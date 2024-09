He cambiado esta pequeña función de Spotify y mi música suena mucho mejor

He probado suficientes auriculares baratos como para saber que la única forma de mejorar realmente la calidad de la música que escuchas en streaming es gastando más dinero... al menos eso es lo que pensaba hasta hace poco. Hasta que encontré un ajuste escondido en los menús de Spotify que cambió mi forma de escuchar.

Si eres como yo, sólo entras en el menú de configuración de una aplicación si ya sabes lo que quieres hacer: conozco usuarios de Spotify que utilizan la función Crossfade o el ecualizador integrado en la aplicación. Imagino que entran en ajustes específicamente para activar estas opciones y cierran ese menú sin más. Yo nunca paso mucho tiempo buscando entre todas las opciones disponibles, y apuesto a que la mayoría de la gente es como yo.

Sin embargo, hace poco estaba buscando la forma de desactivar el molesto Smart Shuffle de Spotify y, por primera vez en mucho tiempo, presté atención a las funciones de la aplicación.

Y fue entonces cuando lo vi: un pequeño botón que me hizo pensar «Oh, me pregunto si esto hace que la música suene diferente». Y sí. Sí que lo hace.

¿Has estado haciendo el mono?

(Image credit: Shutterstock)

Me refiero a la posibilidad de activar o desactivar el audio mono. Cuando está activado, ambos lados de los auriculares reproducen exactamente la misma música.

Sin embargo, cuando el audio mono está desactivado, escuchas el audio tal y como se mezcló originalmente: oirás las distintas partes e instrumentos mezclados en el oído izquierdo o derecho (o en ambos con igual o distinta intensidad).

Puedes encontrar el interruptor para esta función en el menú de configuración de Spotify. Para cambiarla, entra en la página de inicio de la aplicación y pulsa tu foto en la parte superior izquierda, luego selecciona Ajustes y privacidad, después Reproducción, y lo encontrarás en Controles de escucha. Está justo entre Reproducción automática y Estado de emisión del dispositivo.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Enviadme noticias y ofertas de otras marcas de Future. Recibe un email nuestro de parte de nuestros colaboradores de confianza o patrocinadores

Yo he encontrado el audio mono activado con mi aplicación de Spotify; otras personas han informado de que estaba desactivado por defecto para ellos, pero hay informes online de personas que lo han encontrado activado también, por lo que es posible que emparejar cierto hardware, vincular aplicaciones u otras características de Spotify puedan desactivarlo. En cualquier caso, te recomiendo que compruebes tu configuración para ver si tienes esa función activada.

Y la música se vuelve... musical

(Image credit: Future)

Cuando activé el audio mono, el cambio se notó enseguida, y fue espectacular. La panoramización de la música en distintos grados le da una sensación de escala mucho más palpable, musicalmente hablando: los distintos instrumentos aparecen dispersos ante ti, como si estuvieras frente a una banda tocando en directo. Esto contribuye a percibir la textura de una canción, se siente.

En algunas canciones, puedes oír diferencias pronunciadas en lo que sale de tus dos auriculares. Por ejemplo, Wild Flower de The Cult: tras el fraseo de guitarra de la intro, cuya distorsión y agudos se escuchan mucho mejor por el canal izquierdo, se unen batería y bajo. La primera está balanceada también a la izquierda, donde los platos suenan con más brillo y la caja más vibrante, mientras que el bajo y la voz están panoramizados a la derecha, algo que se aprecia fácilmente escuchando por un solo auricular.

En Whole Lotta Love de Led Zeppelin, se puede apreciar un uso audaz de la separación estéreo. Durante la sección instrumental a mitad de la canción, la guitarra de Jimmy Page se mueve de manera dinámica entre los canales izquierdo y derecho, creando un efecto envolvente que sumerge al oyente en una experiencia auditiva intensa. El riff de guitarra se desplaza dramáticamente de un canal a otro, mientras que los otros instrumentos, como el bajo y la batería, permanecen más centrados en la mezcla. Este uso del estéreo añade una dimensión psicodélica que refuerza la atmósfera cruda y poderosa del tema.

Money de Pink Floyd es un ejemplo clásico de cómo el estéreo puede influir en la experiencia auditiva. La canción comienza con sonidos de cajas registradoras y monedas que se mueven de un canal a otro, creando una sensación de inmersión. A lo largo de la canción, el bajo de Roger Waters está firmemente anclado en el canal izquierdo, mientras que la guitarra de David Gilmour se escucha en el derecho. Este uso de la separación estéreo no solo agrega profundidad a la mezcla, sino que también refuerza la estructura rítmica y la dinámica de la canción, haciendo que cada elemento sea claramente distinguible.

Podría seguir y seguir (y lo he hecho, con todos mis amigos, a pesar de sus ruegos y amenazas para que me callara). Pero lo esencial es lo siguiente: la música suena mucho mejor cuando se escucha en estéreo: es casi como si los productores y técnicos de sonido que mezclan estas canciones supieran lo que hacen.

Tampoco voy a fingir que el audio estéreo es un secreto perdido hace mucho tiempo por los antiguos; muchas otras aplicaciones lo ofrecen, y los audiófilos casi seguro que ya lo utilizan a diario. Pero si eres de los que disfrutan de la música sin ahondar en los ajustes, esta función de Spotify te resultará una forma sencilla de mejorar el sonido.

Entonces... ¿para qué sirve el mono?

(Image credit: Future)

A pesar de descubrir que la música suena mucho mejor con el mono desactivado, aún no he decidido si voy a mantenerlo así o volver a activarlo. Los audiófilos ya se estarán preparando para escribirme emails ofendiditos, puedo sentirlo.

Tengo varias razones para ello. Algunas son un poco arbitrarias, como, por ejemplo, que he escuchado algunas canciones con partes mal mezcladas o balanceadas (al menos a mi juicio), lo que me hace distraerme y no disfrutar de la canción.

Luego está la pereza: si, como hemos comentado previamente, el mono puede activar por el uso de auriculares nuevos en Spotify, me voy a pasar media vida en el menú de configuración, ya que siempre uso auriculares nuevos para las reseñas de TechRadar.

Otra es funcional: cuando quiero escuchar música mientras voy en bici uso sólo un auricular (o cuando trabajo en casa y quiero escuchar si llaman a la puerta) lo que me hace perderme media banda a veces. Voy a poder disfrutar mucho más de las canciones si puedo escuchar todas las partes con un solo auricular.

Entiendo que otras personas también quieran escuchar su música en mono. Las personas con problemas de audición en un oído podrán disfrutar mucho más de las canciones si pueden oír todas sus partes. Lo mismo puede decirse de las personas con tecnología defectuosa, como auriculares con problemas en uno de los dos lados, y que no se pueden o no se quieren reparar o sustituir.

Con todo esto quiero decir que entiendo por qué Spotify ofrece esta opción conmutable, y puedo empatizar con la gente que prefiere escuchar en modo mono.

Pero si no es tu caso, y no tienes ninguna excusa válida, es hora de que entres ahora mismo en el menú de configuración de Spotify. Créeme, ¡me lo agradecerás!