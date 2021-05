De bedste Mac-apps i 2021

Hent den her: App Store

App Store Pris: Gratis

Evernote har igennem årene udviklet sig til at være en af de bedste apps til notetagning. Nogle vil måske sige, at den er for proppet med funktioner, men de mange muligheder gør det stadig til en af de bedste inden for sit felt. Du kan tage noter, naturligvis, organisere dem med et væld af foldere og tags. Du an lægge dem ind i Google Drive-dokumenter, som er tilgængelige med et enkelt klik.

Du kan også indstille påmindelser, dele noter med venner, finde information via Evernotes ”Context”-funktion, skabe lister og favoritter, som du ofte bruger. Alle dine noter synkroniseres naturligvis via firmaets servere og er tilgængelige på stort set alle computere eller mobile enheder i verden. Den betalte version lader dig bruge Evernote på mere end to enheder, imens dit dataforbrug fordobles.