Paras levysoitin 2019: parhaat vaihtoehdot kaikissa hintaluokissa

Paras levysoitin osto-opas: Tervetuloa lukemaan TechRadarin laatimaa listaa vuoden 2019 parhaista levysoittimista.

Voit kuvitella, että levysoittimet ovat suurimmaksi osaksi edellisen vuosisadan juttuja, mutta nykyiset laitteet ovat itse asiassa melko moderneja kapistuksia.

Vaikka lp-soittimet saattavat herättää muistot nuoruudesta, nykyiset mallit ovat täynnä uusinta teknologiaa Bluetoothista USB-liitäntöihin, joiden avulla musiikkia voi soittaa suoraan tietokoneella.

Harrastus ei ole myöskään jäänyt pelkästään pienen piirin kiinnostukseksi, vaan levysoittimien myynnit ovat kasvaneet tasaisesti vuodesta 2012 lähtien. Ja nyt on erinomainen aika hypätä mukaan.

Joten halusit sitten pyyhkiä pölyt ullakolta löytämiesi lp-levyjen päältä tai kerätä uuden kokoelman hyllyysi, upouusi levysoitin voi olla fantastisen pitkäikäinen sijoitus.

Black Friday 2019 Jos hinnalla on sinulle merkitystä, kannattaa odottaa vielä hetki ennen ostoksille ryntäämistä, sillä Black Friday - ja Cyber Monday -kampanjatarjoukset ovat pian täällä. Merkkaa tarjoussivumme jo nyt kirjanmerkkeihin ja tutustu osto-oppaisiimme löytääksesi parhaat tuotteet.

Levysoittimien uudelleen noussut kiinnostus on tuonut mukanaan tosin yhden kääntöpuolen: uudet termit ja nimeämiskäytännöt voivat tehdä uuden levysoittimen valinnasta paikoin hankalan. Mutta älä huoli, sitä varten me olemme täällä.

Käymme ensin läpi kaikki tärkeimmät termit, joiden avulla voit valita itsellesi parhaan mahdollisen lp-soittimen riippuen budjetistasi ja tarpeestasi. Haluatko itsellesi suoraan hihnavetoisen vai kenties hieman käyttäjäystävällisemmän suoravedon? Vai Bluetoothia tukevan? Entä tarvitsetko RIAA-korjainta?

Vastaamme näihin kaikkiin kysymyksiin ennen kuin kerromme, mitkä lp-soittimet ovat päässeet tämän vuoden kärkisijoille.

Millainen on hyvä levysoitin?

Millainen on hyvä levysoitin?

Mitä muuta tarvitset? Uuden levysoittimen lisäksi kannattaa ehkä harkita muutaman muun lisälaitteen ostoa sen kylkeen. Ensinnäkin kannattaa tutustua markkinoiden parhaisiin stereo-kaiuttimiin, sillä lp-soitin on vain niin hyvä kuin omistamasi kaiuttimet. Jos haluat puolestaan langattoman levysoittimen, kannattaa harkita sen kylkeen hyvää bluetooth-kaiutinta tai liittää se älykaiuttimeen. Jos ostamassasi levysoittimessa ei ole puolestaan sisäänrakennettua vahvistinta, joudut ostamaan sellaisen. Voit tutustua näihin meidän vahvistinarvostelujen kautta.

Yksi tärkeimmistä asioista, joka kannattaa varmistaa uutta levysoitinta ostaessa on, kuinka vaimea se on.

Vaimennuksen avulla valmistajat taistelevat sisäisiä ja ulkoisia värähtelyjä vastaan. Näihin keinoihin lukeutuu muun muassa erilaiset moottoriasetelmat sekä muut komponentit.

Nyrkkisääntönä hihnavetoiset lp-soittimet ovat paljon hiljaisempia ja tarkempia kuin suoravetoiset kumppaninsa, sillä jälkimmäisessä moottori on usein suoraan kiinni levylautasessa. Suoravetoisia ei kannata kuitenkaan jättää tämän vuoksi ostamatta, sillä niissä on olemassa myös erinomaisia suoravetoisia malleja.

Omat käyttötarpeet ovat lisäksi tärkeät. Jos olet vasta aikeissa tutustua lp-maailmaan, sinun ei todennäköisesti kannata hypätä suoraan altaan syvempään päähän monimutkaisten levysoittimien pariin, jos et tiedä mitä sivuttaisvedon poisto tai VTA- ja azimuth-kulmat ovat. Saatat myös kaivata levysoittimeesi Bluetooth-mahdollisuutta langatonta kuuntelua varten. Entä haluatko tallentaa lp-levysi digitaaliseen kirjastoon? Tällöin tarvitset USB-ulostuloa ja luotettavaa ohjelmistoa.

Etkö ymmärrä kaikkia liikkuvia osia? Lue vinkkimme levysoittimen käyttöön asettamiseen

Parhaat levysoittimet pikaisella silmäyksellä:

Audio-Technica AT-LP120-USB Audio-Technica AT-LP60 Denon DP-300F Fluance RT81 Pro-ject Debut Carbon Rega Planar 1 Marantz TT-15S1 Clearaudio Concept Sony PS-HX500 Cambridge Audio Alva TT turntable Audio-Technica AT-LP60XBT Techics SL 1500c

Valintamme

Mikä on paras levysoitin?

(Image credit: Audio-Technica)

1. Audio-Technica AT-LP120-USB

Paras levysoitin aloittelijoille

Mitat: 450 mm L x 352 mm S x 157 mm K | Moottori: Suoraveto | Levylautanen: painevalettu alumiini | Esivahvistin: Kyllä | USB: Kyllä | Nopeudet: 33 ⅓, 45, 78 rpm | Neula: AT95E

Loistava äänenlaatu hintaansa nähden

Loistava aloittelijoille ja veteraaneille

Muovinen

Keskinkertainen USB-ulostulo

Audio-Technica AT-LP120-USB on paras levysoitin aloitteleville lp-innokkaille. Se tarjoaa suoraan paketista nopeudet 33 ⅓, 45 ja 78 rpm, joten sillä voi soittaa kaikkia albumeita. Siinä on lisäksi sisäänrakennettu phono-esivahvistin, joten sitä ei tarvitse ostaa erikseen.

Sen helppokäyttöisyyteen ja ominaisuuksiin on helppo rakastua, ja veteraanit arvostavat mahdollisuutta säätää VTA-kulmaa, neulanpainoa ja helposti vaihdettava levysoittimen kelkka. Toki se näyttää Technics SL-1200:n kopiolta, mutta sen hinta on vain murto-osa siitä.

AT-LP120-USB:ssä on lisäksi USB-ulostulo, jonka avulla voit tallentaa levykokoelmasi digitaalisesti. Toisin sanoen tässä mallissa on parhaat ominaisuudet niin aloittelijoille kuin hieman vaativimpiin toimintoihin vaativalle veteraanille.

2. Audio-Technica AT-LP60

Automaattinen levysoitin edullista arvostaville aloittelijoille

Mitat: 360 mm L x 356 mm S x 97,5 mm K | Moottori: Hihnavetoinen | Levylautanen: painevalettu alumiini | Esivahvistin: Kyllä | USB: Ei | Nopeudet: 33 ⅓, 45 rpm | Neula: ATN3600

Täysin automaattinen

Erinomainen hinta-laatu-suhde

Äänirasiaa ei voi vaihtaa

Kohtuullinen ääni

Jos et ole aikeissa tuhlata omaisuutta uutta levysoitinta varten, etkä tarvitse kaikkein terävintä toistokykyä lp-levyiltäsi, Audio-Technica AT-LP60 voi olla sinulle loistava aloituspiste. Se on kannettava, tukee suurinta osaa vinyyleistä ja on kevyesti tämän listan edullisimmasta päästä. Lisäksi se on täysin automaattinen, joten äänivarsi käy kappaleet järjestyksessä läpi ja palaa sen jälkeen takaisin alkuasentoon.

Valitettavasti näin halvan levysoittimen huono puoli on siinä, ettei se kasva kiinnostuksesi myötä. Sen sisäänrakennettu esivahvistin tarkoittaa sitä, ettei se ole vaihdettavissa toiseen, mutta neulan voi sentään vaihtaa uuteen.

Vaikka markkinoilla on olemassa halvempia ja huonompia lp-soittimia, ne kannattaa välttää, koska ne voivat tuhota levysi huonosti tasapainotettujen äänivarsien vuoksi. Vinyylit ovat kalliita, joten suosittelemme aloittelijoille AT-LP60:ntä.

3. Denon DP-300F

Upea ja täysin automaattinen levysoitin

Mitat: 434 mm L x 381 mm S x 122 mm K | Moottori: Hihnavetoinen | Levylautanen: painevalettu alumiini | Esivahvistin: Kyllä | USB: Ei | Nopeudet: 33 ⅓, 45 rpm | Neula: SDN-85

Täysin automaattinen

Hintaansa nähden loistava ääni

Muovinen

Napit tuntuvat köykäisiltä

Denon DP-300F on upea levysoitin, joka kuulostaa yhtä upealta kuin se näyttää. Sen DSN-85-äänirasia ei ole kaikkein tarkin mahdollinen, mutta se antaa silti musiikkiin ilmavuutta ja yksityiskohtaisuutta hintaansa nähden. Yksityiskohtaisempaa soundia varten joudut kuitenkin pulittamaan enemmän.

Vaikka DP-300F:ssä puuttuu monissa muissa tämän listan soittimista löytyvä USB-ulostulo, se on silti hyvä valinta niille, jotka eivät halua soittaa albumeita manuaalisesti. Denonin automaattinen käynnistys- ja pysäytystoiminto tarkoittaa sitä, ettei neula kulu turhaan albumin loputtua, sillä äänivarsi nousee automaattisesti ylös.

Se on rakenteeltaan kohtalainen täysin muoviseksi levysoittimeksi, mutta napit tuntuvat valitettavan halvoilta. Mutta jos Audio-Technica AT-LP120-USB ei sovi sisutukseesi, kannattaa harkita Denon DP-300F:ää sen tilalle.

Lue arvostelu: Denon DP-300F

4. Fluance RT81

Vaihtoehto AT-LP120-USB:lle

Mitat: 54,5 mm L x 42,5 mm S x 22,4 mm K | Moottori: Hihnavetoinen | Levylautanen: alumiini | Esivahvistin: Kyllä | USB: Ei | Nopeudet: 33 ⅓, 45 rpm | Neula: AT95E

Loistava ääni hintaansa nähden

Kohtalainen esivahvistin

Huono tärinänvaimennus

Ei automaattisesti palautuvaa äänivartta

Fluance RT81 on erinomainen lp-soitin innokkaille aloittelijoille. Se on helppokäyttöinen ja sopiva aloittelijoille, minkä lisäksi musiikkirasia on vaihdettavissa parempaa ääntä varten myöhemmin. Se ei myöskään tarvitse erillistä esivahvistinta, koska sellainen on sisäänrakennettu suoraan laitteeseen. Sen voi onneksi kytkeä pois päältä, jos haluaa käyttää parempaa ulkoista esivahvistinta.

Ainoa Fluancen huonompi piirre on sen mainostettu auto-off-toiminto, joka pysäyttää ainoastaan levylautasen, mutta ei nosta äänivartta automaattisesti alkuasentoon. Se ei myöskään aloita soittoa automaattisesti. Denon DP-300F on siitä huolimatta erinomainen vaihtoehto.

Lue arvostelu: Fluance RT81

5. Pro-Ject Debut Carbon

Erinomainen aloittelijatason levysoitin

Mitat: 415 mm L x 320 mm S x 118 mm K | Moottori: Hihnavetoinen | Levylautanen: alumiini | Esivahvistin: Ei | USB: Ei | Nopeudet: 33 ⅓, 45 rpm | Neula: Ortofon 2M Red

Hyvä hinta-laatu-suhde

Helppo asentaa

Manuaalinen nopeudenvaihto

Vaatii esivahvistimen

Tästä eteenpäin listassa olevat levysoittimet ovat asteen laadukkaampia, joista Pro-Ject Debut Carbon edustaa parasta aloitustason soitinta aavistuksen vaativammille kuuntelijoille.

Ensikertalaisille hinta saattaa tuntua suurelta, mutta todellisuudessa Debut Carbon on oikeasti erinomainen tarjous. Hintaansa nähden siinä on todella hyvät vaimennukset upeanlaatuista ääntä varten, minkä lisäksi useimmiten vain vähän kalliimmissa malleissa nähty hiilikuituinen äänivarsi on höyhenenkevyt ja jäykkä.

Tämä malli onkin lp-kärpäsen purreille innokkaille, jotka aikovat jatkossa myös panostaa harrastukseensa. Siinä ei ole automaattisen soittimen hienouksia tai sisäänrakennettua esivahvistinta, jotka saattavat kääntää ensikertalaiset pois ostospäätöksestä. Mutta jos haluat saada äänitteistäsi enemmän irti ja olet aikeissa valjastaa lp-harrastuksesi kunnolla, Debut Carbon on todennäköisesti paras valintasi.

Lue arvostelu: Pro-Ject Debut Carbon

6. Rega Planar 1

Yksi parhaista aloitustason soittimista väkertelijöille

Mitat: 450 mm L x 385 mm S x 115 mm K | Moottori: Hihnavetoinen | Levylautanen: Fenolihartsi | Esivahvistin: Ei | USB: Ei | Nopeudet: 33 ⅓, 45 rpm | Neula: Rega Carbon

Erinomainen äänenlaatu

Helppo asentaa

Manuaalinen nopeuden vaihto

Ei esivahvistinta mukana

Rega Planar 1:n ja Pro-Ject Debut Carbonin välillä käydään paljon keskustelua siitä, kumpi on parempi aloittelijatason Hi-Fi-levysoitin. Matsi on tiukka, eikä siinä ole selkeää voittajaa, sillä molemmat mallit tarjoavat hyvän ja edullisen vaihtoehdon asteen laadukkaampaan lp-maailmaan.

Regasta uupuu Pro-Jectin hienot hiilikuituiset äänivarret, mutta Planar 1 kuulostaa siitä huolimatta upealta ja siinä on hyvin vaimennettu fenolihartsista tehty levylautanen. Se on myös helppo asentaa, joskin se vaatii erillisen esivahvistimen.

Loppujen lopuksi Rega Planar 1 kuulostaa vain niin hyvältä, että sitä on paha moittia. Laulu kuulostaa paljastavalta ja viulun kaltaisista instrumenteista voi kuulla lisäsävyä tuovia yksityiskohtia. Laitteen mukana tuleva äänirasia ei ole mikään kummoinen, mutta se ajaa hyvin asiansa.

Valinta Planar 1:n ja Debut Carbonin välillä on vaikea, mutta kumman tahansa valitsetkaan, et voi mennä juuri ostoksinesi väärään.

Lähde: Marantz

7. Marantz TT-15S1

Kohti ammattilaisuutta

Mitat: 440 mm L x 350 mm S x 110 mm K | Moottori: Hihnavetoinen | Levylautanen: tiheä akryyli | Esivahvistin: Ei | USB: Ei | Nopeudet: 33 ⅓, 45 rpm | Neula: Clearaudio Virtuoso

Upea muotoilu

Yksityiskohtaisuuksiin panostaminen

Hinta on investointi

Marantz TT-15S1 maksaa jo huomattavasti enemmän, mutta sekin on jälleen saatuun laatuun nähden suoranainen tappotarjous. Laitteen mukana tuleva Clearaudio Virtuososta saa pulittaa pelkästään yli puoli tonnia erikseen ostettuna, minkä lisäksi levysoittimessa on loistava äänivarsi sekä upea muotoilu, joka kattaa kalliin investoinnin.

Se nousee kilpailijoidensa yli keskittymällä yksityiskohtiin. Levysoittimen lähes jokainen osa on suunniteltu olemaan parhaista parhain tässä hintaluokassa. Muoto ja viimeistely ovat erinomaiset, ja laadukkaita komponentteja on silkastaan ilo käyttää. Tätä levysoitinta nauttiikin sekä katsoa että kuunnella.

Aloittelevien lp-harrastajien ei kannata kuitenkaan ostaa tätä levysoitinta, sillä se vaatii tietotaitoa jo pelkän asennuksen suhteen. Mutta jos olet valmis viemään äänitteiden kuuntelun ja keräilyn kokonaan toiselle tasolle, Marantz TT-15S1 on sinun valintasi.

Lue arvostelu: Marantz TT-15S1

8. Clearaudio Concept

Mykistävän upea keskiluokan levysoitin

Mitat: 420 mm L x 350 mm S x 125 mm K | Moottori: Hihnavetoinen | Levylautanen: polyasetaali | Esivahvistin: Ei | USB: Ei | Nopeudet: 33 ⅓, 45, 78 rpm | Neula: Clearaudio Concept MC

Erinomainen rakenne

Rikas ja moniulotteinen ääni

Kallis

Jos Clearaudio Concept ja Marantz TT-15S1 tuntuvat samankaltaisilta, se johtuu siitä, että Marantzin valmistajana toimi Clearaudio. Tämän vuoksi kaikki Marantzin hienoudet siirtyvät sellaisenaan Clearaudio Conceptiin, joten kyseessä on yhtälailla näyttävä kuin kuulostava levysoitin.

Mallien välillä on kuitenkin yksi merkittävä ero, sillä Clearaudio pystyy toistamaan myös 78 rpm:n nopeudella. Vaikka suurin osa ihmisistä tuskin törmää 78 kiertonopeuden kiekkoihin, se on toisinaan hyvä olla olemassa. Conceptissa on lisäksi kätevä nopeudensäännin, jolloin hihnan sijaintia ei tarvitse vaihtaa käsin.

Huonoja puolia Clearaudio Conceptista ei sen sijaan juuri löydy. Toki se on kallis, mutta hintaansa nähden siinä on paljon annettavaa.

Lue arvostelu: Clearaudio Concept

9. Sony PS-HX500

Tasapuolinen levysoitin aloitteleville

Mitat: 420 mm L x 350 mm S x 125 mm K | Moottori: Hihnavetoinen | Levylautanen: painevalettu alumiini | Esivahvistin: Kyllä | USB: Kyllä | Nopeudet: 33 ⅓, 45 rpm | Neula: Sony 9-885-210-05

Korkeatasoinen USB-nauhoitus

Hyvä ääni hintaansa nähden

Muovinen muotoilu tuntuu halvalta

Unohdettavan näköinen

Sony PS-HX500 on erinomainen vaihtoehto lp-harrastukseen saapuville. Sen merkittävin ominaisuus on kyky tallentaa korkealaatuista ääntä USB-ulostulon kautta jopa 96 kHz / 24 bit -resoluutioisena. Tämä on erinomainen ominaisuus heille, jotka haluavat digitalisoida oman kirjastonsa.

Äänenlaadun osalta Sony PS-HX500 on avara ja detaljikas, Valitettavasti mukana tulevan neulan ääni on aavistuksen karkea, eikä se yllä samanlaiseen tarkkuuteen kuin kalliimmat äänirasiat.

Vaikka osa voi myös tykätä tämän mallin minimalistisesta muotoilusta, se on silti hyvin unohdettavan näköinen ja tuntuu muovisine päällysteineen halvalta. Päivittäisessä käytössä toivoisimme tuntevamme levysoittimen olevan laadukas.

(Image credit: Cambridge Audio)

10. Cambridge Audio Alva TT

Vanha kohtaa uuden

Mitat: 435 mm L x 368 mm S x 139 mm K | Moottori: Suoraveto | Levylautanen: polyasetaali | Esivahvistin: Ei | USB: Ei | Nopeudet: 33 ⅓, 45 rpm | Neula: elliptinen

Korkealaatuinen aptX HD -langaton toisto

Helppo asentaa

Rakennettu kestämään

Not the last word in dynamism

1800 euroa on iso summa pyytää levysoittimesta huolimatta valmistajasta. Cambridge Audio Alva TT onkin yhtiön kallein levysoitin, mutta se on samalla yksilöllisesti valmistettu ja pyrkii antamaan kaikki ne mahdolliset hyödyt, joita vinyylit pystyvät tarjoamaan.

Se nousee muiden ohitse myös siinä, että se pystyy suoratoistamaan musiikkia langattomasti 24 bit / 48 kHz aptX HD -standardilla, johon mikään muu samantasoinen valmistaja ei pääse edes lähellekään.

Lue arvostelu: Cambridge Audio Alva TT

(Image credit: Audio-Technica)

11. Audio-Technica AT-LP60XBT

Bluetooth-levysoitin aloittelijoille

Mitat: 359 mm L x 373 mm S x 97 mm K | Moottori: Hihnavetoinen | Levylautanen: alumiini | Esivahvistin: Kyllä | USB: Ei | Nopeudet: 33 ⅓, 45 rpm | Neula: kartiomainen

Hintansa väärti

Helppo asentaa

Ääni voisi olla yksityiskohtaisempi

Materiaalit ovat halvanoloiset

Budjettiystävällisen hinnan, helpon asennuksen ja langattoman toiston vuoksi AT-LP60XBT on erinomainen valinta lp-harrastuksen aloittaneen ensimmäiseksi levysoittimeksi.

Vaikka alusta saattaa tuntua hieman tukemattomalta, eikä ääni ole kaikkein yksityiskohtaisin, sen edullinen hinta antaa paljon anteeksi varsinkin Bluetooth-liitettävyyden vuoksi.

Audio-Technica tunnetaan korkealaatuisista äänirasioista, joten laitteen mukana tuleva kappale on silkkaa laatua. ATN3600L:n kartiomainen neula sopii erinomaisesti äänitteiden uriin ja paljastaa siten yksityiskohtia, joita et ole välttämättä aiemmin kuullut.

Lue arvostelu: Audio-Technica AT-LP60XBT turntable

(Image credit: Technics)

12. Technics SL 1500c

Pomminvarma rakenne ja selkeä ääni

Mitat: 453 mm L x 169 mm S x 372 mm K | Moottori: Suoraveto | Levylautanen: painevalettu alumiini | Esivahvistin: Kyllä | USB: Ei | Nopeudet: 33 ⅓, 45, 78 rpm | Neula: -

Pomminvarma laatu

Helppo asentaa ja käyttää

Erinomainen terävyys

Kallis

Karkea

Technics SL-1500C on verrattain edullinen levysoitin, joka kustantaa Suomessa vajaa 1 200 euroa. Se ei suinkaan ole markkinoiden edullisin vaihtoehto, mutta se on ensimmäinen malli uudelleensyntyneeltä Technicsiltä, joka muistuttaa kuuntelijoita siitä, miksi he ylipäätään rakastavat brändiä.

Levysoittimen äänimaailma on vakuuttava ja äänitteet saavat runsaasti tilaa kullekin soittimelle. Äänessä on syvyyttä, leveyttä ja korkeutta, jotka nivotaan kuitenkin nätisti yhtenäiseksi ja kaunismelodiseksi kokonaisuudeksi.

Lue arvostelu: Technics SL-1500C Turntable