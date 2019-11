De bedste VPN-løsninger i 2019

De bedste VPN-tjenester 2019 1. ExpressVPN

2. IPVanish

3. Hotspot Shield

4. Surfshark

5. CyberGhost Læs videre for vores detaljerede analyse af hver VPN

Lad os være ærlige: Det er et godt tidspunkt at anskaffe sig en VPN. Som enhver anden type tech derude, er udbyderne ved at falde over hinanden for at give dig et godt tilbud på VPN-tjenester. De fleste binder dig til et abonnement for et år ad gangen, så det handler om at se sig for.

Hvad skal du så bruge din nye VPN-løsning til? Vil du kunne se tv-programmer eller sport-events som ikke kan ses hvor du bor? Bliver du blokeret fra at bruge visse hjemmesider fra andre lande eller arbejdsplatforme? Eller har du blot brug for et ekstra lag af sikkerhed? En VPN – Virtual Private Network – er meget alsidsige og kan bruge til alle disse formål samt flere. Og vi er her for at fortælle dig, hvem der har den bedste VPN-løsning i 2018.11.25

Vores top-10-liste af VPN-tjenester gør dit liv meget lettere, fordi vi indsnævrer et udvalg af flere hundrede udbydere, og finder frem til de bedste VPN-løsninger derude, samt giver dig de vigtigste informationer samt specifikationer på hver enkelt løsning. Vi gennemfører og gentager ofte grundige tests af de bedste og værste VPN-løsninger, så du kan være sikker på, at vores anbefalinger på denne side er opdaterede og kan tages for gode varer.

Så hvis du overvejer at skrive dig op til en VPN og har brug for at vide hvad du skal vælge, så sikrer vi, at du vælger den rigtige løsning og fravælger dem der ligefrem kan være farlige at bruge.

De fleste VPN-tjenester er globale og betaling opkræves derfor i amerikanske dollars. Når du kigger på de enkelte tjenesters hjemmesider, kan du dog godt opleve, at priserne automatisk omregnes til din lokale valuta.

Hvem har den bedste VPN-løsning?

Den bedste VPN-løsning netop nu kommer fra ExpressVPN . Det er den bedste all-round løsning i forhold til hastighed, privatliv og mulighed for at ophæve blokering på hjemmesider. En tæt andeplads går til IPVanish , som også er en meget pålidelig løsning, som vi rigtig godt kan lide – især hvordan den håndterer P2P og download af torrent-filer. På tredjepladsen i 2018 finder vi VyprVPN , som især skal fremhæves for sin hastighed. Læs mere om disse VPN-løsninger herunder!

Den bedste all-round løsning i forhold til hastighed, privatliv og fjernelse af blokering fra hjemmesider.

Antal servere: 2,000+ | Server-lokationer: 148 | IP addresser: 30,000 | Max antal enheder: 3

Virker på næsten alle platforme

Kryptering på enterprise-niveau

Hurtige VPN-servere i 94 lande

Fantastisk 24/7 live kundesupport

Kun 3 samtidige forbindelser

[Spar 49%] ExpressVPN Special Deal – Få 3 måneder gratis med en årsaftale på Techradars foretrukne VPN. ExpressVPN leverer en fantastisk ydelse I vores hastighedstests og god kundesupport plus pengene retur i 30 dage, hvis du ikke er tilfreds.

ExpressVPN giver adgang til mere end 2,000 servere på 148 lokationer fordelt over 94 lande, sammen med måske den bredeste understøttelse af platforme du kan finde.

Vi taler ikke kun om klienter til Windows, Mac, Linux, iOS, Android og BlackBerry. Der er special-firmware til visse routere, ophævelse af blokering til DNS-indhold til en række enheder og smart-tv samt et stort udvalg af særdeles effektive browser-plugins.

Så megen funktionalitet kan godt virke skræmmende på VPN-newbies, men ExpressVPN gør mere end de fleste for at hjælpe. Et fremragende support-site er fyldt med detaljerede guides og tutorials, som hjælper dig i gang. Og hvis du får problemer, er der live chatsupport døgnet rundt til at svare på spørgsmål. Og det virker faktisk. Vi fik et brugbart svar fra en vidende supportmedarbejder inden for et par minutter.

De gode nyheder fortsætter og ExpressVPN leverer varen på stort set alle parametre. Bitcoin-betalinger? Ja selvfølgelig. P2P support? Yep. Ophævelse af blokering på Netflix? Naturligvis. Kryptering på industriniveau, kill switch, beskyttelse mod DNS-læk, solid og pålidelig ydelelse og klar ”no-logging”-politik? Det får du.

Hvad med ulemperne? ExpressVPN undersøtter kun tre samtidige forbindelser pr. bruger, (industristandarden er fem) og prisen er høj. Men hvis du vil have en hurtig forbindelse proppet med brugbare funktioner og al den support du kan få brug for, er ExpressVPN et godt match. Selvom de ikke har en gratis prøveperiode, giver ExpressVPN dig pengene retur i 30 dage, uden at stille spørgsmål, hvis du ikke er tilfreds med tjenesten. Der er følgende pakkeløsninger:

God til torrents og anden P2P-trafik

Antal servere: 1,100+ | Server-lokationer: 60+ | IP addresser: 40,000 | Max antal enheder: 10

Ejer og administrerer egne servere

Hurtig live chat support

Kraftige og justerbare apps

Fremragende download-hastigheder

Ingen gratis prøveperiode

IPVanish hævder, at de har verdens bedste VPN og selvom vi ikke er helt enige, er det stadig en imponerende tjeneste: 40,000 delte IP-adresser, 1,100+ VPN-servere i mere end 60 lande, ubegrænset P2P-trafik, 10 samtidige forbindelser, døgnsupport og pengene tilbage i syv dage.

Deres apps er et højdepunkt. Ikke alene er der masser af dem (Windows, Mac, Android, iOS og sågar Fire TV), men de er proppet med usædvanlige funktioner, muligheder og indstillinger, og giver derfor langt mere end den meget basale liste af flag samt connect-knap-type-apps, som du ser hos konkurrenterne.

De gode nyheder fortsætter, da vi prøvede nogle rigtige tests. Serverne er altid oppe og forbinder hurtigt, downloadhastighederne er over middel, torrents er understøttet på alle servere og vi havde held til at fjerne blokereingen på BBC iPlayer og amerikansk Netflix.

Der er dog også nogle problemer. Fordi deres apps er kraftfulde, er der også meget at sætte sig ind i, og vi bemærkede lidt problemer med brugervenligheden. Nogle servere var ikke på de lokationer, som det fremgik af appen. Der er ingen kill switch på de mobile apps og prisen er absolut i den høje ende for VPN-løsninger.

Har du brug for 10 samtidige forbindelser, eller muligheden for at finjustere de medfølgende apps, så giv dig i kast med denne VPN-service. Og skulle du ende med at være utilfreds, kan du få pengene tilbage inden for syv dage.

Fantastisk VPN til privat browsing på nettet

Antal servere: 2,500+ | Server-lokationer: 25 | IP addresser: N/A | Max antal enheder: 5

Lav pris

Gode download-hastigheder

Super nem at bruge

Virker kun med den officielle app

Hotspot Shield er en fin og gratis VPN, men købeversionen kaldet Hotspot Shield Premium er en hel del bedre. Du betaler kun $2.99 for en toårsplan og får ubegrænset båndbredde, fuld adgang til mere end 2500 servere i 25 lande, op til fem samtidige enheder, døgnsupport og selvfølgelig ingen reklamer.

Ydelsen var et kæmpe højdepunkt i vores tests, hvor Hotspor Shields egen Catapult Hydra-protokol hjalp os til at få nogle af de bedste downloadhastigheder vi endnu har set, selvom det var fra de mest fjerne lokationer.

Men der er også et problem. Fordi Hotspot Shield bruger sin egen Catapult Hydra-protokol, og ikke længere understøtter standarder som OpenVPN, kan du ikke selv sætter den op på din router, spillekonsol, Chromebook eller andre steder hvor du vil bruge tjenesten. Det betyder, at tjenesten kun fungerer på enheder hvor du kan køre deres Windows, Mac, Android eller iOS-apps.

Der er et par problemer mere, såsom ingen Bitcoin-support, begrænsede indstillingsmuligheder i deres apps og manglende mulighed for at ophæve blokering på amerikansk Netflix – i hvert fald i vores tests.

Dette behøver dog ikke betyde noget for alle, og hvis du kun søger høj hastighed til en lav pris, er Hotspot Shield et kig værd. En syv dages prøveperiode gør det let at teste tjenesten af selv.

Som altid gør du den bedste handel, hvis du skriver dig op for et år ad gangen (husk du bliver opkrævet i dollars), med mindre du vil købe en livstidsplan. Det skal desuden nævnes, at gratisversionen af Hotspot Shield er blevet udskældt for at omdirigere trafikken til samarbejdspartneres sider . Disse problemer skulle ikke være tilstede ved betalingsversionen og udbyderen har for øvrigt nægtet alle anklager.

Et af de hurtigste svømmere i VPN-havet

Antal servere: 800+ | Server-lokationer: 50+ | IP addresser: N/A | Max antal enheder: Ubegrænset

Ubegrænset antal enheder

Hurtige forbindelser

Rimelige priser

En smule forsimplet

Android appen kan være ustabil

Surfshark holder til på de britiske Jomfruøer og kører en afslappet stil rent brandingmæssigt. Men når det kommer til business og at holde dine data sikre, er de ikke til at løbe om hjørner med. De basale ting er på plads. Dette inkluderer OpenVPN UDP og TCP, IKEv2 sikkerhedsprotokoller, AES-256-kryptering og en kill switch, så dine detaljer ikke lækkes, hvis forbindelsen afbrydes. Dertil giver Surfshark en privat DNS og en ekstra sikkerhed i form af dobbelt VPN hop. Hvad angår deres logging-politik gemmes kun din mailadresse og betalingsinformationer. Det er også hurtigt – uanset hvor du forbinder fra, om det er USA, Storbritannien eller Australien. Smart hvis du vil tilgå en Netflix-konto fra den anden side af jorden. Er du samtidig typen, som stejler, hvis det bliver for kompliceret, kan Surfshark være et godt valg af VPN for dig. Brugerfladen er skåret ind til benet og fri for unødige indstillingsmuligheder. Det eneste du ser er muligheden for ”Quick connect” og ”All locations” samt et ikon til indstillinger. Det er det. Om det så er nok, afhænger af dit ønske og udgangspunkt.

En anden ting vi sætter stor pris på ved netop denne VPN-tjeneste (udover prisen) er muligheden for at tilslutte et uanet antal tjenester og enheder. Så vil du bruge din VPN på din laptop, din desktop (virker både med Windows, Mac og Linux), tablet, et par mobiltelefoner (her virker både iOS og Android) og din Android TV-boks til at se TV fra den anden side af jorden, vil du være dækket helt ind på alle platforme på samme tid.

Surfshark giver pengene tilbage i 30 dage, hvilket giver dig rigelig tid til at prøve tjenesten af over en længere periode. Herefter er de årlige aftaler også særdeles rimelige. Der er følgende pakker:

Spækket med funktioner og indstillingsmuligheder

Antal servere: 3,000+ | Server-lokationer: 60+ | IP addresser: N/A | Max antal enheder: 7

Klienten har mange og smarte features

God performance

Torrents er understøttet

Nogle irritationsmomenter ved brugerfladen

Det rumæske og tyskbaserede CyberGhost er en populære VPN-udbyder, hvis kraftige og nemme løsning har givet dem mere en d 10 millioner brugere.

Firmaet dækker basisbehovene godt med mere end 3.000 servere fordelt over 60 lande, apps til Windows, Mac, iOS og Android, torrent-understøttelse samt live chat support.

Den opgavebaserede brugerflade på deres app er et stort lyspunkt. CyberGhost lader dig ikke bare gætte hvilken server du skal bruge til at ophæve blokering på en hjemeside. Du vælger en geo-blokeret tjeneste fra listen – Netflix, Hulu, BBC iPlayer, YouTube og mere – og appen forbinder nu automatisk til den bedst egnede server og åbner et browser-vindue med den pågældende hjemmeside. Det er hvad vi kalder god hjælp.

Der er også masser af ekstrafunktioner. Tjenesten kan blokere for reklamer, trackere og ondsindede hjemmesider. Automatiseret HTTPS redirection sikrer at du altid får den mest sikre forbindelse. Valgfri datakomprimering kan spare penge på mobile enheder.

Men der er også dårlige nyheder. Desktop-brugerfladen kan virke kompliceret, supportsiden er dårlig, prøveversionen af desktopudgaven er på sølle 24 timer og selvom hastigheden til USA og Europa er god, når nogle langdistanceforbindelser knap op på 10Mb.

Overordnet giver CyberGhost alligevel en masse god funktionalitet til en rimelig pris og er derfor værd at kigge nærmere på.

Hvis du vil have en super nem VPN-løsning

Antal servere: ~1,000 | Server-lokationer: 20+ | IP addresser: N/A | Max antal enheder: 5

Ekstremt brugervenlig

Stort udvalg af klientsoftware

Tydelig privatlivspolitik

Langdistanceforbindelser kan være langsomme

TunnelBear er canadisk-baseret VPN-tjeneste med særligt fokus på brugervenlighed og bjørnehumor. (Brugervenligheden trumfer heldigvis bjørnevittighederne, selvom det engang imellem står ret lige).

Fokus på det simple betyder også, at her ikke er meget til de krævende brugere. TunnelBear har eksempelvis kun 20 lokationer. Der er meget få justerings- eller indstillings-muligheder – ikke engang mulighed for at ændre protokol. Hvis du selv vil sætte tjenesten op på en router, spilkonsol eller andet, efterlader den ringe support på deres hjemmeside dig desuden uden ret meget hjælp.

Men hvis du er glad for de basale funktioner, er her meget at synes om. TunnelBear har eksempelvis apps til Windows, Mac, iOS og Android, ligesom der er udvidelser til Chrome, Firefox og Opera. Vi havde let ved at få forbindelse og havde ikke problemer med at downoade torrents eller tilgå amerikansk Netflix (selvom vi ikke kunne få adgang til BBC iPlayer).

TunnelBear scorer desuden points for sikkerheden i og med firmaet hyrer uafhængige specialister til at køre åbne sikkerhedstest på deres servere, systemer og kode. Hvis bare andre udbydere var lige så modige.

Ydelsen er endnu et højdepunkt, med hurtige servere i UK og Europa, gode resultater fra USA og sågar op til acceptable 20Mbps fra de langsomste lokationer i asien.

TunnelBear har sågar en gratis tjeneste og selvom den normalt er begrænset til kun 500MB trafik om måneden, kan du med TechRadars specialtilbud få op til 5GB. En betalt løsning giver dig ubegrænset data og kan fås til en rimelig pris.

En VPN-løsning med ubegrænset antal forbindelser

Antal servere: 348 | Server-lokationer: 50+ | IP addresser: N/A | Max antal enheder: Ubegrænset

Ubegrænset antal forbindelser

Gratis løsning med 10GB data om måneden

Klar og detaljeret privatlivspolitik

Middelmådige hastigheder

Windscribe er en kompetent VPN-tjeneste, som på mange områder yder mere en hvad man kan forvente. Du får eksempelvis klienter til Windows, Mac, Android, iOS og Linux, ligesom der er udvidelser til Chrome, Firefox og Opera samt guides til hvordan du sætter tjenesten op på routere, Kodi med mere.

Netværket har en god størrelse med lokationer i over 100 byer spredt ud over 55 lande.

Selvom det på papiret lyder godt, rendte vi ind i nogle problemer da vi skulle teste. Forbindelsen kunne engang imellem være langsom og selvom ydelsen overordnet var god, kunne nogle langdistanceforbindelser knap krybe afsted. Der var samtidig blandede resultater, når det kom til at ophæve blokeringer. Vi kunne se amerikansk Netflix, men Windscribe kunne ikke give os adgang til BBC iPlayer.

Der er heller ikke nogen døgnsupport, så det tager tid, at få svar på spørgsmål du måtte have. Det skal dog siges, at firmaet understreger, at de selv har folk siddende og har ikke udliciteret til et firma udefra, hvor folk blot læser op fra et manuskript. Så det kan være værd at vente på.

Windscribe opfylder ikke alle vores ønsker, men tjenesten har mange interessante funktioner. Hvis du er på udkig efter en ny VPN, kan du prøve den gratis løsning for at se hvad Windscribe kan gøre for dig. Er du ude efter et godt tilbud? Den gratis model giver dig kun 10 lokationer at vælge imellem, men giver dig samtidig hele 10GB data hver måned.

Endnu en super brugervenlig VPN

Antal servere: 3,300 | Server-lokationer: 33 | IP addresser: N/A | Max antal enheder: 5

Meget billig

Ingen logging

Bitcoin-support

Ingen gratis løsning eller prøveperiode

Alle elsker et røverkøb, og det ved Private Internet Access. Med sin lave pris kommer også nogle naturlige begrænsninger, men ikke så mange som man kunne forvente. 33 lokationer giver et relativt lille netværk, men det er stadig nok til de fleste. Og selvom du ikke får live support, er der døgnsupport via e-mail. Vi fik et brugbart svar inden for et par timer.

Det samme gælder ydelsen. Selvom det ikke er den bedste, var den stadig over middel, med god forbindelse i USA og Europa og med nogle svingende resultater på de lange distancer.

Gratis og billige VPN-løsninger financierer sig selv ved at sælge din browser-historik, men privatlivspolitikken hos Private Internet Access udelukker al form for aktivitets-logging. Du behøver ikke tvivle på dette. Selvom der er retsdokumenter, der viser at Private Internet Access er blevet stævnet for samme, er absolut ingen brugeroplysninger givet videre.

Det er alt sammen gode nyheder og det bliver kun bedre på andre områder, hvor Private Internet Access også scorer højt. Der er klienter til Windows, Mac, Android, iOS og Linux; browser-udvidelser (open source) til Chrome, Firefox og Opera; indbygget blokering af reklamer, trackere og ondsindet software, torrents på alle servere og mulighed for at betale via Bitcoin, hvis du vil være ekstra anonym.

God ydelse og sikkerhed

Antal servere: 700+ | Server-lokationer: 73 | IP addresser: 200,000+ | Max antal enheder: 3-5

Meget hurtig ydelse

Høj værdi af årlige pakker

Kraffulde og justerbare klienter

Månedlige løsninger er dyre

Schweiziske VyprVPN er en veldefineret tjeneste, som praler med 73 server-lokationer og en række usædvanlige high-end-funktioner.

Firmaet har eksempelvis sin egen “zero-knowledge DNS service”. Den proprietære Chameleon-protokol kan hjælpe med at få dig online selv i lande der blokerer VPN-tjenester som Kina og Iran. Hvad angår platforme understøttes almindelig Windows, Mac, Anroid og iOS til routere, Android TV, QNAP, Blackphone, Aninabox og mere.

Downloadhastigheder er for det meste høje, selvom nogle få obskure lokationer halter lidt efter – Taiwan, Macao, Maldiverne. Selv disse giver omkring 8-10mB, hvilket er nok til de fleste opgaver.

Der er flere gode nyheder. Hvis du vil fjerne blokering på hjemmesider, giver denne tjeneste dig adgang til både amerikansk Netflix og BBC iPlayer.

Nævneværdige negative sider inkluderer nogen session-logging (forbindelses tider, IP-adresser og så videre gemmes i 30 dage), og chancen for at din konto bliver låst, hvis din IP-adresse anmeldes for at downloade ulovlige torrent-filer. (DMCA-agenten vil ikke kunne se hvem du er, men der er stadig en chance for at din konto bliver lukket, hvis det opdages mere end én gang). I vores tests oplevede vi desuden, at vi ikke kunne forbinde til fire servere og fire servere som slet ikke befandt sig i de lande, som VyprVPN påstod. Dette kan skyldes problemer under vores tests, men er stadig bekymrende.

VyprVPN er ikke perfekt, men der er meget at komme efter og hvis du kan leve med tids-logging, er tjenesten værd at kigge nærmere på.

VPN-tjenester: hvad lader de mig se?

Ligesom en VPN er med til at holde dit forbrug af internettet privat, kan de også være gode til at lade dig se dine favorit TV-programmer og sportsudsendelser, selvom du er ude af landet. Har du før været på ferie og prøvet at streame noget, for kun at få at vide, at du ikke har rettighederne til at se indholdet? Ved at skifte IP-adresse til dit hjemland undgår du dette problem.

Vi har produceret en række individuelle guides til hvordan du ser udvalgte programmer og events:

Den bedste VPN til netop dit behov

Den bedste VPN-løsning til Android

Vinderen her er ExpressVPN– I vores tests havnede den i toppen når vi brugte Android-telefoner og tablets. Du kan også bruge ExpressVPN på dine andre enheder, men Android-appen er ekstremt brugervenlig og dermed ideel for folk, der ikke har brugt en VPN før. For mere erfarne brugere er den også god, da der er mange avancerede indstilinger at lege med. Der er en gratis prøveversion til Android, som dog kun varer i 24 timer.

Den bedste VPN-løsning til download af torrent-filer

Vores overordnede favorit-VPN og det sted vi vil kigge hen hvis vi skal beskyttes, når vi downloader Torrent-filer, er ExpressVPN . Uanset om du bruger Windows eller Mac, tilbyder ExpressVPN kraftig kryptering og tunnel-teknologi, der gør det til et oplagt valg. Det samme gør firmaets British Island lokation, hvis du skal beskytte din anonymitet. Og glem ikke, at vi har vristet 15 måneder for 12 måneders pris ud af dem til TechRadars læsere.

Den bedste VPN-løsning til Kodi

Hvis du vil have en streamers drømme-VPN, til brug sammen med Kodi, skal du kigge på IPVanish. Tjenestens glimrende ydelse samt hastighed vil give dig det meste ud af din streaming og forhåbentlig helt eliminere buffering. Du får også en fremragende klient til Windows med en intuitiv brugerflade og avancerede muligheder for finjustering. Der er ikke nogen gratis prøveperiode, men du kan få pengene tilbage i op til syv dage.

Den bedste VPN-løsning til Kina

Hvis du besøger Kina eller bor i landet, er dit bedste bud på en VPN-tjeneste ExpressVPN. Som du måske er klar over, udøver Kina ganske streng censur på internettet, som kun bliver sværere et komme udenom. ExpressVPN overvåger proaktiv sit netværk for at sikre, at adgangen i Kina opretholdes. At have servere i Hong Kong, Japan og Taiwan gør desuden ExpressVPN til den foretrukne VPN-tjeneste når du er i Kina.

Den bedste VPN-løsning til Mac

Vores foretrukne VPN til Apple-computere er ExpressVPN, da de har en fremratgende Mac-app, som er utrolig nem at bruge (der er desuden en iOS-app af høj kvalitet, hvis du også vil have adgang fra din mobile Apple-enhed). Du får en hurtig VPN-tjeneste og god kundesupport, hvilket bestemt er en fordel. Der er ingen gratis prøveperiode, men ExpressVPN hævder at deres 30-dages returret er bedre end nogen prøveperiode, da der ikke stilles nogen spørgsmål og fordi du får den fulde oplevelse.

Den bedste VPN-løsning til Netflix

Hvis du ønsker at streame fra Netflix – og måske se indhold du ellers ikke ville kunne se (selvom du gør dette på egen risiko, da Netflix ikke tillader det) – er vores top bud endnu engang ExpressVPN. Dette fordi VPN-udbyderen tillader hurtig og smertefri streaming, og understøtter Netflix i en række lande (ikke kun USA). Er det første gang du prøver kræfter med en VPN-løsning, er deres 30-dages returret desuden en attraktiv bonus.

Den bedste VPN-løsning til Canada

IPVanish ender I toppen, hvis du skal bruge en VPN I Canada, uanset om du bor der eller bare er på besøg. For det første har de et imponerende antal servere i Canada – 42 for at være helt præcis – hvilket bestemt hjælper på at give en hurtig og stabil forbindelse. I vores tests så vi, at denne VPN gav os en betydelig højere downloadhastighed sammenlignet med vores normale hastigheder, hvilket er meget imponerende. Der er ingen prøveperiode, men abonnenter kan prøve det af i syv dage og få pengene tilbage, hvis de ikke er tilfredse.

Den bedste VPN-løsning til Chrome

Hvis du vil have en simple løsning, der giver sikker og privat browsing på nettet, kan du tilføje en udvidelse til din Chrome-browser. Her er vores favorit ExpressVPN. Udvidelsen er super nem at bruge og har nogle smarte funktioner såsom DNS-lækageprævention og en kill switch. Den er hurtig og Chrome-bruger kan trygt stole på sikkerheden i ExpressVPN. Deres privatlivspolitik er attraktiv og der logges ingen trafik-data eller information om online aktivitet.

Den bedste VPN-løsning til iPhone og iOS

Vi ville vælge ExpressVPN-appen til iOS, hvis du har en Apple-enhed og vil beskyttes- Det er vores anbefalede VPN til iPad og iPad, fordi den er pålidelig og hurtig, har et stort server-netværk og kan streame fra en lang række tjenester som Netflix og Hulu. Vi kan også godt lide hvor nemt det var at downloade, installere og sætte ExpressVPN-appen op. Det tager kun et enkelt tryk at starte og slukke VPN-tjenesten.

VPN-tjenester: Hvad er det for noget? VPN er en af de tech-termer, der har fået meget medvind, som internettet er vokset og har udvidet sig over de sidste par år. VPN står for “virtual private networking”, hvilket er en populær made at beskytte sig på på internettet. Det dækker over teknologi, som tilføjer et ekstra sikkerhedslag til både private og offentlige netværk. Disse inkluderer bredbånd og internet-hotspots. En VPN-tjeneste (virtual private network) er derfor en sikker og privat løsning inden for selve internettet, som lader brugere – uanset om de er individer eller en del af en organisation eller virksomhed - sende og modtage data imens de bevarer sikkerheden ved private netværk. Det betyder, at du kan bruge det til at danne en sikker ”tunnel” ind i dit firmanetværk for at få adgang til de private interne systemer, men også at du kan browse helt privat og tilgå indhold, som ellers ikke er tilgængeligt såsom Netflix eller BBC iPlayer. Al trafik der passerer igennem din VPN-forbindelse er sikker og kan i teorien ikke opsnappes af andre, hvilket gør det til en sikker måde at browse nettet privat (men dog ikke altid anonymt) på. Husk blot, at en VPN-løsning kun er så sikker som det svageste led i kæden. Så hvis din enhed allerede er inficeret med malware, hjælper det ikke at benytte en VPN for at undgå at blive overvåget, selvom en god antivirus godt kan.

VPN-tjenester: hvad kan jeg bruge dem til? Hvis der er noget at bekymre sig om, når det kommer til teknologi og internettet, så er det privatliv. Ved at bruge en VPN, kan du, i teorien, forhindre din internetudbyder og regering i at se din internethistorik. VPN-løsninger bliver ligeledes markedsført som et populært værktøj i kampen om ytringsfrihed. Du kan undgå censur inden for organisationer og fra tredjepart. For eksempel hvis du har et synspunkt som går imod din arbejdsgivers, behøver du ikke frygte, at de finder ud af det. Folk bruger også VPN-teknologi til at ændre deres ”fysiske” lokation. Dette resulterer i at brugere ændrer deres indstillinger, så de kan bruge tjenester, der kun er tilgængelige i andre lande. Et godt eksempel på dette er at se Tv-programmer eller online indhold, som kun kan ses i specifikke lande, meget vel grundet rettighedsspørgsmål. Du kan også bruge en VPN til at beskytte dig selv imod hackere. Hvis du er udendørs og kobler dig til et offentligt internet-hotspot – måske på en cafe eller på biblioteket – er der en risiko for at nogen vil bryde ind på din enhed. Dette kan betyde tabt data såsom kodeord. Teknologien vinder også frem i businessverdenen. Når du rejser rund til møder hele tiden, er det normalt at forbinde til trejdepartsnetværk. Med en VPN, kan du tilgå firmaets intranet uden at bekymre dig om at blive ramt af cyber-kriminelle. Mange VPN-tjenester – der findes omkring 400 af dem til mobil og desktops – har forskellige plusser og minusser, så hvad end du kun vil have adgang til Hulu og BBC iPlayer fra en anden region, koble dig op på kontorets netværk eller bare være sikker når du surfer på nettet, finder du en tjeneste, der er skræddersyet til dit behov. Derudover kan en VPN-tjeneste beskytte dig imod at få nedsat din internethastighed, hvilket eksempelvis er et problem med Verizon i USA. Ifølge rapporter har internetudbyderen begrænset streaming fra Netflix til 10Mbps og desuden sat begrænsning på video, hvilket betyder, at smartphonebrugere ikke kan få bedre kvalitet end 480p. En af udbyderne, NordVPN anslår, at nogle brugere har set en tredobling i hastigheden ved at bruge en VPN til at omgå Verizons begrænsninger. Det giver stof til eftertanke. Det er også interessant at se, at selvom phishing stadig er en relevant fare på nettet, kan en VPN hjælpe med at beskytte imod malware og anden svindel, når du browser.

Gratis versus betalt VPN: hvad er bedst? Nogle virksomheder tilbyder en basal service, som ikke vil koste dig noget. Er de gratis VPN-løsninger så så gode som deres betalte modparter? Ikke så hurtigt. Som du nok forventede, er der nogle ulemper og de starter typisk med en begrænsning på den mængde data du kan overføre. Avira Phantoms gratis VPN er begrænset til 500MB om måneden, PrivateTunnel giver dig 2GB imens ZPN er generøs og giver dig hele 10GB – ikke så dumt. Gratis produkter har oftest også brugsrestriktioner. De fleste firmaer vil ikke have, at du bruger al deres båndbredde på torrents, så ZPN blokerer meget typisk for P2P-trafik. Hede.mes 2GB-løsning har også nogle almindelige begrænsninger. Deres ”best effort”-båndbredde betyder, at betalende kunder prioriteres først, og du får så hvad der er tilbage. Valget af lokationer er begrænset til tre: Canada, Holland og Singapore. Holas gratis løsning til privatbrug har ikke samme restriktioner, men selv her er der en hage. Tjenesten leder trafikken igennem sine gratis brugere i stedet for dedikerede servere, hvilket betyder, at man ved at benytte tjenesten, afgiver lidt af sin båndbredde og ressourcer. Dernæst er der reklamerne og begrænsningerne på sessioner (CyberGhost) og en generel mangel på service. Gratis betyder, at der ikke følger nogle garantier med. Gratis løsninger er gode til simple behov og kan måske beskytte din laptop på et trådløst hotspot på ferien, men hvis du søger noget mere avanceret, er en betalt løsning bedre. Den umiddelbare fordel er, at dine personlige data forbliver sikre, selvom du er på et offentligt Wifi-hotspot. Lokale snushaner kan måske se forbindelsen, men de kan ikke se hvad der foregår og hvor den går hen. En VPN giver dig også en ny digital identitet i form af en IP-adresse fra et andet land. Det gør det sværere for websites og andre at følge dig og lader de der ønsker det undgå lokal censur, imens det lader alle os andre undgå den sædvanlige ”ikke tilgængeligt i dit land”-besked på YouTube og andre streaming-tjenester. Bedst af alt, trods det lave tekniske niveau, behøver du ikke være ekspert for at bruge en VPN. Oftest skal du blot vælge det land du ønsker en IP-adresse fra, trykke på ”Connect” for at starte og ”Disconnect” når du er færdig – det er det hele.

VPN-tjenester: hvordan vælger du? At vælge en VPN-tjeneste kan være besværligt, hvis du ikke er sat ind i det sprog udbyderne benytter. Der er flere faktorer, som er værd at overveje, når du vælger en betalt VPN. Her er seks tips. 1. Har tjenesten servere i alle lande og regioner som du har brug for? At have mere end én server i et land hjælper med at sprede presset, men er ikke nogen garanti for en god forbindelse. Så lad være med at tro, at en plan med 500 serverer automatisk overgår en med 100. 2. Tjek hvor mange samtidige forbindelser der understøttes. Typisk får du 3-5 hvilket lader dig have en PC, en mobil og tablet forbundet på samme tid. Men pas på, mange firmaer siger, at det kun gælder en enkelt bruger og at deres retningslinjer forhindrer misbrug af ressourcerne. Hvis du lader hele familien downloade og streame videoer kan du godt få problemer. 3. Nogle udbydere oplyser hvilke protokoller de benytter. OpenVPN og IKeV2 er gode valg - hurtige og sikre. Du vil nok se SSTP og den ældre PPTP ligesom protokollerne TCP eller UDP som OpenVPN. DU behøver ikke forstå hvad det dækker over, men at have flere muligheder hjælper med at gøre tjenesten hurtigere eller mere stabil. 4. Alle VPN-firmaer siger, at de ikke gemme oplysninger om hvad du laver online, men det er uundgåeligt, at de gemmer lidt data. Nogle gemmer den dag du loggede på, mængden af data du har brugt og sletter alt andet, når din session slutter. Andre tilføjer ting som din IP-adresse og den server du brugte og gemmer data i flere måneder sågar år. Hvis du er bekymret for dette, så tjek deres privatlivspolitik for at blive klogere. 5. Det er vigtigt at overveje hvilken klient, den software, der håndterer dine forbindelser. Disse har alle en liste over servere og en Connect/ Disconnect-knap, men har du brug for mere? Nogle klienter viser også presset på servere samt ping-tider i brugerfladen, hvilket hjælper dig til at vælge den mest optimale server. Almindelige brugere vil sætte pris på favoritsystemet til at gemme og hive specifikke servere frem. Hvis du ved hvad du gør, er det også godt at have adgang til yderligere indstillinger, hvilket hjælper dig til at fintunet hele systemet. 6. Endelig er der prisen. Pas på de tilsyneladende gode tilbud: de har måske begrænsede funktioner, undlader afgifter, er kun nedsat i pris den første måned og fornyer automatisk dit abonnement, så en engangsudgift pludselig bliver en dyr månedlig afgift. Hold øje med pris-linket, læs det med småt og brug eventuelt PayPal til at betale, så det er nemt af afmelde dig igen. Når du så har fundet en god VPN-kandidat, gør du klogt i at tage en prøveperiode, før du køber den store pakke. Men en kort prøveperiode kan kun give dig et kort indblik, så når den er overstået, kan du eventuelt købe en enkelt måned, køre så mange tests du kan og derefter opgradere til en billigere løsning (typisk et år), hvis du stadig er tilfreds.