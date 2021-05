Las etiquetas de privacidad de iOS revelan qué datos recopilan las aplicaciones VPN

Descubrir cuántos datos personales recopilan las aplicaciones de iOS sobre ti se ha vuelto muchísimo más fácil después del lanzamiento de las etiquetas de privacidad de Apple a finales del año pasado.

Sin embargo, ahora, la compañía de inteligencia de aplicaciones 42matters ha utilizado sus propias herramientas, además de las etiquetas de privacidad de la compañía, para identificar las mejor aplicaciones de VPN para iOS según el tipo de datos que recopilan.

A finales del año pasado, Apple comenzó a exigir a los editores que ofrecieran información sobre el tipo de datos que recopilan sus aplicaciones con el fin de ayudar a proteger aún más la privacidad de los usuarios de iOS. La empresa utiliza cuatro etiquetas distintas: "Datos utilizados para rastrearte", "Datos vinculados a ti", "Datos no vinculados a ti" y Datos no recopilados".

Actualmente, existen 1.265 aplicaciones en la App Store con el término "VPN" en sus títulos, y en 42matters han examinado sus etiquetas de privacidad para entender mejor qué tipo de datos recopilan las aplicaciones VPN de iPhone sobre sus usuarios.

¿Qué te pueden revelar las etiquetas de privacidad de Apple?

La etiqueta "Datos utilizados ​​para rastrearte" de Apple se aplica a cualquier tipo de datos rastreados por una aplicación o un socio externo que esté vinculado a datos recopilados de otros lugares sobre un usuario o dispositivo en particular, y esta información generalmente se usa con fines publicitarios. Las aplicaciones VPN más populares con esta etiqueta, basándonos en una media descargas durante los últimos 30 días, incluyen 'VPN - Super Unlimited Proxy', 'NordVPN' y 'Smart VPN'.

La etiqueta de privacidad "Datos vinculados a ti" hace referencia a cualquier dato que podría utilizarse para identificar a un usuario, incluso aunque estos datos no se utilicen para mostrarte anuncios personalizados. Las aplicaciones VPN para iOS más populares durante los últimos 30 días con esta etiqueta incluyen 'ExpressVPN', 'Turbo VPN' y 'VPN Vault'.

Por último, la etiqueta de privacidad "Datos no vinculados a ti" se aplica a datos que los editores han declarado que no están vinculados a la identidad de ningún usuario, incluyendo su geolocalización, su historial del navegador, etc. Las aplicaciones VPN más populares con esta etiqueta son 'VPN - Super Unlimited Proxy', 'Free VPN' y 'NordVPN'.

Aunque es cierto que las etiquetas de privacidad de Apple ofrecen un poco más de información sobre cómo las aplicaciones de VPN recopilan datos en iOS, obtendrás una imagen mucho más clara sobre el tipo de registros que se llevan a cabo al observar más de cerca las políticas de privacidad de los proveedores de VPN en sus propias páginas web. Sin embargo, las etiquetas de privacidad de Apple benefician a sus clientes lo suficiente como para que Google haya declarado que también hará lo mismo y agregará estas etiquetas a las aplicaciones de Android en la Play Store durante el próximo año.