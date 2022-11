Arvostelussa Google One VPN

Mikäli pidät Googlen palveluista ja tarvitset 2 teratavua pilvitallennustilaa, Google One VPN on hyvä lisäys yhtiön Premium-tilaukseen. Se auttaa yksityisyydensuojan kohentamisessa ja on miellyttävän helppokäyttöinen. Kolikon kääntöpuolena on todella rajallinen ominaisuuslista, joka estää kaiken paitsi tavanomaisen arkikäytön. Jos tarvitset Windows- ja Mac-tuen tai työkalut Netflixin maarajoituksen kiertämiseen, kannattaa kääntää katse kilpaileviin palveluihin.

Google One VPN on yksinkertainen VPN-palvelu, joka on saatavissa osana yhtiöjätin Google One Premium -tilausta.

Yksinkertainen on kaunista mutta myös paljonpuhuvaa. Tarjolla on nimittäin todella, todella rajallisesti ominaisuuksia. Et voi valita edes palvelinsijaintia, vaan palvelu yhdistää automaattisesti kotimaassasi sijaitsevaan palvelimeen. Tämä tarkoittaa käytännössä yhteyden salaamista, mutta siihenpä se sitten jääkin.

Lisäksi Google One VPN toimii ainoastaan Android- ja iOS-alustoilla. Sitä ei saa kytkettyä edes manuaalisesti muille alustoille.

Jos toivot pääseväsi VPN:n avulla käsiksi Yhdysvaltojen Netflix-kirjastoon, saavasi VPN-yhteyden asetettua suoraan reitittimeen tai muokattua yhteysasetukset juuri halutunlaiseksi, kannattaa kääntää katse muualle. Google One VPN ei edes yritä tarjota käyttäjille monipuolisuutta tai syvällisyyttä.

Jos tähtäimessäsi on sen sijaan yksinkertainen ja helppokäyttöinen VPN-palvelu mobiililaitteiden yhteyden suojaamiseen esimerkiksi julkisessa verkossa, Google One VPN voi olla varteenotettava vaihtoehto.

Voit erikseen valita sovellukset, jotka eivät käytä VPN-yhteyttä. (Image credit: Google)

Mikä on Google One VPN?

Vaikka Google One VPN on rajatumpi ja yksinkertaisempi kuin monet tämän hetken parhaat VPN-palvelut, on se tästä huolimatta täysiverinen VPN. Se keskittyy käyttäjän yksityisyydensuojaan sekä tietojen turvaamiseen.

Kun yhteys on muodostettu, kaikki verkkoliikenteesi salataan ja kierrätetään. Tämän ansiosta ulkopuoliset eivät pysty seuraamaan toimintaasi esimerkiksi julkisessa verkossa tai tunnistamaan käyttämääsi IP-osoitetta.

Google One VPN ei mahdollista palvelinsijainnin valintaa, eli et voi esimerkiksi kierrättää yhteyttäsi Yhdysvaltojen kautta. Jos tämä olisi mahdollista, voisit periaatteessa päästä käsiksi Jenkki-Netflixin sisältöön, mutta nyt maarajoitusta ei edes yritetä kiertää.

Ominaisuuslista on muiltakin osin hyvin rajallinen. Erityisesti iOS-sovellus on karsittu pienimmän nimittäjän mukaan, sillä voit ainoastaan yhdistää tai katkaista yhteyden. Tämän lisäksi se sentään ilmoittaa erikseen yhteyden katkeamisesta, mikä voi olla hyödyllinen tieto. Muut toiminnot jäävät haaveeksi.

Android-sovellus on hiukan laadukkaampi. Se sisältää kill switch -kytkimen, joka estää kaiken verkkoliikenteen automaattisesti VPN-yhteyden katketessa. Tämä katkoshetki voi aiheuttaa vuodon tietojesi ja sijaintisi osalta, joten tämän suojaaminen on tärkeä lisä.

Tarjolla on myös sovelluskohtainen yhteys (Split Tunneling). Sen avulla voit valita erikseen ne ohjelmistot, jotka eivät käytä Google One VPN:ää. Tämä voi olla tarpeen, mikäli VPN-yhteys häiritsee sovelluksen toimivuutta, mutta valtaosalle työkalu tuskin tulee tarpeeseen.

Erillinen työkalu mahdollistaa VPN-yhteyden hetkellisen katkaisun. (Image credit: Google)

Jos yhteys on päällä, Android-sovellus mahdollistaa VPN-yhteyden pysäyttämisen viideksi minuutiksi. Tämän jälkeen yhteys muodostetaan automaattisesti uudelleen mikäli käyttäjä ei valitse toista viisiminuuttista. Työkalun tarkoitus on palauttaa suojaus päälle automaattisesti tilanteessa, jossa haluat katkaista sen hetkeksi pois käytöstä.

Tämän enempää ei Android-sovellus kuitenkaan tarjoa. Ominaisuuslista on siis selvästi kilpakumppaneita rajatumpi, mutta peruskäyttäjälle tarjotaan sentään yksinkertaisimmat työkalut hiukan parempaan yksityisyydensuojaan.

Kerääkö Google One VPN lokitietoja?

Yleensä VPN-palvelut lähettävät kirjautumis- ja käyttötiedot käytettävälle palvelimelle. Käytännössä siis vastapuolella oleva kone tunnistaa käyttäjän sekä tämän toimet verkossa, mikä voi teoriassa yhdistää liikenteen käyttäjään.

Google One VPN on suunniteltu toisella tapaa. Sen kirjautuminen tapahtuu yhdelle palvelimelle, kun taas verkkoliikenne ohjataan toisen serverin kautta. Täten ensimmäinen vastinpari tunnistaa käyttäjän, mutta se ei tiedä mitä ollaan tekemässä. Edes Google ei saa selville sitä, mitä sen VPN-palvelulla tehdään. Täten lokitietojen kerääminenkin muuttuu mahdottomaksi.

Palvelu kerää yleisiä tietoja VPN:n käytöstä. Googlen tiedot kattavat yhteysmuodostettujen määrän 28 edellisen päivän aikana sekä tällä hetkellä aktiivisena olevien yhteyksien määrän. Tämä on kuitenkin tavanomaista, sillä yleensä palvelut rajoittavat samanaikaisten yhteyksien määrää.

Google luottaa avoimeen lähdekoodiin. (Image credit: Google)

Google ei ole monien mielissä synonyymi järin hyvälle yksityisyydensuojalle, joten onneksi yhtiön puheet on tarkastettu asiantuntijoiden toimesta. Yhtiö on avannut osan lähdekoodista, jonka pohjalta tietoturva-ammattilaiset ovat päässeet tutustumaan sen toimintaperiaatteeseen. NCC Group auditoi Google One VPN:n vuonna 2021.

Loppuraportti (Avaa uuteen ikkunaan) oli pääasiassa positiivinen. NCC Group varmensi VPN-palvelun toimivan luvatulla tavalla, minkä lisäksi tutkimuksessa avattiin Googlen toimenpiteitä mahdollisten uhkakuvien sekä kriisitilanteiden ratkaisemiseksi. Esimerkiksi pahantahtoiset työntekijät eivät voi asentaa järjestelmään minkäänlaisia takaportteja.

Raportissa todettiin, että tekninen suojaus "ei täysin estä Googlea rikkomasta sen yksityisyyslupausta". Tämä on kuitenkin sinänsä tavanomainen huomio, eikä tällaista toimintaa ole havaittu.

Kaikkinensa järjestelmä on avoimen lähdekoodin sekä auditoinnin ansiosta voittanut meidän luottamuksen puolelleen. Google on tehnyt VPN-palvelunsa yksityisyydensuojan avaamiseksi enemmän kuin monet kilpailijat.

Google One Premium tarjoaa paljon muutakin kuin vain VPN-palvelun. (Image credit: Google)

Paljonko Google One VPN maksaa?

Google One VPN (Avaa uuteen ikkunaan) on osa Google One Premium -tilausta, joka on tarjolla seuraavissa maissa:

Alankomaat

Australia

Belgia

Espanja

Etelä-Korea

Irlanti

Islanti

Iso-Britannia

Italia

Itävalta

Japani

Kanada

Meksiko

Norja

Ranska

Ruotsi

Saksa

Suomi

Sveitsi

Taiwan

Tanska

Yhdysvallat

Aktiivisen tilauksen pitäisi toimia myös muissa maissa, mutta tällöin toimivuudessa voi ilmetä ongelmia esimerkiksi palvelinyhteyksien osalta. Jos esimerkiksi käytät Google One VPN -palvelua Unkarissa ja yrität yhdistää Suomeen, sivustot saattavat poiketa tavanomaisesta radikaalisti.

Google One Premium sisältää VPN-palvelun lisäksi runsaasti ylimääräistä. tilaukseen sisältyy 2 teratavua tallennustilaa, 10 % alennus Google Storeen, Premium-ominaisuuksia videopuheluihin sekä mahdollisuuden konsultoida ongelmatilanteissa Googlen asiantuntijoita.

Google One Premium (Avaa uuteen ikkunaan) maksaa 9,99 euroa kuukaudessa, mikä on vähemmän kuin monien tunnettujen kilpailijoiden irtokuukausitilaus.

Palvelun vuositilaus maksaa 99,99 €, mikä tarkoittaa noin 8,33 € / kk. Vaikka lasku on tällöin 17 % edullisempi kuin irtokuukausia ostamalla, kokonaisuus muodostuu selvästi kalliimmaksi kuin monet kilpailijat. Esimerkiksi Surfshark maksaa pidemmissä tilauksissa noin 2 € / kk ja NordVPN alle 4 euroa kuukaudessa.

Google One VPN:n käyttöliittymä on todella yksinkertainen ja selkeä. (Image credit: Google)

Onko Google One VPN helppokäyttöinen?

Google Onen sovellus ei edes yritä tavoitella samaa monipuolisuutta ja syvällisyyttä kuin kilpailevat palvelut. Kyseessä on käytännössä pelkistetty verkkosivu, jossa on omat osiot VPN:lle sekä muille Google One -ominaisuuksille.

Kokonaisuus on helppokäyttöinen. Klikkaat vain päälle VPN-yhteyden ja tämän jälkeen vielä VPN-kytkimen, minkä jälkeen yhteys muodostuu muutamassa sekunnissa. Käytännössä yhteys vaatii siis kaksi klikkausta tavallisen yhden sijasta, mutta tätä tuskin voi pitää liian suurena ongelmana.

Android-käyttäjät voivat tehdä elämästään vielä helpompaa lisäämällä Google One VPN:n pikavalikkoon. Tämän jälkeen koko sovellusta ei tarvitse avata, vaan yhteyden saa muodostettua muutamalla hiirenliikkeellä.

Google One VPN ei ole tarkoitettu Netflixin tai muiden suoratoistopalveluiden maarajoitusten kiertämiseen. (Image credit: Netflix)

Kiertääkö Google One VPN Netflixin ja muiden suoratoistopalveluiden maarajoitukset?

VPN-palveluita käytetään monesti siirtämään sijaintitiedot kokonaan toiseen maahan. Tämän avulla on mahdollista kiertää sellaisia maarajoituksia eli geoblokkeja, jotka rajaavat esimerkiksi suoratoistopalveluiden sisällöt vain tiettyyn maahan.

Google One VPN valitsee automaattisesti palvelimen, joka sijaitsee käyttäjän kotimaassa. Kun palvelinta ei voi itse valita, ei maarajoitusten kiertäminenkään tule kysymykseen.

Toisinaan VPN-palvelimilla saattaa olla tältä osin myös ongelma. Jos suoratoistopalvelun estojärjestelmä tunnistaa VPN-yhteyden, saattaa se estää käytön jopa käyttäjän kotimaassa.

Google One VPN ei kuitenkaan kompastu tähän ansaan. Vaikka kokeilimme eri maissa suoratoistopalveluiden käyttöä Googlen VPN-palvelun avulla, emme törmänneet ongelmiin missään. Kun Google One VPN ei yritä kiertää maarajoitusta, ei sitä myöskään tietoisesti blokata.

Google One VPN tarjoaa yhteysnopeuksien osalta laadukkaan kokonaisuuden. (Image credit: Google)

Miten nopea Google One VPN on?

Suoritimme nopeustestit käyttämällä Google One VPN -palvelua Samsung Galaxy Tab A7 -tabletilla sekä 5G-reitittimellä.

Kun VPN-yhteys oli pois päältä, tiedonsiirtonopeus oli 250-260 Mbit/s. Kun Google One VPN:n otti käyttöön, nopeus putosi vain minimaalisesti noin 200-225 Mbit/s.

Suorituskyky on hyvällä tolalla, sillä kokeilimme samaa myös kilpailevilla ExpressVPN-, Surfshark-, IPVanish- ja Mullvad-palveluilla. Näiden latausnopeus putosi noin 125-150 Mbit/s, mikä on selvästi Googlen yhteyttä vähemmän.

Näitä mittaustuloksia ei kannata lukea kuin piru raamattua. VPN-nopeudet riippuvat lukuisista eri asioista, joten vauhtisi voi olla nopeampi tai hitaampi riippuen esimerkiksi kotiverkosta, laitteesta, reitittimestä, sijainnista, vuorokaudenajasta sekä käytössä olevasta kaistasta.

Kannattaako Google One VPN hankkia?

Google One VPN on selvästi rajatumpi kuin monet kilpailijat. Se ei tarjoa mahdollisuutta vaihtaa sijaintia, kiertää maarajoituksia tai edes käyttää Windows- ja Mac-tukisovellusta. Toisaalta sen yksinkertaisuus soveltuu ajoittaiseen käyttöön, minkä lisäksi kahden teratavun pilvitallennustila yhdessä muiden Google One Premium -ominaisuuksien kanssa voivat perustella valinnan.