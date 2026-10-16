iPhone Duon kysyntä ylitti tarjonnan – Applen toimitusajat venähtivät välittömästi vuoden 2027 puolelle
Kalenteri taittuu ensi vuoden puolelle siinä missä puhelimen näyttökin
Applen taittuva puhelin vaikuttaisi vakuuttaneen käyttäjät välittömästi. Viikon päästä virallisesti ilmestyvä iPhone Duo ehätti olla ennakkotilattavissa vain muutaman tunnin ajan ennen kuin toimitusaika-arvio venähti tammikuulle 2027. Tilannetta ei voi Applen sivujen mukaan parantaa puhelimen värivaihtoehtoa tai tallennuskapasiteettiakaan muokkaamalla.
Toimitusaikaennuste siirtyi vauhdilla, sillä Applen verkkokauppa kertoi jo 25 minuutin jälkeen ajankohdan olevan joulukuun lopussa. Neljässä tunnissa arvio oli jo tammikuun ehtoopuolella, ja uutisen kirjoittamishetkellä ajankohdaksi kerrotaan 22. tammikuuta 2027.
Ennakkotilauksen käynnistyminen ei mennyt muutenkaan Applelta putkeen, sillä monet kertovat sosiaalisessa mediassa havainneensa kauppapaikan hidastelua ja toimimattomuutta.
Vastaavanlaista myyntipiikkiä ei ole hetkeen nähty. Edellisen kerran toimitusvaikeudet aiheuttivat päänvaivaa Face ID -toiminnon esitelleen iPhone X:n sekä erikoisvärityksen saaneiden iPhone 7:n ja iPhone 7 Plussan kohdalla.
Tilanne voi johtua suuren kysynnän ohella rajallisesta tuotantomäärästä. Kun toimitusaika-arvio näyttää jämähtäneen tammikuun loppupuolelle, voinemme olettaa Applen valmistautuvan tuotannon merkittävään lisäämiseen talven aikana.
Apple vaikuttaa myyvänsä tällä hetkellä muutenkin eioota, sillä iPhone 18 Pron toimitusarvio on 1-2 viikkoa ja iPhone 18 Pro Maxin 2-3 viikkoa. Käytännössä Applen uutuuspuhelimien saaminen vielä lokakuun aikana voikin olla haastavaa.
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Markus Mesiä on teknologia- ja pelitoimittaja, joka on viimeisen kahden vuosikymmenen aikana kirjoittanut useisiin kotimaisiin medioihin. Sydämen asioita ovat pelien lisäksi ennen kaikkea musiikki ja urheilu. Viimeksi mainittu tosin lähinnä kotisohvalta katsottuna ja analysoituna.
- Jacob Krol US Managing Editor News