VPN-tjenester: hvordan vælger du?

Der er mange ting, man skal tage i betragtning, når man vælger en VPN-tjeneste. Hvis du er usikker på, hvad en VPN er, så læs videre her.

1. Har tjenesten servere i alle lande og regioner som du har brug for? At have mere end én server i et land hjælper med at sprede presset, men er ikke nogen garanti for en god forbindelse. Så lad være med at tro, at en plan med 500 serverer automatisk overgår en med 100.

2. Tjek hvor mange samtidige forbindelser der understøttes. Typisk får du 3-5 hvilket lader dig have en PC, en mobil og tablet forbundet på samme tid. Men pas på, mange firmaer siger, at det kun gælder en enkelt bruger og at deres retningslinjer forhindrer misbrug af ressourcerne. Hvis du lader hele familien downloade og streame videoer kan du godt få problemer.

3. Nogle udbydere oplyser hvilke protokoller de benytter. OpenVPN og IKeV2 er gode valg - hurtige og sikre. Du vil nok se SSTP og den ældre PPTP ligesom protokollerne TCP eller UDP som OpenVPN. DU behøver ikke forstå hvad det dækker over, men at have flere muligheder hjælper med at gøre tjenesten hurtigere eller mere stabil.

4. Alle VPN-firmaer siger, at de ikke gemme oplysninger om hvad du laver online, men det er uundgåeligt, at de gemmer lidt data. Nogle gemmer den dag du loggede på, mængden af data du har brugt og sletter alt andet, når din session slutter. Andre tilføjer ting som din IP-adresse og den server du brugte og gemmer data i flere måneder sågar år. Hvis du er bekymret for dette, så tjek deres privatlivspolitik for at blive klogere.

5. Det er vigtigt at overveje hvilken klient, den software, der håndterer dine forbindelser. Disse har alle en liste over servere og en Connect/ Disconnect-knap, men har du brug for mere? Nogle klienter viser også presset på servere samt ping-tider i brugerfladen, hvilket hjælper dig til at vælge den mest optimale server. Almindelige brugere vil sætte pris på favoritsystemet til at gemme og hive specifikke servere frem. Hvis du ved hvad du gør, er det også godt at have adgang til yderligere indstillinger, hvilket hjælper dig til at fintunet hele systemet.

6. Endelig er der prisen. Pas på de tilsyneladende gode tilbud: de har måske begrænsede funktioner, undlader afgifter, er kun nedsat i pris den første måned og fornyer automatisk dit abonnement, så en engangsudgift pludselig bliver en dyr månedlig afgift. Hold øje med pris-linket, læs det med småt og brug eventuelt PayPal til at betale, så det er nemt af afmelde dig igen.

Når du så har fundet en god VPN-kandidat, gør du klogt i at tage en prøveperiode, før du køber den store pakke. Men en kort prøveperiode kan kun give dig et kort indblik, så når den er overstået, kan du eventuelt købe en enkelt måned, køre så mange tests du kan og derefter opgradere til en billigere løsning (typisk et år), hvis du stadig er tilfreds.