigación de seguridad VerSprite a auditar sus aplicaciones, ayudando a identificar y solucionar problemas de seguridad. Y se introdujo un nuevo programa de recompensas por errores, que ofrece recompensas para cualquiera que descubra e informe sobre problemas de seguridad en el servicio. Estas acciones no pueden compensar por completo la mala respuesta de NordVPN al hack de 2018, pero siguen siendo muy positivas y exponen los servicios de la compañía a un nivel de inspección que rara vez se ve en otras empresas similares.

NordVPN no guarda registros de sus usuarios (Image credit: NordVPN)

¿Cuál es la política de registro de NordVPN?

NordVPN afirma tener una política estricta de "no registros". La mayoría de las VPN dicen lo mismo, pero la política de privacidad de la compañía lo define más claramente que el resto, diciendo:

"Nord garantiza una política estricta de no registro para los servicios de NordVPN, lo que significa que tu actividad en Internet no se supervisa, graba, registra, almacena ni se transfiere a ningún tercero. No almacenamos marcas de tiempo de conexión, ancho de banda usado, registros de tráfico, direcciones IP o datos de navegación ".

Eso cubre no solo el registro general de tus actividades en Internet, sino también los detalles del registro de sesión, como el registro de tu dirección IP entrante cuando te conectas al servicio y la IP que se te asigna. (Cuando otras VPN dicen "no registro", a menudo llevan a cabo algún tipo de registro de sesión, por lo que es bueno ver que NordVPN no lo haga).

¿Puede NordVPN respaldar estas afirmaciones?

Una VPN puede decir cualquier cosa en su propia web, pero a diferencia de la mayoría de la competencia, no tienes que creerte lo que diga NordVPN porque sí. En 2020, NordVPN contrató a Price Waterhouse Cooper para realizar una segunda auditoría independiente sobre su infraestructura y servicios, y para verificar que la descripción de su política de registro sea precisa.

Este fue un proyecto en profundidad, tal y como explicó NordVPN: "Implicó entrevistas con nuestros empleados, inspecciones de configuración de servidores, inspecciones de registros técnicos e inspecciones de otros servidores en nuestra infraestructura. Los profesionales de PwC Suiza también comprobaron que efectivamente estábamos utilizando las configuraciones que habían inspeccionado".

Una publicación del blog de julio de 2020 informó la conclusión de PWC de que "no vieron signos de que hubiéramos violado de alguna manera nuestra política de no registro".

El informe no tiene muchos detalles técnicos. También existen muchas restricciones legales sobre el contenido que ni siquiera podemos citar. Sin embargo, los clientes de NordVPN y los usuarios de prueba pueden echarle un vistazo y tenemos que aplaudir a la empresa por dar este paso. Significa que NordVPN tiene muchas más pruebas para respaldar sus afirmaciones de no registro que la mayoría de los otros proveedores de VPN.

Usamos SpeedTest y TestMy.net de Ookla para medir el rendimiento de NordVPN (Image credit: ExpressVPN)

Prueba de rendimiento: ¿cómo de rápido es NordVPN?

Si bien las características de privacidad son normalmente la máxima prioridad para una VPN, el rendimiento es casi tan importante. El cifrado imposible de burlar no es tan atractivo si reduce la velocidad de Internet al mínimo, por lo que sometemos a todas las VPN que revisamos a pruebas de rendimiento intensivas.

Nuestras comprobaciones empezaron conectándonos a un conjunto de muestra de 25 servidores NordVPN repartidos por todo el mundo. En cada caso, registramos el tiempo que tardó en conectar, ejecutamos pruebas de ping para verificar problemas de latencia, y usamos la geolocalización para confirmar que el servidor estaba donde NordVPN afirmaba que estaba. Ninguna de estas pruebas nos dio información específica sobre las velocidades de descarga, pero todos los factores son importantes en la experiencia de uso de NordVPN.

Nos conectamos a 24 de nuestros servidores por primera vez en dos ejecuciones consecutivas. El 25 no respondió a ninguno de los intentos de conexión, pero cualquiera puede tener un servidor inactivo ocasionalmente, y como NordVPN normalmente tiene un registro de conexión del 100%, no vamos a contar eso como un fallo relevante.

Los tiempos de conexión de OpenVPN fueron razonables en un promedio de 6 segundos. Algunos de los principales competidores son un poco más rápidos (ExpressVPN tiene una velocidad promedia de alrededor de 4 segundos), pero otros son mucho más lentos y, en general, NordVPN funcionó bien. (Si estás particularmente preocupado por los tiempos de conexión, cambiar a NordLynx te dará mejores resultados, pero hablaremos de eso más adelante).

Las noticias positivas continuaron en otras pruebas, con latencias mínimas, y todos los servidores parecían estar en la ubicación anunciada.

Nuestras pruebas de velocidad comenzaron utilizando SpeedTest y TestMy.net de Ookla para medir el rendimiento máximo de OpenVPN de NordVPN desde un centro de datos europeo con una línea de 600Mbps. Los resultados fueron razonables, con una media de 140-160 Mbps.

Para comprobar el rendimiento de OpenVPN, realizamos las mismas pruebas desde una ubicación de EE. UU., utilizando también una línea de 600 Mbps. Los resultados nos decepcionaron un poco, con unos 75 Mbps de media, esto es menos de la mitad de los 125-300 Mbps que vimos en el anterior análisis.

Afortunadamente, este no es el final de la historia. Cuando regresamos a la ubicación de nuestro centro de datos y cambiamos a NordLynx, las velocidades aumentaron a unos impresionantes 340-350 Mbps, muy por delante de casi toda la competencia.

Si bien es un gran resultado, no siempre verás el mismo nivel en todas las ubicaciones. Cuando intentamos conectarnos desde el Reino Unido a Australia en una conexión de 70 Mbps, por ejemplo, tanto OpenVPN como NordLynx se quedaron en medias de 40-50 Mbps, presumiblemente porque la distancia fue el factor limitante más significativo.

Aún así, incluso esos 40-50 Mbps ofrecen una velocidad decente para una conexión de tan larga distancia, y con NordLynx acelerando ahora más las descargas locales, NordVPN podría ser una opción inteligente por su rendimiento.

¿Puede NordVPN desbloquear Netflix u otras plataformas de streaming?

La capacidad de acceder a sitios web geobloqueados es una ventaja clave de cualquier servicio VPN. NordVPN no afirma explícitamente desbloquear ningún sitio web o servicio en particular, pero afirma que te permite "mantener el acceso a tus sitios web de entretenimiento favoritos y olvidarte de la censura", lo cual suena bien.

La única forma de averiguarlo realmente es probar las habilidades de NordVPN en este apartado, y comenzamos nuestra evaluación de sus poderes al intentar acceder al contenido de YouTube solo para EE. UU.. Esta es una prueba muy fácil que pasan casi todos los servicios, pero lo probamos de todos modos para confirmar que una VPN podía con lo más sencillo. Y efectivamente, nos dio acceso completo a YouTube en cada uno de nuestros servidores de prueba.

BBC iPlayer es más difícil, ya que el servicio se esfuerza en hacer más complicado el bloqueo de algunos proxies y VPN. En el pasado, tuvimos problemas para desbloquear el servicio con NordVPN, y esta vez no fue muy diferente, con la BBC detectando y bloqueando múltiples servidores. Sin embargo, la página de solución de problemas de iPlayer de NordVPN recomienda usar la extensión de su navegador como último recurso, lo que resolvió el problema, permitiéndonos finalmente ver el contenido.

Tuvimos problemas similares durante el último análisis al intentar acceder a Amazon Prime Video, pero no esta vez; pudimos ver contenido tanto desde la aplicación normal como desde la extensión del navegador de NordVPN.

Netflix suele ser el mayor desafío, y muchas VPN no pueden desbloquearlo, pero NordVPN no tuvo problemas, lo que nos permitió entrar con cada servidor que probamos (de nuevo, usando tanto la aplicación normal como la extensión del navegador).

Ni siquiera Disney + pudo con NordVPN, ya que el servicio nos permitió acceder desde sus servidores de EE. UU., Reino Unido y Australia.

NordVPN demostró un sólido rendimiento de desbloqueo general, y solo BBC iPlayer nos costó un poco más (y de todos modos, finalmente pudimos ver el contenido). Sin embargo, hay proveedores aún mejores: consulta las mejores VPN de Netflix si tienes curiosidad por ver las mejores VPN en este apartado.

¿Hay ayuda disponible de NordVPN si no puedes desbloquear Netflix (u otro servicio)?

En efecto, la hay, y si tienes problemas con tus intentos de desbloqueo, NordVPN tiene mucha ayuda que ofrecerte. La página de soporte 'Cómo usar NordVPN para ver Netflix de forma segura' tiene una serie de consejos útiles que incluyen servidores recomendados.

Si no puedes acceder a algún sitio o contenido en particular, vale la pena consultar la base de conocimientos y conversar con el equipo de soporte para conseguir ayuda.

NordVPN se anuncia como la "Mejor VPN para P2P" (Image credit: NordVPN)

¿NordVPN admite torrents?

La respuesta corta es sí. Sin embargo, NordVPN no alardea sobre su soporte para torrents (aunque eso no es infrecuente con las VPN). Si bien NordVPN afirma ser la "Mejor VPN para P2P", la página principal de su web ya no menciona el P2P en absoluto.

Los torrents no son compatibles con todos los servidores, pero la compañía tampoco lo restringe a un par de opciones en Ámsterdam. NordVPN ofrece cientos de servidores compatibles con P2P en EE. UU., Reino Unido y muchas otras ubicaciones en todo el mundo. Estés donde estés, debería haber un servidor adecuado cerca.

Las VPN que solo admiten P2P en algunos servidores pueden ser incómodas de usar, especialmente si te conectas a un servidor que no es P2P, inicias tu cliente de torrent y descubres que no funciona. Pero NordVPN es más inteligente de lo que podrías esperar. Una opción "P2P" en las aplicaciones te conecta al mejor servidor compatible con P2P para tu ubicación, sin que tengas que saber dónde está. E incluso si olvidas hacer esto, si el servicio detecta actividad P2P puedes redirigir automáticamente tu conexión a una alternativa compatible con torrents.

¿Hay algo más que haga de NordVPN una buena opción para descargar torrents?

Junto con su soporte directo P2P, NordVPN tiene una serie de características más que podrían convertirla en una opción inteligente para quienes usan torrents. Está su estricta política de no registro, múltiples capas de DNS y protección contra fugas de tráfico, pago a través de Bitcoin y otras criptomonedas, y extras de privacidad que incluyen Doble VPN y Onion Over VPN.

¿Hay alguna VPN rival mejor que NordVPN para torrents?

NordVPN ofrece claramente un paquete sólido y completo en términos de torrents, pero también vale la pena considerar ExpressVPN para descargar torrents. Las características principales de ambos servicios son similares, y aunque ExpressVPN no tiene tantos extras (por ejemplo, no tiene Doble VPN), admite P2P en todos sus servidores y posiblemente sea más fácil de usar. Por lo tanto, puedes hacer tu elección en función de cuál de esos factores sea más importante para ti.

NordVPN tiene clientes para Windows, Mac, Android, iOS y más (Image credit: NordVPN)

¿Cómo de fácil es configurar las aplicaciones de NordVPN?

Si te registras en una VPN probablemente querrás instalar un cliente y probarla de inmediato. En NordVPN, todo lo que tienes que hacer es tocar el enlace de aplicaciones VPN y el sitio web te ofrecerá automáticamente el enlace de descarga de la aplicación para el dispositivo que estés utilizando, junto con más enlaces para tus otras plataformas compatibles: Windows, Mac, Android, iOS, Linux y Android TV.

La extensa lista de más de 50 tutoriales de NordVPN te explica cómo configurar manualmente el servicio e incluye la cobertura de otras 20 plataformas y tipos de dispositivos (incluidos los mejores Chromebooks a través de Chrome OS, Windows Phone, Raspberry Pi, routers, dispositivos NAS, y más).

Aquí hay muchos más detalles de los que cabría esperar. NordVPN tiene nada más y nada menos que 11 tutoriales de Windows, por ejemplo, que cubren la instalación del cliente normal, OpenVPN o la guía de configuración manual para varios tipos de protocolos en Windows XP, 7, 8 y 10.

¿Quieres saber cómo configurar NordVPN como Socks 5 o proxy del navegador? No hay problema: hay tutoriales que cubren Chrome, Firefox, Opera, Safari, uTorrent, BitTorrent, Vuze, Skype, Deluge y más.

Un mapa de servidores disponibles te ayuda a elegir una ubicación para conectarte (Image credit: NordVPN)

¿Es bueno el cliente de Windows de NordVPN?

La instalación es realmente muy sencilla, como ya hemos mencionado. NordVPN facilita y agiliza la instalación de la aplicación de Windows. Fuimos a la página de descarga, esta detectó nuestra plataforma, nos mostró el enlace de descarga de Windows y descargamos e instalamos el software en menos de un minuto.

El cliente se abre mostrando muchas ubicaciones de servidor en un mapa. Esto funciona de manera muy similar a cualquier otro mapa dinámico que hayas utilizado: haz clic con el botón izquierdo, mantén presionado y arrastra para desplazarte, gira la rueda del ratón para hacer zoom, coloca el ratón sobre una ubicación resaltada para ver una información sobre herramientas de su nombre y haz clic con el botón izquierdo en cualquier ubicación para conectar con el servicio.

Si bien esto parece tener buena pinta, no es un sistema muy práctico. Para acceder a una ubicación europea específica, por ejemplo, tendrás que desplazarte al área correcta del mapa, acercar el zoom para que los marcadores de ubicación no se sobrepongan y, si la geografía no es tu punto fuerte, coloca el cursor del ratón en cada marcador hasta que la información sobre herramientas te proporcione el nombre de la ubicación que necesitas. (No todo el mundo verá un mapa sin nombres y reconocerá inmediatamente qué país es Eslovaquia o cuál es Hungría, por ejemplo). La ubicación del mapa y el nivel de zoom también se pierden cuando sales de la aplicación, así que tendrás que reiniciar el sistema y comenzar de nuevo.

NordVPN tiene incluso servidores especializados disponibles para P2P (Image credit: NordVPN)

Afortunadamente, una barra lateral izquierda te muestra una lista de países ordenada alfabéticamente más estándar. En su forma más básica, puedes desplazarse hasta el país que necesitas, hacer clic en un botón y conectarte al mejor servidor de esa ubicación. Muy fácil.

Toca el botón Más y NordVPN te mostrará una lista de servidores dentro de ese país, organizada por ciudades cuando sea posible, o una ID de servidor única ("Estados Unidos # 3678"). Por otro lado, introduce el nombre de cualquier ciudad en el cuadro de búsqueda y, si NordVPN tiene servidores allí, verás las coincidencias.

Puedes elegir servidores para una tarea en particular de la lista de especialidades en la aplicación (Image credit: NordVPN)

Las listas Separate Specialty permiten elegir servidores para una tarea en particular: acceso P2P, usar Onion sobre VPN, el doble cifrado de Double VPN o darle una IP dedicada. Estos funcionan de manera muy similar a la lista normal, por lo que, por ejemplo, puedes hacer clic en P2P y permitir que el software elija el servidor más rápido para ti, o navegar por la lista completa y elegir algo manualmente.

El sistema de Favoritos se ha reemplazado por una ampliada lista de Recientes de las 10 ubicaciones que más has elegido recientemente. Probablemente esto sea suficiente para la mayoría de personas, pero nos cuesta entender por qué la aplicación no puede admitir tanto la lista de Favoritos como la de Recientes.

En análisis anteriores, hemos hablado sobre los lentos tiempos de conexión del cliente de Windows, pero eso ha mejorado significativamente. Los tiempos de conexión de OpenVPN han caído de 25-30 segundos a 10-12 segundos durante el año pasado, y NordLynx normalmente lo reduce a 2-6 segundos.

El cliente maneja muy bien el resto del proceso de conexión, actualiza la interfaz para mostrar tu estado y la ubicación actual, y usa las notificaciones del escritorio de Windows para indicarte cuándo la VPN está encendida o apagada.

Cambiar de servidor también es fácil. Si ya estás conectado, no tienes que cerrar esa conexión antes de poder abrir otra. Simplemente haz clic en cualquier servidor y el cliente se desconectará y volverá a conectarse automáticamente a tu elección.

Haz clic con el botón derecho en el icono de la bandeja del sistema de NordVPN y verás una lista de tus conexiones recientes, lo que facilita el acceso a ellas nuevamente. Esto es algo que viene muy bien y que podría significar que rara vez tengas que abrir la aplicación completa.

Puedes pausar tu conexión VPN por un corto espacio de tiempo (Image credit: NordVPN)

Toca el botón de Desconectar y encontrarás opciones para pausar tu conexión durante 5, 10 o 15 minutos. Si necesitas utilizar rápidamente un sitio web que no funciona con la VPN, haz clic en "Pausa", elige tu intervalo preferido y el cliente se desconectará. Cuando hayas terminado, presiona "Reanudar" para restaurar la VPN, pero si se te olvida, el cliente se vuelve a conectar automáticamente después del periodo seleccionado.

Es un pequeño pero bienvenido aporte que debería reducir la posibilidad de que accidentalmente te quedes desprotegido durante mucho tiempo.

NordVPN tiene una serie de configuraciones útiles (Image credit: NordVPN)

El cuadro de diálogo de configuración tiene algunos puntos positivos inusuales. No solo te permite iniciar NordVPN al inicio. También puede hacer que el cliente se conecte automáticamente cada vez que accedas a una red inalámbrica insegura, y es posible especificar un país o región en particular que te gustaría usar.

El interruptor de apagado de NordVPN (un sistema para evitar fugas de datos si la conexión VPN se cae) también ofrece más control que la mayoría. Un interruptor de bloqueo de Internet cierra todo el acceso a Internet a menos que estés conectado a la VPN, mientras que un interruptor de bloqueo de la aplicación por separado cierra aplicaciones concretas si la VPN se cae (tu aplicación de torrent, por ejemplo).

Intentamos varias formas de cerrar la VPN a la fuerza, pero en todos los casos el cliente bloqueó correctamente nuestro tráfico de Internet y nos advirtió del problema. La único que echamos en falta es que el cliente no tiene una opción de "reconexión automática", lo que hace que los usuarios tengan que restaurar sus conexiones manualmente.

El soporte de protocolo incluye OpenVPN TCP y UDP, junto con el propio NordLynx de NordVPN. No hay soporte para IKEv2, pero según nuestra experiencia con NordLynx hasta ahora, es poco probable que lo necesites.

La aplicación es ahora compatible con el rápido protocolo NordLynx de NordVPN (Image credit: NordVPN)

Las funciones de nivel experto incluyen la opción de configurar tu DNS preferido para las conexiones VPN. La mayoría de los usuarios probablemente deberían dejar esto sin tocar, pero si sabes lo que estás haciendo, cambiar de DNS podría mejorar el rendimiento de la navegación, ayudar a bloquear el acceso a sitios web maliciosos u ofrecer otros beneficios. Aún mejor, puedes agregar varios servidores DNS y cambiar entre ellos cuando sea necesario.

Una característica adicional de "Servidores ocultos" puede ayudarte a conectarte incluso en países y ubicaciones que bloquean las VPN. Y también existe la opción de bloquear anuncios y sitios web maliciosos a través de CyberSec de NordVPN, que está desactivado de forma predeterminada.

Si lo combinamos todo, y aunque el cliente de Windows de NordVPN tiene algunos problemas, generalmente está bien presentado y es fácil de usar. Una vez que hayas superado los problemas de configuración iniciales, es cómodo ver y controlar el estado de tu VPN.

La aplicación de Android de NordVPN es una de las aplicaciones de VPN más populares de Google Play Store (Image credit: NordVPN)

¿Qué tal funciona la app de Adroid de NordVPN?

La aplicación de NordVPN para Android es una de las más populares, con más de 10 millones de descargas y una impresionante calificación de 4.2 en Google Play (ExpressVPN "solo" tiene un 3.8).

Si bien nunca asumimos que las calificaciones de la App Store sean precisas, también hemos visto a menudo que la gente suele dar a las aplicaciones VPN calificaciones de 1 estrella sin una buena razón, ya que los usuarios las culpan por problemas ajenos de red e Internet. Tener un 4.2 es un verdadero logro, sin duda, y NordVPN también ocupa un lugar destacado en nuestro resumen de las mejores aplicaciones de VPN para Android.

La configuración sigue la misma ruta que cualquier otro servicio. Haz clic en Instalar, la aplicación se descargará y podrás iniciarla con un toque.

La aplicación móvil tiene una interfaz similar al cliente de escritorio (Image credit: NordVPN)

La aplicación se abre con la parte superior de la pantalla mostrando las ubicaciones disponibles en un mapa mundial, la parte inferior está reservada para una lista de servidores. Ya conoces los principios operativos básicos aquí, ya que son los mismos que los de cualquier otro mapa que hayas usado: usa dos dedos para acercar el área con la ubicación que necesitas, arrastra para desplazarte, toca un marcador de ubicación para conectarte. Pero en realidad no es muy práctico.

Es posible que tengas que hacer un gran zoom para ver el área que necesitas. Haz esto en Europa, por ejemplo, y podrías enfrentarte a 40 marcadores de ubicación pero sin texto, por lo que si quieres elegir Macedonia, tendrás que saber exactamente dónde está en el mapa.

Además, cambiar a otra parte del mundo puede requerir alejarse, desplazarse y acercarse a otra parte. Y aunque esto no es difícil, te hace perder el tiempo navegando por la interfaz de la aplicación.

Afortunadamente, y al igual que el cliente de Windows, la aplicación de Android de NordVPN también admite una lista general de países. Al deslizar hacia arriba, verás una lista alfabética de países, y puedes desplazarte hacia abajo hasta EE. UU. (o cualquier otro lugar), tocarlo e inmediatamente conectarte al mejor servidor de ese país.

Si necesitas más control sobre tu elección de ubicación, al tocar un botón de Menú se muestra la lista completa de ubicaciones en ese país.

También puedes expandir las ubicaciones para listar todos tus servidores individuales, aunque como no hay carga del servidor u otra información, probablemente esto no te ayude mucho.

El cuadro de configuración empieza con la opción para habilitar CyberSec de bloqueo de publicidad, phishing y malware de NordVPN.

Una función de conexión automática inteligente te ofrece todo tipo de opciones. Por ejemplo, puedes configurar la aplicación para que se conecte automáticamente en todos los puntos de acceso Wi-Fi, excepto en tu casa y otras ubicaciones fiables, asegurándote de que solo encienda la VPN cuando sepas que la necesitas.

La aplicación no tiene su propio interruptor de apagado, pero las instrucciones explican cómo puedes configurar uno en tu dispositivo (Configuración del sistema> Configuración de NordVPN> Habilitar "Siempre en VPN" y "Bloquear conexiones sin VPN").

La aplicación de Android también te da soporte para el protocolo NordLynx (Image credit: NordVPN)

Las actualizaciones recientes incluyen soporte para el rápido protocolo NordLynx de NordVPN (aún puedes usar OpenVPN TCP o UDP si lo prefieres).

Y las funciones siguen apareciendo con la capacidad de configurar un servidor DNS personalizado, túnel dividido para deshabilitar la VPN en aplicaciones específicas e incluso protección contra el tapjacking (recibes una alerta si una aplicación maliciosa superpone una ventana en tu pantalla con el fin de engañarte para que realices una acción).

La aplicación no es perfecta, y no estamos seguros de que el elemento de mapa de la interfaz ayude mucho. Pero por lo demás, es un software agradable y repleto de funciones que supera sin esfuerzo a la mayoría de la competencia.

La aplicación iOS de NordVPN comparte el mismo diseño y distribución que su contraparte de Android (Image credit: NordVPN)

¿Qué tal es la app iOS de NordVPN?

La aplicación NordVPN iOS se instala fácilmente y sin sorpresas. La encontrarás en la tienda de aplicaciones, instálala, ábrela, inicia sesión y estarás listo para comenzar.

Inicialmente la aplicación presenta la misma interfaz de mapa un poco incómoda, aunque el desarrollador de iOS ha hecho un trabajo ligeramente mejor al implementarla. No puedes alejarte tanto como lo permite la aplicación de Android, lo que significa que los marcadores de ubicación individuales nunca se superponen ni se ocultan entre sí. Y cuando se muestra el mapa, el panel inferior se reduce al espacio suficiente para un botón de Conexión rápida, dejando el espacio máximo de pantalla para los detalles del mapa.

Seguimos pensando que un mapa no es la mejor manera de cambiar entre ubicaciones y, si piensas igual, deslizar hacia arriba muestra la típica lista de países. Aquí puedes conectarte a cualquier país con solo un toque o elegir regiones y servidores individuales si así lo prefieres.

Esta es la interfaz de la aplicación iOS de NordVPN (Image credit: NordVPN)

La lista de servidores especializados ha mejorado durante el último año y ahora incluye todos los tipos de servidores que verás con las otras aplicaciones: es decir, las opciones de VPN doble, IP oculta y dedicada, así como servidores P2P y cualquiera con soporte para Onion sobre VPN.

La aplicación es mucho más configurable que la mayoría de la competencia de iOS. Junto con el interruptor de bloqueo y el CyberSec que restringe sitios web maliciosos, hay una función de conexión automática que puede conectarse automáticamente a la VPN en redes que no son de confianza, solo en Wi-Fi, o mantener la VPN activa todo el tiempo.

Si eso no es lo suficientemente conveniente, puedes agregar conexiones NordVPN a Siri desde la aplicación. Como señala NordVPN, conectarse es tan fácil como "pedírselo amablemente a Siri".

En otros lugares, una función de Restablecer perfil de VPN podría ayudarte a restaurar la configuración rota y a conectarte de nuevo.

La aplicación de iOS está repleta de potentes configuraciones (Image credit: NordVPN)

El menú Protocolos te ofrece una opción más amplia que las aplicaciones de Windows y Android, con opciones que incluyen NordLynx basado en WireGuard de NordVPN, así como OpenVPN UDP o TCP e IKEv2.

Finalmente, NordVPN también ofrece soporte para el modo oscuro, lo que garantiza que la aplicación encaja ahora con el tema de tu dispositivo.

En general, la aplicación iOS de NordVPN es una ventaja significativa del servicio. Si estás cansado de otras VPN donde los usuarios de iOS tienen el mínimo absoluto de características y funcionalidades, pruébala; es posible que te sorprendas para bien.

NordVPN facilita la conexión directamente desde tu navegador favorito con sus extensiones (Image credit: NordVPN)

¿Tiene NordVPN extensiones de navegador? ¿Qué tal funcionan?

NordVPN tiene extensiones de navegador, y si todo lo que quieres hacer es protegerlo, estas te pueden ser bastante útiles.

Si bien los clientes de VPN generalmente son fáciles de usar de todos modos, conectarte puede requerir un poco más de trabajo. Si necesitas desbloquear un sitio web en tu portátil con Windows, por ejemplo, es posible que tengas que buscar e iniciar tu aplicación, ubicar y explorar la lista de países, hacer clic en tu opción preferida, esperar a ver cuándo estás conectado y finalmente volver a tu navegador.

NordVPN ofrece extensiones de proxy para Chrome y Firefox que pueden simplificar este proceso al permitirte elegir una ubicación de VPN, después conectarte y desconectarte directamente desde la ventana del navegador.

La instalación de la extensión de Chrome agrega un icono de NordVPN a nuestra barra de direcciones. Hicimos clic en él e iniciamos sesión en el servicio cuando nos lo pidió.

La interfaz de extensión no tiene el mapa que verás en los otros clientes, pero no es una gran pérdida. En su lugar, te presenta un botón de Conexión rápida que te conecta al servidor más rápido y una opción de búsqueda que permite seleccionar solo un país específico (no se puede elegir un servidor por ciudad o región).

Un pequeño cuadro de diálogo de configuración te permite bloquear las fugas de WebRTC en Chrome, lo que reduce los riesgos de privacidad, o habilitar la protección de publicidad, malware y phishing de CyberSec.

Así que no te sentirás abrumado con el conjunto de funciones, la extensión es rápida y fácil de usar. Puedes conectarte con un par de clics y, debido a que es solo un proxy que protege únicamente el tráfico del navegador, los tiempos de conexión son casi instantáneos.

También revisamos el complemento Firefox de NordVPN. A veces, las capacidades de VPN pueden variar entre las extensiones del navegador, pero no esta vez: los complementos de Chrome y Firefox de NordVPN tienen interfaces y funciones idénticas.

¿Cómo se comparan las extensiones de NordVPN con sus rivales?

En general, esta no es una configuración tan sólida como verás con algunas de la competencia. Las extensiones del navegador de ExpressVPN controlan y funcionan con el cliente ExpressVPN completo, por lo que una vez que las habilitas dentro de tu navegador, protegen todo tu sistema (expressVPN encabeza la clasificación en nuestra selección de las mejores extensiones de navegador). Las extensiones de NordVPN son proxies simples y solo protegen tu navegador.

Aún así, el enfoque de proxy es perfecto para el desbloqueo simple de sitios web, las conexiones son mucho más rápidas y el uso de NordVPN dentro de un navegador podría ser útil en algunas situaciones (si algunas de tus aplicaciones no funcionan con una VPN, por ejemplo, o la VPN obstaculiza el rendimiento de tu sistema). Nos alegro ver que NordVPN ofrezca extensiones de navegador, ya que la mayoría de los proveedores de VPN no lo hacen y, en general, este es un punto a favor del servicio.

La base de conocimientos de NordVPN tiene muchos artículos útiles (Image credit: NordVPN)

¿Qué atención al cliente puedes esperar de NordVPN?

La primera línea de atención al cliente de NordVPN es su web de soporte. Los artículos se clasifican en varias categorías y un cuadro de búsqueda te permite encontrar contenido por palabra clave.

La web no está tan bien organizada como nos gustaría. Si vas a la página de soporte de ExpressVPN, por ejemplo, se te presentan las opciones "Recibir instrucciones", "Solucionar problemas ahora" y "Contactar con el soporte técnico"; consejos muy claros sobre a dónde debes ir en tu siguiente paso. En NordVPN tienes las secciones "Preguntas frecuentes", "Información general", "Facturación" y "Conectividad" y, a veces, nos llevó un poco más de tiempo encontrar los detalles que buscábamos.

Sin embargo, una vez que llegues a los tutoriales y las guías, hay muchas cosas útiles, con muchos consejos detallados pero fáciles de seguir para la configuración y la solución de problemas.

El chatbot de NordVPN es una excelente incorporación a las opciones de ayuda del proveedor (Image credit: NordVPN)

Si no puedes encontrar lo que necesitas, un excelente chatbot ofrece una ayuda instantánea sorprendentemente inteligente. NordVPN tiene una página web donde puedes descargar archivos de configuración de OpenVPN individuales, por ejemplo, pero no el conjunto completo. Escribimos "dónde puedo descargar todos los archivos OpenVPN" en el chatbot, hicimos clic en un enlace sugerido de "archivos de configuración OpenVPN", y el bot nos dio un enlace a "todos los archivos de configuración OpenVPN comprimidos".

Si el bot no puede ayudarte, NordVPN también ofrece soporte de chat en vivo 24/7 con seres humanos reales y, en nuestra experiencia, es una gran ayuda. Hicimos una pregunta simple y recibimos una respuesta amistosa de un agente de soporte en un par de minutos.

El soporte por correo electrónico también está disponible. Las respuestas tardan un poco más (horas, en lugar de minutos, según nuestra experiencia), pero es más o menos lo mismo que con muchas otras VPN. Las respuestas de NordVPN fueron, en general, lo suficientemente precisas y detalladas como para resolver nuestro problema.

¿Cuál es nuestra conclusión final con NordVPN?

NordVPN es un destacado proveedor de VPN con una gran cantidad de servidores y una excelente auditoría sin registro. No es la VPN más barata, rápida o potente que hemos visto, pero la compañía ha añadido recientemente un montón de mejoras y actualizaciones que vienen muy bien y, en general, es un servicio pulido y profesional que dará buenos resultados a la mayoría de usuarios.

Consulta también los mejores servicios de VPN

NordVPN FAQ

Aquí hay algunas respuestas a preguntas que puedas tener sobre NordVPN o sobre las VPN en general.

¿Qué es una VPN y cómo funciona?

Una VPN o red privada virtual es una forma segura de conectarse a Internet. Una VPN te ofrece un software que puedes instalar en tus dispositivos, proporcionando un "túnel" para enviar tus datos de forma cifrada, lo que hace que el tráfico de datos sea más seguro y te da un mayor nivel de privacidad en el mundo online. Recuerda que ofrecen algo más que únicamente seguridad y anonimato, también pueden permitirte acceder a contenido geobloqueado a través de servidores en diferentes países, entre otras cosas.

¿Cuáles son los puntos clave que debes saber sobre NordVPN?

La compañía tiene más de 5,000 servidores en 59 países y puedes conectar hasta seis dispositivos a NordVPN simultáneamente. Tiene clientes de software para Windows, Mac, iOS, Android, Linux y Android TV.

¿NordVPN ralentiza tu conexión a Internet?

El uso de cualquier VPN, incluido NordVPN, puede ralentizar un poco tu conexión a Internet, ya que, inevitablemente, hay un consumo general para cifrar tus datos y enviarlos a través de un túnel VPN. Sin embargo, a veces la diferencia es bastante insignificante. Como descubrimos en nuestras últimas pruebas de rendimiento, NordVPN dio como resultado una caída de entre el 6 y el 8%, lo que es aceptable, y está alrededor de la media para un proveedor de VPN. Lo más probable es que ni siquiera lo notes con la mayoría de las tareas diarias que realizas online.

¿NordVPN agotará la batería de mi ordenador portátil o móvil?

NordVPN es una aplicación que está siendo ejecutada por tu hardware, por lo que, por definición, usará algunos recursos del sistema y, a su vez, esos recursos tendrán un impacto en la duración de la batería de un dispositivo portátil. Si bien en el pasado han habido algunos informes puntuales sobre el consumo de batería de NordVPN, estos están sin actualizar y no debería ser muy diferente que cualquier otra aplicación VPN.

¿Qué tal es NordVPN con los juegos online?

Una VPN no está realmente diseñada para gamers, principalmente porque lo más probable es que disminuya el rendimiento, reduciendo un poco tu ancho de banda, como vimos en nuestras pruebas de rendimiento de NordVPN, y agregando un poco de latencia de vez en cuando (aunque esto puede variar mucho, dependiendo de dónde se encuentren el servidor VPN y el servidor de juegos).

Si te tomas en serio los juegos, y particularmente los shooters en los que se requieren reacciones rápidas, la latencia adicional será un verdadero punto en contra. Dicho esto, para otros juegos y gamers más casuales, si los vientos de Internet soplan en la dirección correcta y las ubicaciones de los servidores son favorables, es posible que no notes mucha diferencia.

Una VPN no te ayudará particularmente cuando juegues, aunque podría protegerte mejor de la posibilidad (ciertamente bastante improbable) de ser sorprendido por ataques DDoS, y es posible que puedas acceder a contenido de juegos en regiones que de otra manera no estarían disponibles.

¿NordVPN funciona en China u otros países con censura de Internet?

La compañía asegura que su servicio funciona en China. Es posible que simplemente puedas usar una de las aplicaciones de NordVPN para conectarte a cualquier servidor cuando estés en China o, para conseguir mejores resultados, usa la función de servidores ocultos. Para saber más detalles al respecto, consulta este blog.

Si algo sale mal, ¿cómo me comunico con el servicio de atención al cliente de NordVPN?

Todo lo que necesitas hacer es consultar nuestra guía completa que cubre todas las diferentes formas en las que puedes obtener soporte de NordVPN.

¿Se puede probar NordVPN gratis?

Más o menos. No hay una prueba gratuita como tal, como mencionamos en el anterior análisis, pero hay una garantía de devolución de dinero sin compromiso. Si te registras en un plan de suscripción de NordVPN y no te gusta el servicio, puedes cancelarlo en cualquier momento dentro de los primeros 30 días y te devuelven tu dinero.

¿Qué es NordLocker?

Es la aplicación de NordVPN que te permite crear un cajón seguro en tu dispositivo para almacenar archivos confidenciales protegidos por cifrado. Este servicio se contrata por separado del servicio de VPN.

¿Qué es NordPass?

Al igual que NordLocker, esta es otra aplicación aparte, excepto que, como sugiere el nombre, NordPass es un administrador de contraseñas (y también puede rellenar formularios online).

¿Puede ser hackeado NordVPN?

En teoría, cualquier servicio online puede ser hackeado, incluso uno centrado en la seguridad, como una VPN (dependiendo de la persistencia del atacante, los recursos y el hecho de que las vulnerabilidades potenciales pueden surgir casi de la nada).

De hecho, como mencionamos en el anterior análisis, NordVPN fue hackeado, aunque desde entonces la VPN ha reforzado sus defensas considerablemente, como también hemos comentado.

¿Hay más detalles disponibles sobre ese incidente de hackeo?

Tras el hackeo del servidor que sufrió NordVPN en 2018, enviamos a la empresa una lista de preguntas que nos fueron respondidas con franqueza.

1. "La primera evidencia de hackeo apareció por primera vez el 5 de marzo de 2018, pero en ese momento nos pasó inadvertida.". ¿Cuál fue la "primera evidencia" de que el 5 de marzo "es cuando probablemente ocurrió el ataque", y cómo se puede concluir, incluso considerando las probabilidades, que no hubo una infracción anterior? ¿Tienen una estimación de cuántos clientes utilizaron el servidor afectado?

NordVPN: el 5 de marzo fue el último día en que existió el servidor mencionado. Más tarde, se cambió nuestra configuración, por lo que el archivo de configuración hubiera sido diferente. Y el servidor en sí fue construido el 31 de enero. Creemos que una discusión en 8chan fue la causa para que alguien comenzara a buscar vulnerabilidades de diferentes proveedores de servicios VPN, y esa discusión comenzó el 5 de marzo. No sabemos la hora exacta del evento y no podemos saber cuántas personas estaban conectadas a ese servidor, ya que no guardamos ningún registro. Solo podemos conjeturar: nuestra estimación es de alrededor de 20 a 70 sesiones activas.

2. "La violación fue posible debido a una configuración deficiente por parte de un centro de datos de terceros del que nunca se nos notificó". ¿Cuál fue esta "mala configuración"?

Quedaba una cuenta IPMI (Interfaz de administración de plataforma inteligente) no revelada para acceder al servidor. Esa cuenta fue hackeada y, por lo tanto, se accedió al servidor.

3. "No hay señales de que el intruso haya intentado monitorear el tráfico de usuarios de alguna manera". ¿Qué señales esperarían encontrar? Si el intruso supervisara el tráfico de usuarios, ¿qué habrían podido ver?

No se realizaron cambios en nuestra configuración, no se ejecutaron procesos adicionales, no se dejaron archivos adicionales en el servidor. Tales cambios de configuración eran necesarios para inspeccionar el tráfico. En teoría, después de ejecutar ciertos comandos, un tercero podría haber visto la actividad en tiempo real, que se vería como el tráfico observado por un ISP normal. Eso significa tráfico que viaja entre el servidor y un montón de sitios web diferentes.

4. "El incidente mostró efectivamente que el servidor afectado no contenía ningún registro de actividad del usuario". ¿Cómo demostró eso el incidente?

Si los datos del usuario se hubieran guardado en un servidor, es muy probable que se hubieran descargado y se hubieran hecho públicos. Sin embargo, dejando de lado las suposiciones, el archivo de configuración descargado de uno de los servidores de la competencia muestra sesiones en tiempo real y cierta información del usuario, mientras que nuestro archivo de configuración no.

5. "El intruso encontró y adquirió una clave TLS que ya ha caducado". ¿Cuándo expiró la clave?

La clave TLS expiró el 7/10/2018. Sin embargo, la clave TLS no se puede utilizar para descifrar el tráfico.

6. "Después lanzamos inmediatamente una exhaustiva auditoría interna de toda nuestra infraestructura. Teníamos que asegurarnos de que ningún otro servidor pudiera ser explotado de esta manera". ¿Qué descubrió esta auditoría? Por ejemplo, ¿cuántos de lo otros servidores tenían instalados sistemas de administración remota?

Hemos auditado más de 4000 de nuestros servidores. La mayoría de nuestros servidores tenían instalado un sistema de administración remota. Sin embargo, el sistema en sí no es un problema si está parcheado y no está disponible para el acceso público (desde Internet). Encontramos pocos servidores que podrían estar potencialmente en riesgo y los parcheamos o los eliminamos.

7. "... elevamos nuestros estándares aún más por los socios de centros de datos actuales y futuros, para asegurarnos de que no se vuelvan a producir ataques similares". ¿Qué nos puede decir sobre estos estándares?

Nos aseguramos de que ningún centro de datos que usemos tenga acceso IPMI no parcheado o no revelado. Cada nuevo servidor construido está encriptado, por lo que no se puede acceder a datos legibles incluso si se accede a un servidor sin autorización a través de un sistema de administración remota. Además, tenemos muchos planes para mejorar nuestra seguridad.

Ponemos a prueba y analizamos las VPN en el contexto de usos recreativos legales. Por ejemplo:

1. Acceder a un servicio de otro país (sujeto a los términos y condiciones del servicio)

2. Proteger la seguridad y privacidad online cuando se está viajando No apoyamos ni toleramos el uso ilegal o malicioso de los servicios de VPN.

El consumo de contenido pirateado que se paga no está respaldado ni aprobado por Future Publishing.

Ten en cuenta que algunas páginas web pueden no mostrar la totalidad de su contenido en español y/o deben ser pagadas en dólares.