Arvostelussa IPVanish VPN

IPVanish on nopea ja monipuolinen VPN-palvelu muutamalla kiinnostavalla lisäominaisuudella. Sovelluksissa näyttää olevan muutamia sudenkuoppia, eikä niiden käyttö ole aina kaikkein sulavinta. Jos kuitenkin etsit hyvää suorituskykyä ja monipuolisia ominaisuuksia, se on ehdottamasti harkitsemisen arvoinen vaihtoehto.

Kaikki VPN-palvelut tykkäävät hehkuttaa omaa erinomaisuuttaan, mutta amerikkalainen IPVanish menee tässä vieläkin pidemmälle. Sen etusivulla lukee reteästi "The World's Best VPN Service". Tekstin alle on listattu kieltämättä vaikuttavalta kuulostavia lukuja: yli 40 000 jaettua IP-osoitetta ja yli 1 300 P2P-tuella varustettua palvelinta yli 75 maassa. Palvelu mainostaa lisäksi, ettei se kerää käyttäjistään mitään lokitietoja ja että se tarjoaa ympärivuorokautisen live chat -tuen.

Sivusto kertoo myös, että IPVanish on "maailman ainoa huipputason VPN-palveluntarjoaja", sillä yhtiö omistaa ja hallitsee kaikkia palvelimiaan. Se on eittämättä positiivinen seikka, sillä palvelinten omistaminen lisää niiden turvallisuutta ja toimintavarmuutta. Se myös osoittaa, kuinka suuret resurssit ja kattava tietotaito IPVanishilla on käytössään.

Palvelu tarjoaa myös laajan kattauksen erilaisia sovelluksia muun muassa Windowsille, Macille, Linuxille, Androidille ja iOS:lle sekä tarjoaa monia asennusohjeita myös harvinaisemmille alustoille, kuten Chromebookeille.

IPVanish tukee poikkeuksellisen monta samanaikaista yhteyttä, sillä palvelua pystyy käyttämään kerralla jopa kymmenen käyttäjää. Yksi käyttäjä riittää siis itsellesi, puolisollesi, lapsillesi tai vaikka kämppiksillesi.

Palvelu on saanut viime aikoina myös muutamia oleellisia parannuksia. IPVanishilla on nyt esimerkiksi ympärivuorokautinen puhelin- ja live chat -tuki. Android-sovellus on oppinut avaamaan tietyn sovelluksen onnistuneen VPN-yhteyden jälkeen ja iOS-sovellus osaa nyt yhdistyä automaattisesti. Palveluun on lisätty myös uusia palvelimia.

Hinnoittelu

IPVanish tarjoaa kolme peruspakettia. Voit valita 7,50 $ kuussa maksavan kuukausitilauksen, 6,75 $ maksavan kolmen kuukauden erikoispaketin tai 4,87 $ kuussa maksavan vuositilauksen.

Hinta tarjoaa paljon vastinetta rahoillesi ja on linjassa vastaavien VPN-palveluiden kanssa. Jotkin kilpailijat tarjoavat tosin hieman halvempia hintoja vielä pidemmille tilauksille. Esimerkiksi NordVPN:n kahden vuoden tilaus maksaa vain 3,99 $ kuussa.

IPVanish ei valitettavasti tarjoa ilmaista kokeilujaksoa (esimerkiksi NordVPN tarjoaa 7 päivää). Saat onneksi 7 päivän tyytyväisyystakuun, mutta silläkin osa-alueella esimerkiksi ExpressVPN tarjoaa selvästi pidemmän 30 päivän rahat takaisin -takuun.

Myös maksutavat rajoittuvat nykyään pelkästään kortteihin ja PayPaliin, vaikka yhtiö tarjosi ennen myös mahdollisuutta maksaa Bitcoineilla.

Tämä ei ehkä kuulosta kaikkein houkuttelevimmalta alulta, mutta onneksi IPVanish tarjoaa myös hyviä uutisia. Kaikkien tilausten hinnat ja sisältö on selitetty selkeästi, joten näet todellisen hinnan ja laskutusvälin heti ensisilmäyksellä. Yhtiö ei myöskään yritä koukuttaa käyttäjiään joidenkin pienellä präntillä painettujen ehtojen turvin. Rahat takaisin -takuu pitää käyttökerroistasi tai tiedonsiirtomäärästäsi riippumatta. Jos et ole tyytyväinen palveluun ja perut palvelun, saat rahasi takaisin ilman ylimääräistä selvittelyä.

IPVanish suojaa yksityisyyttäsi salauksella ja turvallisuusprotokollilla. (Kuva: IPVanish)

Yksityisyys

IPVanish suojelee yksityisyyttä kivenkovalla AES-256-salauksella, joka on muodostunut alan standardiksi. Se tukee myös OpenVPN:n ja IKEv2:n kaltaisia huipputurvallisia protokollia.

VPN-palvelun sovellukset menevät vielä askeleen pidemmälle tarjoamalla käyttäjilleen mahdollisuuden säätää OpenVPN:n asetuksia. Käyttäjät voivat valita OpenVPN:lle joko portin 1194 tai 443, mikä voi auttaa yhteyden muodostamisessa. Obfuscate OpenVPN Traffic -toiminto puolestaan pienentää riskiä, että yhteytesi huomattaisiin VPN-palveluiden käyttöä kieltävissä maissa, kuten Kiinassa tai Iranissa.

Kaikki DNS-vuototestimme osoittivat, ettei IPVanish päästänyt mitään DNS-vuotoja. (Image Credit: ProxyRack)

Windows-sovellus tarjoaa kill switchin, DNS:n ja jopa IPv6-vuotosuojan minimoidakseen identiteettisi vuotamisen verkkoon, vaikka VPN-yhteytesi katkeaisi.

Mobiilisovelluksissa ei sen sijaan ole sisäänrakennettua kill switchiä, joten niiden kautta kulkeva tietoliikenne voi olla alttiimpi vuodoille, jos VPN-yhteys katkeaa odottamatta. IPVanish mainitsi meille, että kaikissa Android 8:aa ja uudempia käyttöjärjestelmiä käyttävissä puhelimissa on sisäänrakennettu kill switch (asetukset > langaton verkko ja verkot > VPN > valitse VPN-sovelluksesi > ota käyttöön "estä yhteydet ilman VPN:ää"). Kyseinen toiminto ei kuitenkaan ole saatavilla kaikille Android-laitteille.

Toisaalta, vaikka toiminto olisikin käytössä Android-laitteella, käyttäjän täytyy älytä kytkeä se päälle manuaalisesti puhelimen omista asetuksista. Se saattaa olla hyväksyttävä ratkaisu tehokäyttäjien kannalta, mutta tavallisen pulliaisen tulisi pystyä kytkemään kill switch päälle suoraan VPN-sovelluksesta.

IPVanish onnistuu onneksi paremmin muilla osa-alueilla. Voit esimerkiksi merkata sen iOS-sovellukseen, mitkä käyttämistäsi verkoista ovat turvallisia. Tuolloin se ei käytä VPN:ää esimerkiksi koti-Wi-Fissäsi, ja pääset nauttimaan paremmista nopeuksista. Voit toki halutessasi pitää VPN-palvelinta päällä aina verkkoa käyttäessäsi, jos haluat varmistaa mahdollisimman hyvän suojan.

Kokeilimme IPVanishia myös IPleak-, DNS leak test - ja Do I leak -testisivuilla, mutta emme huomanneet mitään ongelmia. IPVanish onnistui suojaamaan todellisen IP-osoitteemme koko testien ajan.

IPVanish ei kerää lokitietoja käyttäjistään. (Kuva: IPVanish)

Lokitiedot

IPVanishin verkkosivu (mainoslinkki) ilmoittaa selkeästi, ettei palvelu kerää käyttäjistään mitään lokitietoja.

"Zero-logs-käytäntömme suojaa identiteettisi. Emme tallenna mitään tietoja liikenteestäsi suojellaksemme kansallisoikeuttasi yksityisyyteen".

Me emme tietenkään luota pelkkään markkinointipuheeseen, vaan luimme läpi myös verkkosivujen pienet präntit. Tässä tapauksessa IPVanishin kattavampi yksityisyydensuojaseloste vakuuttaa kuitenkin samaa tarinaa.

"IPVanish on VPN-palveluntarjoaja, joka ei kerää mitään lokitietoja. Se tarkoittaa käytännössä sitä, ettemme tallenna mitään tietoja yhteyksistä, verkkoliikenteestä tai palveluidemme käyttödatasta."

Yhtiö joutui kuitenkin huonoon valoon kesäkuussa 2018, kun julkisuuteen nousi dokumentti, joka todisti IPVanishin vastanneen Yhdysvaltain Homeland Securityn tietopyyntöön. Yhtiö oli luovuttanut Yhdysvaltain turvallisuutta valvovalle toimielimelle käyttäjän tietoja, kuten yhteyksien aloitus- ja lopetusajat sekä mahdollisesti myös tiedot käytetyistä protokollista.

IPVanish on kuitenkin myyty tapauksen jälkeen eteenpäin StackPathille, jonka toimitusjohtaja Lance Crosby on todennut, ettei hänellä ole tietoja kyseisen tapauksen taustoista. Riippumaton konsulttiyhtiö on myös tarkistanut yhtiön nykyiset toimintatavat ja varmistanut, ettei IPVanish kerää mitään lokitietoja.

Oli taustalla sitten mitä hyvänsä, se on hyvä muistutus siitä, ettei VPN:n lokitietolupauksiin voi aina luottaa. Kissankokoiset otsikot lokitietojen keräämättömyydestä eivät aina heijasta yhtiöiden todellista toimintaa.

Mielestämme IPVanishin aiempi kriisi ei kuitenkaan tarkoita sitä, että palvelua tarvitsisi vältellä. Lokitiedot nimittäin luovutettiin aiemman omistajan siunauksella, kun taas nykyinen omistaja StackPath on suuri pilvipalveluyhtiö, joka on ilmaissut kantansa lokitietoihin äärimmäisen selvästi. "IPVanish ei kerää poikkeuksetta mitään lokitietoja käyttäjistään StackPath-yhtiönä", yhtiö toteaa.

Sotkeutuminen mihinkään tulevaan lokietietoskandaaliin voisi olla kuolinisku IPVanishin menestykselle, joten uskomme StackPathin tekevän kaikkensa sen välttämiseksi. Tämäkään ei toki takaa käyttäjän turvallisuutta, mutta uskomme StackPathin julkisen lupauksen painavan enemmän kuin verkkosivujen markkinointihelinän.

Asiakkaiden ei täytyisi ylipäätään joutua luottamaan minkään VPN-yhtiön lokitietolupauksiin. Esimerkiksi NordVPN ja VyprVPN ovatkin päästäneet riippumattomat ulkoiset konsulttiyhtiöt tarkastamaan yhtiöiden toimintatapoja. Toivottavasti IPVanish ja alan muut toimijat ymmärtäisivät seurata esimerkkiä.

Testaamme VPN-palveluiden nopeutta useilla eri testeillä. OpenSpeedTest on yksi työkaluistamme. (Kuva: OpenSpeedTest)

Suorituskyky

VPN-palvelun suorituskyvyn arviointi vaatii melkoisesti työtunteja, mutta kävimme IPVanishin läpi kauttaaltaan useilla eri työkaluilla ja testimetodeilla.

Aloitimme testit räätälöidyllä benchmark-työkalulla, joka yhdistää automaattisesti yli 50 IPVanish-palvelimeen, merkkaa ylös yhdistämiseen kuluvan ajan, mittaa latenssin ja tarkistaa sijainnin paikkansapitävyyden.

Yksi välitön huomiomme kohdistui siihen, että kahden testikerran ja yli 100 yhteyden jälkeen vain yhdellä yhteyksistä oli ongelmia. Olemme nähneet kilpailijoilta pahimmillaan jopa 10 % epäonnistumisprosentteja, joten IPVanish vaikuttaisi lyhyen aikavälin testimme perusteella keskimääräistä luotettavammalta palvelulta.

Yhdistäminen palvelimiin kävi nopeasti – joskus jopa alle kolmessa sekunnissa. Suurin osa kilpailijoista saavuttaa noin 5 sekunnin keskiarvon. Kaikki IPVanishin palvelimet olivat luvatuissa paikoissa.

Testasimme IPVanishin suorituskykyä Netflixin Fast-nopeustestillä, Ooklan Speedtestillä ja muilla benchmark-sivuilla. Testasimme 10 brittiläistä, 15 amerikkalaista, 15 eurooppalaista ja 16 australaasialaista palvelinta. Testit suoritettiin Iso-Britanniassa 75 Mbit/s -verkkoyhteydellä.

Lautausnopeutemme paikallisiin brittiläisiin palvelimiin ylsivät erinomaisesti 60–70 Mbit/s:iin, eli yhteys oli lähes yhtä nopea kuin tyypillinen 72–73 Mbit/s:n nopeus, johon laajakaista ylsi ilman VPN:ää.

Myös eurooppalaiset yhteydet Iso-Britannian lähimaihin (Ranskaan, Saksaan ja Hollantiin) nousivat jopa 65 Mbit/s:iin. Nopeudet laskivat kuitenkin etäisyyden kasvaessa: esimerkiksi espanjalainen yhteys jäi 40–45 Mbit/s:iin. Ainoa ongelmallisen hidas yhteys oli kuitenkin Kreikassa, jossa nopeus putosi vain 8–12 Mbit/s:iin.

Amerikkalaiset palvelimet pääsivät hyviin nopeuksiin. Lähimpänä itärannikolla sijaitsevat palvelimet saavuttivat 65 Mbit/s -nopeuden ja jopa Los Angelesiin muodostettu yhteys pääsi 45 Mbit/s:iin.

Vieläkin kauemmas muodostetut yhteydet laskivat nopeutta odotetusti, mutta palvelinten laadussa oli suuria eroja. Siinä missä Singapore ylsi 35 Mbit/s -yhteyteen ja Australia 30 Mbit/s:iin, esimerkiksi Malesian yhteys jäi pahimmillaan alle 1 Mbit/s:n. Suurin osa australaasialaisista palvelimista pääsi silti riittävän hyviin nopeuksiin.

IPVanish pärjäsi testeissä yleisesti ottaen paremmin kuin suurin osa sen kilpailijoista. Jos yhteystarpeesi kohdistuu lähinnä suosituimpiin sijainteihin: Iso-Britanniaan, Yhdysvaltoihin, Australiaan ja Singaporeen, selviät täysin ongelmitta. Jotkin harvinaisemmat sijainnit olivat kuitenkin tuskaisen hitaita. Palvelu ei yllä aivan yhtä laaja-alaiseen ja vakaaseen suorituskykyyn kuin ExpressVPN tai NordVPN.

IPVanish onnistui kiertämään amerikkalaisen Netflixin maantieteellisen rajoituksen. (Kuva: IPVanish)

Netflix

IPVanishilla on todella laaja kattaus eri palvelimia, mikä parantaa todennäköisyyttä kyetä kiertämään Netflixin maantieteelliset rajoitukset.

Testasimme automatisoidusti IPVanishin 3 brittiläisen ja 10 amerikkalaisen palvelimen toimintaa BBC iPLayerillä, amerikkalaisella YouTubella ja amerikkalaisella Netflixillä.

Suuri pettymys kohdistui iPlayeriin, sillä yksikään brittiläisistä palvelimista ei onnistunut kiertämään BBC:n videopalvelun maantieteellisiä rajoituksia.

Kaikki amerikkalaiset palvelimet onnistuivat sen sijaan kiertämään YouTuben maantieteelliset estot. Se ei tosin ole mikään suuri saavutus, sillä käytännössä mikä tahansa VPN pystyy samaan temppuun.

Paras yllätys oli, että jokainen kokeilemamme IPVanishin amerikkalainen palvelin onnistui pääsemään käsiksi amerikkalaiseen Netflixiin, vaikka striimauspalvelu tekee jatkuvasti töitä yhä useamman VPN:n estämiseksi.

Yksikään VPN-palvelu ei pysty takaamaan Netflix-rajoitusten kiertämistä pitkällä aikavälillä. (Kuva: Netflix)

Netflixin tilanne saattaa kuitenkin muuttua nopeasti suuntaan tai toiseen. Näimme esimerkiksi sovelluskauppojen arvioista, ettei palvelu ollut onnistunut avaamaan pääsyä amerikkalaiseen Netflixiin kaikilla käyttäjille. Pohjaamme kuitenkin arvostelumme ensisijaisesti omiin testeillä todistettuihin kokemuksiimme. Huomasimme myös, että IPVanishin live chat -tuki pystyi kertomaan meille toimivia palvelimia jo muutamassa minuutissa. Yksikään VPN-palvelu ei voi taata, että amerikkalainen Netflix toimisi sen palvelimilla pitkällä aikavälillä, mutta IPVanish näyttäisi onnistuvan tässä ainakin toistaiseksi paremmin kuin suurin osa sen kilpailijoista.

IPVanish sallii rajattoman torrent-käytön ilman datakattoa. (Kuva: uTorrent)

Torrentit

IPVanish ei erityisemmin mainosta P2P-tukeaan, mutta sen sivuilta löytyy pienen etsinnän jälkeen oma sivu vertaisverkoille. Sivulla sanotaan, että palvelu on "nopein VPN torrent-käyttöön" ja "tarjoaa 100-prosenttisen yksityisyyden suojan".

Palvelussa ei ole mitään datakattoa, joten voit käytännössä ladata niin paljon dataa kuin haluat ilman nopeuden hidastumista.

IPVanish ei myöskään rajoita P2P-tukea vain tietyille palvelimille, vaan sallii liikenteen kaikilla palvelimillaan.

Palvelussa on lisäksi kiinnostava SOCKS5-välityspalvelin, joka sallii erityisen protokollan käyttämisen IP-osoitteen piilottamiseen, muttei sisällä VPN:lle tyypillisiä salaustoimintoja, jotka hidastavat yhdeyden nopeutta. Siinä on silti täysi tuki P2P-liikenteelle, mikä mahdollistaa yksinkertaisen identiteettisi salaamisen ilman kompromisseja suorituskyvyn suhteen. Voit lukea toiminnosta tarkemmin IPVanishin tukisivulta.

Yksi pieni miinus yksityisyyden suojan kannalta on se, ettei IPVanishin tilausta pysty maksamaan kryptovaluutoilla. Se ei ole silti kovin suuri menetys, sillä kukaan ei muutenkaan pysty yksilöimään internet-liikennettä juuri sinun käyttäjääsi.

IPVanish tarjoaa sovellukset käytännössä kaikille tarpeellisille alustoile. (Kuva: IPVanish)

Sovellukset

IPVanish tukee monia eri käyttöalustoja, kuten Windowsia, Macia, Linuxia, Androidia ja iOS:ää. Mukaan mahtuu myös muutama erikoisempi alusta, kuten Amazonin Fire TV. IPVanishilla ei ole erillisiä selainliitännäisiä, mutta palvelun tukisivustolla on ohjeet Chromen ja Firefoxin asetusten määrittämiseen. Samaiselle sivulle on koottu oppaita myös esimerkiksi reititinten, Chromebookien ja Linux-laitteiden asennusprosessiin.

Sovellusten latauslinkit on helppo löytää IPVanishin verkkosivuilta, etkä joudu edes kirjautumaan käyttäjätilillesi asentaaksesi ohjelmat.

Ohjelmien asentamisessa ei tullut vastaan minkäänlaisia yllätyksiä. Windowsin ja Macin sovellukset ladataan suoraan IPVanishin verkkosivulta, iOS- ja Android-sovellukset App Storesta tai Google Play Kaupasta. Android-käyttäjät voivat tosin ladata suoraan myös sovelluksen APK-tiedoston, jos he haluavat määrittää asennuksen tarkemmin.

Jos et kuitenkaan halua käyttää virallisia VPN-sovelluksia, IPVanish on koonnut ohjeet myös VPN:n manuaaliseen määrittämiseen Windowsille, Macille, Androidille, iOS:lle, Linuxille ja muille tärkeimmille käyttöalustoille. Ohjeet eivät ole yhtä kattavat kuin vaikkapa ExpressVPN:n tapauksessa, mutta niistä on silti helppo löytää vastaus tärkeimpiin kysymyksiin.

Jos käytät OpenVPN:ää tai jotain muuta OpenVPN-pohjaista protokollaa, osaat varmasti arvostaa IPVanishin loogista tapaa nimetä .OPVN-tiedostonsa. Siinä missä vaikkapa NordVPN nimeää tiedostot sekavilla maakoodeilla (kuten "us2356.nordvpn.com.udp.ovpn"), IPVanishin nimistä (esim. "ipvanish-US-New-York-nyc-a01.ovpn") näkee heti kaikkein tärkeimmän.

IPVanishin Windows-käyttöliittymä muistuttaa monia muita VPN-palveluita (Kuva: IPVanish)

Windows-sovellus

Jos olet käyttänyt aiemmin eri VPN-sovelluksia, olet todennäköisesti huomannut, että ne ovat varsin samanlaisia. Etusivulla on tyypillisesti lista sijainneista, painike yhteyden muodostamiseen ja linkki asetuksiin.

IPVanishin sovellus on kuitenkin monipuolisempi. Sen käyttöliittymä saattaa näyttää ensisilmäyksellä hieman monimutkaisemmalta kuin osalla kilpailijoista, mutta se johtuu pääasiassa siitä, että siinä on selvästi enemmän ominaisuuksia kuin lähes kellään muulla.

Windows-sovelluksessa ensimmäisenä avautuva Quick Connect -paneeli tosin tuhlaa suurimman osan näyttötilasta useaan "not connected" -varoitukseen, piilottaa sijainnit alasvetovalikkoon ja näyttää ruudulla sekä connect/disconnect- että on/off-painikkeet. Viimeksi mainittu tuntuu erityisen turhalta, sillä molemmat painikkeet tekevät käytännössä saman asian.

Palvelun viehätyksen ymmärtää kuitenkin paremmin siinä vaiheessa, kun yhteyden on saanut muodostettua. Esimerkiksi sijainnin valintaan tarkoitettu työkalu toimii erinomaisesti. Käyttäjä voi valita halutessaan tietyn maan, kaupungin tai jopa yksittäisen palvelimen. Käyttöliittymässä on myös statuspaneeli, joka näyttää käytössä olevan protokollan, yhteyden keston, palvelimen nimen ja session aikana liikkuneen datan määrän molempiin suuntiin. Näin yksityiskohtaisten tietojen näyttäminen on todella harvinaista.

Sovellus näyttää jopa selkeän graafin reaaliaikaisesta dataliikenteestä ja latausnopeuksista. Ominaisuus ei liene kovin tarpeellinen, mutta nostamme silti hattua sovelluksen kehittäjille.

IPVanishin sijainnit näkee joko kartalta tai listalta. (Kuva: IPVanish)

Pääset siirtymään kaikki maat listaavaan näkymään yhdellä klikkauksella sovelluksen sivupalkista. Perinteinen listaus näyttää ensinäkemältä samalta kuin kilpailijoilla, mutta IPVanish on tuonut tähänkin yhteyteen keskimääräistä enemmän ominaisuuksia.

Käyttöliittymästä löytyy esimerkiksi hakukenttä, jonka avulla palvelimia pystyy etsimään avainsanojen avulla. Listan saa myös järjestettyä joko maan, latausnopeuden tai vasteajan perusteella. Hyväksi havaittuja palvelimia pystyy tallentamaan omiin suosikkeihin, ja suosikit saa näkyviin suoraan maalistauksen yläpuolelle.

Palvelimen vaihtaminen toiseen kesken yhteyden on hieman hankalampaa kuin toivoisimme. Jos käytät esimerkiksi New Yorkissa sijaitsevaa palvelinta ja haluaisit vaihtaa Lontooseen, sinun täytyy ensin vahvistaa haluavasi todella vaihtaa palvelinta. Se tuntuu ylimääräiseltä hidasteelta, sillä suurin osa palveluntarjoajista vaihtaa palvelimen automaattisesti sen kummemmin kyselemättä.

IPVanishissa palvelun voi valita halutessaan myös kartalta ja sen käyttöliittymä on toteutettu selvästi paremmin kuin monilla kilpailijoilla. Jos siirryt vaikkapa Yhdysvaltojen päälle, et näe valtavaa rykelmää päällekkäisiä palvelinsymboleja, vaan vain neljä eri merkkiä. Jos haluat yhdistää esimerkiksi itärannikolla sijaitsevaan palveluun, voit zoomata karttaa lähemmäs, jolloin esiin ilmestyy lisää sijainteja. Jokaisen sijainnin yhteydessä on numero, josta näkee saatavilla olevien vaihtoehtojen määrän. Esimerkiksi New Yorkissa oli 55 palvelinta, Washintogissa 67 ja Los Angelesissa 57. Kun klikkaat mitä tahansa sijaintia, sovellus yhdistyy automaattisesti parhaaseen mahdolliseen palvelimeen.

Voit ottaa IPVanishin kill switch -toiminnon käyttöön sovelluksen asetuksista. (Kuva: IPVanish)

Jopa asetusten välilehti on toteutettu monipuolisemmin kuin odotimme. Protokollia voi vaihtaa IKEv2:n, PPTP:n ja L2TP:n sekä Open VPN TCP:n ja UDP:n välillä. Voit myös valita OpenVPN:n portiksi joko 1194:n tia 443:n. Voit ottaa käyttöön sekä DNS- että IPv6-vuotosuojauksen. Asetuksista pystyy myös määrittämään, mitä palvelinta IPVanish käyttää palvelun käynnistyessä tai korjaamaan IPVanishin OpenVPN-ajurin.

Windows-sovelluksessa on muutamia pieniä käytettävyysongelmia, mutta sen yleinen suorituskyky on erinomainen ja siinä on erittäin kattavat ominaisuudet.

IPVanishin Android-sovellus muistuttaa läheisesti styöpöytäversioita (Kuva: IPVanish)

Android app

IPVanishin Android-sovellus aukeaa yksinkertaiseen Quick Connect -näkymään, joka esittää nykyisen IP-osoitteesi ja sijaintisi, listaa yhdistettävän sijainnin maan, kaupungin ja palvelimen sekä näyttää yksinkertaisen painikkeen yhteyden muodostamiseen. Yhteyden saa muodostettua suoraan Connect-painiketta painamalla, jolloin IPVanish yhdistää lähimpään palvelimeen (omalla kohdallamme Helsinkiin). Käyttöliittymä on yleisesti ottaen selkeä ja helppokäyttöinen.

Jos et halua yhdistää oletuksena annettuun palvelimeen, voit valita Country-kohdasta haluamasi sijainnin, tarkemman kaupungin ja jopa yksittäisen palvelimen. Esimerkiksi pelkästään Helsingissä on tarjolla 14 eri palvelinta.

Android-sovellus näyttää työpöytäsovellusten tapaan reaaliaikaisen kuvaajan latausnopeuksista. Emme oikein keksi, miksi kukaan aidosti tarvitsisi kyseistä tietoa, mutta se näyttää kieltämättä paremmalta kuin tylsä listaus eri maista.

Sovelluksessa on kuitenkin myös aidosti hyödyllistä reaaliaikaista tietoa, kuten uusi IP-osoitteesi, palvelimen nimi, sijainti, yhteyden kesto ja niin edelleen. Se on myös mukava tae siitä, että järjestelmä toimii odotetulla tavalla.

Uusia sijainteja saa valittua pitkästä maalistauksesta. Kumma kyllä, listaus on järjestetty kaupunkien mukaan. Onneksi sen saa halutessaan aakkosjärjestykseen myös maiden nimien perusteella. Tuolloin lista näyttää esimerkiksi tältä: "Tirana, Albania; Melbourne, Australia; Vienna, Austria" ja niin edelleen. Listan lukeminen on siis hieman hitaampaa, mutta esitystapaan tottuu nopeasti.

Voit valita listauksen tosin myös kaupungin perusteella (esim. "Amsterdam, Netherlands; Ashburn, United States; Athens, Greece"). Toisaalta voit myös valita näyttäväsi vain tietyn maan palvelimet tai suodattaa tuloksia ping-ajan perusteella. Yleisesti ottaen hakukeinoja on siis tarjolla paljon enemmän kuin monilla kilpailevilla VPN-palveluilla.

Sovelluksessa on kuitenkin myös yksi harmillinen takaisku, sillä siinä ei ole minkäänlaista järjestelmää omien suosikkien tallentamiseen. Palvelimet täytyy siis etsiä joka kerta uudelleen. Tämä saattaa muodostua harmilliseksi vaivaksi, kun yrität löytää sopivaa palvelinta nopeasti puhelimen pieneltä näytöltä.

IPVanishin Android-sovelluksen saa ladattua Googlen Play Kaupasta (Kuva: Google)

Sovelluksessa on enemmän asetuksia ja määrityksiä kuin suurimmalla osalla kilpailijoista. Voit valita joko OpenVPN UDP:n tai TCP:n, joten saat päättää itse panostatko mieluummin nopeuteen vai vakauteen. Tarjolla on myös laajempi porttivalikoima kuin Windows-sovelluksessa: saat valita 443:n, 1194:n ja 8443:n välillä. Sovelluksessa on lisäksi näppärä Scramble-ominaisuus, joka hankaloittaa VPN-yhteyden huomaamista ja estämistä.

Kaikkein kiinnostavin ominaisuus on silti sovelluksen Split Tunneling -toiminto, joka mahdollistaa vain tiettyjen sovellusten ohjaamisen VPN-palvelimen kautta. Se helpottaa käyttöä silloinkin, kun jotkin sovellukset eivät toimi VPN:n kanssa tai haluat nopeamman verkkoyhteyden VPN:ää "tarvitsemattomille" sovelluksille. Myös ExpressVPN tarjoaa vastaavan ominaisuuden, mutta muutoin se on ainutlaatuinen koko markkinoilla.

Kuten ylempänä mainitsimme, Android-sovelluksessa ei ole harmillisesti sisäänrakennettua kill switchiä, joka estäisi identiteettisi vuotamisen tilanteessa, jossa VPN-yhteys katkeaa yllättäen kesken käytön. Saat otettua käyttöön Androidin oman kill switchin suurimmassa osassa laitteita, jotka käyttävät Android 8:aa tai uudempaa käyttöjärjestelmää, mutta toiminto ei ole niin helppokäyttöinen kuin toivoisimme.

IPVanishin iOS-sovellus on pitkälti samanlainen kuin Android-versio. (Kuva: IPVanish)

iOS-sovellus

IPVanishin iOS-sovellus aukeaa samaan Quick Connect -näkymään kuin Windows- ja Android-sovelluksetkin. Näkymässä on selkeä kohta IP-osoitteellesi, sijainnillesi ja VPN:n reaaliaikaiselle tilalle. Voit valita etusivulta myös haluamasi maan, kaupungin ja palvelimen ennen yhdistämistä VPN-palvelimelle.

Kun olet muodostanut yhteyden palvelimelle, näet samanlaisen reaaliaikaisen kuvaajan dataliikenteestäsi kuin Android-sovelluksessakin. Se ei ole todennäköisesti kovin tarpeellinen minkään oikean arkielämän tilanteen kannalta, mutta se on mukava visuaalinen tyyliseikka sovellukseen.

Jos haluat mieluummin yksinkertaisen listauksen eri sijainneista, voi klikata sivupalkin Server-painiketta, jolloin näytölle avautuu kaikki saatavilla olevat sijainnit aakkosjärjestyksessä. Listan saa järjestettyä maan, kaupungin tai palvelimen perusteella ja siitä saa suodatettua esiin myös vaikkapa tietyn ping-ehdon täyttävät palvelimet.

IPVanish toimii myös iPadilla (Kuva: IPVanish)

Android-sovelluksesta poiketen iOS-sovellukseen on lisätty oma kohta myös suosikkipalvelimille. Saat valittua palvelimen suosikkeihin painamalla sen vieressä olevaa tähteä, jolloin palvelin ilmestyy favorites-välilehdellesi.

Asetuspaneeli näyttää varsin niukalta. Androidin tapaan saatavilla ei ole integroitua kill switchiä identiteetin suojaamiseksi, ja valittavissa on vain kaksi merkittävää VPN-asetusta: auto-connect-asetus ja mahdollisuus vaihtaa IKev2- ja IPSEC-protokollien välillä.

Auto-connect-ominaisuutta painamalla saat kuitenkin esiin paljon lisäasetuksia. Käyttäjän on mahdollista valita tavallisen automaattisen yhdistämisen lisäksi esimerkiksi asetus, joka kytkee VPN:n automaattisesti pois päältä liityttäessä turvalliseksi merkattuun verkkoon (esimerkiksi kotisi langattomaan verkkoon). Voit tallentaa sovellukseen mitkä verkkoyhteydet ovat turvallisia ja mitkä turvattomia. Voit lisäksi muodostaa vastaavia listoja myös yksittäisistä verkkosivuista. Jos siis haluat VPN:n käynnistyvän automaattisesti esimerkiksi joka kerta, kun avaat Netflixin, se on mahdollista määrittää asetuksista.

IPVanishin iOS-sovellus ei ole täydellinen, eikä se toiminut testeissämme täysin ongelmitta, mutta se on joka tapauksessa aidosti iOS:lle kehitetty versio. Onkin kiinnostavaa nähdä, kuinka paljon sovellus kehittyy tulevaisuudessa.

IPVanishin tukisivu antaa paljon hyödyllistä lisätietoa yhteydestäsi. (Kuva: IPVanish)

Tuki

Jos sinulla on ongelmia IPVanishin kanssa, suosittelemme suuntaamaan ensimmäisenä palvelun tukikeskukseen, joka osaa yleensä opastaa sinut oikeaan suuntaan. System Status -linkki osaa kertoa, jos palvelussa on jotain laajempia ongelmia, tukiartikkelit on järjestetty loogisiin kategorioihin (Setup, Troubleshooting, Billing, more) ja hakukone osaa löytää artikkelit taidokkaasti avainsanojen avulla.

Tukiartikkelit eivät ole yhtä hiottuja kuin vaikkapa ExpressVPN:llä, mutta ne onnistuvat silti ratkaisemaan ongelmat. Tarjolla ei ole myöskään vain paria yleisluontoista asennusopasta, vaan Windowsille, Androidille, iOS:lle, MacOS:lle ja Linuxille on omat kattavat ohjeensa. Tukisivuilla opastetaan myös IPVanishin asentaminen esimerkiksi ChormeOS:lle, eri reitittimille ja jopa Rokulle, Chromecastille ja Kodille.

Sivulta löytyy lisäksi erilaisia ongelmanratkaisuun keskittyviä ohjeita, kuten Slow Speed Troubleshooting -artikkeli, mutta ohjeet jäävät hieman pinnallisiksi (esimerkiksi "Try all the different VPN types that are available"). Esimerkiksi ExpressVPN:n tukisivu on selvästi parempi, yksityiskohtaisempi ja monipuolisempi.

Jos et löydä etsimääsi suoraan tietokannasta, voit turvautua live chattiin. Esitimme kysymyksiä pariin otteeseen ja molemmilla kerroilla olimme jonossa ensimmäisinä. Asiakaspalvelija antoi meille molemmilla kerroilla tarkan ja aidosti hyödyllisen vastauksen parissa minuutissa. Se on vahva suoritus ja selvä etu palveluihin, joilla on vain sähköpostituki.

Toisaalta IPVanish tarjoaa käyttäjilleen myös sähköpostituen, jos haluat esimerkiksi liittää kuvankaappauksia ongelmastasi. Vastausta joutuu luonnollisesti odottaaman hieman pidempään – meidän tapauksessamme 12 tuntia – mutta vastaukset ovat aina avuliaita ja kattavia.

Loppuarvio

IPVanish on nopea ja monipuolinen VPN-palvelu erinomaisella live chat -tuella. Palvelussa on kuitenkin muutamia ongelmia, ja käytettävyydessä on hiomista vaativia osa-alueita, joiden vuoksi IPVanish ei yllä markkinoiden parhaan palvelun tasolle.