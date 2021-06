Personvernmerking av iOS-apper avslører hvilke data VPN-apper innhenter

Det har blitt langt enklere å finne ut hvor mye personlig informasjon iOS-apper samler inn i kjølvannet av Apples lansering av personvernmerking på tampen av 2020.



App-forskerne i 42matters fortsetter arbeidet, og har nå brukt sine egne verktøy i tospann med Apples personvernmerking for å finne ut av hvilke av de mest populære VPN-appene på iOS som samler inn mest data om brukerne, samt hva slags data de samler inn.



Sent i fjor begynte Apple å stille visse krav til utgivere av apper, et system som innebærer at for å få lov til å selge programvare på App Store, så må selskapene informere om hva slags data appene samler inn. Dette i et forsøk på å beskytte personvernet til iOS-brukerne. Fire forskjellige merkelapper er per nå i bruk av Apple. «Data som ikke knyttes til deg», «Data som knyttes til deg», «Data innsamles ikke» og «Data som brukes til å spore deg».

Per i dag er det 1265 apper med VPN i navnet på App Store, og 42matters har foretatt en gjennomgang av merkelappene, slik at man kan få en større innsikt i hva slags data VPN-apper på iPhone samler inn om brukerne.

Hva kan Apples personvernmerking fortelle deg?

Apples «Data som brukes til å spore deg»-merkelapp henspiller på enhver datatype som spores av en app eller tredjepart som kan knyttes til data innsamlet fra et annet sted om en spesifikk bruker eller enhet. Denne informasjonen brukes typisk i markedsføring. De mest populære VPN-appene med denne merkelappen, basert på estimerte nedlastingsantall over de siste 30 dagene, inkluderer «VPN – Super Unlimited Proxy», laget av Mobile Jump Pte Ltd; «NordVPN» og «Smart VPN», laget av ToolsForest HK Limited.



«Data som knyttes til deg»-merkelappen refererer til data som kan brukes til å identifisere en bruker, selv om dataene ikke brukes til eksempelvis målrettet markedsføring. De mest populære VPN-appene på iOS de siste 30 dagene med denne merkelappen inkluderer «ExpressVPN», «Turbo VPN» og «VPN Vault» – Super Proxy App, laget av Appsverse.



Til slutt har organisasjonen undersøkt «Data som ikke knyttes til deg»-merkelappen, som indikerer at dataene som samles inn ikke kan knyttes til en brukers identitet (hvilket inkluderer geografisk lokasjon, nettleser-historikk, osv.) De mest populære VPN-appene med denne merkelappen inkluderer «VPN – Super Unlimited Proxy»; «Free VPN», laget av Free VPN.org og «NordVPN».



Selv om Apples personvernmerking gir en litt mer informasjon om hvor mye VPN-apper samler inn når det gjelder personlig data via iOS, så får man et langt mer detaljert bilde om hva som samles inn og lagres ved å se på personvernerklæringene VPN-tilbyderne presenterer på sine hjemmesider. Likevel er Apples personvernmerking en god (og populær) pekepinn, faktisk i så stor grad at Google har sagt at de vil følge i Apples fotspor ved å implementere et lignende system i Play Store på Android-økosystemet til neste år.