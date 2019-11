Anmeldelse: Surfshark VPN

Man behøver ikke betale en høj pris for en VPN-tjeneste spækket med funktioner, hvilket Surfshark er et levende bevis på - Surfshark er proppet med funktioner, men koster alligevel det halve af, hvad de fleste konkurrenter tilbyder.

Surfshark er en interessant VPN med utroligt mange funktioner og overraskende lave priser.



Netværket tilbyder for eksempel mere end 800 servere i 50 lande. Der er Windows-, Mac-, iOS-, Android- og Linux-applikationer, Chrome og Firefox-udvidelser, og ingen grænser for antallet af samtidige forbindelser.



Tjenesten er stærk på den væsentligste teknik, herunder AES-256-kryptering, OpenVPN og IKEv2-support, en no-logs-politik og en driftsafbryder til at beskytte dig, hvis du mister forbindelsen.

Og så er der forresten også URL- og annonceblokering, P2P-support på de fleste servere, VPN-chaining, delt tunneling, virksomhedens egne zero-knowledge-DNS-servere, hvilket betyder, at data der kan bruges til identifikation aldrig gemmes, og 24/7 support via e-mail og live chat, hvis noget går galt.

Vil du prøve Surfshark? Så kan du finde deres hjemmeside her

Surfsharks månedlige betalingsplan er, til 11,95 dollars, dyrere end nogle andre VPN-udbydere, og forudbetaling for et helt år sænker kun prisen til 5,99 dollars per måned (Private Internet Access, Speedify, Bitdefender og andre udbydere har alle priser under 4 dollars om måneden, ved et års forudbetaling.) Forudbetaler man derimod for to år, så ligner det pludselig en fornuftig handel. Til kun 1,99 dollars per måned, tilbyder den toårige betalingsplan en af de laveste priser, vi har set, for en fuld VPN-løsning.

Endnu en fordel ved Surfshark, er betalingsmulighederne. Surshark tilbyder blandt andet betaling via kreditkort, PayPal, kryptovaluta(eksempelvis bitcoin) og Google Pay.

Hvis man vil prøve Surfshark VPN, tilbydes der en prøveperiode på syv dage. Prøveperioden er dog kun tilgængelig på Android, iOS og Mac. Derudover tilbyder Surfshark 30-dages tilfredshedsgaranti, hvor man altså inden for 30 dage kan få alle sine penge retur, hvis man ikke er tilfreds med tjenesten.

Surfshark holder ingen logfiler på sine brugere, og tjenesten beskytter din forbindelse med AES 256-kryptering og en driftsafbryder (Image credit: Surfshark)

Privatliv og logning

Surfsharks privatlivsfunktioner starter med det basale: sikre protokoller (OpenVPN UDP og TCP, IKEv2), AES-256-kryptering og en driftsafbryder, der blokerer internetadgang og forhindre identitetslækager, hvis forbindelsen nogensinde mistes.

Men det er bare starten. Surfshark har sin egen private DNS på hver server for at reducere risikoen for, at andre spionerer på dine aktiviteter. Og muligheden for at bruge et dobbelt VPN-hop (opret forbindelse til Paris for eksempel, og forlad derefter Surfshark-netværket i New York) gør det endnu sværere for nogen at følge dine spor.

Ligesom ExpressVPN, har Surfshark base i De Britiske Jomfruøer, hvilket betyder, at det ikke er påkrævet af selskabet at føre logfiler over sine brugeres aktiviteter.

Det understreges af en FAQ-side om logning, hvor der står, at Surfshark ikke indsamler: 'Indgående og udgående IP-adresser; webbrowsing, downloads eller købshistorik; VPN-servere, du bruger; Brugt båndbredde; Information om sessionen; Tilslutningstidstempler; Netværkstrafik.'

De eneste data, som virksomheden opbevarer om dig, er din e-mail-adresse og faktureringsoplysninger, forklares der i FAQ. Det fungerer for os.

Surfshark fortæller, at selskabet har bestået en sikkerhedsundersøgelse, foretaget af det tyske sikkerhedsfirma, Cure53. Dette er begrænset til en undersøgelse af Surfsharks browserudvidelser, så det fortæller os ikke noget om logning eller andre back end-processer. Cure53 fandt kun to relativt små problemer, og konkluderede, at de var 'meget tilfredse med at se en så stærk sikkerhed på Surfshark VPN-udvidelser, især i betragtning af den almene sårbarhed hos lignende produkter.'

Alt i alt synes Surfshark at sige og gøre de rigtige ting, men vi vil gerne se lidt mere. En detaljeret privatlivspolitik og en mere dybdegående sikkerhedsundersøgelse ville være et godt sted at starte.

Surfsharks Windows-klient vil se velkendt ud for dem, der har brugt andre VPN-løsninger (Image credit: Surfshark)

Apps

Det var let at komme i gang med Surfshark. Vi downloadede og installerede Windows-klienten, valgte tilmeldingsfunktionen og var endda i stand til at vælge en betalingsplan og indtaste betalingsoplysninger fra installationsprogrammet, uden brug af tredjepartsbrowser.

Brugerfladen i Windows-klienten er mere alsidig end de fleste, og tilpasser sig når du ændrer størrelse på vinduet. I det mindste vindue ligner klienten enhver anden VPN-app, med en tilslutnings-knap, statusoplysninger og en liste over placeringer. Men udvid eller maksimer klientvinduet, og det ændres således, at der nu vises nye paneler og indstillinger.

At oprette forbindelse er let. Tryk på knappen, skrivebordsmeddelelser fortæller dig, når Surfshark opretter forbindelse og frakobler, og brugerfladen opdateres med din nye virtuelle placering og IP-adresse.

Placeringslisten er blevet smartere siden vores sidste gennemgang. Der er nu et favorittsystem til at administrere ofte anvendte servere, og ikoner for serverbelastning kan fremhæve det bedste (eller værste) valg.

Højreklik på Surfshark-systembakkeikonet viser et miniature-appvindue, og ikke den sædvanlige menu, så du kan oprette forbindelse til den hurtigste server, vælge en af ​​dine seneste placeringer eller åbne den fulde applikation.

Surfshark inkluderer endda en MultiHop-funktion, der sender din trafik gennem to VPN-servere for øget sikkerhed (Image credit: Surfshark)

En separat MultiHop-fane leder din trafik gennem to VPN-servere for maksimal sikkerhed. Der er 13 ruter til rådighed, hvor den første server er din oprindelige forbindelse (indstillinger inkluderer USA, Storbritannien, Singapore, Tyskland, Frankrig, Indien, Holland og Australien), og den anden er, hvor du ser ud til at være for omverdenen (Frankrig, Tyskland, Hong Kong, Holland, Portugal, Singapore, Sverige, Storbritannien, USA.)

Et Whitelister-panel giver mulighed for at oprette lister over applikationer, websteder og IP-adresser, der vil omgå VPN-funktionen (svarende til den split-tunneling-funktion, du ser hos udbydere som ExpressVPN). Hvis brugen af Surfshark fremkalder fejl på et bestemt websted eller en app, bør tilføjelse af den pågældende app, eller websted, til listen løse problemet.

Surfsharks CleanWeb-funktion blokerer annoncer, trackere og ondsindede links. Vi er i tvivl om, hvor effektiv dette kan være, da vi i vores hurtige test fandtud af, at specialværktøjer som uBlock Origin blokerede for flere annoncer og tilbød mere kontrol.

En NoBorders-tilstand har til formål at hjælpe dig med at komme online i lande, hvor VPN'er ofte er blokeret. Surfshark forklarer ikke detaljeret, hvad det gør, men formodentlig forsøger det at sløre din trafik på en eller anden måde.

Mere almindelige funktioner inkluderer muligheder for at starte VPN sammen med Windows eller ændre protokollen mellem OpenVPN UDP og TCP eller IKEv2. Men selv her er der noget nyt, i form af betasupport til Shadowsocks (en alternativ måde at dirigere trafik gennem en krypteret tunnel, der ofte bruges til at omgå internetsensur i Kina.)

Der er selvfølgelig ikke lutter gode nyheder. Wi-Fi-beskyttelsesfunktionen, der aktiveres automatisk, når du opretter forbindelse til et netværk, der ikke er tillid til, er eksempelvis forsvundet - vi ved ikke hvorfor.

Du kan aktivere Surfsharks driftsafbryder fra indstillingsmenuen (Image credit: Surfshark)

Vi havde også nogle problemer med driftsafbryderen. Selvom klienten succesfuldt blokerede vores internettrafik, da vi med aktivt lukkede VPN, viste den ikke nogen meddelelse for at advare brugeren. På et tidspunkt blokerede driftsafbryderen kun trafik, når vi var tilsluttet, hvilket gjorde tjenesten lidt vanskelig at bruge.

Surfsharks Windows-klient er ikke perfekt, men den er generelt let at bruge, og der er en masse funktioner at udforske.

Mobile VPN-apps er ofte langt mere basale end deres PC-ditto, men Surfsharks Android-app har overraskende meget til fælles med Windows-klienten. De to har den samme brugerflade, den samme placeringsliste, multihop-forbindelser, CleanWebs annonce- og malware-blokering, og delt tunneling til apps og websteder med Whitelister.

Der er den samme OpenVPN / IVEv2- og Shadowsocks-protokolunderstøttelse, og en driftsafbryder til at beskytte dig, hvis du mister forbindelse til din VPN.

Android-applikationen byder også på en række ekstrafunktioner: valg af krypteringsmetoder, en 'brug små pakker'-mulighed for at forbedre ydelsen på nogle mobilnetværk, og muligheden for automatisk at oprette forbindelse til VPN, når du får adgang til mobile netværk.

Og hvis noget af dette ikke fungerer som det skal, kan du sende fejlrapporter, og starte eller gennemse supportsager fra appen (så det er ikke nødvendigt at besøge webstedet, logge ind og finde den side, du har brug for.)

Alt i alt er Surfshark VPN meget imponerende. Det godt implementeret og ligetil at bruge. Surfshark er et dejligt alternativ til alle, der er trætte af utilstrækkelige VPN-applikationer, og betydeligt mere, end vi ville forvente os af en VPN-løsning til 1,99 dollars om måneden.

Vi brugte TestMy.net til at måle Surfsharks præstation (Image credit: TestMy.net)

Ydelse

Surfsharks understøttelse af OpenVPN inkluderer download af konfigurationsfiler til hver af serverne. Det er gode nyheder, hvis du planlægger at manuelt indstille tjenesten på andre platforme, der kan bruge dem, og det tillod os også at bruge vores automatiserede test-software til at afprøve Surfsharks placeringer.

Der var gode nyheder hele vejen rundt. Vi havde ingen forbindelsesfejl, forbindelsestiderne var en brøkdel hurtigere end gennemsnittet, og alle servere returnerede IP-adresser for deres annoncerede placeringer.

Britiske downloadhastigheder var som forventet 64-66 Mbps på vores 75 Mbps testlinje.

For at se, hvilken hastighed Surfshark kunne håndtere, prøvede vi også at måle ydeevne fra en 475 Mbps forbindelse i USA. Disse resultater var blandede, men Surfshark toppede med en medianhastighed på 110 Mbps. Det er mere end godt nok til de fleste forbindelser og enheder, men andre VPN-udbydere har gjort det meget bedre. Private Internet Access' laveste resultat på fire testkørsler var for eksempel 314 Mbps, og toppede med 452 Mbps.

Surfshark var i stand til at fjerne blokering af Netflix i alle vores test (Image credit: Netflix)

Netflix

Hvis du er træt af VPN'er, der vagt antyder, at de kan 'unblocke' Netflix, men aldrig rigtig formår at give adgang til den amerikanske Netflix, så vil du elske Surfshark. Virksomheden ikke bare påstår, at den kan ophæve blokering af Netflix [https://surfshark.com/use-cases/unblock-netflix], men navngiver også de 14 lande, hvor det i øjeblikket fungerer (USA, Frankrig, Japan, Italien, Australien og mere.)

Og det var heller ikke bare overdreven markedsorienteret selvtillid. Vi var i stand til at få adgang til den amerikanske Netflix fra alle fem af vores teststeder.

YouTube har kun den mest basale af geografisk beskyttelse, så vi var ikke overraskede over, at Surfshark også gjorde det muligt for os at gennemse amerikansk YouTube-indhold.

Surfsharks supportwebsted har en række guides til, hvordan du får sat din VPN-forbindelse op (Image credit: Surfshark)

Support

Hvis Surfshark ikke fungerer for dig, så har supportsiden opsætningssvejledninger, fejlfindingsguides, ofte stillede spørgsmål og andre værktøjer til at pege dig i den rigtige retning.

Supportsiden ikke har meget nyttig information, og det meste relateret til opsætning. For eksempel en vejledning til, hvordan man får tjenesten til at fungere på forskellige routere. Da vi søgte efter flere detaljer om Surfsharks egne funktioner, fandt vi ud af, at de fleste blev beskrevet på samme måde som på hovedwebstedet, mens nogle funktioner ikke blev nævnt overhovedet.

Hvis du har problemer, så er supporten heldigvis tilgængelig 24/7 via live chat. Vi stillede et simpelt spørgsmål om den manglende Wifi-beskyttelsesfunktion på Windows-klienten, og selvom chatvinduet åbnede med den foruroligende status: 'Kø-position: 3', talte vi med en hjælpsom medarbejder inden for et par minutter. Problemer med komplekse forbindelser vil sandsynligvis tage længere tid at løse, men det ser ud til, at du ikke behøver vente længe, hvis du skulle få behov for hjælp fra Surfsharks support.

Endelig dom

Surfshark er en kraftfuld og billig VPN med en række avancerede funktioner. Der er også nogle problemer, men tjenesten har oplevet nogle store forbedringer i det forløbne år, og hvis du leder efter en VPN-løsning, bør du overveje Surfshark.