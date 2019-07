Anmeldelse: IPVanish VPN

IPVanish er hurtig, og der er mange forskellige indstillingsmuligheder. Samtidig har den nogle spændende features. Apps til de forskellige platforme er ikke altid lige lette at bruge, men hvis du har fokus på power og performance, er den måske værd at kigge nærmere på.

Alle VPN-udbydere elsker at prale af deres service, men det amerikanske firma IPVanish går længere end de fleste. Det er “Verdens Bedste VPN Service” står der på hjemmesiden, hvor de henviser til deres over 40.000 delte IP-adresser, over 1.320 peer-to-peer-venlige servere i mere end 60 lande. De lover, at de ikke vil registrere brugernes trafik, og så er der adgang til support på live chat 24/7.

Hjemmesiden forklarer desuden, at IPVanish ejer og styrer deres egne servere. Det er en god nyhed, fordi det betyder, at de har mere kontrol over, hvordan serverne er sat op og kører. Desuden viser det, at de har et vist niveau af ressourcer og ekspertise, som man ikke altid finder hos VPN-udbydere.

Tjenesten har et bredt udvalg af apps til forskellige platforme: Windows, Mac, Android, iOS og endda Amazon Fire TV, og man kan også finde manualer til opsætning i Linux, Chromebook og andre platforme.

Annoncelink: Vil du prøve IPVanish? Gå til deres hjemmeside her

Andre VPN-udbydere også apps og masser af servere, men de er slemme til at lægge begrænsninger på. De lader dig måske kun oprette forbindelse med tre enheder på samme tid, og tit kræver de, at enhederne tilhører og bruges af konto-ejeren.

Her er IPVanish forfriskende anderledes. Ikke alene understøtter de op til ti samtidige forbindelser, de er også fuldstændigt ligeglade med, hvem i husstanden de enkelte enheder tilhører. Én konto kan være nok til din partner, dine børn, alle, så der er potentiale for at spare penge.

Tjenesten er blevet markant forbedret siden vores seneste anmeldelse. For eksempel har IPVanish nu et telefonnummer man kan ringe til 24/7, og man kan altid fange supporten på live chatten. Android-appen kan nu forbinde bestemte apps med en VPN-forbindelse, hvilket er meget praktisk. Der er også kommet flere servere op spredt på flere placeringer, og der er kommet en funktion, der automatisk forbinder iOS enheden, og så er Windows-appen kommet på russisk og hindi.

IPVanish giver rabat på den normale pris, når man binder sig for en længere periode (Image Credit: IPVanish)

Abonnementer og priser

IPVanish har tre forskellige abonnementer. Du kan vælge at betale $10 (67 kr.) og betale hver måned (annoncelink). Du kan betale $8,99 (60 kr.), hvis du forudbetaler for tre måneder (annoncelink) ad gangen, og så kan du nøjes med at betale $6,49 (43 kr.) per måned, hvis du betaler hele beløbet én gang om året (annoncelink).

Det er rimeligt, med de features, du får med i købet, og det ligger på samme niveau som andre gode VPN-tjenester, selv om du ind imellem kan finde endnu bedre priser, hvis du er villig til at binde dig for en endnu længere periode. NordVPNs årsabonnement er en smule dyrere og koster $6.99 (47kr.), men hvis du binder dig for to år, falder prisen per måned til $3.99 (27 kr.).

IPVanish er ikke så gavmilde, når det gælder om at afprøve deres tjeneste. De giver ingen gratis prøveperiode (NordVPN giver dig syv dage), og de har en striks tilbagebetalingspolitik (ExpressVPN og mange andre giver dig op til 30 dage helt gratis).

Du kan kun betale med kort og med PayPal. Tidligere tog firmaet også imod Bitcoin og andre betalingstjenester, men det gør de ikke længere.

Det er måske ikke så imponerende, men til gengæld er overskueligt. Alle IPVanish’ abonnementer er klart og tydeligt beskrevet, så du får et hurtigt overblik over, hvor meget du betaler, og hvor tit du betaler. Og firmaet prøver ikke at bondefange dig med begrænsninger skrevet med småt. Så hvis du ikke er tilfreds efter prøveperioden på syv dage, så får du pengene tilbage uden bøvl.

IPVanish beskytter dit privatliv med kryptering og sikre protokoller (Image Credit: IPVanish)

Privatliv

IPVanish beskytter dit privatliv ved at bruge meget kraftig AES-256 kryptering, og de understøtter meget sikre protokoller som OpenVPN og IKEv2.

Deres apps går endda lidt længere, og giver dig usædvanligt meget kontrol over deres OpenVPN setup. Muligheden for at vælge OpenVPN port (1194 eller 443) kan hjælpe dig med at oprette forbindelse, og ”Sløring af OpenVPN Trafik”-funktionen reducerer chancen for at din VPN-tunnel bliver opdaget og blokeret i anti-VPN lande som Kina og Iran.

All vores DNS lækage tests viser, at IPVanish ikke lækkede nogen af vores informationer (Image Credit: ProxyRack)

Appen til Windows har en kill switch (en funktion, der afbryder din internettrafik, hvis du mister VPN-forbindelsen), DNS og endda IPv6 lækage beskyttelse, for at mindske chancen for at din identitet bliver afsløret på nettet, hvis for eksempel din VPN-forbindelse bliver afbrudt.

Apps til mobile enheder har ikke den indbyggede kill switch, så de er potentielt mere sårbare, hvis VPN-forbindelsen pludselig bliver afbrudt. IPVanish understreger, at enheder, der kører Android 8 eller nyere styresystem, har en indbygget kill switch (System indstillinger > Wi-Fi og internet> Mere > VPN, vælg din VPN-app, klik på ”Bloker forbindelser uden VPN” (kræver muligvis, at du har ”Konstant VPN”-funktionen slået til)). Det er dog ikke sikkert, at den funktion er tilgængelig på alle enheder. Selv om den er tilgængelig, skal brugeren først slå funktionen til, og indstillingerne skal laves i mobilens system og ikke i VPN-appen. Det er måske ikke nogen udfordring for eksperter, men vi ville hellere have mulighed for at se og styre en kill switch fra selve VPN-appen.

Det er lidt bekymrende, men der er også nogle lyspunkter, når det gælder privatliv. I iOS-appen kan man for eksempel lave en liste over trådløse netværk, som IPVanish altid beskytter, og andre, som den ignorerer, fordi du markerer dem som sikre. Så kan du lade VPN-funktionen tænde og slukke automatisk efter behov, og du er sikker på, at dit privatliv her beskyttet.

For at sikre, at tjenesten virkelig beskytter dit privatliv, har vi testet den på hjemmesider, der tjekker, om der er datalækager: IPleak, DNS leak test og Do I leak. Ingen af deres tests fandt nogen lækage eller informationer om os, fordi appen hele tiden beskyttede vores IP-adresse.

IPVanish gemmer ingen ingen data om brugernes trafik (Image Credit: IPVanish)

Registrering

Besøger du IPVanish hjemmeside (annoncelink), kan du læse deres meget klare politik om ikke at registrere brugernes adfærd.

”Vores strenge nul-registreringspolitik beskytter din identitet. Når du bruger vores apps, gemmer vi ingen oplysninger af nogen art om dine aktiviteter, for at sikre din ret til privatliv”.

Vi kontrollerer gerne, om de store ord på forsiden også står i det, der er skrevet med småt, og hos IPVanish siger deres privatlivspolitik det samme som de lover kunderne på forsiden.

”IPVanish er en VPN-tjeneste med nul-registreringspolitik, og det betyder, at vi ikke gemmer informationer om forbindelser, trafik eller anden data om aktiviteter forbundet med vores tjenester”.

Det vagte bekymring, da der i juni 2018 dukkede dokumenter op, som viste, at IPVanish i 2016 havde svaret på en henvendelse fra Homeland Security i USA ved at udlevere informationer om en bruges aktiviteter, inklusive hvornår vedkommende havde logget på og af tjenesten og muligvis også, hvilke protokoller, der var i brug.

Siden da har IPVanish skiftet ejer, og Lance Crosby, den øverste direktør hos den nye ejer, StackPath, har udtalte, at han ikke kender baggrunden for sagen, og at uafhængigt opsyn og nuværende regler garanterer, at der ikke er nogen registre af nogen art.

Uanset, hvad der skete, så virker giver det et fingerpeg om at VPN-udbydernes påstande om, at ingen oplysninger bliver registreret, ikke altid holder stik, selv om virksomheden skriver det på deres hjemmeside.

Betyder det, at du skal holde dig fra IPVanish. Det mener vi ikke. Oplysningerne blev udleveret af den tidligere ejer. Den nuværende ejer, StackPath, er en stor spiller, når det gælder cloud-tjenester, som meget offentligt har meddelt, at IPVanish hverken før, nu eller i fremtiden vil registrere eller gemme oplysninger om kunder i nogen af StackPaths virksomheder. Så det vil være enormt skadeligt for troværdigheden og virksomheden, hvis den på et senere tidspunkt bliver taget i at registrere oplysninger. Det er på ingen made en garanti, men vi tror alligevel, at StackPaths offentlige løfter er mere troværdige end mange af de løfter, der ellers bliver givet rundt omkring på VPN-udbyderes hjemmesider.

Kunderne bør ikke været tvunget til blindt at stole på udbydernes løfter om nul-registrering. Nogle udbydere, som NordVPN og VyprVPN har prøvet at styrke brugernes tillid ved at lade eksterne virksomheder foretage kontrol af deres systemer for at bekræfte deres løfter. Forhåbentlig følger IPVanish og resten af branchen snart med.

OpenSpeedTest er en af de tjenester, vi bruger til at teste hastigheden på alle de VPN-tjenester, vi anmelder (Image Credit: OpenSpeedTest)

Performance

Det tager tid og kræver meget arbejde at undersøge hastigheden på et VPN-netværk, og vi har brugt flere forskellige test og teknikker for at se, hvad IPVanish kan levere.

'Vi har udført testen fra vores hovedkontor i England, og begyndte med et benchmarking program, der automatisk forbandt vores computer med mere end 50 forskellige IPVanish-servere. Vi registrerede, hvor langt tid det tog at få forbindelse, kørte ping-tests for at tjekke forsinkelser og brugte en lokaliseringstjeneste for at tjekke, om vores nye IP-adresse var der, hvor IPVanish havde lovet.

Det er værd at bemærke, at vi kun fik én forbindelsesfejl ud af 100 forsøg, efter at have kørt testen to gange (vi har set en fejlprocent på 10 hos konkurrenterne). Vi kan ikke komme med en endelig dom efter den korte testperiode, men IPVanish havde slet ingen fejl i vores seneste test, så det ser ud som om den er mere pålidelig end de fleste.

Det gik hurtigt at oprette forbindelse – ind imellem mindre end tre sekunder, når vi testede med vores software. Mange udbydere er i gennemsnit mindst fem sekunder om at oprette forbindelse, og nogle er langsommere (når man måler forbindelsestiden med software, går det lidt hurtigere, end når man selv bruger deres app, men hovedpointen er den samme – IPVanish er hurtigere til at oprette forbindelse end de fleste konkurrenter).

I vores seneste anmeldelse, viste vores lokaliseringsprogram, at vores test-servere ikke altid var der, hvor vi forventede (en server, der skulle stå i Amsterdam, så ud til at befinde sig i Portugal, og servere i Korea og Singapore, så ud til at befinde sig i Dallas). Uanset, hvad der var skyld i de fejl, så dukkede de ikke op denne gang. Vi fandt kun en enkelt server med en mulig fejl (en server i Indien, som blev lokaliseret i Frankrig). Men et nærmere eftersyn viste, at vores sporingsprogram tog fejl, og at IPVanish havde ret: Serveren stod i Indien.

Bagefter brugte vi Netflix Fast og Ooklas Speedtest og andre benchmark-hjemmesider for at finde frem til download hastighederne på flere af IPVanish’ hjemmesider. Herunder 10 i England, 15 i USA, 15 spredt igennem Europa og 16 spredt ud igennem Asien og Australasien.

Hastighederne fra vores lokale server i England var flotte og ramte 60-70Mbps på en 75Mbps fiber-forbindelse, og det var kun en smule langsommere end de 72-73Mbps vi opnåede, når VPN-forbindelsen var slukket.

Hastighederne i Europa var for det meste også høje i de nærmeste Europæiske lande – Frankrig, Tyskland og Holland ramte løbende hastigheder på 65Mbps. Hastigheden faldt, når vi kom længere væk, men hold sig dog på et acceptabelt niveau, så vi fra Spanien nåede op på 40-45Mbps. Kun Grækenland gav problemer under vores test, og download-hastigheden faldt her til 8-12Mbps.

Servere i USA leverede gode hastigheder hele vejen rundt. De nærmeste servere på Østkysten ramte imponerende 65Mbps, og selv forbindelsen mellem England og Los Angeles nåede op på 5Mbps.

Ikke overraskende var der størst udsving på servere, der lå længere væk. Fra Singapores var hastigheden rimelige med 35Mbps og Australien ramte 30Mbps. Der var enkelte områder, der nærmest er ubrugelige (Malaysia havde for det meste svært ved at nå op på 1Mbps). De fleste servere leverede gode hastigheder, og generelt set er IPVanish hurtigere end størstedelen af konkurrenterne.

I vores anden test, kørte vi manuelle hastighedstjek fra en dedikeret server med en 1Gbps forbindelse i USA. Det betød, at vi kunne se, hvordan hastigheden var anderledes, når man benytter tjenesten i USA, og vi kunne se, hvilken VPN-tjeneste der var hurtigst (husk, at almindelige brugere næppe kan komme op på de hastigheder vi ramte på den meget hurtige forbindelse).

I USA var hastighederne hurtigere end ExpressVPN og matchede NordVPNs 90-100Mbps. Hastigheden i England var ikke lige så imponerende med 50-55Mbps, men stadig acceptabel.

Hastigheden i Europa lignede resultaterne fra England, og de nærmeste lande leverede 40-60Mbps, men nogle få var næsten ubrugelige (Polen på 5Mbps og Grækenland på 2-4Mbps).

Historien gentager sig med langdistance forbindelserne, hvor Singapores meget brugbare 30-35Mbps passede med gennemsnittet, og hvor Malaysia som en undtagelse leverede 2-2,5Mbps.

Generelt levered IPVanish en bedre ydelse end de fleste, og når du bruger de bedste servere – USA, England, Australien og Singapore, vil du være godt tilfreds. Men nogle af de mere fjerne servere kan være langsomme, og her vil du nok få en bedre gennemsnitlig performance hos de store udbydere som ExpressVPN og NordVPN.

Det lykkedes IPVanish at komme uden om geoblokeringen af den amerikanske Netflix (Image Credit: IPVanish)

Netflix

IPVanish har et stort netværk af servere, og det betyder, at der generelt er gode chancer for, at du kan få adgang til geoblokerede sider som for eksempel Netflix.

Vi brugte et program til automatisk at logge ind på tre engelske servere og 10 amerikanske for at se, om vi kunne få adgang til den engelske BBC iPlayer og amerikansk YouTube og amerikansk Netflix.

Ingen af de engelske servere kunne streame iPlayer, hvilket skuffer os. Det er også en forringelse i forhold til vores forrige anmeldelse, hvor vi fik adgang til iPlayer uanset, hvilken placering vi brugte.

Alle amerikanske VPN-servere gav os adgang til at se geoblokerede klip på YouTube. Det er ikke så vildt, for det kan alle andre tjenester også klare. Men det virker og uden problemer.

Det bedste var, at alle IPVanish test-servere gav os adgang til den amerikanske Netflix, hvilket er flot, når Netflix nu gør så meget for at blokere VPN-adgang.

Ingen VPN-udbyder kan garantere Netflix adgang over en længere periode (Image Credit: Netflix)

Muligheden for at streame Netflix kan hurtigt ændre sig, og vi har set mange IPVanish anmeldelser hos de forskellige app-ubydere, hvor brugere skriver, at de ikke kan få adgang. Men vi kan kun skrive, det vi oplever, og selv om andre havde haft problemer, så fik vi hjælp af IPVanish live chat support, som fandt fungerende forbindelser til os inden for få minutter. Ingen VPN-udbyder kan garantere løbende Netflix-adgang, men IPVanish ser ud til at være bedre til at håndtere det end de fleste konkurrenter.

IPVanish lader dig hente torrents uden begrænsning på data (Image Credit: uTorrent)

Torrents

IPVanish råber ikke så højt om deres peer-to-peer support, men hvis man kigger lidt på hjemmesiden, finder man en P2P-side, der lover den hurtigste VPN til torrents og 100% beskyttelse af dit privatliv.

Der lægges ingen begrænsninger på, hvor meget data du må downloade, hverken med bestemte mængder eller ved at skrue ned for hastigheden.

I modsætning til mange konkurrenter har IPVanish ingen restriktioner på valg af server-placering. P2P-trafik er tilladt på alle deres servere.

IPVanish har en speciel feature med deres SOCKS5 Proxy Server. Den giver dig adgang til en ekstra protokol, der skjuler din IP-adresse, men uden den normale kryptering, der ligger på VPN-forbindelser. Det betyder, at du ikke mister nogen hastighed undervejs. Det fungerer også med P2P-trafik og kan gøre det nemt både at beskytte din identitet og downloade torrents med den højest mulighed hastighed. Du kan læse mere om det på support-siden hos IPVanish.

Den eneste lille, negative ting er, at IPVanish ikke understøtter betaling i kryptovaluta. Men når ingen kan forbinde din konto med bestemte handlinger, så er det faktisk ikke noget problem. Og igen klarer IPVanish sig bedre end de fleste konkurrenter.

IPVanish har apps til en masse forskellige platforme (Image Credit: IPVanish)

Apps

IPVanish understøtter et bredt udvalg af platforme og har apps til Windows, Mac, Android, iOS og Fire TV. Der er ingen browser-udvidelser, men support-siderne har forskellige manualer til Chrome og Firefox, og der er også tutorials om routere, Chromebooks og Linus med mere. Det er nemt at finde download links til de forskellige apps, og det er ikke nødvendigt at logge ind på sin IPVanish-konto for at få lov til at downloade dem.

Opsætningen foregår uden overraskelser. Apps på Windows og Mac installeres som du plejer, og iOS og Android apps finder du i de forskellige app-stores. På Android enheder kan du endda hente APK-filen, så du selv kan styre installeringen.

Hvis du ikke vil have de officielle apps, har IPVanish også lavet en række setup-tutorials til Windows, Mac, Android, iOS og Linux med flere. Der er ikke så mange, og de er ikke så detaljerede, som vi har set det hos ExpressVPN, men du kan stadig finde en masse informationer her. Hjemmesiden har hele 12 tutorials til Windows med separate guider til OpenVPN, PPTP, L2TP og IKeV2 setup på Windows 7, 8 og 10.

Hvis du bruger OpenVPN eller andet, der er baseret på OpenVPN, vil du også blive glad for IPVanish smarte måde at navngive sine .OVPN konfigurationsfiler på. Hvor NordVPN starter filnavne med en landekode som f.eks. ”us2356.nordvpn.com.upd,ovpn” (upraktisk, hvis du blander filer fra forskellige udbydere) og ikke nævner regionen, gør IPVanish det på en smartere måde. De begynder med deres navn og den aktuelle by (”ipvanish-US-New-York-nyc-a01.ovpn”), hvilket gør det lettere at læse og bruge.

Hvis du har prøvet at bruge en VPN-app før, vil du let kunne finde rundt i IPVanish' Windows app (Image Credit: IPVanish)

App til Windows

Hvis du allerede har prøvet at arbejde med forskellige VPN-apps, ved du godt, at de minder meget om hinanden. Der er en liste over server-placeringer, en knap til at oprette/afbryde forbindelsen, en side med indstillinger, og så ikke ret meget andet.

Igen gør IPVanish tingene lidt anderledes. Deres apps kan se mere indviklede ud end konkurrenternes, men det skyldes, at de har flere features og funktioner end stort set alle andre.

Det er deres Windows app et godt eksempel på. Åbnings-skærmen – Quick Connect – bruger meget plads på at vise en masse ”ikke forbundet” advarsler, gemmer de lande, du kan vælge imellem i en drop-down menu, så du skal klikke for at se dem, og har både en knap til at oprette/afbryde forbindelsen og en knap til at tænde og slukke, selv om de i bund og grund gør det samme.

Når du så prøver at få forbindelse, opdager du fordelene ved deres app. Når du skal vælge server, kan du vælge et bestemt land, men du kan også vælge by og endda én specifik server. Et statuspanel viser den protokol, der kører, hvor længe du har været forbundet, navnet på serveren, og hvor meget data du har uploadet og hentet ned. Så detaljerede informationer får du sjældent andre steder. Og du kan endda se en pæn graf, der viser dine up- og download hastigheder (livsvigtigt? Nej, sikkert ikke, men vi må give udbyderen point for indsatsen).

ud over at se server-placeringerne på et kort, kan du også vælge at se IPVanish' placeringer som en liste over lande (Image Credit: IPVanish)

Hvis du ikke er vild med denne brugerflade, kan du med et klik skifte til en mere traditionel liste med lande. Det ligner mere det, du vil se i andre apps, men igen har IPVanish tilføjet nogle ekstra features. Et søgefelt gør det muligt at filtrere liste efter nøgleord. Du kan også søge efter lande eller efter hvor hurtige serverne er til at loade eller svare på efterspørgsler. Du kan tilføje servere til din favoritliste med et enkelt klik, og så kan du automatisk få vist dine favoritter øverst på landelisten, i stedet for at du skal finde dem i en ny menu – smart.

Vil du skifte mellem servere, når du er forbundet til VPN-serveren, så foregår det lidt mere bøvlet, end vi bryder os om. Hvis du er koblet på en New York-server og klikker på London, skal du først bekræfte, at du virkelig ønsker at skifte server, inden appen hopper af New York-serveren og forbinder dig med London. De fleste andre tjeneter sparer dig for et klik ved bare at skifter server, når du bed om det.

IPVanish gør det også muligt at vælge placeringer fra et kort, og her fungerer det bedre end hos de fleste andre. Scroll til kortet over USA, og i stedet for at se en skov af overlappende markører, viser kortet dig kun fire markører. Hvis du ved, at du leder efter en placering på Østkysten, kan du zoome ind, og så dukker der flere markører op med et tal, der viser, hvor mange servere, der er i det område. Så vi kan for eksempel se, at der er 55 servere i New York, 67 i Washington og 57 i Los Angeles. Klik på en hvilken som helst markør, og så forbinder appen dig automatisk med den bedste server, der er tilgængelig.

Du kan aktivere IPVanish' kill switch i indstillingerne (Image Credit: IPVanish)

Selv menuen for indstillinger giver flere valgmuligheder, end vi havde forventet. Du kan skifte protokoller imellem IKEv2, PPTP og L2TP eller OpenVPN TCP og UDP. Du kan vælge en port til OpenVPN (1194 eller 443). Og der er både DNS og IPv6 lækagebeskyttelse. Du kan indstille, hvilken server IPVanish skal bruge, når appen starter op. Du kan reparere IPVanish OpenVPN driver, hvis den bliver påvirket af en anden VPN-tjeneste, og du kan åbne OpenVPN registeret i brugerfladen for at afhjælpe problemer.

Appen til Windows har enkelte udfordringer, men samlet set, får vi en god ydelse, og så vil især erfarne VPN-brugere værdsætte den lange liste over features appen byder på.

IPVanish' Android app minder meget om desktop udgaven (Image Credit: IPVanish)

Android app

IPVanish appen til Android åbner en simpel Quick Connect skærm, der viser din nuværende IP-adresse og placering. Du ser også det land, den by og den server, appen vil oprette forbindelse til. Så du skal bare klikke på forbindelses-knappen for at komme på nettet. Som udgangspunkt vælger appen USA som mål, hvilket både er usædvanligt og lidt bøvlet: De fleste VPN apps vælger den server, der er tættest på dig. Men det nemt at bruge, og hvis du nogensinde har brugt en VPN-app før, så vil du føle dig hjemme.

Hvis du ikke vil oprette forbindelse til USA, kan du selv vælge hvilket land eller by, du vil oprette forbindelse til, men du kan også direkte vælge en specifik server med et par klik.

Når du er på koble på, kan du lige som i desktop-udgaven se en rullende graf, der viser dine up- og download hastigheder. Vi er ikke helt sikre på, om der rent faktisk er nogen, der har brug for alle det, og måske koster det også lidt på batterilevetiden, hvis du lader den kører i længere tid. Men der er ingen tvivl om, at det ser bedre ud end de sædvanlige, kedelige lister over lande med servere.

Appen viser dig nogle brugbare statusinformationer sammen med de smarte detaljer: Din nye IP-adresse, navnet på serveren, placering, oppetid og så videre. Det er rart at kunne se, at systemet virker som forventet.

Du kan vælge nye placeringer fra en lang liste med lande. Af uforklarlige årsager, står bynavnet først, men listen er lavet alfabetisk efter land: Så der står Tirana, Albanien; Melbourne, Australien”, og så videre. Det gør det mere akavet at læse, selv om vi hurtigt fandt, hvad vi ledte efter.

Heldigvis kan man hurtigt lave det om. Du kan sortere hele listen efter bynavne: Amsterdam, Holland; Ashburn, USA; Athen, Grækenland. Du kan også vælge kun at se servere i et bestemt land, eller filtrere serverne efter ping-tider. Der er i hvert fald flere muligheder, end man normal får i andre VPN-apps.

Selv om det er meget fleksibelt, så ødelægger appen det lidt ved ikke at give os mulighed for at gemme favoritter. Så du er tvunget til at søge dig frem til specifikke servere, når du skal bruge dem. Det kan være ret besværligt, når du står med mobilen i hånden og skal scrolle på den lille skærm for at finde den rigtige placering.

Du kan downloade IPVanish's Android app direkte fra Google Play (Image Credit: Google)

Appen har flere indstillingsmuligheder end mange af konkurrenterne. Du kan vælge at oprette OpenVPN UDP- eller TCP-forbindelser og optimere hastighed eller stabilitet. Der er et større udvalg af porte, end i Windows appen (443, 1194 og 8443). En Scramble-funktion gør det sværere for netværk at opdage og blokere VPN-forbindelser. Det mest interessante er Split Tunnelig-funktionen, der gør det muligt at vælge, hvilke apps der skal køre på IPVanish. Det er godt nyt, hvis du har apps, der ikke virker med VPN-forbindelser. EspressVPN har en lignende funktion, men ellers er det ikke noget vi ser hos andre udbydere.

Som nævnt er der ingen indbygget kill switch, der kan forhindre, at din identitet bliver lækket, hvis VPN-forbindelsen falder ud, imens du er på. Du kan aktiver Androids egen kill switch på de fleste enheder der har Android 8 eller senere Android-versioner installeret, men det er ikke så nemt, som vi godt kunne tænke os. Men det er altså en mulighed, og appen har en funktion, der automatisk genopretter forbindelsen, så du er mindre udsat, hvis forbindelsen pludseligt dropper ud.

IPVanish' iOS app minder meget om appen til Android (Image Credit: IPVanish)

iOS app

IPVanish appen til iOS åbner med stort set samme Quick Connect skærm som i Windows og Android. Her får du vist din IP-Adresse, placering og VPN-status, og du kan vælge, hvilket land, by og server, du vil koble dig på, inden du med et enkelt tryk opretter VPN-forbindelsen (ligesom i Android appen er USA sat som default, uanset hvor i verden du befinder dig).

Når du er online, får du også et pænt display, der med en rullende graf viser hastigheden på din internet-trafik. Det er ikke ligefrem en nødvendighed, men det er dejligt (og meget usædvanligt) at se en VPN-app gøre noget ud af det visuelle.

Hvis du foretrækker det, har du også mulighed for at vælge placeringer fra en liste. Som i Android-appen kan man sortere efter land eller by, men her er de separeret i adskilte kolonner, og det gør det meget lettere at finde vej. Du kan også se server-belastningen og ping-tider, så du hurtigt kan finde ud af, hvilken placering du skal vælge.

Ud over iPhone virker IPVanish også på iPad (Image Credit: IPVanish)

I iOS-appen får man (i modsætning til Android- appen) mulighed for at oprette en favoritliste. Tryk på stjernen til højre for en eller flere servere og så dukker de op, hver gang du vælger listen over favoritter, så du undgår at bøvle rundt med at sortere placeringer og servere.

Menuen for indstillinger ser lidt sparsom ud, i hvert fald ved første øjekast. Der er heller ingen kill switch til at beskytte din identitet, og du får kun to effektive måder at tweake din VPN-forbindelse på: en auto-connect-funktion og muligheden for at skifte imellem default IKEv2-protokollen og IPSEC-protokollen.

Men kigger man nærmere på auto-connect-funktionen, finder man pludselig en masse justerings muligheder. Ud over automatisk at oprette forbindelse til VPN-netværk, kan du også bede IPVanish om at slukke, når du er på mobilnetværk, som du betragter som sikre. Du kan lave lister over godkendte eller sortlistede trådløse netværk, så IPVanish ved, hvornår der er behov for VPN-netværk. Og du kan endda lave en liste med domæner, så IPVanish for eksempel automatisk tænder, når du besøger Netflix’ hjemmeside.

IPVanish iOS er ikke perfekt, men i modsætning til mange konkurrenter får man her lidt mere end bare en standard app, og det bliver spændende at se, hvilken udvikling der sker i fremtiden.

IPVanish' support-side giver dig en masse informationer om din forbindelse (Image Credit: IPVanish)

Support

Der er god hjælp at hente i IPVanish Help Center, hvis VPN-forbindelsen ikke fungerer som den skal. Der vises hele tiden en System Status, der advarer dig, hvis der opstår problemer, der påvirker driften på virksomhedsniveau. Der er desuden en række velorganiserede support-artikler, der er delt op efter nøgleord (setup, problemløsning, betaling og så videre), og du kan søge efter nøgleord i en online-vidensbank.

Artiklerne er ikke så velformulerede som man vil se hos ExpressVPN eller andre af de nærmeste konkurrenter, men de er bestemt ikke dårlige, og der ligger mange informationer og venter. Du får for eksempel ikke bare en eller to meget generelle manualer til opsætning – der ligger flere tutorials til Windows, Android, iOS, MacOS og Linux, og du kan også få hjælp til at bruge systemet i ChromeOS og på forskellige routere. Og der er råd om, hvordan du kan bruge det med Roku, Chromecast og Kodi.

Der er nogle udfordringer ved nogle af de sider, der skal hjælpe med at løse problemer. Artiklerne om at afhjælpe langsomme forbindelser – Slow Speed Troubleshooting – giver nogle meget simple informationer, men det er meget kort, og det er ikke særligt tydeligt, hvad man skal gøre (hvad betyder, ”prøv alle VPN-typer, der er tilgængelige” for eksempel?). Her er konkurrenten ExpressVPN meget bedre og yder detaljerede trin-for-trin guider og links til relaterede artikler.

Hvis du ikke kan finde svare i online-vidensbanken, er det muligt at live chatte på hjemmesiden. Vi lagde nogle spørgsmål op med 12 timers mellemrum, og i begge tilfælde fortalte chat-vinduet os, at vi var forrest i køen. Efter to minutter fik vi svar fra en medarbejder, der gav os præcise svar, der virkelig hjalp os videre. Det er virkelig flot, og en stor forbedring i forhold til ”send en mail og vent”, som vi har set hos andre udbydere.

Hvis du foretrækker at sende en mail til supporten, er det stadig muligt. Svar tiden er meget normal – vi ventede 12 timer – men svarene her er lige så gode, og du burde få alle de informationer og den hjælp, der skal til for at løse dit problem i løbet af et par e-mails.

Endelig dom

IPVanish er hurtig, og der er mange indstillingsmuligheder i appen. Samtidig får vi virkelig god support I chatten, som hjælper os med at få det hele til at køre optimalt. Der er enkelte udfordringer med brugervenligheden og nogle mindre problemer, der lige er nok til ikke at give en topkarakter.