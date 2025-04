Nintendo vahvisti Switch 2:n GameCube-ohjaimen merkittävän rajoitteen

Nintendo Switch 2 GameCube -ohjain toimii ainoastaan GameCube-pelien kanssa

Asia vahvistettiin myynti-ilmoituksessa pikkupräntillä

Sama teksti on koskenut myös aiempia ohjaimia, mutta ne ovat silti toimineen Switch-pelien kanssa

Tuoreimman tiedon mukaan Nintendo Switch 2 GameCube -erikoisohjain toimii ainoastaan pelikonsolin Online Classics -verkkopalvelussa julkaistavien GameCube-pelien kanssa.

Ohjain paljastettiin pitkään velloneiden huhujen jälkeen osana Nintendo Switch 2 Direct -esitystä. Samassa yhteydessä kerrottiin GameCube-retropelikirjastosta, joka on tarjolla Switch Online -verkkopalvelun tilaajille. Pelivalikoima saapuu konsolin kanssa kesäkuun 5. päivä 2025.

Ensimmäiset palvelun pelijulkaisut sisältävät muun muassa The Legend of Zelda: The Wind Wakerin sekä Soul Calibur 2:n. Mikäli ajatuksissa oli pelata ohjaimella myös Switch 2:n omia teoksia – kuten julkaisuikkunan aikana saapuvia pelejä Mario Kart World ja Donkey Kong Bananza – joutuu suunnitelmat todennäköisesti miettimään uusiksi.

VGC bongasi Switch 2 GameCube -ohjaimen trailerilta pienellä präntätyn tekstin, jossa kerrotaan ohjaimen olevan yhteensopiva ainoastaan "Nintendo GameCube - Nintendo Classics" -pelikirjaston teosten kanssa. Tämän perusteella tavalliset Switch 2 -pelit eivät siis ole tahkottavissa ohjaimen kanssa.

Vaikka teksti latistaa tunnelmia, kaikkea toivoa ei kannata vielä heittää jorpakkoon. Myös aiemmat Nintendon julkaisemat retro-ohjaimet ovat nimittäin maininneet saman rajoitteen, mutta osa Switch-peleistä on silti ollut pelattavissa NES-, SNES- ja N64-ohjaimilla. Tosin näppäimien rajallisuus on voinut aiheuttaa joissakin tapauksissa päänvaivaa.

Se, miten GameCube-retro-ohjaimen kohdalla on asiain laita, jää siis nähtäväksi. Ensimmäiset käyttökokemukset kesäkuussa paljastanevat tilanteen.

Nintendo Switch 2 -konsoli julkaistaan 5. kesäkuuta 2025.