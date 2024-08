7 señales de que tienes malware en tu PC o portátil - y cómo solucionarlo

El malware es el enemigo digital al que nadie quiere enfrentarse, pero las nuevas amenazas de malware aparecen más rápido que nunca. Sin duda, se trata de un problema que no va a desaparecer pronto, sobre todo en los tiempos que corren, en los que casi todos estamos conectados a Internet sin parar.

Por suerte, hay algunos signos reveladores que te permitirán saber si te has visto afectado y, con suerte, te ayudarán a acabar con el malware antes de que tenga demasiado impacto.

Sigue leyendo y te explicaré los síntomas, cómo detectarlos y qué puedes hacer si has sido infectado por malware.

1. Tu dispositivo va lento

Con el tiempo, tu dispositivo se ralentizará, es natural. Suele deberse a que el software consume más recursos, a que los discos duros se llenan o a que el polvo y la suciedad obstruyen las salidas de aire del dispositivo.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que, aunque las ralentizaciones graduales del sistema forman parte del círculo digital, las repentinas en un breve periodo de tiempo no lo son, y podrían indicar una infección por malware.

Los programas maliciosos acaparan los recursos del sistema, como la CPU y la memoria, provocando ralentizaciones significativas en el rendimiento del sistema casi de la noche a la mañana. El malware también puede hacer que la batería de tu dispositivo se agote inusualmente rápido o que se produzca un alto consumo de datos (donde el malware inicial podría estar recopilando tus datos).

Para averiguar si la lentitud de tu dispositivo se debe al envejecimiento o al malware, prueba a borrar la memoria RAM. Si eso no funciona, podrías estar tratando con una cepa de malware.

¿Erees profesional? Suscríbete a nuestro newsletter. Suscríbete a la newsletter TechRadar Pro para estar al día sobre noticias, análisis, opiniones y más para que tu empresa pueda tener éxito. Enviadme noticias y ofertas de otras marcas de Future. Recibe un email nuestro de parte de nuestros colaboradores de confianza o patrocinadores

2. Tu dispositivo se bloquea

No cabe duda de que un dispositivo lento da mucha rabia, pero la cosa empeora si se bloquea constantemente, y si estás en medio de un trabajo o un proyecto personal y pierdes el progreso por culpa de un bloqueo, es una auténtica locura.

Una auditoría de aplicaciones puede detectar malware descargado sin saberlo.

Los cuelgues pueden ser un signo de una instalación incorrecta. Te recomiendo que eches un vistazo a las aplicaciones que has descargado recientemente para asegurarte de que están instaladas correctamente. Hacer una auditoría de este tipo puede ayudarte a detectar cualquier malware que hayas descargado sin saberlo.

Además, si experimentas reinicios aleatorios, podría ser otra señal de software malicioso. Un ciberdelincuente con acceso remoto a nivel de administrador a tu dispositivo puede causar estos problemas. Actualiza tu dispositivo y elimina cualquier aplicación que no reconozcas o que funcione mal; si el problema persiste, puede que haya spyware en tu dispositivo.

3. Aparecen muchas ventanas emergentes

Si te invaden las ventanas emergentes cada vez que abres el navegador, adivina... Podría ser una señal de malware.

Estos anuncios suelen ser totalmente falsos (el término técnico para ellos es adware), y al hacer clic en ellos te llevarán a un sitio malicioso repleto de aún más malware.

Por otra parte, si recibes ventanas emergentes legítimas, casi siempre formarán parte de un esquema de afiliación. Probablemente tampoco debas hacer clic en ellas.

Y lo que es peor, estas molestas y maliciosas ventanas emergentes pueden aparecer cuando no estás conectado, en cuyo caso son producidas por malware que ya está en tu dispositivo. Así que, si ves anuncios cuando no estás conectado, es hora de investigar tus descargas e instalaciones recientes.

(Image credit: Getty Images)

4. Tienes una nueva página de inicio (y/o barras de herramientas)

Si tu navegador muestra una página de inicio que no sueles ver o que no has instalado tú mismo, podría ser un signo de que tu dispositivo tiene malware. ¿Por qué? Bueno, el malware puede modificar la configuración de tu navegador para intentar que visites un sitio web malicioso lleno de malware.

También podría ser tan simple (aunque inquietante) como que un ciberdelincuente intente conseguir clics en una página de inicio maliciosa, ya que así obtendrá más ingresos.

¿No reconoces tu página de inicio o esa nueva barra de herramientas? Podría ser malware.

Lo mismo ocurre con las nuevas barras de herramientas, complementos o extensiones que aparecen de la nada y que sabes que no has instalado tú mismo. Estos pueden ser realmente peligrosos, ya que pueden ser utilizados para comprometer su dispositivo, incluyendo su teléfono inteligente, PC, tablet, etc.

¿La solución? Entra en la configuración de tu dispositivo para comprobarlo, ya que una actualización puede a veces revertir la configuración de tu navegador a sus valores predeterminados. Aunque a veces los programas instalan software adicional o barras de herramientas después de una actualización, si ves algo que no es de un desarrollador que conoces, lo más probable es que estés tratando con malware.

5. Tu navegador se redirecciona

A veces, el malware está diseñado para cambiar las URL y redirigir a los usuarios a sitios falsos que imitan al original, lo que significa que son difíciles de distinguir. Estos sitios son totalmente fraudulentos y sólo quieren recopilar sus datos privados, por lo que a menudo son copias de sitios web de alto riesgo, como portales bancarios.

La mejor manera de enfrentarse a estas redirecciones es comprobar la URL de cualquier sitio o aplicación bancaria antes de introducir los datos de acceso o realizar una transacción. Huelga decir que entregar estos datos a un ciberdelincuente puede ser devastador, e incluso provocar un fraude financiero y el robo de la identidad.

Ante todo, asegúrate de que los sitios que visitas coinciden con la URL oficial. Si no es así, dirígete a las extensiones de tu navegador, échales un buen vistazo a todas y elimina cualquier aplicación o extensión desconocida que no te hayas descargado tú mismo.

Además, si un sitio web tarda mucho en cargarse, o si otras URL parecen sospechosas (por ejemplo, no están limpias e incluyen un montón de galimatías), esto podría indicar la presencia de malware.

6. Recibes errores y mensajes extraños

Los ciberdelincuentes utilizan a menudo scareware, una táctica de ciberataque que intenta asustar a las víctimas para que visiten sitios web infectados, descarguen malware o entreguen sus datos personales o información financiera.

El scareware puede adoptar la forma de un falso antivirus, bombardeándote con alertas que indican una amenaza grave en tu dispositivo que requiere una eliminación inmediata. Todo es falso, por supuesto, pero el ciberdelincuente espera que la urgencia creada por el scareware le haga entrar en pánico y no pensar racionalmente en respuesta.

El scareware puede adoptar la forma de un falso antivirus y bombardearte con falsas alertas

Así que, cuando caigas en la trampa y compres el falso antivirus, es probable que introduzcas el número de tu tarjeta de crédito a cambio de su protección, que es exactamente lo que quiere el delincuente.

Es importante recordar que estas alertas forman parte de una técnica de ingeniería social y, si las ves, lo más probable es que no tengas el virus del que habla el scareware: el scareware en sí es el malware.

7. Tu software de seguridad está desactivado

Si algún malware listillo ha conseguido burlar tus defensas, puede actuar contra cualquier software de seguridad que ya esté instalado. Al igual que ocurre cuando se altera la configuración del navegador, el malware puede cambiar la configuración para que le resulte más fácil hacer su trabajo.

Esto podría incluir hacer más permisivas las reglas del cortafuegos o incluso desactivar por completo todo el software de seguridad, como el antivirus. Siempre merece la pena comprobar tu software antivirus para asegurarte de que sigue funcionando como deseas y, si no es así, asegúrate de que tomas medidas para evitar que vuelvan a cambiar tu configuración.

Qué hacer si tu dispositivo ha sido infectado con malware

Si encuentras malware en tu dispositivo, es importante actuar con rapidez para evitar posibles daños. A continuación te indicamos algunas medidas que deberás aplicar:

Elimina la aplicación o el programa infectado : si has identificado la aplicación o el programa que ha infectado tu dispositivo con malware, elimínalo inmediatamente.

Desconéctate de Internet: esto puede evitar que el malware se propague o comparta los datos recolectados con el ciberdelincuente que está detrás de la pantalla y te dará más tiempo para ocuparte de él.

: si has identificado la aplicación o el programa que ha infectado tu dispositivo con malware, elimínalo inmediatamente. Desconéctate de Internet: esto puede evitar que el malware se propague o comparta los datos recolectados con el ciberdelincuente que está detrás de la pantalla y te dará más tiempo para ocuparte de él. Utiliza el modo seguro : si estás seguro de que hay malware en tu dispositivo pero no consigues localizarlo, utiliza el modo seguro de tu dispositivo (si lo tiene). Cargará sólo lo básico en tu dispositivo, y a menudo ninguna herramienta de terceros, y te permitirá concentrarte en amenazas como el malware comprobando las aplicaciones/programas uno por uno.

: si estás seguro de que hay malware en tu dispositivo pero no consigues localizarlo, utiliza el modo seguro de tu dispositivo (si lo tiene). Cargará sólo lo básico en tu dispositivo, y a menudo ninguna herramienta de terceros, y te permitirá concentrarte en amenazas como el malware comprobando las aplicaciones/programas uno por uno. Usa un antivirus : si quieres que los expertos se encarguen de los problemas de malware de tu dispositivo o de asegurarse de que no hay contaminación en primer lugar, consulta nuestra lista de los mejores antivirus. Todas las opciones que aparecen en ella son software reputado que te ayudará a encontrar y aplastar el malware, así como a prevenir infecciones repetidas. A veces, sin embargo, el malware puede escabullirse de los programas antivirus existentes, por lo que te recomendamos que te asegures de que tu suite antivirus está actualizada antes de ejecutar un análisis.

: si quieres que los expertos se encarguen de los problemas de malware de tu dispositivo o de asegurarse de que no hay contaminación en primer lugar, consulta nuestra lista de los mejores antivirus. Todas las opciones que aparecen en ella son software reputado que te ayudará a encontrar y aplastar el malware, así como a prevenir infecciones repetidas. A veces, sin embargo, el malware puede escabullirse de los programas antivirus existentes, por lo que te recomendamos que te asegures de que tu suite antivirus está actualizada antes de ejecutar un análisis. Prueba una VPN: las VPN no son el santo grial en lo que respecta al malware y los virus (aunque algunas de las mejores VPN, como NordVPN y Surfshark, tienen antivirus integrado), pero al cifrar tu tráfico en línea y ocultar tu dirección IP, pueden dar a tu seguridad digital general un impulso significativo y garantizar que tus datos personales no sean interceptados por los fisgones.