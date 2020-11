Sådan afinstallerer du en VPN

De fleste VPN-udbydere lover højt og helligt igennem deres ”ingen loggin-politik” hvordan der ikke gemmes nogen oplysninger om din færd på nettet. Hvad firmaerne dog glemmer at fortælle er, at VPN-tjenester (herunder også de gratis VPN-tjenester) gemmer detaljerede log-filer på din PC, som ofte inkluderer kontoinformationer, forbindelsestider og navne på de serverer som du har haft forbindelse til.

Ofte er det ikke muligt at slette disse informationer automatisk. Selvom du afinstallerer en VPN, vil den efterlade spor, og der er masser af ledetråde omkring dine aktiviteter gemt i Windows. Her kan de gemme sig i mange år. Om dette så udgør en sikkerhedsrisiko afhænger af din situation. Hvis andre har adgang til din PC, eller måske hvis du benytter en VPN på en arbejdscomputer, måske er det din egen maskine, måske ikke.

Uanset hvilken situation du står i, er det interessant at se hvad din PC gemmer på, når det kommer til din VPN-historik. Sletter du gamle netværksfiler frigør du ressourcer, du får enklere netværksindstillinger og kan måske undgå chancen for at støde på problemer med anden netværkssoftware.

Vær dog opmærksom på, at der er risici forbundet med at slette filer på denne måde. Sletter du ved en fejl noget vigtigt, kan det tvinge din PC i knæ. Vær derfor forsigtig og slet ikke noget, før du har taget fuld backup og har værktøjer samt erfaring med at genskabe din computer, hvis noget skulle gå galt. Lad os derfor kigge på hvordan du afinstallerer din VPN-software og efterfølgende rydder ordentligt op. Du behøver ikke følge alle trin, i hvert fald ikke den primære afinstallation. Du kan være så grundig – eller ikke – som du ønsker.

Føler du dig samtidig ikke tryg ved at pille ved registreringsdatabasen, er det bedst at springe disse punkter over. Sidst men ikke mindst er de sidste trin kun relevante for de, som er ekstra fokuserede på privatlivets fred. Det vender vi tilbage til.

Afinstaller VPN-klienter

Første skridt i at fjerne din VPN er at afinstallere klienten. Find først ud af hvor programfilerne er gemt på din harddisk. Åben et klient-vindue, tryk Ctrl+Shift+Esc for at åbne task manager, højreklikke på appen og vælge Open File Location. Noter navnet på mappen, da du skal bruge den senere.

Luk klienten helt (du kan ikke nøjes med at minimere), forsøg at slette den igennem kontrolpanelet (Control Panel > Programs and Features > Uninstall a Program).

Programlisten kan også indeholde en TAP driver (en virtuek netværksadapter) til din VPN-udbyder. Er liste sorteret i alfabetisk rækkefølge, skal du gå ned til T og se efter enheder, der starter med ”TAP” (vores testsystem indeholdt TAP-NordVPN og TAP-ProtonVPN). Fjern disse ved at højreklikke og vælg Uninstall.

Finder du ikke noget kan du søge på navnet på din VPN og lede efter en Uninstall-genvej.

Når du først har afinstlalleret og fjernet eventuelle tilknyttede TAP-filer, kan du genstarte din PC, for at sikre dig, at Windows vil være i stal til at slette de låste programfiler.

Fjern lokale log-filer

Afinstallation af din VPN er dog ingen garanti for, at alle filer er slettet. Der ses ofte masser af rester, rangerende fra vildfarne DLL-filer til detaljerede logs over dine seneste VPN-forbindelser. Åben klient-mappen du før noterede, hvis den stadig eksisterer, og søg efter lignende navne i dine systemfoldere. Gør dette for at se hvad der er tilbage og om disse foldere kan slettes. Du bør også manuelt kigge efter filer, som højst sandsynligt ligger steder som: \Program Files, \Program Files (x86), \ProgramData, \Users\<username>\AppData\Local, \Users\<username>\AppData\Roaming.

Ser du ikke ProgramData eller AppData-foldere, skal du åbne Control Panel, gå ind under File Explorer Options og aktivere 'Show hidden files, folders and drives'. Det er fascinerende hvad der nu dukker frem. Selv efter at have slettet en VPN fandt vi flere mapper i ProgramData, med information om forbindelser, herunder BullGuard VPN\logs, Encrypt.me\Logs, Hotspot Shield, NordVPN, PrivateVPN, SafeVPN\logs, SurfEasyService, Surfshark, UltraVPN\logs og VPNArea\Logs.

Afhængig af dit system, kan du have en separat installation af OpenVPN, den open source klient, som mange VPN-løsninger bruger til at administrere deres forbindelser med. Kig efter en \Users\[Username]\OpenVPN\Log-folder og slet eventuelle log-filer, som du ikke har brug for. Det kan være dem alle sammen, hvis du ønsker det – disse filer bruges til fejlfinding og an trygt fjernes.

Registreringsreferencer

VPN-klienter til Windows gemmer ofte nogle af deres indstillinger i Windows Registry. Nogle af disse overlever en afinstallation, og kan nogle gange afsløre detaljer om din aktivitet på nettet. Først en advarsel! Vær altid meget forsigtig, når du piller ved registreringsdatabasen.

Start ned at åbne REGEDIT og find HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE og HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE. Gennemgå hver liste og led efter noget der relaterer til den VPN, som du har slettet.

Typisk vil du ikke finde ret meget. Vores testsystem havde rester fra ExpressVPN, IPVanish, IVPN, ProtonVPN, SecureVPN og VyprVPN (Golden Frog), men disse nøgler var enten tomme eller indeholdt intet interessant. Andre var mere interessante. NordVPN indeholdt nogle IP-adresser. Windscribe indeholdt nalle vores indstillinger og sidste eksterne IP-adresse, og FrootVPN og Anonine havde data, brugernavn og krypterede kodeord. Hvad end du finder, kan du fjerne det ved at højreklikke og vælge Delete, hvis det ikke længere er nødvendigt. Som vi allerede har nævnt, bør du være meget forsigtigt, når du piller i registreringsdatabasen – sletter du noget forkert, kan det give alle mulige problemer. Er du i tvivl, bør du derfor altid lade det være.

Netværksadaptere

Windows VPN-klienter fungerer ved at opsætte en virtuel netværksadapter, som dine andre programmer kan benytte. Disse efterlades ofte, når du sletter en VPN, desværre, og skaber rod i dine netværksindstillinger og kan sågar give problemer for anden software. Åben Device Manager (tryk Win+R, skriv devmgmt.msc og tyk på Enter) og vælg pilen i venstre side af 'Network adapters', for at se hvad der er installeret på dit system.

VPN-relaterede adaptere inderholder oftest TAP I navnet (en standard inden for virtuelle netværksadaptere) og navnet på tjenesten, hvorfor de er nemme af spotte. Vores testsystem havde eksempelvis 'ibVPN Tap Adapter', 'SwitchVPN Tap Adapter' og 'TAP-NordVPN Windows Adapter V9'.

Vores system indeholdt desuden den mere vagt navngivne 'VPN Client Adapter - VPN'. Er du ikke sikker på hvor en netværksadapter stammer fra, kan du dobbeltklikke på den, vælger Driver og se under Driver Provider og Digital Signer. Disse viser oftest navnen på tjenesten og firmaet bag den.

Krydstjek eventuelt ved at vælge Events, og gå ned i bunden af listen. Hvis seneste registrering er lang tid siden, kan det indikere, at en adapter ikke længere er i brug, selvom det ikke er en garanti.

Er du sikker på, at en adapter ikke længere er nødvendig, og ved du hvordan du genopretter, hvis du laver en fejl (lav evt. et genoprettelsespunkt), kan du højreklikke og vælge Uninstall Device og markere i kassen for at 'Delete the driver software for this device.'.