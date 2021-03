Anmeldelse: CyberGhost VPN

CyberGhost er en super VPN-tjeneste med en usædvanlig kraftig Windows-app, der er fyldt med funktioner, men stadig brugervenlig. Dens mobilapps er ikke helt på samme niveau, men de er gode nok, og der er stadig masser at synes godt om her - den kan alt fra at fjerne til blokering af Netflix og andre i super kvalitet og hurtig support via livechat.

CyberGhost er en gigant inden for beskyttelse af privatliv med base i Rumænien og Tyskland, som leverer en omfattende VPN-tjenester til mere end 10 millioner brugere.

CyberGhost VPN kan prale af 6.638 servere på 110 placeringer i 89 lande. Det er et lille fald fra de 7.100 servere, vi så i vores sidste anmeldelse, men det er stadig et stort antal sammenlignet med de fleste af konkurrenterne. Torrents er tilladt på mange, men ikke alle servere, og virksomheden tilbyder tilpassede apps til Windows, Mac, iOS, Android og mere.

Ud over den almindelige VPN-funktionalitet inkluderer CyberGhost et væld af medfølgende ekstramateriale. Det kan blokere skadelige hjemmesider, annoncer og trackere. Automatiseret HTTPS-omdirigering sikrer, at der opnås den mest sikre forbindelse til alle websites, og valgfri datakomprimering kan reducere båndbredden og måske spare penge på mobiltelefoner.

Vil du prøve CyberGhost? Tjek deres website her

CyberGhost VPN tillader, at syv enheder kan være forbundet på samme tid. Det er lidt bedre end de fleste andre (selv premium ExpressVPN understøtter kun fem), men husk på, at det skal være specifikke enheder. Opret forbindelse fra en telefon eller en spilkonsol eller et smart-tv, bare én enkelt gang, og så er en af dine pladser allerede brugt. Hvis du løber tør for pladser senere, kan du logge af individuelle enheder, men det bliver hurtigt irriterende. (Selvom det ikke er så irriterende som KeepSolid VPN Unlimited, hvor du kun kan frigøre en enhedsplads om ugen).

Der er en vidensbase med hjælp tilgængelig, hvis det skulle være nødvendigt, mens chat- og e-mailsupport også er klar tila t hjælpe dig gennem eventuelle særligt vanskelige situationer.

CyberGhost har for nylig udvidet sin service med mulighed for dedikerede IP'er. Tilmeld dig dette for yderligere 5 $ om måneden, og du får den samme IP-adresse, unik for dig, hver gang du logger på tjenesten.

Dedikerede IP'er giver dig adgang til IP-begrænsede netværk, og det er praktisk, hvis du har brug for adgang til et forretningssystem, mens du er forbundet til din VPN. De reducerer også chancen for, at du bliver blokeret af streaming og andre platforme, da de ikke har fået deres "ry" ødelagt af andres dårlige opførsel.

Et problem med dedikerede IP'er er, at andre hjemmesider muligvis kan genkende dig, fordi du har den samme IP-adresse, hver gang du går på. Heldigvis muliggør CyberGhost skift mellem dedikerede og dynamiske IP'er efter behov, så du nemt kan bruge dedikerede IP'er, hvor det er nødvendigt og dynamisk til alt andet - men det kommer vi nærmere ind på senre.

Redaktørens note: Hvad, du kan se herfter, er en oversigt over de seneste ændringer og tilføjelser, siden anmeldelsen sidst blev opdateret.

Linux-appen fik en opdatering, hvor er WireGuard nu understøttes. (April 2020)

Tjenesten har nu over 6440 servere og 112 placeringer i 90 lande. (Maj 2020)

Serverdækningen faldt til 6200+ servere i 89 lande. (Juli 2020)

På grund af et salg (sandsynligvis) er 2-års- og 3-årsabonnementet ikke længere tilgængelig, og 1-årsplanen (med 6 ekstra måneder) er prissat til 2,75 $. (August 2020).

Du kan betale for dit CyberGhost-abonnement med PayPal, Bitcoin eller kreditkort (Image credit: CyberGhost)

Abonnementer og priser

Hvis du tilmelder dig CyberGhost VPN's månedlige konto koster det 12,99$ pr. måned, hvilket er i den høje ende af industristandarden 10$-13$.

Mens vi lavede den anmeldelse, havde de et 'begrænset tilbud', som betyder, at du kan få et årsabonnement med et ' fåseks måneders gratis'-tilbud, der det svarer til, at du betaler 2,75$ om måneden i de første 18 måneder, der fornyes til $ 4,13 om måneden efterfølgende.

Det er fremragende værdi, i det mindste i første periode. Surfshark har fx en af de laveste startpriser, men er kun en brøkdel billigere til $ 2,49 om måneden, og så kræves det, at du tilmelder dig i to år, hvorefter prisen fordobles.

Når denne aftale udløber, forventer vi, at CyberGhost kommer tilbage med sit 3-årsabonnement, der også kan fås til 2,75 $ om måneden (forudbetalt). Vi er ikke fans af langsigtede tilbud, men det er mindre et problem, når prisen er så lav. ExpressVPN tager fx 99,95 $ for et årsabonnement, mens CyberGhost beder om 99 $ for tre år. Selvom du måske opgiver tjenesten efter 18 måneder, har du stadig haft fair værdi for pengene.

CyberGhost har nu også et tilbud med 'VPN-bundle', som giver adgang til den skybaserede adgangskodeadministrator PassCamp, og CyberGhosts ID Guard Protection-tjeneste, som advarer dig, hvis din e-mailadresse er blevet kompromitteret i et databrud. Den er prissat til 3,25 $ i de første 18 måneder og stiger til 4,88 $ bagefter, og så er der en meget lav pris på 9 $ om året for de ekstra tjenester.

Uanset, hvilken pakke du vælger, kan du betale med Bitcoin samt PayPal og kreditkort.

Der er gratis prøveversioner tilgængelige, selvom de er mere komplicerede at forstå end normalt.

Mens CyberGhosts gratis prøveperiode er praktisk, er det mindre end ideelt at vente i en lang kø for at teste tjenesten (Image credit: CyberGhost)

Hvis du fx downloader og opretter en konto via Windows, får du kun 24 timer til at prøve tjenesten. Det er ikke kun super kort, men du får heller ikke adgang til den fulde service. Appen muliggør fx ikke brug af alle de specielle streamingforbindelser, og hver gang du opretter forbindelse, bliver du advaret om, at alle de 'gratis pladser' er opbrugt, og du skal vente et minut eller to. Det understøtter også kun en enkelt enhed.

Du kan få mere prøvetid ved at tilmelde dig iOS-appen, som giver dig 7 dage. Men du skal tilmelde dig via appen direkte. Hvis du først opretter kontoen via Windows og derefter logger ind på din iOS-app ved hjælp af den samme konto, udløber prøveperioden også efter 24 timer.

Installer dog Android-appen, og du behøver ikke oprette eller logge ind på en CyberGhost-konto, og det betyder, at du får din fulde 7-dages prøveperiode, uanset hvad.

Forvirrende? Ja. Den bedste tilgang er sandsynligvis at starte med Android-appen, hvis du kan, da du her kan få fornemmelsen af CyberGhost-ydeevne og se, om du kan få adgang til Netflix og andre blokerede sider. Hvis du er glad for den, kan du efterfølgende vælge en dag, hvor du ikke har andet at lave, så den bare kan bruges på at teste desktop-appen intensivt.

Vi mener, at man godt kunne have gjort sit bedste for at gøre det lidt lettere.vVille det virkelig være så svært at give 7 dage gratis, uanset hvilken platform du bruger? - men i det mindste giver CyberGhost dig chancen for at afprøve tjenesten, inden du køber. Hvis du tilmelder dig og derefter finder ud af, at det ikke er biget for dig, er der gode nyheder: Virksomheden har en lang 45-dages pengene-tilbage-garanti, et af ​​de mest generøse tilbud derude.

CyberGhost beskytter dit privatliv med kryptering af militær kvalitet (Image credit: CyberGhost)

Logning og privatliv

Som mange VPN'er praler CyberGhosts hjemmeside stolt af en "streng politik uden logfiler" på forsiden.

I modsætning til flere andre VPN'er gør tjenestens privatlivspolitik et godt stykke arbejde, når det kommer til at holde, hvad den lover, med fx meget specifikke udsagn: "Når du bruger CyberGhost VPN, har vi ingen idé om dine trafikdata som fx browserhistorik, trafikdestination, dataindhold og søgeindstillinger. Disse overvåges, optages, logges eller lagres IKKE af os.

"Når du bruger CyberGhost VPN, lagrer vi derudover IKKE forbindelseslogfiler, og det betyder, at vi IKKE har nogen logfiler, der er knyttet til din IP-adresse, tidsstempler for forbindelser eller sessionsvarigheder."

For kunder, der ikke er sikre på de tekniske detaljer, fortsætter politikken med at præcisere konsekvenserne.

"Vi kender IKKE til tidspunkter, hvor hvilken som helst bruger nogensinde har oprettet adgang til et bestemt website eller en bestemt tjeneste."

"Vi ved IKKE, hvilken bruger der var forbundet til vores CyberGhost VPN-tjeneste på et givet tidspunkt, eller hvilken CyberGhost VPN-server-IP, de brugte."

"Vi kender IKKE sættet med originale IP-adresser på en brugers computer."

Hvis du har brug for lidt ekstra information, kan du tjekke supportdokumentet kaldet "Does CyberGhost log? No!".

Virksomheden viser, at den er god nok, i sin Transparency Report hvor den viser DMCA, politi og andre anmodninger, den modtager, og hvor mange data den overleverer. (Tip: ingen).

Selvom vi selvfølgelig byder det meget velkommen, så er det i virkeligheden bare ord på en hjemmeside, og der er ingen måde for en individuel bruger at vide, hvordan tjenesten rent faktisk fungerer. Nogle VPN-tjenester (NordVPN, VyprVPN) adresserer dette ved at få udført uafhængige gennemgang af deres systemer, og vi håber CyberGhost og resten af branchen snart gør det samme.

I mellemtiden kan vi i det mindste køre nogle af vores egne grundlæggende privatlivskontroller via hjemmesider som IPLeak.net og DNS Leak Test for at se efter DNS- og andre privatlivslækager.

Ingen af testene afslørede problemer, og et problem, vi så under en nylig gennemgang - forbindelse fra Storbritannien til New York og tildeling af en amerikansk IP, men en britisk DNS-adresse - er rettet. Uanset, hvor vi oprettede forbindelse til, fik vi en DNS-IP-adresse fra det land, ligesom vi havde forventet.

CyberGhosts apps giver brugerne mulighed for at fravælge dataindsamling (Image credit: CyberGhost)

CyberGhost fortjener også lidt kredit for, hvordan privatliv er inkorpereret i sit appdesign. Som hos mange andre udbydere kan dens apps fange anonyme data for at hjælpe med at forstå, hvordan de bruges. Men i modsætning til flere konkurrenter lader CyberGhost ikke bare dette være slået til som standard: Installationsprogrammet til Windows-appen forklarer tydeligt, hvad den gør under opsætningen, og du kan fravælge ordningen med ét klik.

Vi brugte Ooklas SpeedTest og TestMy.net til at måle CyberGhosts ydeevne (Image credit: Ookla)

Ydeevne

Det er vanskeligt at måle VPN-ydeevne, da det involverer mange faktorer, men vi forsøgte at få en idé om CyberGhost-hastigheder ved at teste lokale, britiske og amerikanske præstationer med websites til benchmarking som SpeedTest og TestMy.net.

Præsentation fra et britisk datacenter og vores nærmeste servere leverede gode resultater med solide 160-180 Mbps. Det kan sagtens konkurrere med store navne som ExpressVPN (160-170 Mbps i vores seneste britiske tests) og IPVanish (150-220Mbps), selvom det stadig ikke kan leve op til de hastigheder, vi så fra NordVPN's nyeste NordLynx-protokol (330-350 Mbps.)

Vores amerikanske testresultater bekræftede CyberGhosts super præstation med de flotte 180-240 Mbps. Igen, ikke helt forkant, men medmindre du planlægger at bruge hele dagen på at downloade torrents, vil vi gætte på, at du næppe bemærker det.

Det kan nogle gange også være spændende at tjekke de værste downloadhastigheder, så vi kørte et tjek på vores fjerneste server og den, som CyberGhost identificerede som den højeste belastning.

CyberGhosts klient identificerede New Zealand som den en af de fjerneste placering fra os. Det er jo praktisk talt en server på den anden side af jorden. Vi oprettede forbindelse, og gennemsnitshastighederne faldt til 10 Mbps, som næsten er okat til browsing og streaming af HD-video, men langt bag de 40-50 Mbps som vi ser tit hos Hotspot Shield.

Den mest overbelastede server ved anmeldelsestidspunktet var Isle of Man på 95%. Det er forholdsvis tæt på vores placering, så det burde normalt komme op på de normale 160-180 Mbps, men i virkeligheden var det gennemsnitligt 35 Mbps. Hvis det er det værst tænkelige scenarie fra selv den mest kronisk overbelastede lokale server, så synes vi, at det ser ret godt ud.

CyberGhost kan fjerne blokering af amerikansk Netflix i vores tests (Image credit: CyberGhost)

Netflix

Det kan være en udfordring at fjerne blokering af Netflix med en VPN og lignende sider, selv med de bedste tjenester. Så det er super at se, at CyberGhost forsøger at løse det ved at byde på specialiserede placeringer, der understøtter bestemte streamingplatforme.

Da vi fx valgte streamingfilteret i vores Windows-app, så vi anbefalede placeringer til amerikansk Netflix, Hulu, Amazon Prime, Disney+, YouTube TV og mere sammen med andre specialservere til streamingtjenester i Canada, Frankrig, Tyskland, Finland, Polen, Brasilien og mere.

Det startede godt ud med Netflix, hvor vi kunne få adgang til både de amerikanske Netflix- og britiske Netflix-hjemmesider og streame indhold.

Men problemer begyndte at dukke op med BBC iPlayer-placeringen, som fungerede perfekt i vores sidste anmeldelse, men hvor vi denne gang ikke engang kunne oprette forbindelse. Vi forsøgte gentagne gange, før vi til sidst henvendte os til support, der sagde, at det var et kendt problem, og de ikke kunne love, hvornår det ville blive løs.

Det lykkedes os at oprette forbindelse til Amazon Prime-placeringen, men hjemmesiden registrerede stadig, at vi brugte en VPN og blokerede os. Men så prøvede vi Netflix-placeringen igen, og den viste sig også at fungere for Amazon Prime. Det får idéen bag "specialservere" til at virke lidt meningsløs, men i det mindste låste CyberGhost op for tjenesten.

Da vi skiftede til Disney+-placeringen, stødte vi på et andet problem, fordi hjemmesiden gentagne gange tog rigtig lang tid om at indlæse (mere end 1 minut) - og det var, selvom vi afprøvede forskellige browsere og på flere forskellige tidspunkter. Vi ved ikke, hvor almindeligt problemet er, og da websitet var indlæst, kunne vi browse og afspille alt fra kataloget på Disney+.

CyberGhost skjuler din IP for at beskytte dig under torrenting (Image credit: CyberGhost)

Torrents

CyberGhost understøtter ikke P2P på alle placeringer, og der står skrevet på hjemmesiden:

"Vi er nødt til at blokere P2P-protokoller på bestemte servere, enten på grund af strategiske (dette er trafik, der unødvendigt bremser anden brugers trafik) eller juridiske årsager i lande, hvor vi tvinges af udbydere til at blokere torrenttrafik, blandt andet USA, Rusland , Singapore, Australien og Hongkong."

Heldigvis behøver du ikke prøve at huske, hvilke placeringer der understøtter P2P eller ej. CyberGhosts apps inkluderer en liste 'Til Torrenting', hvor du finder dine valgmuligheder. Og det ser ud til, at der er mange: Vores Windows-app angav 67 P2P-venlige lande, og det er en del flere end mange andre VPN-tjenester understøtter i alt.

Praktiske funktioner i Windows-indstillingerne omfatter muligheden for automatisk at oprette forbindelse til din foretrukne CyberGhost-forbindelse, hver gang du starter din torrentklient (mere om det senere).

Download af torrents fra mere tvivlsomme sider kan nogle gange efterlade dig udsat for angreb, men CyberGhosts filter mod skadelige URL'er, en anden velkommen tilføjelse, kan hjælpe dig med at undgå mange problemer.

CyberGhost har apps til desktop og mobil (Image credit: CyberGhost)

Opsætning af apps

CyberGhost gør sit bedste for at sikre, at installationsprocessen er så let som muligt, og vi kan kun bekræfte, at det egentlig er gået meget godt.

Når du er på hjemmesiden og klikker på linket til prøveperioden, downloades installationsprogrammet til Windows. Vi accepterede vilkårene, indtastede vores e-mailadresse og adgangskode, og efter vi havde klikket på det sædvanlige link "Bekræft din adresse" i en opfølgende e-mail, så var alt klaret. Vi var klar til at gå i gang - uden betaling eller andre påkrævede detaljer.

Det var mere eller mindre det samme med mobilapps. CyberGhost-hjemmesiden forbinder dig til appbutikken, og du downloader og installerer apps på den sædvanlige måde.

Hvis du har brug for OpenVPN-konfigurationsfiler til at opsætte en router eller anden enhed, bliver hele processen dog betydeligt mere kompliceret. Mens andre VPN-tjenester typisk giver dig en masse standard .OVPN-filer til download, skal du gennemgå en længere proces med CyberGhost: Log ind på din konto, tilføj en enhedsprofil, vælg de funktioner, du har brug for (annonceblokering, datakomprimering, malware-beskyttelse, mere), vælg OpenVPN TCP eller UDP, vælg dit land, noter et servernavn, brugerdefineret brugernavn og adgangskode; og download .OVPN-filen, certifikater og nøglefiler i en ZIP-fil.

Hvis du gerne vil oprette flere placeringer, skal du også omdøbe hver .OVPN-fil til noget passende.

Denne tilgang har sine fordele: Den er sikker og giver dig et højt niveau af kontrol over, hvordan hver forbindelse fungerer. Hvis du bare håber at downloade 89 standard OpenVPN-konfigurationsfiler, bliver du nok skuffet. Der er meget opsætningsarbejde at gøre.

Windows-appen er ren og let, men kraftfuld (Image credit: CyberGhost)

Windows-app

CyberGhosts Windows-app har med en elegant, let interface: en simpel konsol med forbindelsesstatus, en liste over placeringer og en Connect-knap.

Men lad der ikke narre af simpliciteten - der er masser af funktionalitet gemt i et højre panel, som du kan åbne, når du har brug for det. En placeringsvælger viser alle servere sammen med deres afstand og aktuelle belastning. Du kan filtrere dette for at vise servere, der er optimeret til streaming eller torrents, og et favoritsystem gør det nemt at oprette din egen brugerdefinerede liste.

CyberGhost har servere i mere end 89 lande (Image credit: CyberGhost)

Hvis du højreklikker på CyberGhosts ikon på systembakken, vises også alle de tilgængelige servere med undermenuer til torrent, streaming og favoritter. Du kan vælge at vælge, skifte og lukke forbindelser uden nogensinde gå til selve appens hovedinterface.

Indstillinger starter med et panel til forbindelsesfunktioner, hvor du kan aktivere privatlivsfuntkioner som bl.a. blokering af annoncer, trackere og skadelige hjemmesider. CyberGhost kan automatisk omdirigere HTTP-forbindelser til HTTPS for ekstra sikkerhed, og en bonusfunktion til datakomprimering, så du kan mindske størrelsen på billeder og 'andre elementer' for at reducere trafik og forbedre ydeevnen.

Selvom det lyder imponerende, er disse ekstrafunktioner ikke altid meget værd.

Da vi fx aktiverede annonceblokeren og besøgte en dansk hjemmeside fyldt med reklamer, lavede vores browser 671 anmodninger, downloadede 5 MB indhold og tog 43 sekunder at indlæse fuldt ud.

Da vi deaktiverede CyberGhosts annonceblokering og skiftede til uBlock Origin, kom den samme side kun 156 anmodninger, downloadede 469 KB data og blev indlæst på 3 sekunder.

CyberGhosts Smart Rules-panel giver dig stor kontrol over, hvordan dens Windows-app fungerer (Image credit: CyberGhost)

Et Smart Rules-panel er langt mere praktisk og giver dig et utroligt niveau af kontrol over, hvordan appen fungerer. De fleste VPN'er har fx for at starte op automatisk, når Windows starter, men CyberGhost giver dig også mulighed for at oprette forbindelse til din foretrukne server og automatisk starte en bestemt app, fx din standardbrowser i inkognitotilstand.

Der er endnu mere fleksibilitet i panelet til wi-fi-beskyttelse, hvor CyberGhost giver dig mulighed for at beslutte nøjagtigt, hvad der sker, når du opretter forbindelse til nye netværk. Du kan få appen til at forbinde automatisk til VPN, hvis netværket fx er usikkert, aldrig oprette forbindelse, hvis den er krypteret, udføre brugerdefinerede handlinger til bestemte netværk (altid beskytte derhjemme, aldrig beskytte på arbejdspladsen) eller bare spørge dig, hvad du foretrækker.

Men der bliver ved med at være spændende og overraskende funktioner. Appbeskyttelse kan automatisk forbinde dig til en bestemt VPN-placering, når du fx åbner en bestemt app. På den måde skal du ikke selv huske på at aktivere VPN'en, før du bruger din torrentklient - du kan lade CyberGhost gøre arbejdet for dig.

Du har også en funktioner beregnet til undtagelser, hvor du kan oprette en liste over hjemmesider, der ikke skal sendes gennem tunnelen. Hvis et streamingwebsite kun er tilgængeligt for brugere i dit land, skal du føje det til CyberGhosts undtagelser, og så blokeres det aldrig, uanset hvilken VPN-placering du bruger.

Hvis det lyder for komplekst, og du egentlig kun er interesseret i de mest grundlæggende funktioner hos en VPN, er det ikke noget problem. Du kan sagtens vælge at ignorere ekstrafunktionerne. Du vil aldrig engang opdage dem, medmindre du virkelig går på udkig. Men hvis du gerne vil finjustere tjenesten, optimere den, så den passer til dine behov, giver CyberGhost dig en blanding af muligheder, som du sjældent ser andre steder.

Kill Switch aktiveres automatisk, når appen registrerer forbindelsesproblemer (Image credit: CyberGhost)

Et andet sted kan du i feltet Indstillinger vælge din foretrukne protokol (kun OpenVPN eller IKEv2, da L2TP-understøttelse er blevet droppet), bruge tilfældige porte til at forbinde (som muligvis kan omgå noget VPN-blokering) samt aktivere eller deaktivere en kill switch, IPV6-forbindelser og beskyttelse til DNS-lækage.

Vores tests viste, at kill switch virkede rigtig godt. Uanset, om vi lukkede en OpenVPN- eller IKEv2-forbindelse med vilje eller endda dræbte processen openvpn.exe fuldstændigt, så fandt appen ud af det med det samme og viste en alarm (nogle gange lidt sent, men bedre sent end aldrig) og oprettede automatisk forbindelse igen senere - uden nogensinde at vise vores rigtige IP-adresse. Det er en hård test, men CyberGhost bestod den helt uden problemer.

Vi så ét enkelt problem: Hvis appen slet ikke kunne oprette forbindelse til vores VPN-server, fortalte den os, at den havde aktiveret kill switchen, men at den ikke virkede. Vi kunne stadig få adgang til internettet som normalt. Det er vildledende og kan få dig til at tro, at du er beskyttet, når dit system faktisk lækker data.

IOS-appen giver dig mulighed for at vælge, hvad du skal gøre, når du opretter forbindelse til individuelle netværk (Image credit: CyberGhost)

Mobilapps

CyberGhosts iOS-app er langt mere simpel end appen til desktop. Den har færre funktioner og et relativt grundlæggende interface.

Når iOS-appen åbnes, ser man ikke meget mere end en Connect/Disconnect-knap. Som standard opretter den forbindelse til den nærmeste server, men du kan også tjekke en liste over placeringer. Ved at trykke på en placering vises oplysninger om serverindlæsning som fx antallet af tilsluttede brugere, og du kan gemme bestemte placeringer på en liste over favoritter.

Mobile apps har nu beta WireGuard support (Image credit: CyberGhost)

Mulighederne for forskellige indstillinger er minimale, men beta-understøttelse af WireGuard samt OpenVPN er helt klart et plus.

Vi er også glade for al den kontrol, som appen giver dig, når du opretter adgang til bestemte netværk. Når du fx starter appen, viser den dig det nærmeste wi-fi-netværksnavn. Tryk på dette, og du kan angive, om du vil have CyberGhost til automatisk at beskytte det i fremtiden, eller om du selv vil vælge hver gang. Og appen kan gemme de passende handlinger til alle de netværk, du bruger regelmæssigt. På den måde ved den nøjagtigt, hvilke indstillinger du foretrækker derhjemme, på arbejdet, caféen eller biblioteket.

CyberGhosts Android-app har flere funktioner, som iOS-appen ikke har (Image credit: CyberGhost)

Android-appen understøtter også beta WireGuard og automatisk beskyttelse til specifikke netværk, men det er kun begyndelsen. Den har næsten lige så mange funktioner som desktop-versionen.

Der er en liste over favoritter, hvor du kan gemme de placeringer, som du bruger mest. Det er især praktisk på en smartphone, hvor det er sværere at blade igennem en lang liste hver eneste gang.

Ligesom på deskop kan mobilappen også indstilles til at bruge tilfældige porte, når der oprettes forbindelse til VPN. Det er et simpelt trick, der kan hjælpe med at omgå VPN-blokering.

Split tunneling er sandsynligvis højdepunktet. Her kan kan bestemme, hvilke apps der bruger VPN, og hvilke der ikke gør. Og der skal ikke andet end få klik til.

Appen indeholder også mange af de ekstra forbindelser, du kan se med desktop-opbygningen: blokering af annoncer og tracker, datakomprimering og URL-filtrering for at holde dig væk fra skadelige hjemmesider.

Der er også understøttelse af domain fronting. Det er en smart teknik, der omgår nogle blokeringert af VPNg ved at dirigere vitigt CyberGhost-trafik gennem et indholdsleveringsnetværk (CDN). Vi testede det ikke, men vi er glade for at vide, at den er tilgængelig (og nysgerrige efter at forstå, hvorfor det ikke er en del af Windows-appen)

IOS-appen har muligvis ikke megen styrke, men Android-versionen har flere funktioner end de fleste, og vi er glade for at se beta WireGuard-support. Der er stadig plads til forbedringer, men deres apps er bestemt på vej i den rigtige retning.

Vælg placeringen af din dedikerede IP fra CyberGhosts web-dashboard (Image credit: CyberGhost)

Dedikeret IP-system

CyberGhost har nu dedikerede IP'er til ekstra 5 USD om måneden. Hvis du betaler for det, får du altså en unik IP-adresse, som kun du kan bruge. Det reducerer chancen for, at du bliver blokeret af hjemmesider på grund af andres dårlige opførsel og giver dig adgang til IP-begrænsede forretningsnetværk, mens du bruger VPN.

Hvis du tilmelder dig dette, kan du vælge din foretrukne placering fra en lille liste: Montreal, Frankfurt, Paris, London, Manchester, Chicago og New York.

Vi valgte New York, og hjemmesiden gav os for et token, en lang tekststreng ('DIP26mZCWKAQP3oKceFu8YLRaqlW6LrR'), der repræsenterede vores IP. Vi indsatte dette i Windows-appen, og vores dedikerede IP blev tilgængelig fra listen over placeringer.

Selvom det måske lyder en smule besværligt, er der en god grund til, at man har valgt at gøre det. CyberGhost knytter ikke IP'en til vores konto, og det sikrer, at den forbliver så anonym som en almindelig VPN-IP-adresse. Virksomheden har ingen måde at forbinde aktiviteter på nettet til en bestemt konto.

Det giver dog mulighed for problemer. Hvis du mister dit IP-token, er der ikke nogen måde, at du kan få det igen på, da CyberGhost ikke har nogen mulighed for at genfinde det. Men virksomheden gør sit bedste for at hjælpe, f.eks. automatisk generering og download af en almindelig tekstfil, der indeholder dit token, så snart den er tildelt.

Når din nye adresse er aktiveret, vises den straks i afsnittet Dedikeret IP i CyberGhosts placeringsvælger. Du kan vælge det, når det er nødvendigt, eller gennemse de sædvanlige placeringslister, når du har brug for en dynamisk IP.

Alt dette fungerede problemfrit, som vi var blevet fortalt. Vores splinternye IP blev hurtigt tildelt og så ud til at være i New York, som vi sev havde valgt. Når vi tjekke på Cyren, BrightCloud, Talos og andre værktøjer til at tjekke IP-omdømme, så den ud til at være fri.

CyberGhosts dedikerede IP-system er en velkommen tilføjelse, og det er også en fair og konkurrencedygtig pris. PureVPN's dedikerede abonnement ser fx billigere ud på 3,99 USD pr. måned, men dens samlede priser er relativt dyre 8,33 USD om måneden med årsabonnementet. CyberGhost gør det stadig bedre her.

CyberGhosts support er forbedret meget det sidste år (Image credit: CyberGhost)

Support

Vi mener, at support er ret velorganiseret hos CyberGhost. Hvis du fx vælger sektionen Guider og går videre til din foretrukne app/platform, finder du råd om installation af appen, brug af den og forklaeringer på alle de vigtigste funktioner.

Kvaliteten af ​​indholdet er forbedret i løbet af det sidste år, men det kan stadig ikke matche ExpressVPN, og nogle sider giver ikke helt de detaljer, vi forventede. For eksempel forklarede en artikel, at WireGuard er bedre end andre protokoller, fordi en OpenVPN-server 'fungerer på brugerniveau ved hjælp af TLS', mens 'WireGuard-baserede VPN-servere under Linux kører inde i kernenetværksstakken', hvilket ikke er et sprog, som de fleste læsere vil forstå. De skriver, at WireGuard er tilgængelig på Windows, og det er ikke sandt (hvert fald ikke på standardklienten).

Søgemaskinen i deres Knowledge Base (vidensbase) er også ret grundlæggende. Du skal nøje vælger det bedst mulige søgeord (du får fx meget forskellige resultater for at søge på 'hastighed' og 'ydeevne'), og resultaterne ser ikke ud til at være sorteret efter brugbarhed.

Alligevel er der en del nyttigt indhold, som hjælper dig med al grundlæggende viden. Og hvis det hele går galt, kan du heldigvis stadig række ud til at rigtigt menneske via support på e-mail og livechat. CyberGhost gør sit bedste for at skjule sin chatfunktion: Du skal klikke på knappen Hjælp nederst til højre og derefter indtaste et søgeord i vidensbasen, før knappen Chat vises - men vi fandt det til sidst.

Et klik og et par minutter senere svarede en supportmedarbejder på vores spørgsmål. På trods af at vi valgte et lidt teknisk emne om generering af OpenVPN-konfigurationsfiler, forstod han straks, hvad vi havde brug for, og forklarede tydeligt alt, hvad vi havde brug for at vide.

CyberGhosts supportside kan være svær at finde ud af, men der er altså stadig hjælp forude. Hvis du løber ind i problemer, er der en god chance for, at supporten til livechat hurtigt peger i den rigtige retning.

CyberGhost kører på desktops, mobiltelefoner, smart-tv og mere (Image credit: CyberGhost)

Endelig dom

CyberGhost er en solid VPN-tjeneste med en utrolig konfigurerbar Windows-app, der er fyldt med funktioner, men alligevel let at bruge. Dens mobilapps er meget mere lige til, men der er stadig masser af gode ting gemt der - med alt fra fjernelse af blokering af Netflix og iPlayer til lave priser for 3-års abonnementer og super livechatsupport.