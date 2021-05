App'ens integritetsmærke i iOS afslører, hvilke data VPN-apps'ene indsamler

Det er blevet utrolig meget lettere at finde ud af, hvilke oplysninger iOS-apps indsamler om dig, siden Apple introducerede appintegritet i slutningen af

2020. Nu har firmaet 42matters samlet disse oplysninger for at gennemgå hvilke personlige data de mest populære VPN-apps til iOS indsamler.

I slutningen af 2020 begyndte Apple at kræve, at udviklere informerede brugerne om, hvilke data der indsamles, og hvorfor, for at give brugeren mulighed for at træffe oplyste valg om deres personlige dataintegritet. Der er lige nu fire forskellige etiketter i App Store, data, der bruges til at spore dig, data linket til dig, data ikke linket til dig og data ikke gemt.

I skrivende stund findes der 1265 apps med VPN i titlen i App Store, og med 42 spørgsmål har man undersøgt deres app-integritetsmærke for at få en bedre forståelse af, hvilke data de indsamler om deres brugere.

Hvad kan Apple App Privacy Tag fortælle dig?

Apples mærkning af data, der bruges til at spore dig, gælder enhver form for data, der bruges af en app eller en tredjepartstjeneste der linker den med data indsamlet andetsteds omkring enten en bruger eller en bestemt enhed, oplysninger, der normalt bruges til målrettet reklame. De mest populære VPN-apps (baseret på downloads i de sidste 30 dage) med denne label inkluderer VPN - Super Unlimited Proxy fra Mobile Jump Pte Ltd, NordVPN og Smart VPN af ToolsForest HK Limited.

De data, der er knyttet til dig, gælder for de data, der kan bruges til at identificere en bruger, selvom dataene ikke bruges til at levere f.eks. målrettet reklame. De mest populære apps (med de samme betingelser som ovenfor) med denne etiket inkluderer ExpressVPN, Turbo VPN og VPN Vault - Super Proxy App fra Appsverse.

Endelig har vi etiketten Data, der ikke er knyttet til dig, den gælder for data, som udvikleren har specificeret, og som ikke skal linkes til en bestemt bruger, inklusive placering, browserhistorik og mere. De mest populære VPN-apps med dette tag inkluderer VPN - Super Unlimited Proxy, gratis VPN af FreeVPN.org og NordVPN.

Selvom Apples privatlivskode for app giver et godt indblik i, hvordan VPN-apps i iOS indsamler data, får du i stedet yderligere og mere specifikke oplysninger fra de oplysninger, der er angivet i appens privatlivspolitik. Når det er sagt, udgør Apples mærkning den fordel for forbrugerne, at Google i fremtiden følger med en lignende etikette i Play Butik.