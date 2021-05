iOS-sovellusten yksityisyysleimat paljastavat, millaista dataa suositut VPN-palvelut keräävät käyttäjistään

Applen muutettua viime vuoden lopulla omia yksityisyysleimojaan (Privacy Label) viime vuonna, iOS-sovellusten käyttäjistään keräämän datan seuraaminen on ollut entistä helpompaa.

Sovellusseurantayhtiö 42matters on vienyt tarkastelun kuitenkin asteen pidemmälle kehittämillään omilla työkaluilla. Yhtiö on tunnistanut kaikkein suosituimmat iOS-pohjaiset VPN-sovellukset näiden keräämän datan perusteella.

Viime vuoden lopulta alkaen Apple on vaatinut julkaisijoita kertomaan, millaisia tietoja heidän kehittämät sovellukset keräävät käyttäjistään, jotta Apple voisi taata iOS-käyttäjille entistä turvallisemman ympäristön. Näitä tietoja kerätään neljän erillisen leiman avulla: Data Used to Track You, Data Linked to You, Data Not Linked to You ja Data Not Collected.

App Storesta löytyy tällä hetkellä yhteensä 1 265 sovellusta, joiden nimessä on VPN. 42matters on tutkinut kaikkien näiden sovellusten yksityisyysleimat tarkemmin selvittääkseen, millaista tietoa ne keräävät käyttäjistään.

Mitä Applen yksityisyysleimat kertovat?

Data Used to Track You, eli käyttäjää seuraava data, koskee kaikkea sellaista dataa, jota sovellus tai jokin ulkopuolinen yhteistyökumppani kerää käyttäjästä tai tämän laitteesta. Tätä tietoa käytetään usein myymällä sitä esimerkiksi mainostarkoituksiin. Kaikkein suosituimmat VPN-sovellukset, jotka käyttävät tätä leimaa, viimeisen 30 päivän aikana ovat VPN - Super Unlimited Proxy by Mobile Jump Pte Ltd, NordVPN ja Smart VPN by ToolsForest HK Limited.

Data Linked to You, eli käyttäjään yhdistetty tieto, koskee kaikkea sellaista dataa, jonka avulla käyttäjä voidaan tunnistaa, vaikka sitä ei käytettäisi mainostamiseen. Viimeisen 30 päivän ajalta suosituimmat tätä leimaa käyttävät VPN-sovellukset olivat ExpressVPN, Turbo VPN ja VPN Vault - Super Proxy App by Appsverse.

Lopulta Data Not Linked to You -leima, eli käyttäjään liittymätön data, koskee kaikkea sellaista dataa, joka ei julkaisijan mukaan liity käyttäjän henkilöllisyyteen, kuten sijainti tai selainhistoria. Suosituimmat tätä leimaa käyttävät VPN-palvelut ovat VPN - Super Unlimited Proxy, Free VPN by Free VPN .org ja NordVPN.

Vaikka Applen yksityisyysleimat tarjoavat hieman enemmän tietoa siitä, miten tietyt iOS:n VPN-palvelut keräävät tietoja käyttäjästään, nämä käyvät paremmin selväksi lukemalla kunkin VPN-palvelun yksityisyyskäytännöt heidän kotisivuiltaan. Applen muutokset ovat kuitenkin auttaneet käyttäjien turvallisuutta siinä määrin, että myös Google on paljastanut lisäävänsä vastaavat Play Storessa oleviin Android-sovelluksiin ensi vuonna.