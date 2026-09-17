Nintendo julkisti tukun konsolibundleja – konsolien kaverina urheilua, kilvanajoa ja saaristoelämää
Switchausta kahdella eri konsolisukupolvella
Nintendo Switch 2:sta tai sen edeltäjistä kiinnostuneille on tarjolla loppuvuodesta useita erilaisia vaihtoehtoja hypätä mukaan japanilaisyhtiön kelkkaan. Nintendo julkisti kolme uutta konsolipakettia, jotka sisältävät konsolin ohella myös yhden hittipelin.
Lokakuun lopussa julkaistaan Nintendo Switch 2 + Mario Kart World, Nintendo Switch + Mario Kart 8 Deluxe sekä Nintendo Switch Lite + Tomodachi Life: Living the Dream. Näiden lisäksi myyntiin on tulossa jo aiemmin julkistetut konsolibundlet Nintendo Switch 2 + Nintendo Switch Sports Resort sekä Nintendo Switch 2 The Legend of Zelda 40th Anniversary Edition.
Peleistä Mario Kart 8 Deluxe on fyysinen julkaisu, kun taas Mario Kart World, Tomodach Life: Living The Dream ja Nintendo Switch Sports Resort ovat ladattavia digijulkaisuja. Zelda-paketti ei sisällä lainkaan peliä, vaan sen sisältö on pelkkä konsoli sekä teosta kunnioittavat väritykset.
Nintendo Switch Sport Resort- ja Mario Kart World -paketit sisältävät kaupanpäällisenä 90 päivän Nintendo Switch Online -jäsenyyden. Tomodachi Life: Living the Dreamin mukana saa kuukauden eli 30 päivän jäsenyyden.
Konsolipaketeista Nintendo Switch 2 + Nintendo Switch Sports Resort julkaistaan 22. lokakuuta, kun taas loput saapuvat kauppoihin viikkoa myöhemmin eli 29. lokakuuta 2026.
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Markus Mesiä on teknologia- ja pelitoimittaja, joka on viimeisen kahden vuosikymmenen aikana kirjoittanut useisiin kotimaisiin medioihin. Sydämen asioita ovat pelien lisäksi ennen kaikkea musiikki ja urheilu. Viimeksi mainittu tosin lähinnä kotisohvalta katsottuna ja analysoituna.