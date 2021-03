Den bedste Mac VPN 2021

Vi har alle hørt denne mantra før: "Mac'er er uigennemtrængelige fra cybertrusler". Og det er noget, som bliver disktureret igen og igen. Selv hvis du tilhører den lejr, hvor du mener, at det ikke er nødvendigt at få traditionel virusbeskyttelse til din Apple-computer eller -laptop, er det stadig værd at overveje at downloade og installere en VPN.

Selvom du ikke er bekymret for malware, er en Mac VPN et strålende forsvar mod trusler som identitetstyveri og hacking. Ved at bruge en af disse tjenester bliver alle data til og fra din Mac krypteret på grund af sikre server på VPN. Det erisær praktisk, hvis du bruger en MacBook på offentlig wi-fi.

Men det er de ekstra funktioner, der måske kan være afgørende for dit valg - hvad enten det er at få adgang til hjemmesider, der er blokeret af dit kontor, skole eller regering, for at se udenlandske tv-shows og sport eller endda for at komme uden om internetudbyderens regulering af dine hastigheder. Det giver mening at få den bedste Mac VPN til din Apple-computer, og her hjælper vi dig med at tage det perfekte valg.

Sådan vælger du den bedste Mac VPN

Alle VPN'er, der er noget værd (som dem du får vist nedenfor), er designet, så de fungerre perfekt på Apples macOS. Men du bør sikre dig, at tjenesten kommer med kraftfulde sikkerhedsværktøjer og en klar logningspolitik for at sikre din online anonymitet.

Gode præstationsniveauer gør naturligvis heller ikke en dårlig ting, især hvis din prioritet er at bruge din Mac VPN til streaming og torrenting. Og hvis det hele handler om at se indhold, så sørg for, at din valgte tjeneste har et stærkt ry for at fjerne blokering af lignende Netflix, Amazon Prime Video og andre populære streamingtjenester.

Hvis du er kæmpe fan af Apple, skal du tjekke, at du også vælger en Mac VPN, der også har en super iPhone-app. Og hvis du har mange enheder, der skal dækkes med din nye software, kan du finde en tjeneste, der tillader masser af forbindelser på samme tid fra et enkelt abonnement - på den måde kan du også dele dem med familiemedlemmer.

De top 3 bedste Mac VPN'er:

1. ExpressVPN - bedste Mac VPN i verden

Ligesom på Windows, Android, iOS og mere er ExpressVPN den bedste på vores Mac VPN-liste. Interfacet er helt fantastisk - det er virkelig nemt at oprette forbindelse til din valgte server på MacBooks. Og 3 ekstra måneder gratis til TechRadar-læsere er også en fantastisk fordel...

2. NordVPN - ligetil og sikker

Det er ingen overraskelse, at et af de største navne blandt virtuelle private netværk også er en af vores favoritter, når det kommer specifikt til Apple Mac-computere. Den scorer især højt for sikkerhed med 'Double VPN'-kryptering og en grundig logningspolitik revideret af PricewaterhouseCoopers.

3. Surfshark - en Mac VPN til en god pris

Surfshark matcher måske ikke helt kvaliteten hos hverken NordVPN og ExpressVPN, men den kan prale af en langt bedre pris. Du kan få det til en effektiv månedlig pris på mindre end 2,50 USD!

De fem bedste Mac VPN til 2021

(Image credit: ExpressVPN)

Få 3 måneder gratis med et årsabonnement på Techradars bedste Mac VPN

ExpressVPN er vores bedste valg til den bedste VPN på Mac (og iPhone VPN). Denne tjenestes app er intuitiv og meget brugervenlig, og du skal kun bruge et enkelt klik for at forbinde, og så er der avancerede muligheder.

Der er også en meget god iOS-app og Safari-browserudvidelse, så du får en komplet Mac VPN-oplevelse. Det gælder også for USA-baserede brugere og dem rundt om i verden med ExpressVPN Mac-appen, der understøtter flere sprog, som bl.a. tysk, spansk, russisk, japansk, portugisisk, dansk - men også mange andre.

ExpressVPN's avancerede funktioner (og deres dybdegående vejledninger) er gode til Apple-brugere. Hvis din Mac fx opretter forbindelse til internettet via en kabelforbindelse, kan du indstille den som et trådløst hotspot til dine lokale enheder, så de kan oprette forbindelse via VPN uden at skulle konfigureres til ExpressVPN selv.

Faktisk bestemmer ExpressVPN er klart den overordnede bedste VPN-topliste, og der er mange gode grunde til. Det nyder godt af hurtige, stabile VPN-serverforbindelser i 94 lande og ubegrænset båndbredde. Det giver et solidt valg for alle, der bruger VPN til P2P-trafik eller fjerner blokering af indhold på streamingtjenester som Netflix, Amazon Prime Video, Hulu og mere.

Og med hensyn til sikkerhed bruger den 256-bit kryptering over OpenVPN UDP som standard, og appen leveres med en kill switch og split-tunneling. Og 2021 vil sandsynligvis være et godt år for virksomheden, da det støt lancerer sin egen Lightway-protokol, der lover at gøre hastighederne endnu bedre.

Udbyderen er lidt dyrere end de fleste andre VPN'er, men kan være en god pasform for dem, der gerne vil have den bedste oplevelse på Mac. ExpressVPN leveres ikke som sådan med en gratis prøveperiode med sin VPN, men den har en 30-dages pengene-tilbage-garanti, så du kan afprøve uden risiko.

Den bedste Mac VPN 2021: 49% rabat og 3 måneder GRATIS

Du kan fortælle, at vi virkelig bedømmer Express - det er den VPN, vi bruger på vores egne computere her på TechRadar-kontoret, og det er svært at argumentere med tjenestens 30-dages pengene-tilbage-garanti.

(Image credit: NordVPN)

Når det kommer til sikkerhed, er NordVPN som ingen andre. Dens egen 'Double VPN'-teknologi krypterer data to gange - med andre ord sender de dine data gennem to separate VPN-servere for at gøre tingene endnu mere sikre - mens der er ekstra sikkerhedsudstyr som krypteret chat, web-proxy-udvidelser og meget mere. Så hvis onlinesikkerhed er øverst på din ønskeliste, når det kommer til din Mac VPN, så bliver Nord pludselig ikke ønsket.

Hvis VPN-brug primært er til streaming, så klarer NordVPN jobbet. Vi kunne nemt komme til at se shows, der var eksklusive for udenlandske Netflix-kataloger, som det var tilfældet for at komme omkring Disney+- og YouTube-begrænsninger. Vi var nødt til at prøve et par servere for at komme uden om BBC's iPlayer-geografiske begrænsninger, men vi går der til sidst.

Denne udbyder er P2P-venlig og har en streng nul-log-politik, der revideres årligt af PricewaterhouseCooper, (det er godt at vide, hvis du er på udkig efter en VPN til torrenting). Og ydeevnen var langt over gennemsnittet i vores test, især når vi bruger udbyderens egen NordLynx-protokol.

Med hensyn til protokoller har NordVPN Mac-brugere flere valgmuligheder end den gennemsnitlige VPN-udbyder, med en IVEv2-version af sin klient tilgængelig i App Store og en OpenVPN-version tilgængelig direkte fra NordVPN-webstedet. Men det er ikke alt - du kan også manuelt indstille brug af OpenVPN uden at installere nogen af disse klietner.

Der er en gratis 30-dages pengene-tilbage-garanti, og ellers er NordVPN en af de mest overkommelige VPN-muligheder til din Mac.

(Image credit: Surfshark)

Listen over grunde til at downloade Surfshark er lang. Gratis prøveperiode på Macs, hurtige forbindelser over hele verden, brugervenlig interface, afspilning af Netflix og iPlayer og alt det der i et produkt, der topper vores liste over bedste billige VPN'er.

Hvis hovedårsagen til at få fat i en Mac VPN er det ekstra lag af sikkerhed, så du får med OpenVPN fra Surfshark og en række andre protokoller, du kan vælge imellem - inklusive den superhurtige WireGuard. AES-256-kryptering sikrer, at ingen kan finde ud af, hvilke hjemmesider du har brugt, og en kill-switch er klar, hvis din forbindelse falder, mens du bruger offentlig wi-fi på din Macbook. Du kan endda betale for dit Surfshark-abonnement ved hjælp af Bitcoin, hvis du har lyst til det.

Hvis din prioritet handler om at skaffe en VPN til streaming, så er du nok interesseret i at høre, at den kan lade dig se Netflix- eller iPlayer-kataloger, uanset hvor du er på Jorden. På trods af den lave pris er Surfshark en af de mest komplette tjenester til at fjerne blokering af hjemmesider.

Men lad os se det i øjnene: Hovedårsagen til, at de fleste Mac-brugere er interesseret i Surfshark, er priserne. Og det gør det endnu bedre, det er dejligt at vide, at ét enkelt abonnement dækker ubegrænsede enheder. Så det er Mac, Windows, Android, iOS, Linux, Amazon Fire Stick og mange flere.

(Image credit: Hotspot Shield)

Er du vild med lynhurtige hastigheder? Så skal du uden tvivl overveje Hotpsot Shield. Da vi testede forbindelseshastigheder til forskellige servere, så gjorde det sig meget bedre end hele konkurrencen. Vi ved, at hastighedssænkelser af systemet er en grund til, at nogle mennesker ikke har lyst til at bruge VPN'er, men hastighederne, du får her - som med bl.a. Catapult Hydra-protokol - betyder, at du med sikkerhed kan lade Hotspot køre i baggrunden, uden det giver forsinkelser.

Men det er ikke alt, hvad Hotspot Shield kan gøre for dig. Vi kan virkelig godt lide, hvor let den er at bruge. Når du er tilmeldt, skal du downloade Mac-appen og... ja, det er det. Klik på tænd/sluk-knappen, og du får anonymitet online på få sekunder.

Ligesom udbyderne ovenfor er Hotspot rigtig godt til at fjerne blokering, og den gav fantastiske resultater, da vi prøvede med Netflix, iPlayer, Disney+ og andre. Desuden synes vi, at det er super, at du kan prøve Hotspot, inden du forpligter dig. Gør brug af den generøse 45-dages pengene-tilbage-garanti eller den super gratis version.

(Image credit: Future)

Vi fandt ud af, at Mac VPN-tjenesten CyberGhost uden tvivl godt kan leve op til dens rygte. Lad os starte med det helt grundlæggende: Den har mere end 6.000 servere fordelt på over 90 lande, ingen begrænsninger på torrents og praktisk support via livechat, hvis du nogensinde løber ind i vanskeligheder.

Garanteret ingen logfiler, streng kryptering og en kill-switch til eventuelle brud på sikkerheden betyder, at den bestemt er stærk. Men det er de små ekstra ting, der gør CyberGhost til et sted på din favoritliste. Vil du gerne låse op for Netflix med din VPN, eller Hulu, YouTube eller noget andet? Du skal ikke bekymre dig her, da CyberGhost automatisk forbinder dig til den server, der er bedst til formålet. Det kan også blokere reklamere, trackere og skadelige hjemmesider.

CyberGhost har for nylig forbedret sit interface - og det var ellers noget, som vi gerne så forbedret ved deres tidligere Mac VPN. Derfor har vi ikke meget at klage over, selvom du kan få reducerede hastigheder fra servere i de fjerneste dele af kloden. Der er stadig plads til forbedringer på webstedsbaserede supportsider - et område, hvor ExpressVPN overgår alle andre.

Bedste Mac VPN: Ofte stillede spørgsmål

Hvad er den bedste Mac VPN i 2021? På toppen af vores bedste Mac VPN-liste er ExpressVPN, TechRadars eneste 5-stjernede VPN, som du kan tilmelde dig. cdn scorer så højt på grund af dens fantastiske brugervenlighed (hvad enten det er på Mac, Windows, iPhone eller dybest set alle andre platforme), stærk sikkerhed, hurtig og pålidelig serverforbindelse og præstation, når det kommer til at låse op for streamingtjenester. Dens super døgnåbne kundesupport er virkelig noget, som vi kan anbefale.

Har du brug for en VPN på en Mac? Vi har alle hørt, hvad folk siger... Mac'er er meget sikrere end Windows-computere, ikk'? Og mens det er sandt, kan du stadig får fordele med et ekstra lag af sikkerhed og anonymitet, som VPN'er giver dig ud over Mac-antivirusprogrammer. Og selvfølgelig, hvis du er mere interesseret i andre funktioner i virtuelle private netværk som fx streaming af udenlandsk TV, streamingtjenester og fjernelse af blokering fra hjemmesider, der er blokeret på dit kontor eller andre lande (du kan blive overrasket over, hvor gode denne VPN til Kina er), så har du virkelig brug for et VPN - eller virtuelt privat netværk - så din Mac kan klare netop alt dette.

Hvordan fungerer en Mac VPN? Det er et stort spørgsmål med et ret komplekst svar - og vi har egentlig en specialrtikel, der snakker om: "Hvordan virker en VPN?" Men enkelt sagt, når din VPN er tændt, går alle de oplysninger, du sender og modtager fra og til din computer eller mobil, gennem en krypteret tunnel. Det betyder, at selvom nogen lykkedes i at hacke din computer, ville de stadig ikke kunne få fat i dine data og følsomme oplysninger.

Har Macs en indbygget VPN? På en måde. Mac-laptops og -computere har faktisk indbyggede L2TP/IPSec og IKEv2 VPN-protokoller, som du kan tænde når som helst for at få ekstra beskyttelse på din Mac. For at tænde det skal du gå til dine netværksindstillinger og vælge at tilføje en VPN ved hjælp af en af disse protokoller. Selvfølgelig fungerer det ikke med de andre VPN-anvendelser, vi har skitserether (skjule din geografiske placering, streaming af indhold fra andre lande osv.), Men det er praktisk at vide, om du er særlig opmærksom på din Macs privatliv.

Hvad er den bedste gratis mulighed, når det kommer til Mac VPN? Hvis du har besluttet, at du er vild med det, som en VPN kan gøre for din Macbook, men ikke har lyst til at betale stort for det, så anbefaler vi, at du går efter Hotspot Shield. Det er dybest set premium-versionen af den populære tjeneste, men bare med færre servere at vælge imellem og ingen support via livechat. Det er det bedste valg i vores topliste over gratis VPN. Men du skal være ekstremt forsigtig, når du downloader en gratis Mac VPN. Næsten alle tjenester begrænser, hvor meget du kan bruge dem pr. dag - i Hotspots tilfælde får du 500 MB data om dagen. Det er fint, hvis du bare leder efter ekstra sikkerhed, når du logger på offentlig wi-fi på caféen eller i lufthavnen, men på ingen måde nok, hvis du vil have en VPN til Fire TV Stick, torrenting, streaming eller bare gerne have den kørende i baggrunden hele tiden.

