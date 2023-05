Nintendo Switchin myyntilukemat ovat taittuneet laskuun

Nintendo Switchin myyntilukemat ovat kääntyneet selvään laskuun. Valmistaja kertookin olevansa hiuksenhienosti jäljessä tavoitteistaan.

Nintendo laski jo menneen tilikauden aikana myyntitavoitettaan alkuperäisestä 21 miljoonasta laitteesta 18 miljoonaan konsoliin. VGC (Avaa uuteen ikkunaan) kertoo lopullisen lukeman jääneen kuitenkin 17,97 miljoonaan yksikköön, mikä tarkoittaisi marginaalista alitusta.

Pelijätti on tehnyt tilanteesta omat johtopäätöksensä, sillä seuraavan 12 kuukauden myyntitavoite on pudonnut enää 15 miljoonaan konsoliin. Tältä osin voidaankin jo päätellä, että konsolin elinkaari on lähestymässä jopa valmistajan silmissä tiensä päätepistettä.

Tästä huolimatta puheet seuraajasta ovat ennen aikaisia. Nintendo Switch 2 on ollut spekulaatioissa jo pitkän aikaa, mutta Bloomberg kertoo Nintendo-pomo Shuntaro Furukawan vahvistaneen, ettei seuraavan sukupolven konsoli ole nykyisen tilivuoden suunnitelmissa.

Milloin Nintendo Switch 2 ilmestyy?

Furukawan kommentin perusteella vaikuttaa siltä, ettei uudesta konsolista saada virallista ennen kuin aikaisintaan huhtikuussa 2024. Tämän perusteella varsinainen julkaisuajankohta voisi olla kesällä 2024.

Toisena potentiaalisena mahdollisuutena on julkistus Nintendo Direct -esityksessä syyskuussa 2024. Nintendo on tavannut pitää syyskuussa esittelytilaisuuden, ja tämä ajankohta mahdollistaisi julkaisun joulumarkkinoille.

Monien silmissä odotus tuntuu turhan pitkältä, sillä useat spekulaatiot olivat tuomassa Nintendo Switch 2 -konsolia myyntiin tällä viikolla ilmestyvän The Legend of Zelda: Tears of the Kingdomin yhteydessä.

Pitkään odotettu Breath of the Wild -jatko-osa noussee parhaiden Switch-pelien listalle, mutta sen visuaalinen ja tekninen toteutus olisi varmasti hyötynyt tehokkaammasta konsoliraudasta.