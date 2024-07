Dyson lancerer nye OnTrac hovedtelefoner

Dyson, der ellers er mest kendte for deres poseløse støvsugere, har lanceret deres første high-fidelity hovedtelefoner - Dyson OnTrac. De nye hovedtelefoner er ifølge Dyson designet til at tilbyde enestående støjreduktion og kan bruges i op til 55 timer på en opladning. Batteriet er her placeret i hovedbøjlen for at sikre en afbalanceret vægtfordeling.

(Image credit: Dyson)

Pris og tilgængelighed

Dyson OnTrac hovedtelefonerne har en vejledende udsalgspris på 3.790 kroner.

Yderkapper findes i fire forskellige farver og kan tilkøbes for 390 kroner pr. sæt.

Ørepuderne kan også skiftes. De findes i syv farver til 390 kroner pr. sæt.

Se mere hos Dyson

Dyson OnTrac hovedtelefonerne fås i flere farvekombinationer af både ydre kapsler og ørepuder. Og det er muligt at tilkøbe flere yderkapper til at putte på ørekopperne, så man kan skifte farverne ud. Ørepuderne kan også udskiftes og er fremstillet af ultrasoft mikrofiber og højkvalitets skum, hvilket skal sikre overlegen komfort og lydisolering. De to lithium-ion battericeller er placeret inde i hovedbøjlen for en mere jævn vægtfordeling.

Lover klasseledende ANC og optimal lydkvalitet

For at skabe den bedst mulige lydoplevelse har Dyson OnTrac en skræddersyet aktiv støjreduktionsalgoritme (ANC). Hovedtelefonerne bruger 8 mikrofoner til at registrere ekstern lyd 384.000 gange i sekundet. Sammen med førsteklasses materialer og omhyggeligt designet indre geometri reducerer dette op til 40 dB uønsket støj.

Jake Dyson, chefingeniør, lover intet mindre end klasseledende støjreducering: "…Vi ønskede også at skabe et sæt hovedtelefoner, som folk ville værdsætte, blive begejstrede for og være stolte af. Med over 30 års erfaring inden for aeroakustik har vi styr på lydfysikken. Ved at reducere støj gennem interne ekkofrie kamre og ekspertingeniører har vi anvendt og yderligere udvidet vores lydviden til at udvikle Dyson OnTrac-hovedtelefonerne. Vores første over-ear audio only-hovedtelefoner leverer klassens bedste ANC, enestående lydkvalitet og komfort hele dagen gennem unikke materialer, design og tilpasning."

Hovedtelefonerne kan gengive lyde i frekvensområdet 6 Hertz - 21.000 Hertz. Det betyder, at de både kan levere dyb og mærkbar bas samt klare og tydelige høje toner. Højttalerhuset er vinklet 13˚ mod øret for at give en mere direkte lydoplevelse.

(Image credit: Dyson)

Spændende design og høj komfort

Op til 55 timers batterilevetid – med ANC

Dyson lover op til 55 timers batteritid, så hovedtelefonerne kan bruges i helt op til to uger uden opladning, selv med ANC aktiveret. ANC kan nemt slås til og fra ved at dobbelttrykke på en af ørepuderne.

Få daglig indsigt, inspiration og tilbud i din indbakke Tilmeld dig de seneste nyheder, anmeldelser, meninger, topteknologiske tilbud og mere. Kontakt mig med nyheder og tilbud fra andre Future mærker Modtag e-mail fra os på vegne af vores betroede partnere eller sponsorer

Automatisk pausefunktion og andre features

Dyson OnTrac er udstyret med sensorer, der registrerer, når man tager dem af og automatisk sætter lyden på pause. Lyden starter igen, når de sættes på plads. Særligt udvalgte materialer og et smart design sikrer, at ørepuderne sidder godt og effektivt blokerer lyde, samtidig med at de er behagelige.

(Image credit: Dyson)

Hovedtelefonerne styres med intuitiv joystick, der gør det nemt at afspille, pause, springe, spole frem og tilbage. Når man trykker ind og holder det nede, aktiveres stemmekommandoer.

Krystalklare opkald: Dobbelt beam-forming mikrofoner opfanger din stemme tydeligt og reducerer lyden af baggrundsstøj.

Real-time sound tracking: Overvåger kontinuerligt lydstyrken i øret og omgivende lyd og indikerer potentielt skadelige niveauer i MyDyson-appen, som også giver automatiske softwareopdateringer.