Gratis VPN – eller betalt VPN? Hvad er bedst?

Nogle virksomheder tilbyder en basal service, som ikke vil koste dig noget. Er de gratis VPN-løsninger så så gode som deres betalte modparter? Ikke så hurtigt.

Som du nok forventede, er der nogle ulemper og de starter typisk med en begrænsning på den mængde data du kan overføre. Avira Phantoms gratis VPN er begrænset til 500MB om måneden, PrivateTunnel giver dig 2GB imens ZPN er generøs og giver dig hele 10GB – ikke så dumt.

Gratis produkter har oftest også brugsrestriktioner. De fleste firmaer vil ikke have, at du bruger al deres båndbredde på torrents, så ZPN blokerer meget typisk for P2P-trafik.

Hede.mes 2GB-løsning har også nogle almindelige begrænsninger. Deres ”best effort”-båndbredde betyder, at betalende kunder prioriteres først, og du får så hvad der er tilbage. Valget af lokationer er begrænset til tre: Canada, Holland og Singapore.

Holas gratis løsning til privatbrug har ikke samme restriktioner, men selv her er der en hage. Tjenesten leder trafikken igennem sine gratis brugere i stedet for dedikerede servere, hvilket betyder, at man ved at benytte tjenesten, afgiver lidt af sin båndbredde og ressourcer.

Dernæst er der reklamerne og begrænsningerne på sessioner (CyberGhost) og en generel mangel på service. Gratis betyder, at der ikke følger nogle garantier med. Gratis løsninger er gode til simple behov og kan måske beskytte din laptop på et trådløst hotspot på ferien, men hvis du søger noget mere avanceret, er en betalt løsning bedre.

Den umiddelbare fordel er, at dine personlige data forbliver sikre, selvom du er på et offentligt Wifi-hotspot. Lokale snushaner kan måske se forbindelsen, men de kan ikke se hvad der foregår og hvor den går hen.

En VPN giver dig også en ny digital identitet i form af en IP-adresse fra et andet land. Det gør det sværere for websites og andre at følge dig og lader de der ønsker det undgå lokal censur, imens det lader alle os andre undgå den sædvanlige ”ikke tilgængeligt i dit land”-besked på YouTube og andre streaming-tjenester.

Bedst af alt, trods det lave tekniske niveau, behøver du ikke være ekspert for at bruge en VPN. Oftest skal du blot vælge det land du ønsker en IP-adresse fra, trykke på ”Connect” for at starte og ”Disconnect” når du er færdig – det er det hele.

Bedste gratis VPN

Hotspot Shield er en fin og gratis VPN, men købeversionen kaldet Hotspot Shield Premium er en hel del bedre. Du betaler kun $2.99 for en toårsplan og får ubegrænset båndbredde, fuld adgang til mere end 2500 servere i 25 lande, op til fem samtidige enheder, døgnsupport og selvfølgelig ingen reklamer.

Ydelsen var et kæmpe højdepunkt i vores tests, hvor Hotspor Shields egen Catapult Hydra-protokol hjalp os til at få nogle af de bedste downloadhastigheder vi endnu har set, selvom det var fra de mest fjerne lokationer.

Men der er også et problem. Fordi Hotspot Shield bruger sin egen Catapult Hydra-protokol, og ikke længere understøtter standarder som OpenVPN, kan du ikke selv sætter den op på din router, spillekonsol, Chromebook eller andre steder hvor du vil bruge tjenesten. Det betyder, at tjenesten kun fungerer på enheder hvor du kan køre deres Windows, Mac, Android eller iOS-apps.

Der er et par problemer mere, såsom ingen Bitcoin-support, begrænsede indstillingsmuligheder i deres apps og manglende mulighed for at ophæve blokering på amerikansk Netflix – i hvert fald i vores tests.

Dette behøver dog ikke betyde noget for alle, og hvis du kun søger høj hastighed til en lav pris, er Hotspot Shield et kig værd. En syv dages prøveperiode gør det let at teste tjenesten af selv.

Som altid gør du den bedste handel, hvis du skriver dig op for et år ad gangen (husk du bliver opkrævet i dollars), med mindre du vil købe en livstidsplan. Det skal desuden nævnes, at gratisversionen af Hotspot Shield er blevet udskældt for at omdirigere trafikken til samarbejdspartneres sider. Disse problemer skulle ikke være tilstede ved betalingsversionen og udbyderen har for øvrigt nægtet alle anklager.