Arvostelussa ExpressVPN

ExpressVPN:llä on valtavasti palvelimia ja palvelu tarjoaa nopean ja turvallisen yhteyden. Se onnistuu avaamaan Netflixin maarajoitukset, tukee torrentteja, ei kerää lokitietoja, tukee kaikkia laitteita ja on helppo käyttää. Se ylittää siis odotuksemme käytännössä kaikilla osa-alueilla.

Brittiläisillä Neitsytsaarilla päämajaansa pitävä ExpressVPN (mainoslinkki) on yksi tämän hetken suosituimmista VPN-palveluntarjoajista, eikä syyttä. ExpressVPN selviytyi nimittäin kattavan Paras VPN-vertailumme voittajaksi.

ExpressVPN:n suurin valttikortti on sen monipuolisuus. Palvelu tarjoaa yli 2 000 palvelinta 160 kaupungissa ja 94 maassa. Kaikkein eniten palvelimia on tarjolla Euroopassa ja Yhdysvalloissa, mutta ExpressVPN:llä on palvelimia myös Aasiassa ja monissa muissa harvinaisemmissa sijainneissa, kuten Etelä-Amerikassa, Lähi-idässä ja Afrikassa.

Toinen palvelun vahvuus on laaja tuki erilaisille laitteille. ExpressVPN:lle on saatavilla omat ohjelmistot Windowsille, Macille, Androidille, iOS:lle, Linuxille ja muutamalle muullekin alustalle. Lisäksi VPN:n saa asennettua suoraan monien reitittimien laiteohjelmistoon tai vaikkapa Apple TV:lle, Amazonin Fire TV:lle, PlayStationille, Chromebookille, Kindlelle ja niin edelleen.

Yhtä käyttäjää kohden voi käyttää vain kolmea samanaikaista yhteyttä, mikä on selvästi vähemmän kuin ExpressVPN:n parhailla kilpailijoilla (NordVPN mahdollistaa 6 yhteyttä, IPVanish 10). Arvioimme kuitenkin, että kolme yhteyttä riittää hyvin suurimmalle osalle käyttäjistä – etenkin jos VPN:n asettaa kodin reitittimeen, jolloin se kattaa kaikki Wi-Fissä olevat laitteet.

Palvelussa on myös monia teknisiä ekstraominaisuuksia: ExpressVPN suojaa internetliikennettä käyttämällä omia DNS-palvelimiaan, korkeluokkaiset salaustekniikat estävät taitavienkin hakkereiden pääsyn lokitietoihisi ja osan sovelluksista voi halutessaan jättää VPN:n ulkopuolelle. Jälkimmäisenä mainittu on erityisen kätevä ominaisuus silloin, kun jokin ohjelmistasi ei toimi VPN:n kanssa tai jos VPN:n käyttö hidastaa liikaa jotain yksittäistä ohjelmaa.

Selkeissä ja yksinkertaisissa käyttöehdoissa selitetään, ettei ExpressVPN kerää mitään lokitietoja arkaluontoisista tiedoista. Monesta muusta kilpailijasta poiketen lausunto ei ole kuitenkaan mikään pelkkä markkinointilause, sillä yhtiö selittää sivullaan yksityiskohtaisesti, mitä tietoja se kerää.

ExpressVPN erottuu edukseen myös kattavien tukipalveluidensa ansiosta. VPN-palvelulla on ympärivuorokautinen chat-tuki, eikä kyseessä ole mikään vasemmalla kädellä hoidettu ulkoistettu toiminto, vaan chatissa vastaavat asiantuntijat osaavat ratkaista käytännössä minkä tahansa teknisen ongelman. Jos kohtaat ongelmia, et joudu odottamaan koko päivää saadaksesi vastauksen. Oman kokemuksemme mukaan chatissa oli joka kerta vapaita asiantuntijoita, joten ongelmiin sai laadukkaan vastauksen muutamassa minuutissa.

Palvelu kertoo myös tehneensä muutoksia palveluunsa vielä arvostelumme jälkeenkin. Yhtiön mukaan OpenVPN:n nopeuksia on parannettu, verkkosivujen sallimista helpotettu ja VPN-estojen ohitusta kehitetty esimerkiksi Kiinan ja Arabiemiraattien osalta. Yhtiö paljastaa myös, että se aikoo julkaista tulevaisuudessa suuren päivityksen reitittimille tarkoitettuun ohjelmistoon ja ottaa käyttöön TrustedServer-järjestelmän, joka parantaa VPN-palvelinteen fyysistä ja virtuaalista turvallisuutta.

Hinnoittelu

ExpressVPN:n hinnoittelu on yksinkertaista. Tarjolla on vain kolme eri vaihtoehtoa: kuukausitilaus, puolen vuoden tilaus tai vuositilaus.

Kuukausitilaus (mainoslinkki) maksaa 12,95 dollaria kuussa ja se on kaikista joustavin vaihtoehto, koska se ei sido käyttäjää palveluun pidemmäksi aikaa. Hinta on kuitenkin selvästi kalliimpi kuin pitkäaikaisissa tilauksissa, ja hinnoittelu häviää myös VPN-palvelun pahimmille kilpailijoille (esimerkiksi NordVPN:n kuukausitilaus maksaa 11,95 dollaria).

6 kuukauden tilaus (mainoslinkki) pudottaa hinnan 9,99 dollariin kuukaudessa. Se on kohtuullinen alennus ja antaa käyttäjälleen hieman lisäjoustavuutta vuositilauksiin verrattuna. Monet ExpressVPN:n kilpailijoista eivät tarjoa puolen vuoden sopimusta.

Vuositilaus (mainoslinkki) on kuitenkin selvästi edullisin vaihtoehto suurimmalle osalle käyttäjistä. Se maksaa vain 8,32 dollaria kuussa, eli on 35 prosenttia halvempi kuin kuukausitilaus. Myös vuositilauksen hinta on hieman kalliimpi kuin osalla ExpressVPN:n kilpailijoista (esimerkiksi NordVPN:n vuositilaus maksaa 6,99 dollaria kuussa ja VyprVPN:n 6,23 dollaria kuussa), mutta rahoilleen saa myös paljon vastinetta.

TechRadarin lukijat saavat kuitenkin vielä halvemman hinnan, sillä ExpressVPN tarjoaa vuositilauksen valitseville lukijoillemme kolme ilmaiskuukautta kaupan päälle. 15 kuukauden palvelu maksaa siis sinulle käytännössä vain 6,67 dollaria kuukaudessa. Tilaus jatkuu tarjouksen jälkeen normaalilla vuosihinnalla. Ota alennus käyttöön tästä tarjouslinkistä (mainoslinkki).

Arvostamme sivun hinnoittelun avoimuutta ja selkeyttä. ExpressVPN ei yritä huijata käyttäjäänsä väliaikaisiin hintoihin tai pitkiin sitoutumisaikoihin, vaan kertoo hinnat rehellisesti. Jokaisen eri sopimuksen yhteydessä on kerrottu selkeästi kuukausiveloitus, sopimuskauden kokonaisveloitus ja laskutusväli. Tiedät siis täsmällisesti, mitä maksat.

Palvelu tukee käytännössä kaikkia yleisimpiä maksutapoja: kortteja, PayPalia, Bitcoinia ja muita suosittuja maksupalveluita, kuten AliPayta.

Jos et ole vielä tehnyt lopullista ostopäätöstäsi VPN:n hankkimisesta, ExpressVPN tarjoaa 30 päivän ilmaisen peruutusajan. Peruminen on yksinkertaista, eikä vaadi soittamista, kaavakkeiden täyttöä tai mitään muitakaan pienellä präntillä kirjoitettuja typeriä ehtoja. Voit käyttää palvelua täysin rajatta 30 päivää, minkä aikana voit perua tilauksesi milloin tahansa yksinkertaisesti ExpressVPN:n verkkosivuilta. TIlauksen peruttuasi saat rahasi takaisin koko sopimusajalta.

Yksinkertainen ja selkeä tyytyväisyystakuu on hyvä osoitus siitä, kuinka paljon ExpressVPN luottaa oman palvelunsa laatuun. Yhtiö tarjoaa myös 7 päivän ilmaisen kokeilun omaan mobiilisovellukseensa.

Yksityisyys

Kaikki VPN-palvelut lupaavat täydellistä yksityisyyttä, mutta syvällisempi katsaus niiden yksityiskohtiin paljastaa nopeasti, ettei väitteille löydy juurikaan todisteita. ExpressVPN on piristävä poikkeus korumaisten mainoslauseiden keskellä, koska yhtiö ei ainoastaan kehu omaa palveluaan, vaan avaa selkeästi perustelut kaikille väitteilleen.

Otetaan esimerkiksi salaus. Suurin osa palveluista saattaisi mainostaa tukevansa OpenVPN:ää tai viitata AES-256:een, mutta ExpressVPN menee todella paljon pidemmälle.

Yhtiö kertoo esimerkiksi käyttävänsä 4096-bittistä SHA-512-tiivistealgoritmia hyödyntävää RSA-sertfikaattia yhdessä AES-256-lohkosalausmenetelmän kanssa salatakseen liikennöintikanavansa. HMAC-todennuksensa (Hash Message Authentication Code) ansiosta höykkääjä ei pysty myöskään muokata dataa reaaliajassa.

Tutkimme asiaa myös itse koluamalla läpi ExpressVPN:n määritystiedostot OpenVPN:lle – ja kaikki väitteet pitivät todella paikkansa.

Kuinka hankalaa salauksen murtaminen sitten käytännössä on? ExpressVPN kertoo sivuillaan, että 256-bittinen salaus pitää sisällään 115 792 089 237 316 195 423 570 985 008 687 907 853 269 984 665 640 560 000 000 000 000 000 000 000 000 eli 115 792 duodekiljoonaa (tai 2 potenssiin 256) eri vaihtoehtoa. ExpressVPN mainitsee myös, että esimerkiksi Yhdysvaltain hallitus käyttää samaa menetelmää omien tietojensa salaamiseen.

Palvelu tukee myös Perfect Forward Secrecyä, joka luo uuden salausavaimen joka kerta palveluun yhdistettäessä ja uusii salausavaimen kerran tunnissa. Jos jokin taho siis onnistuisi hakkeroimaan järjestelmäsi, se saisi käyttöönsä vain tiedot viimeisen tunnin aikana tapahtuneesta tietoliikenteestä.

Yksi ExpressVPN.n vahvuuksista on vahva DNS-tuki, joka ei pelkästään turvaa verkkokäyttösi vuotamista ulkopuolisille tahoille, vaan käyttää myös omaa 256-bittisellä salauksella suojattua nollatietotodistuksen DNS-yhteyttä kaikilla palvelimillaan. Se on suuri etu kilpailijoihin verrattuna, sillä monet vain uudelleenohjaavat DNS-liikenteesi jonkin kolmannen osapuolen OpenDNS:ään. Salatun DNS-palvelimen käyttö estää hyökkääjiä näkemästä, häiritsemästä tai estämästä lähettämiäsi pyyntöjä.

Voit lukea yksityiskohdista lisää yhtiön omilta sivuilta, mutta jos tietoturva ei ole suurin intohimosi, edellä mainitut ominaisuudet tarkoittavat käytännössä sitä, että ExpressVPN:n salausjärjestelmä on markkinoiden parhaimpia. Itse palvelun käyttö ei vaadi mitään aiempaa tietämistä sen teknisistä yksityiskohdista.

Lokitiedot

Jos avaat käytännössä minkä tahansa VPN-sivuston, löydät nopeasti tekstin NO LOGGING – emme tallenna lokitietoja. Väitettä mainostetaan usein kissankokoisin kirjaimin, mutta harva yhtiö kertoo kovin yksityiskohtaisessti, mitä lokitiedoille varsinaisesti tehdään.

ExpressVPN on positiivinen poikkeus tässäkin yhteydessä. Sen etusivulla ei mässäillä lokitietojen salauksella, vaan asia avataan kunnolla ominaisuudet-sivulla. Yhtiö kertoo, "ettei se aio koskaan tallentaa tietoa käyttäjän dataliikenteestä, DNS-kyselyistä tai mistään, muustakaan, jonka perusteella käyttäjä voidaan tunnistaa".

Jos kaipaat lisää perusteluita sanoille, et joudu etsimään niitä sivujen mittaisista pienellä printillä kirjoitetusta teknisestä kuvauksesta, vaan listaa kaiken selkeästi erilliselle lokisivulleen. Yhtiö kertoo sivulla avoimesti, mitä tietoja se kerää, mitä tietoja se ei kerää ja miksi joidenkin tietojen kerääminen on välttämätöntä.

Sivu lupaa, ettei palvelu kerää mitään lokeja IP-osoitteesi sijainnista, selaushistoriastasi, liikenteestäsi ja metatiedoistasi tai DNS-kyselyistä.

ExpressVPN kerää silti osan lokitiedoista. Yritys tallentaa jokaisen päivämäärän, kun palveluun on yhdistetty ja tuolloin käytetyn palvelun. Se ei kuitenkaan tallenna yhteyden kestoa tai yhdistetyn IP-osoitteen sijaintia. Toisin sanoen yksittäistä käyttäjää on mahdotonta liittää tiettyyn käyttökertaan.

Yritys tallentaa myös tiedon käyttämiesi ExpressVPN-sovellusten versioista ja päivittäin siirretyn datan määrän. Myöskään tämä data ei kuitenkaan aiheuta ongelmaa yksityisyydelle, koska sen perusteella ei voida jäljittää tai erotella yksittäisiä käyttäjiä.

Luulimme jo löytäneemme yhden mahdollisen ongelman ExpressVPN:n analytiikkadatasta, koska VPN-palvelimet keräävät tietoa yhteyksien nopeuksista, epäonnistuneista yhteyksistä ja kaatuneista yhteyksistä. Palvelu kuitenkin kertoo, että kaikki kerätty data on anonyymia, joten dataa tarkastelevan tahon on mahdotonta sanoa, keneltä asiakkaalta data on peräisin. Kaiken lisäksi tämän datan keräämisen saa estettyä koska tahansa yhdellä klikkauksella.

ExpressVPN hyötyy myös sijainnistaan Brittiläisillä Neitsytsaarilla, sillä maan lainsäädäntö on suotuisa yksityisyydensuojan kannalta. Maa ei kuulu esimerkiksi 14 eyes -tiedonvaihtosopimukseen tai mihinkään muuhunkaan maiden välisiin tiedusteluliittoihin.

Vaikka Brittiläiset Neitsytsaaret onkin vain pieni saarivaltio, se ei ole nimestään huolimatta Isolla-Britannian lainsäädännön alla. ExpressVPN:n ei siis täydy automaattisesti luovuttaa tietoja eteenpäin. Jos tietoja kuitenkin haluttaisiin luovuttaa, asia täytyisi viedä Brittiläisten Neitsytsaarten korkeimpaan oikeuteen, osoittaa niiden liittyvän vakavaan rikokseen ja todistaa tietojen välttämättömyys oikeustapauksen kannalta. ExpressVPN kerää kuitenkin niin vähän tietoja, että niiden hyödyllisyyttä oikeustapauksen kannalta olisi hyvin vaikea todistaa.

ExpressVPN on hyvin avoin omasta yksityisyydensuojastaan ja tarjoaa mukavan paljon yksityiskohtia siitä, mitä kaikkea palvelu oikeasti kerää. Meidän täytyy kuitenkin muistuttaa, että moni yhtiön kertoma seikka on lopulta vain kiinni käyttäjän ja ExpressVPN:n välisestä luottamuksesta, koska käyttäjän on pohjimmiltaan lähes mahdotonta tietää, mitä ExpressVPN tekee tiedoilla.

Jotkin VPN-palveluntarjoajat, kuten NordVPN ja VyprVPN, ovat sallineet kolmansien riippumattomien osapuolten tehdä tarkastuksia palveluun ja yhtiöiden käyttämiin prosesseihin nostaakseen käyttäjien luottamusta. Näkisimme mielellämme myös ExpressVPN:n ja muiden alan toimijoiden tekevän saman.

Suorituskyky

Suorituskyky on yksi tärkeimmistä tekijöistä VPN:n valinnassa, joten testasimme kattavasti ExpressVPN:n nopeuksia eri sijainneissa.

Testasimme ExpressVPN:ää ensimmäisenä Iso-Britanniassa, jossa kirjauduimme yli 50:lle OpenVPN-palvelimelle, Kirjasimme ylös yhdistämiseen kuluneen ajan ja teimme ping-testejä latenssin selvittämiseksi. Kyseiset tulokset eivät toki vaikuta juurikaan latausnopeuksiin, mutta ovat silti oleellinen osa käyttökokemusta. Käyttäjät nimittäin tuskin iloitsevat, jos puolet palvelimista ovat jatkuvasti alhaalla, yhdistäminen kestää tolkuttoman kauan tai yhteydessä on pitkä viive.

Emme kohdanneet mitään yhteysvikoja ensimmäisessä testeissämme, ja kaikkiin palvelimiin saatiin muodostettua yhteys kahdessa–viidessä sekunnissa. Kyseiset testit tehtiin kuitenkin peräkkäin, joten ne eivät kerro luotettavasti ExpressVPN pitkäaikaisesta käytöstä. Oman käyttökokemuksemme perusteella palvelussa ei kuitenkaan ole ollut lainkaan yhteysongelmia.

Latenssi pysyi kohtuullisissa rajoissa ja käyttäytyi odotetusti. Maan sisällä olevat palvelimet olivat nopeimpia, lähellä sijaitsevat eurooppalaiset palvelimet lähes yhtä nopeita ja jopa maantieteellisesti kaukana sijaitsevat amerikkalaiset palvelimet onnistuivat tarjoamaan tehokkaan suorituskyvyn. Kaikkein kauimpana sijaitsevat palvelimet (Australia ja Uusi-Seelanti) sekä kohteet joissa ei ole kovin hyvää infrastruktuuria (esimerkiksi Etelä-Amerikan maat) kärsivät suuremmasta latenssista ja niiden nopeudet heittelivät enemmän. Nekään eivät kuitenkaan hidastuneet niin paljon, että sivujen selaaminen olisi ollut vaivalloista.

Latausnopeuksien testaaminen on hieman työläämpi proseessi, mutta käytimme testeissämme fast.comia testaamaan 6 brittiläistä, 15 amerikkalaista, 16 eurooppalaista ja 15 aasialaista ja australaasialaista palvelinta. Toistimme sitten tarkempia testejä vielä OpenSpeedTestillä ja Ooklan SpeedTestillä varmistaaksemme tulosten oikeellisuuden. Kaikki testit on suoritettu Windows 10 -käyttöjärjestelmällä ja 75 Mbps:n laajakaistayhteydellä.

Paikallinen suorituskyky oli yleisesti ottaen erinomaista. Latausnopeudet vaihtelivat yleensä 60–65 Mbps:n välillä. Jopa ExpressVPN huonoin testitulos ylsi 40,7 Mbps:ään.

Eurooppalaiset nopeudet olivat melko samalla tasolla paikallisten nopeuksien kanssa, ja lähinnä sijaitsevat palvelimet ylsivät luonnollisesti parhaisiin tuloksiin. Toisaalta jopa kreikkalaiset palvelimet saavuttivat 50 Mbps:n nopeuden.

Pitkästä välimatkasta huolimatta amerikkalaisten palvelinten nopeudet pääsivät hyvin lähelle Eurooppaa. Länsirannikolla nopeudet jäivät 50 Mbps:ään ja idässä puolestaan 65 Mbps:ään. Molemmat tulokset ovat nopeampia kuin käytännössä millään muulla VPN-palvelulla.

Edes kaukaisimmat sijainnit eivät saaneet pilattua ExpressVPN:n hyvää virettä. Niin Australia, Hong Kong, Japani, Singapore kuin Etelä-Koreakin saavuttivat yli 60 Mbps:n keskinopeuden. Jopa erikoisemmat sijainnit riittivät perusselaamiseen: Kambodža ylsi 40 Mbps:ään, Malesia 25 Mbps:ään ja Pakistan 15 Mbps:ään. Joukossa oli silti myös heikkoja tuloksia, kuten Intia ja Vietnam, jotka jäivät parhaimmillaankin vain 5 Mbps:ään. Täytyy kuitenkin muistaa, että näitä yhteyksiä testattiin vain lyhyellä aikavälillä. Yleisesti ottaen ExpressVPN selvisi erinomaisesti testeissämme.

Netflix

Yksi VPN-palveluiden kätevimmistä ominaisuuksista on mahdollisuus päästä käsiksi geoblokattuihin sivuihin. Jos siis vaikkapa lempisarjasi näkyy vain Yhdysvalloissa, voit käyttää amerikkalaista VPN-palvelinta ohittaaksesi eston. Valitettavasti ongelma ei ratkea aina pelkällä VPN:llä, sillä esimerkiksi Netflix on varautunut geoblokkaamisen kiertämiseen blokkaamalla yksittäisiä VPN-palvelimia.

ExpressVPN aiheutti meissä heti positiviisen reaktion, sillä sivusto kertoo pystyvänsä kiertämään Netflixin, BBC iPlayerin, Amazon Primen, Googlen, Wikipedian ja YouTuben sekä monen muun geoblokit. Suurin osa VPN-palveluista ei pysty antamaan tällaista lupausta, koska estojen kiertäminen on vaativaa työtä, ja täyttä toimivuutta on vaikea taata.

Kokeilimme lupauksen pitävyyttä yhdistämällä ExpressVPN:n kymmeneen satunnaiseen amerikkalaiseen palvelimeen ja kokeilemalla amerikkalaisen Netflixin toimivuutta. Toisessa testissä yhdistimme ExpressVPN:n kaikkiin seitsemään brittiläiseen palvelimeen ja yritimme yhdistää BBC:n iPlayeriin.

Netflixin osalta tulokset olivat hyviä, sillä seitsemän kymmenestä palvelimesta onnistui kiertämään videopalvelun maantieteelliset rajoitukset. Jos eri palvelimien toimintaa ei kuitenkaan jaksa kokeilla itse, ExpressVPN:n chat-tuki osaa suositella käyttäjälle varmasti toimivaa palvelinta parin minuutin odotusajan jälkeen. Täytyy toki muistaa, että Netflix kehittää jatkuvasti VPN-palvelimet tunnistavaa järjestelmäänsä, joten asia saattaa muuttua tulevaisuudessa. On kuitenkin mukava tietää, että ExpressVPN on sitoutunut varmistamaan käyttäjilleen Netflixin toimimisen geoblokkauksesta huolimatta.

YouTuben maantieteellisen rajoituksen poistaminen oli sen sijaan äärimmäisen helppoa. ExpressVPN yhdisti meidät välittömästi palvelun amerikkalaiselle sivustolle. Samat hyvät uutiset jatkuivat myös BBC iPlayerin kohdalla. Videoalustalla on kyllä huomattavasti parempi VPN-suojaus kuin YouTubella, mutta siitä ei ollut vastusta ExpressVPN:lle, sillä jokainen palvelun brittiläinen palvelin onnistui pyörittämään sivustoa.

Torrentit

ExpressVPN ei näytä ensisilmäykseltä erityisen torrent-ystävälliseltä palvelulta, sillä verkkosivu ei mainitse mitään P2P-verkoista. Pienen koluamisen jälkeen löysimme kuitenkin lisätietoa asiasta yhtiön FAQ-osiosta.

Palvelu ei ainoastaan tue torrentteja, vaan pystyy myös välttämään yleisiä ongelmia ja häiritseviä tekijöitä, joista monet muut palveluntarjoajat kärsivät.

Torrent-käyttäjiä ei nimittäin pakoteta muutamille ylikuormitetuille palvelimille, vaan heillä on käytössään jokainen ExpressVPN:n palvelin. Torrent-käyttäjille ei ole mitään datakattoja, eikä palvelu hidasta keinotekoisesti yhteyden nopeutta.

Meidän on tietysti mahdotonta sanoa täydellä varmuudella, että yritys pitää kiinni lupauksestaan, mutta moni asia kuitenkin viittaa siihen suuntaan.

VPN-palveluiden käyttöehdoissa on tyypillisesti mainittu, että palvelun käyttö on rajattu "kohtuulliseen käyttöön", joten palvelua ei saa käyttää "liikaa". Esimerkiksi NordVPN kieltää "käytön, joka voisi vaikuttaa muiden käyttäjien käyttökokemukseen". Näin valjusti määritelty teksti mahdollistaa käytännössä melko vapaat rajoitukset datamääriin ja nopeuksiin.

ExpressVPN:n käyttöehdoissa ei kuitenkaan mainittu mitään vastaavaa. Ehtojen joukossa on kyllä kohta Acceptable Use Policy, mutta se määrittelee yksinkertaisesti sallitut käyttötarkoitukset, eikä määrään kohdistuvia rajoituksia.

Kun tähän yhdistetään vielä kaikki muut palvelun hyvät puolet: ei lokitietoja, kattava palvelinvalikoima, omat sovellukset kaikille laitteille ja 30 päivän palautusoikeus, on ExpressVPN erinomainen vaihtoehto torrent-käyttäjille.

ExpressVPN:n käyttöönotto

VPN-palvelun käyttöönotto voi olla toisinaan hieman hankalaa, mutta ExpressVPN on mukava poikkeus tässäkin asiassa.

Kun käyttäjä kirjautuu ExpressVPN:n verkkosivuille, järjestelmä tunnistaa automaattisesti käyttämäsi alustan ja osaa tarjota suoraan oikeeaa latauslinkkiä.

Jos haluat sovelluksen samalla myös muille laitteille, voit klikata set up on all your devices -kohtaa, joka paljastaa valtavan listan eri vaihtoehtoja aina yleisistä Windowsista, Macista, iOS:stä, Androidista, Linuxista harvinaisempiin käyttöjärjestelmiin saakka. Oikean alustan valitsemalla saat lisää ohjeita ja oikean latauslinkin.

Käyttökokemus on erinomainen, sillä esimerkiksi Android-linkin painaminen antaa sekä suoran linkin Play Kauppaan että QR-koodin, jonka voit lähettää itsellesi sähköpostilla. Jälkimmäinen vaihtoehto on huomattavasti helpompi, jos ExpressVPN on tarkoitus asentaa eri laitteelle. Kaikkein taitavimmat käyttäjät voivat ladata suoraan jopa sovelluksen APK-tiedoston.

Toinen mukava yksityiskohta on se, ettei ExpressVPN pakota käyttäjiään kirjoittamaan käyttäjätunnustaan ja salasanaansa manuaalisesti. Käyttäjän tarvitsee sen sijaan vain kopioida lataussivulta löytyvä ainutlaatuinen aktivointikoodi ja liittää se asennettuun sovellukseen. Sovellus osaa siirtää sen perusteella omat kirjautumistietosi vaivattomasti myös uudelle laitteelle, etkä joudu miettimään jälleen yksiä käyttäjätunnuksia ja salasanoja.

ExpressVPN mahdollistaa myös kolmansien osapuolten VPN-palvelinten käytön OpenVPN:n avulla. Myös tässä on ajateltu käyttäjäkokemusta, sillä .OPVN-tiedostot nimetään loogisesti esimerkiksi my_expressvpn_argentina_udp.ovpn, eikä NordVPN:n tapaan ar1.nordvpn.com.udp1194.ovpn. Saimme OpenVNP graafisen käyttöliittymän pyörimään muutamassa minuutissa.

Windows-sovellus

ExpressVPN:n Windows-sovelluksen vaalea käyttöliittymä on intuitiivinen ja looginen. Sen keskellä on suuri on/off-painike, josta palvelin on nopea kytkeä päälle,. Päänäkymässä on esillä myös nykyisen palvelimen tilanne, uuden sijainnin valinta ja vasemmassa ylänurkassa sijaitseva valikkopainike.

Parhaan mahdollisen palvelimen valintaan on monta tapaa. Voit käyttää esimerkiksi Smart Location -toimintoa, joka etsii automaattisesti lähimmän palvelimen. Jos puolestaan etsit jotain tiettyä aluetta, voit tuplaklikata mitä tahansa maata valitaksesi automaattisesti parhaimman palvelimen tai etsiä manuaalisesti haluamasi vaihtoehdon.

Sovelluksessa on lisäksi hakukenttä, jonka kautta voit löytää palvelimia erilaisten avainsanojen avulla. Voit myös lisätä hyväksi havaitut palvelimet suosikkilistallesi. Kaikkein uusimman version päänäytössä on myös kohta, joka näyttää viimeksi käyttämäsi pavelimet nopeaa yhdistämistä varten.

Sovellus hyödyntää järkevästi myös Windowsin alapalkista löytyvää sovellusikonia. Klikkaamalla kuvaketta hiiren oikealla painikkeella, saat esiin valikon, josta löytyy muun muassa kolme viimeisintä palvelinsijaintia. Painamalla jotakin niistä, saat yhdistettyä itsesi välittömästi oikealle palvelimelle avaamatta sovellusta erikseen.

ExpressVPN on kehittänyt myös palvelinten välillä vaihtamista, sillä käyttäjän ei tarvitsee enää sulkea nykyistä yhteyttä vaihtaakseen toiseen palvelimeen. Sovellus osaa nyt katkaista nykyisen yhteyden automaattisesti, kun se yhdistää uudelle palvelimelle.

Kaiken lisäksi sovellus jopa varoittaa käyttäjää siitä, ettei verkkoliikennettä voida suojata ennen kuin ExpressVPN on yhdistynyt uudelle palvelimelle. Se on tervetullut huomautus, jollaista emme ole nähneet vielä minkään muun VPN-sovelluksen kohdalla.

Palvelinten sijainnit esittävä lista ei aluksi näytä mitään tietoa eri palvelinten nopeuksista. Kyseessä on kuitenkin oleellinen tieto palvelimen valinnan kannalta, joten onneksi ExpressVPN:n sovelluksessa on ominaisuus, joka mahdollistaa tämän tiedon lisäämisen. Sen jälkeen näet muun muassa latenssin ja arvioidun latausnopeuden. Kaikkien palvelinten läpikäynti voi viedä kuitenkin jopa noin kuusi minuuttia. Et siis valitettavasti pysty katsomaan läpi vain viimeksi käytettyjä sijainteja tai omia suosikkipalvelimiasi.

Sovelluksen monipuoliset asetukset mahdollistavat usean eri protokollan valitsemisen. Listalla ovat OpenVPN UPD, OpenVPN TCP, L2TP, IPSec ja PPTP. Olemme iloisia manuaalisten vaihtoehtojen monipuolisuudesta, mutta automaattivalinta ei herätä meissä yhtä suurta intoa. Jos käyttäjä antaa palvelun valita itse paras mahdollinen protokolla tilanteeseen, palvelusta on mahdotonta nähdä, mitä protokollaa milloinkin käytetään. Meillä ei ole myöskään mitään tietoa, millä perusteella protokollan valinta tehdään, sillä asiasta ei mainita mitään ExpressVPN:n verkkosivuilla.

Tämä on mielestämme huonoa käyttöliittymäsuunnittelua, mutta onneksi asian voi ratkaista yksinkertaisesti valitsemalla protokolla manuaalisesti (suosittelemme yleensä OpenVPN UDP:ta).

Palvelussa on myös Kill Switch -painike, joka katkaisee kaiken verkkoliikenteen siinä tapauksessa, että VPN:n yhteys katkeaa. Ominaisuus on käytössä automattisesti, joten sitä ei tarvitse kytkeä erikseen päälle.

Jos tiedät mitä teet, ExpressVPN tarjoaa vieläkin edistyneempiä vaihtoehtoja. Voit käyttää esimerkiksi split tunneling -ominaisuutta, joka rajaa VPN:n käyttämään toimimaan vain tiettyjen sovellusten kanssa. Voit siis esimerkiksi pelata pelejä ilman VPN:ää mahdollisimman suurella yhteysnopeudella, mutta selata samaan aikaan nettiä VPN-palvelimen turvin.

Ominaisuuden määrittäminen saattaa vaatia hieman ylimääräistä vaivaa, mutta siitä on myös suuria hyötyjä. Jos jokin ohjelmistasi ei esimerkiksi toimi VPN:n kanssa tai vaatii suurimman mahdollisen nopeuden, voit jättää sen poikkeuksena turvallisen VPN-yhteytesi ulkopuolelle. Toisaalta myös ylimääräisten ohjelmien rajaaminen pois VPN:stä normaalin internet-yhteyden pariin voi parantaa VPN:n suorituskykyä.

Android-sovellus

ExpressVPN:n asennus käy samalla tavalla kuin muidenkin Android-sovellusten kohdalla. Käyttäjän tarvitsee vain siirtyä Googlen Play Kauppaan, etsiä sovellus, asentaa se ja kirjautua sisään käyttäjätilille.

Jos olet kuitenkin rekisteröitynyt ExpressVNP:n käyttäjäksi jo aiemmin, sinulla on myös toinen vaihtoehto sovelluksen asentamiseen. Voit mennä ExpressVPN:n verkkosivuille tietoneellasi, valita setup ja Android page, jonka jälkeen saat esiin puhelimelle lähetettävän QR-koodin.

Sovelluksen asentaminen vaatii vain muutaman asetuksen valinnan. Käyttäjää saa esimerkiksi päättää salliiko sovelluksen lähettää ExpressVPN:lle anonyymejä raportteja palvelun toiminnasta. Koko asennusprosessi vei kuitenkin vain muutaman sekunnin. Palvelun kanssa ei myöskään tarvitsee säätää kirjautumisikkunoiden kanssa, sillä ExpressVPN säätää asian automaattisesti asennusprosessin aikana. Voit tosin halutessasi vaatia käyttäjätunnusta ja salasanaa joka kerta kirjautuessasi, jos haluat tehdä niin turvallisuussyistä.

Sovellus näyttää hyvältä ja toimii pitkälti samalla tavalla kuin Windows-versio. Erinomainen sijainninvalinta helpottaa sopivan palvelimen löytämistä, ja voit yhdistää palvelimelle kätevästi yhdfellä klikkauksella. Selkeästä käyttöliittymästä on helppo nähdä nykyinen sijainti ja VPN:n status.

Android-sovellus ei tosin saa kaikkia Windows-version edistyneempiä ominaisuuksia. Mobiiliversiosta puuttuu esimerkiksi nopeustesti, joten listasta ei voi päätellä kuinka nopeita, hitaita tai ruuhkaisia palvelimet ovat.

Myös asetukset ovat hieman rajallisemmat kuin PC-versiossa. Esimerkiksi protokollavaihtoehdot jäävät OpenVPN:ään, TCP:hen ja UDP:hen. Palvelussa ei ole sisäänrakennettua kill switchiä (mutta voit toki käyttää Androidin omaa), eikä työkaluja DNS:n hallintaan.

Sovellus on saanut myös muutamia uusia tervetulleita päivityksiä. Esimerkiksi uusi split tunneling -ominaisuus mahdollistaa vain tiettyjen ohjelmien verkkoliikenteen ohjaamisen VPN:n kautta. Voit siis esimerkiksi asettaa vain Netflix-sovelluksen kulkemaan ExpressVPN:n läpi ja pitää muun liikenteen nopeammassa tavallisessa verkkoyhteydessä.

Yhdistämisikkunaan saa nyt lisättyä myös räätälöidyt kirjanmerkit suosikkisovelluksillesi, jolloin saat yhdistettyä VPN:n kätevästi juuri haluamaasi kohteeseen. Ominaisuus ei toki ole yhtä joustava kuin split tunneling, mutta mahdollistaa eniten käytettyjen sovellusten ripeän avaamisen.

ExpressVPN:n Android-sovellus on sisäänrakennettua kill switchiä lukuun ottamatta hyvin suunniteltu ja helppokäyttöinen. Sovellusta voi kaiken lisäksi kokeilla maksutta viikon ajan – toisin kuin ExpressVPN:n täysversiota. Jos etsit hyvää VPN:ää Androidille, ExpressVPN:n tulisi olla listasi kärkipäässä.

iOS-sovellus

ExpressVPN:n iOS-sovellus vaatii hieman useamman välivaiheen kuin Android-versio, mutta tämä johtuu lähinnä Applen tarkemmista turvallisuusvaatimuksista. Sovelluksen käyttöoikeuksia joutuu siis sallimaan hieman useamman kerran, eikä sovellukselle ole saatavilla Androidin kaltaista suoraa latauslinkkiä, joka säästäisi

asetusten määrittämiseen kuluvaa aikaa.

Asennusprosessi kestää silti vain muutaman minuutin. Kun kaikki asetukset on saatu määriteltyä, sovellus aukeaa samaan selkeään näkymään kuin muillakin alustoilla.

Sovellus valitsi jostain syystä avatessaan automaattiseksi sijainniksi Los Angelesin smart location -toiminnolla. Ratkaisu ei kuitenkaan tuntunut järin viisaalta, kun olimme asennushetkellä itse Englannissa. Jos toiminto kuitenkin toimii kohdallasi hieman fiksummin, voit yhdistää suoraan palvelimelle painamalla connect.

Sijainnin valintaan tarkoitettu location picker toimii sen sijaan mainiosti. Työkalun avulla on helppo löytää jokin tietty maa tai kaupunki tai tallenta omia suosikkipalvelimiaan pikavalintoihin.

iOS-sovellus pystyy vaihtamaan Androidin tavoin palvelinta lennosta, joten käyttäjän ei tarvitse sulkea ensin manuaalisesti jo käytössä olevaa yhteyttä. Yhteyden sulkeminenkaan ei toki veisi kovin paljon aikaa, mutta automaattinen toiminta on silti mukava parannus käyttökokemukseen.

Sovelluksessa on käytännössä vain kaksi merkittävää asetusta, mutta sen ei kannata antaa hämätä, sillä molemmat ovat äärimmäisen hyödyllisiä.

Ensinnäkin saat valittua protokollaksi OpenVPN UDP:n, TCP:n ja IPSecin lisäksi myös IKEv2:n, joka ei ole puolestaan saatavilla Windows- tai Android-versioissa.

Vaikka sovelluksessa ei olekaan kill switch -ominaisuutta, siinä on automattinen uudelleenyhdistys, joka yrittää palauttaa yhteyden samalle palvelimelle yhteyden katketessa.

Olemme nähneet markkinoilla monipuolisempiakin VPN-sovelluksia iOS:lle, mutta ExpressVPN:n iOS-versio ei ole silti missään nimessä huono vaihtoehto. Se on helppokäyttöinen ja tarjoaa kaikki ominaisuudet, joita todennäköisesti käytössäsi tarvitset. Sovelluksesta on Androidin tapaan tarjolla viikon ilmainen kokeilu.

Selainliitännäiset

ExpressVPN:n sovellukset ovat monipuolisia ja helppokäyttöisiä ja niitä voi käyttää myös selaimen kautta. ExpressVPN tarjoaa omat liitännäiset Chromelle ja Firefoxille.

Lähes kaikista muista muista VPN-palveluntarjoajista poiketen ExpressVPN:n selainliitännäiset eivät ole pelkkiä yksinkertaisia proxyja, vaan ikään kuin jatkeita Windowsille, Macille ja Linuxille asennetuille varsinaisille sovelluksille. Ne eivät siis toimi, ellei käyttäjä ole asentanut sovellusta laitteelleen. Se saattaa kuulostaa ensialkuun hieman epäkäytännölliseltä, mutta ratkaisussa on myös monia hyötyjä.

Selainliitännäinen osaa kommunikoida työpöytäsovelluksen kanssa ja tunnistaa sen kulloisenkin tilan. Myös selainversion oletussijainniksi määrittyy automaattisesti sama kuin sovelluksessa. Jos työpöytäsovellus on jo valmiiksi päällä, selainliitännäinen huomaa asian.

Selainversiosta pystyy hyödyntämään myös työpöytäsovellksen hallintaan. Jos haluat kytkeä tietyn sijainnin yksittäiselle verkkosivulle, voit valita sopivan maan suoraan selaimestasi. Kaikki käy nopeaati ja vaivattomasti, eikä käyttäjä joudu vaihtamaan edestakaisin selaimen ja VPN-sovelluksen välillä.

ExpressVPN:n selainliitännäisten käyttöliittymät näyttää pitkälti samalta kuin työpöytäversioissakin. Se käyttää myös samankaltaista järjestelmää palvelimen valintaan.

Selainliitännäisissä on kuitenkin myös omat rajoitteensa. Ärsyttävin seikka on se, ettei liitännäisiin saa tallennettua omia suosikkejaan. Joudut siis etsimään palvelimet joka kerta erikseen tai yhdistämään automaattisesti kyseisen sijainnin parhaaseen saatavilla olevaan palvelimeen. Liitännäisissä ei ole myöskään saatavilla kaikkia edistyneimpiä työkaluja, kuten palvelinten nopeustestiä. Niillä ei ole kuitenkaan juuri merkitystä päivittäiskäytössä.

Käyttäjille – etenkin Chrome-käyttäjille – on kuitenkin myös hyviä uutisia. ExpressVPN nimittäin lisää selaimeen muutaman hyödyllisen ominaisuuden. Esimerkiksi Privacy and Security -osio mahdollistaa HTML5-paikannuksen estämisen, kun käyttäjä on yhteydessä VPN:ään. ExpressVPN estää myös WebRTC-vuodot koko selaimen tasolla, ja HTTPS Everywhere -toiminto ohjaa kaikki verkkosivut käyttämään automaattisesti suojattua HTTPS-sivua.

Kaikki käyttäjät eivät välttämättä tarvitse selainliitännäisiä, ja suosikkitoiminnon puute aiheuttaa varmasti harmaita hiuksia tehokäyttäjille. Yleisesti ottaen selainliitännäiset ovat mukava lisä ExpressVPN:n tarjontaan.

Tuki

VPN-palvelinten käyttö voi vaatia tukea samalla tavalla kuin mikä tahansa muukin verkkoteknologia. VPN-palvelimissa saattaa olla monenlaisia ongelmia ja jotkin tilanteet voivat vaatia ammattiapua. Siksi kokeneimmatkin käyttäjät hyötyvät laadukkaasta tukipalvelusta.

ExpressVPN:n tukisivusto on hyvä paikka vianmäärityksen aloittamiseen. Sivulle on listattu lukuisia kattavia oppaita eri ongelmatilanteisiin. Yrititpä sitten selvittää palvelinten hitaita nopeuksia tai katkenneita yhteyksiä, ymmärtää kryptisiä virheviestejä, vaihtaa salasanaa tai vaikkapa perua tilauksesi, löydät nopeasti kattavat ohjeet pulmaasi.

Suurin osa artikkeleista on selkeitä ja vastaa ongelmiin kattavasti. Tukiartikkeleissa ei myöskään oleteta, että käyttäjä on alan ammattilainen, vaan kaikkien monimutkaisempien asioiden taustat selitetään huolella. Esimerkiksi kilpailevan VPN-palveluntarjoajan tukisivu ehdotti hitaan yhteyden ratkaisuksi "toisen palvelimen käyttämistä", mutta ExpressVPN selittää yksityiskohtaisen artikkelin avulla, kuinka käyttäjä löytää parhaimman mahdollisen palvelimen omaan käyttöönsä.

Kaikkein suurimman vaikutuksen meihin tekivät kuitenkin asennusartikkelit. ExpressVPN ei ole ainoastaan koonnut asennusohjetta jokaista käyttöalustaa kohden, vaan tarjoaa yhdeksän eri opasta Windows-sovelluksensa asennukseen (aina Windows XP:stä ylöspäin). Macille oppaita on tarjolla kahdeksan, iOS:lle viisi ja Androidille neljä. Jopa Linuxille on tehty omat oppaat Ubuntulle, Raspberry Pi:lle ja Terminalille (OpenVPN:n kautta). Tukisivulla on asennusoppaita myös muille suosituimmille käyttöliittymille.

Tarkan hakukoneen ansiosta käyttäjän on helppo löytää vastaus kysymykseensä yli 250:stä artikkelista.

Jos et kuitenkaan löydä vastausta suoraan palvelun verkkosivuilta, voit myös ottaa yhteyttä ExpressVPN:n tukitiimiin, joka palvelee ympäri vuorokauden sähköpostitse ja live chatissa.

ExpressVPN suosittelee itse live chatin käyttämistä, koska se tarjoaa nopeimmat vastaukset kysymyksiin. Kokeilimme itse kuitenkin myös sähköpostin lähettämistä testataksemme sen nopeutta. Yritys itse lupaa vastata viesteihin 24 tunnin aikana, mutta saimme oman ystävällisen, yksityiskohtaisen ja avuliaan viestimme jo alle tunnissa.

Myös live chat toimi erinomaisesti. Kokeilimme toimintoa useaan kertaan, ja palvelussa oli aina paikalla asiakaspalveluita. Saimme ensimmäisen varsinaisen vastauksen yleensä noin kahdessa tai kolmessa minuutissa. Sitä ennen käyttäjä saa toki myös bottimaisen "I'm Steve and I'm here to help you" -tyylisen vastauksen.

Chat-tuen taso oli huomattavasti tyypillistä parempi. Eräs asiakaspalvelija käytti esimerkiksi noin puoli tuntia auttaen meidät läpi loogisen vianmääritysketjun. Olitpa sitten vasta-alkaja tai kokenut käyttäjä, ExpressVPN pystyy todennäköisesti ratkaista ongelmasi jo muutamassa minuutissa.

Loppuarvio

ExpressVPN on huippuluokan VPN-palvelu, joka ylitti odotuksemme kaikilla osa-alueilla. Se tukee lukuisia eri käyttöalustoja, siinä on kattavat ominaisuudet yksityisyyden suojaamiseen, palvelua on helppo käyttää ja sen tukitoiminnot ovat erinomaiset. Ainoa suurempi miinus on sisäänrakennetun kill switchin puuttuminen mobiilialustoille, mutta palvelusta on vaikea löytää muuta kritisoitavaa.



