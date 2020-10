Paras autokamera 2020: 6 ajomatkaa helpottavaa mallia

Etsitkö itsellesi parasta mahdollista autokameraa? Olemme testanneet niitä jo vuosien ajan perusteellisesti, jotta voisimme tarjota sinulle valikoiman markkinoiden tämän hetken parhaimpia tuotteita. Joten jos haluat mielenrauhan tien päälle tai tallentaa ikimuistoisen hetken tien varrelta, löydät kaikki parhaat valioyksilöt alla olevasta listasta.

Autokamerat tekevät ajamisesta turvallisemman. Ne asennetaan usein tuulilasin taakse, jossa ne nauhoittavat kaiken ajaessa tapahtuvan. Toivottavasti se on suurimman osan ajasta vain tylsää ajelua, mutta pahinta tilannetta varten ne saattavat olla elintärkeä todistusaineista vakuutusasioissa.

Markkinoilla on luonnollisesti lukemattomia erilaisia malleja, joten parhaan autokameran etsiminen itselle voi olla työn ja tuskan takana. Hinta on monille merkittävä tekijä, mutta toisekseen olisi hyvä, että kameran videosta saa ylipäätään selvää olosuhteista riippumatta. Jos et aja juuri auringon laskettua, silloin hyvän autokameran pitäisi riittää riittävän hyvin.

Laadukkaammissa malleissa on parempia ominaisuuksia, kuten GPS ja G-voimien tunnistin. Monet ajokameroista tunnistavat lisäksi tapahtumia, jolloin ne tallentavat automaattisesti videokuvaa ennen ja jälkeen onnettomuuden. Osassa on jopa yönäkötila, mikä taltioi selkeää kuvaa myös pimeässä, tai kätevät liitettävyysmahdollisuudet tai älytoiminnot.

Videoiden kuvanlaatu on parantunut roimasti viime vuosina, joten parhaat autokamerat pystyvät tallentamaan nykyään jo 4K-videota. Vaikka 1080p-resoluutio on riittävän tarkka suurimmassa osassa tapauksista, saattaa 4K pelastaa silloin, kun täytyy selvittää rekisterikilpi.

Kaikki ajajat eivät myöskään etsi samoja ominaisuuksia autokameralta. Toisille luotettava tallennus on riittävä, kun taas osa voi haluta saada mahdollisimman paljon dataa matkastaan. Mitä ikinä kaipaatkaan autokameraltasi, alla oleva lista auttaa sinua varmasti löytämään sopivan budjetista ja tarpeista riippumatta.

Paras autokamera – mitä pitää huomioida?

Useimmiten autokamerat ovat tekniikaltaan suhteellisen samankaltaisia, ja ne kiinnitetään joko auton tuulilasin sisäpuolelle tai kojelaudalle. Kytkeepä kameran mihin paikkaan tahansa, on tärkeää tarkistaa, ettei kamera peitä näkymää tielle.

Auton takakameran (tai sekä taka- että etuosaa kuvaavan kameran) kiinnittäminen vaatii hieman lisävarusteita, sillä kamerasta kulkee usein piuhat myös auton etuosasta taakse. Asennuksessa on oltava huolellinen, jotta kaikki toimii niin kuin pitää.

Autokamerat taltioivat yleensä kuvaamansa kuvamateriaalin pienempiin, yhden tai kahden minuutin pätkiin. Videot tallentuvat jatkuvasti vanhemman kuvaston päälle, jotta muistikortilla on tilaa uusille tallenteille. Tärkeimmät videot kannattaa siis siirtää talteen ajoissa.

Vanhemmat mallit vaativat käyttäjää tyypillisesti tallentamaan haluamansa videot manuaalisesti tai merkitsemään ollennaisen pätkän säilytettäväksi onnettomuustilanteeksi, mutta uudemmissa malleissa G-anturiin perustava havainnointiteknologia huolehtii siitä automaattisesti.

Aivan kuten muussakin teknologiassa, myös autokameroissa on tarjolla hintavampia malleja, jotka sisältävät lisäominaisuuksia.

Tyypillisiä lisäominaisuuksia ovat esimerkiksi useampi etulinssi, takakameramoduuli ja paremman videonlaadun takaava hienostuneempi kenno. Osa kameroista nauhottaa ainostaan 720p HD -laatuista videota, mutta valtaosa tarjoaa nykyään myös Full HD (1080p) - ja 4K-videotallennuksen. Kamerat saattavat sisältää myös yötilan ja wifi- tai bluetooth-yhteyden, jotka helpottavat tiedostojen siirtämistä.

Ääniohjauksen suosio on johtanut siihen, että myös vaatimattomista malleista saattaa löytyä Alexa-integraatio tai vastaava kärkitason ääniohjausteknologia.

Autokamerat voivat myös tarjota pysäköintitiloja. Timelapse-ominaisuuteen perustuvat pysäköintianturit tallentavat yksityiskohtaista tietoa esimerkiksi siitä, jos joku toinen autoilija kolhii ajoneuvoa sillä välin, kun omistaja on hoitamassa asioita.

Päivitämme tätä opasta säännöllisesti sitä mukaan, kun olemme testanneet uusia, parhaiksi havaittuja autokameroita. Jos haluat löytää itsellesi vuoden 2020 parhaan autokameran, jatka lukemista.

Entä Amazon Prime Day ja Black Friday 2020?

Jos etsit juuri nyt autokameraa, kannattaa ehkä malttaa vielä hetki ja odottaa loppuvuoden suurimpiin tarjouskampanjoihin. 13. lokakuuta nähdään Amazon Prime Day 2020, joka ei tosin Suomessa näy välttämättä järin merkittävässä roolissa vielä tänä vuonna. Lisäksi kampanja keskittyy usein muuhun kuin autoteknologiaan, joskin viime vuonna Vantrue leikkasi tuotteistaan peräti 40 %. Black Friday on sen sijaan noussut Suomessakin isompaan rooliin ja täkäläiset jälleenmyyjät tarjoavat useita tuotteitaan alennuksia. Black Friday osuu tänä vuonna 27. marraskuuta, mutta oletamme näkevämme jo joitain alennuksia heti marraskuusta alkaen. Tuolloin kannattaa katsoa eritoten valmistajien aiempia malleja, jotka saapuvat varmasti alennuksiin.

Parhaat autokamerat lyhyesti:

Parhaat autokamerat 2020

(Image credit: Nextbase)

1. Nextbase 522GW Markkinoiden paras autokamera tällä hetkellä. Video: 1440 p | Kuvakulma: 140 astetta | GPS-paikannus: Kyllä | Muisti: MicroSD-muistikortti (ei kuulu pakettiin) 194,95 € Katso jälleenmyyjältä Amazon Sisäänrakennettu Amazon Alexa -virtuaaliavustaja Kohtuullinen hinta Kuvamateriaali ei ole kärkikastia SD-muistikortti ei sisälly pakkaukseen

Nextbase on jo pitkään tunnettu tasokkaista autokameroistaan, ja sen Series 2 -sarja on kiistämättä tähän mennessä autokamerarintamalla parasta, mitä on nähty. Tämä huipputekniikkaa sisältävä 522GW-malli suorituu perustehtävistään oikein hyvin 1440p HD -resoluutionsa ja laajakulmalinssinsä ansiosta ja tarjoaa lisäksi runsaasti erilaisia lisäominaisuuksia.

Kameran takaa löytyy reagoiva kolmetuumainen kosketusnäyttö ja sisäänrakennettu Alexa-ääniohjaus. Tällä hetkellä käyttäjät voivat pyytää Alexaa soittamaan musiikkia ja puheluita ja kuunnella esimerkiksi äänikirjaa sovellukseen yhdistettyjen laitteiden kautta. Alexan Dash Cam Still -toimintoon on tulossa lähiaikoina päivitys, joka tunnistaa myös käskyt "record" (nauhoita), "stop recording" (lopeta nauhoitus), "protect a recording" (suojaa nauhoitus) ja "send to my phone" (lähetä puhelimeeni).

Ääniohjaus tuntuu hieman turhalta kikkailulta, emmekä itse juurikaan käyttäneet sitä testiemme aikana. Onneksi muuten käyttäjäliittymä on muuten äärimmäisen simppeli. Videot voi jakaa helposti ja nopeasti älypuhelimeen bluetooth- ja wifi-yhteyden kautta, ja onnettomuuden sattuessa autokameran Emergency SOS -järjestelmä lähettää sijaintisi ja muut tarvittavat yksityiskohdat automaattisesti hätäkeskukseen.

(Image credit: Garmin)

2. Garmin Dash Cam 66W Helppo asentaa, vaivaton käyttää. Video: 1440 p | Kuvakulma: 180 astetta | GPS-paikannus: Kyllä | Muisti: MicroSD-muistikortti (ei sisälly pakettiin) 189 € Katso jälleenmyyjältä Amazon Kompakti muotoilu Lukuisia lisäominaisuuksia Jonkun verran objektiivin vääristymiä Ääniohjaus ei toimi moitteettomasti

Garminin autokameroita on helppo arvostaa niiden helppokäyttöisyyden vuoksi. Valmistajan uusimmat autokamerat ovat lisäksi äärimmäisen huomaamattomia, miellyttävän näköisiä ja muistuttavat pitkälti action-kameraa, mutta tarjoavat kaikki tien päällä tarvittavat ominaisuudet.

Sarjan viimeisin ja kalliimpi autokamera, 66W, ilahduttaa 180-asteisella laajakulmalinssillään, joka näkee ja tallentaa lähes kaiken eteen osuvan. Aivan uloimpiin reunoihin muodostuu tosin pientä vääristymää.

Lähes jokainen autokamera nauhoittaa ja tallentaa kuvamateriaalia automaattisesti, kun G-anturi on tunnistanut onnettomuustilanteen, eikä Garminin 66W ole poikkeus.

66W tottelee äänikomentoja, kuten "ok, Garmin, save video" (okei, Garmin, tallenna video) ja "take a picture" (ota valokuva). Meluisalla moottoritiellä toiminto ei kuitenkaan pelitä aina kovinkaan hyvin.

Kuvanlaatu on pääosin erinomainen jopa hämärämmissäkin valotusolosuhteissa, mutta silti tämän autokameran suurin vetovoima on ehdottomasti sen siistissä ulkomuodossa. 66W on pieni, huomaamaton eikä maksa maltaita.

(Image credit: Garmin)

3. Garmin Dash Cam Tandem Kompakti ja erinomainen kuvanlaatu Video: 1440p-etukamera, 720p-pimeänäkö sisälle | Katselukulma: Kaksi 180-asteista | GPS: Kyllä | Muisti: MicroSD-kortti tulee mukana 316,54 € Katso jälleenmyyjältä Amazon Kompakti muotoilu Kaksi linssiä Huonolaatuinen pimeänäkö Garmin-sovellus ei ole paras mahdollinen

Garminin ensimmäinen kahdella linssillä varustettu autokamera tallentaa kaiken auton ulko- ja sisäpuolelta. Siten se on erinomaisen kätevä vaihtoehto taksikuskeille ja muille, jotka haluavat pitää silmällä myös matkustajia.

Muotoilultaan Dash Cam Tandem on äärimmäisen kompakti, ja se liitetään kätevästi magneettiseen kiinnikkeeseen, jolloin sen voi asentaa vaikka taustapeiliin ja ottaa pois autosta lähtiessä.

Mukana tulee kaksi eripituista USB-kaapelia sekä tupakansytyttimeen menevä USB-laturi kahdella paikalla. Mutta jos haluat autokameran tallentavan automaattisesti törmäyksiä, se täytyy asentaa ammattilaisen toimesta.

Kameraa ohjataan Garmin Drive -sovelluksen kautta, jossa voi myös katsoa tallennettuja videoita ja ääntä ajoistaan ilman, että MicroSD-korttia täytyy poistaa laitteesta. Kuvanlaatu on pääosin erinomainen varsinkin etukamerassa, mutta sisätilan kamera kärsii hieman huonossa valossa. Ulko- ja sisäpuolista kuvaa voi myös katsoa samanaikaisesti kuva kuvassa -toimintoa hyödyntäen.

Kuvaan on myös kätevästi leimattu aika, ajoneuvon nopeus sekä sijainti. Laitteessa on lisäksi tuki äänikomennoille, jolloin sitä voi hallinnoida ilman käsien irroittamista ratista.

Ainoa pieni puute mukana tulevassa sovelluksessa on se, ettei sen käyttö ole järin intuitiivista, eikä se yhdistänyt automaattisesti Wi-Fi-verkkoon. Muutoin Gamin Dash Cam Tandem on erinomainen vaihtoehto niille, jotka kaipaavat kahta kameraa yhden hinnalla.

4. Thinkware TW-F770 Sisäänrakennettu wifi-yhteys nopeuttaa videoiden siirtämistä. Video: 1080 p (Full HD) | Kuvakulma: 140 astetta | GPS-paikannus: Kyllä | Muisti: MicroSD-muistikortti (sisältyy pakkaukseen) ja sisäinen tallennus Check Amazon Kristallinkirkas kuvamateriaali Erinomainen yötila Ei takakameraa Painikkeet ovat turhan pikkutarkat

TW-F770:n videot varastavat huomion autokameran erinomaisen 2,19 megapikselin Sony Exmor CMOS -kennon ja Full HD -tallennuksen ansiosta. Myös muutamat muut lisämausteet ovat mukava lisä jo valmiiksi toimivaan pakettiin.

Auton taustapeiliin asennettavassa TW-F770:ssä on vain muutama nappula, eikä ulkoista näyttöä löydy. Syy ratkaisuun on yksinkertainen: autokameran voi nimittäin liittää omaan älypuhelimeensa wifi-yhteyden kautta.

Wifi-yhteyden ansiosta kuvatut klipit voi siirtää tarpeen mukaan nopeasti ja vaivattomasti omaan älylaitteeseensa. Sitä varten on kuitenkin ensin muutettava asetuksia.

Super Night Vision -ominaisuuden ansiosta kuvanlaatu pysyy hyvänä myös hämärässä kuvatessa, ja Time Lapse -ominaisuutta voi käyttää valvontakamerana (CCTV), kun auto odottaa omistajaansa parkkiruudussa. Ominaisuuden käyttäminen vaatii kuitenkin sen, että laite on kytketty auton virtalähteeseen 12 V -sovittimen sijaan.

Autokamerassa on GPS-paikannin, ja se ilmoittaa lähellä olevista punaisista valoista. Kun päälle lisätään vielä laitteen nopeus, voi tätä autokameraa kutsua erittäin onnistuneeksi tuotteeksi.

(Image credit: Blackvue)

5. BlackVue DR900S-2CH Huippuluokkainen videonlaatu, mutta siitä saa pulittaa pienen omaisuuden. Videonlaatu: 4K Ultra-HD | Kuvakulma: 162 astetta | GPS-paikannus: Kyllä | Muisti: MicroSD-muistikortti (sisältyy pakkaukseen) 444 € Katso jälleenmyyjältä Coolshop Erinomainen kuvanlaatu Kaunis muotoilu Äärimmäisen kallis hinta Ärsyttävä asentaa

Ne, jotka ajavat säännöllisesti suuria kilometrimääriä säässä kuin säässä ja tiellä kuin tiellä, ovat todennäköisesti valmiita maksamaan autokamerastaan hieman enemmän. Lisäeuroja ei kuitenkaan kannata sijoittaa kameraan, joka vain sisältää ylimääräisiä vekottimia ja tarpeetonta tekniikkaa, vaan useimmiten ylimääräinen rahallinen satsaus on kannattavampaa laittaa parempaan kuvanlaatuun.

Hyvästä kuvanlaadusta on etua esimerkiksi kolaritilanteissa, jolloin voi olla tarpeen saada tarkka kuva toisen auton rekisterinumerosta, jotta kolarin aiheuttanut tekijä saadaan korvausvastuuseen.

Hyvä esimerkki tällaisesta kamerasta on autokameroiden kärkikastiin kuuluva BlackVue, joka sisältää ajomatkat HD-laatuisina videoina tallentavat etu- ja takakamerat.

500 euroa voi tuntua aluksi kohtuuttoman suurelta hinnalta siihen nähden, että kyseessä on autokamera, mutta korkealle hinnalle on syynsä. Kyseessä on nimittäin ainoa autokamera, jonka etukamerasta löytyy 8 megapikselin CMOS-kenno ja takakamerasta hyvin suorituskykyinen STARVIS CMOS -kenno. Ne takaavat autokameramarkkinoiden kaikkien aikojen parhaan kuvanlaadun.

Etukameran 160 asteen kuvakulma on riittävän laaja ja kuvanlaatu huomattavasti tasokkaampi kuin monien muiden kömpelömmän laajakulmalinssin sisältävien autokameroiden.

Vainoharhaisimmat omistajat hyötyvät myös BlackVuen kehittyneestä älykkäästä parkkeeraustilasta, joka tallentaa parkkiruudun tapahtumat silloin, kun auton moottori ei ole käynnissä. Sen mahdollistaa ajoneuvon akkuun kytketty Power Magic Pro, joka varmistaa, ettei autokameran akku pääse tyhjenemään yön yli tallentassa.

Tämä autokamera tarjoaa myös kaikki ilmeisimmät ominaisuudet, kuten sisäänrakennetun GPS-paikannuksen ja mahdollisuuden siirtää tallenteet wifi-yhteyden kautta puhelimelle ladattavalle BlackVuen sovellukselle.

Käyttäjät voivat vaihtoehtoisesti siirtää tallenteet myös BlackVuen pilvipalvelulle tai tutkailla sovelluksen kautta parkkiruudun tapahtumia reaaliaikaisesti.

(Image credit: Vantrue)

6. Vantrue N2 Pro Laadukkaat ominaisuudet ilman hintavaa lappua Video: 1440p | Katselukulma: 170 astetta | GPS: Vaihtoehtoinen | Muisti: MicroSD-kortti (ei tule mukana) 159,99 € Katso jälleenmyyjältä Amazon Huippulaadukas tunnistin Ultralaajakulmainen katselukulma Ei GPS:ää Toinen kamera kuvaa sitätilaa, ei perää

Tämä kiinalainen merkki on tunnettu ammattitason autokameroista, jotka eivät maksa kuitenkaan yhtä paljoa kuin muut markkinajohtajat.

Kameran etulinssi koostuu kuudesta eri lasielementistä, joissa on huikea f/1,7 aukko, mikä tekee linssistä erinomaisen tarkan myös hämärissä olosuhteissa. Lisäksi toinen f/2-linssi kuvaa auton sisätilaa ja sisältää neljä IR LED -valoa, jotka parantavat hämärätilakuvauksen laatua. Laitteessa on lisäksi sisäänrakennettu mikrofoni. Vaikka nämä eivät ole tarpeen kaikille, ominaisuus on erityisen kätevä ammattiautoilijoille.

Kamera tallentaa kaiken ohella automaattisesti, ja sen G-tunnistin huomaa tapahtumat ennalta ja tallentaa videon automaattisesti MicroSD-kortille. Mukana ei tule kuitenkaan minkäänlaista GPS:ää, joten se täytyy ostaa erikseen.

Kiitos kameran erinomaisen Sonyn kennon, kuva on yleisesti ottaen äärimmäisen hyvää, minkä lisäksi laite on helppo kytkeä esimerkiksi tietokoneeseen. Etu- ja takakuva tallennetaan kahdeksi eri tiedostoksi, jolloin tiedostojen selaus on entistä nopeampaa.

Hintaan sisältyy myös parkkeeraustila, joka voidaan laittaa aktivoitumaan aina, kun se tunnistaa liikettä. Se vaatii tosin virtalähteen, joten se pitää joko liittää jollain tavalla autoon tai siihen täytyy ostaa erillinen virtalähde.

Harkitse myös...

Cycliq Fly12 CE Front-facing camera and light that doubles as a dash cam Check Amazon

Cycliqin Fly12 CE ei ole tarkoitettu autoilijoille, vaan pyöräilijöille. Siinä on 600 lumenin etuvalo, jonka avulla Fly12 CE pystyy tallentamaan 1080p-kuvaa 60 kuvaa/sekunnissa joko viiden, kymmenen tai viidentoista minuutin erissä. Sisäänrakennettu kuuden suunnan vakaaja takaa puolestaan sulavan kuvan.

Kätevä lisäominaisuus on tapahtumatila, jolloin kameran kääntyessä yli 60 astetta – esimerkiksi kaatuessa – se tallentaa kuvamateriaalin ennen ja jälkeen tapahtuman.

Lisäksi kamera kestää vettä yhden metrin upotukseen saakka, joten sen pitäisi kestää myös sateiset ajokelit. Akku kestää puolestaan noin 8 tuntia, tai 4-5 tuntia valon kera.