Hvad er VPN?

VPN står for “virtual private networking”, hvilket er en populær made at beskytte sig på på internettet. Det dækker over teknologi, som tilføjer et ekstra sikkerhedslag til både private og offentlige netværk. Disse inkluderer bredbånd og internet-hotspots.

En VPN-tjeneste (virtual private network) er derfor en sikker og privat løsning inden for selve internettet, som lader brugere – uanset om de er individer eller en del af en organisation eller virksomhed - sende og modtage data imens de bevarer sikkerheden ved private netværk.

Det betyder, at du kan bruge det til at danne en sikker ”tunnel” ind i dit firmanetværk for at få adgang til de private interne systemer, men også at du kan browse helt privat og tilgå indhold, som ellers ikke er tilgængeligt såsom Netflix eller BBC iPlayer.

Al trafik der passerer igennem din VPN-forbindelse er sikker og kan i teorien ikke opsnappes af andre, hvilket gør det til en sikker måde at browse nettet privat (men dog ikke altid anonymt) på.

Husk blot, at en VPN-løsning kun er så sikker som det svageste led i kæden. Så hvis din enhed allerede er inficeret med malware, hjælper det ikke at benytte en VPN for at undgå at blive overvåget, selvom en god antivirus godt kan.

VPN-tjenester: hvad kan jeg bruge dem til?

Hvis der er noget at bekymre sig om, når det kommer til teknologi og internettet, så er det privatliv. Ved at bruge en VPN, kan du, i teorien, forhindre din internetudbyder og regering i at se din internethistorik.

VPN-løsninger bliver ligeledes markedsført som et populært værktøj i kampen om ytringsfrihed. Du kan undgå censur inden for organisationer og fra tredjepart. For eksempel hvis du har et synspunkt som går imod din arbejdsgivers, behøver du ikke frygte, at de finder ud af det.

Folk bruger også VPN-teknologi til at ændre deres ”fysiske” lokation. Dette resulterer i at brugere ændrer deres indstillinger, så de kan bruge tjenester, der kun er tilgængelige i andre lande. Et godt eksempel på dette er at se Tv-programmer eller online indhold, som kun kan ses i specifikke lande, meget vel grundet rettighedsspørgsmål.

Du kan også bruge en VPN til at beskytte dig selv imod hackere. Hvis du er udendørs og kobler dig til et offentligt internet-hotspot – måske på en cafe eller på biblioteket – er der en risiko for at nogen vil bryde ind på din enhed. Dette kan betyde tabt data såsom kodeord.

Teknologien vinder også frem i businessverdenen. Når du rejser rund til møder hele tiden, er det normalt at forbinde til trejdepartsnetværk. Med en VPN, kan du tilgå firmaets intranet uden at bekymre dig om at blive ramt af cyber-kriminelle.

Mange VPN-tjenester – der findes omkring 400 af dem til mobil og desktops – har forskellige plusser og minusser, så hvad end du kun vil have adgang til Hulu og BBC iPlayer fra en anden region, koble dig op på kontorets netværk eller bare være sikker når du surfer på nettet, finder du en tjeneste, der er skræddersyet til dit behov.

Derudover kan en VPN-tjeneste beskytte dig imod at få nedsat din internethastighed, hvilket eksempelvis er et problem med Verizon i USA. Ifølge rapporter har internetudbyderen begrænset streaming fra Netflix til 10Mbps og desuden sat begrænsning på video, hvilket betyder, at smartphonebrugere ikke kan få bedre kvalitet end 480p.

En af udbyderne, NordVPN anslår, at nogle brugere har set en tredobling i hastigheden ved at bruge en VPN til at omgå Verizons begrænsninger. Det giver stof til eftertanke. Det er også interessant at se, at selvom phishing stadig er en relevant fare på nettet, kan en VPN hjælpe med at beskytte imod malware og anden svindel, når du browser.