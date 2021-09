Ensiarviossa Nintendo Switch OLED

Ensikosketus Nintendo Switch OLED -malliin teki selväksi, että jos Nintendon konsolilla haluaa pelata tablettitilassa, on Switch OLED ainoa perusteltu valinta. Se ei ole toivottu Nintendo Switch 4K/Pro, mutta lokakuun 8. päivänä julkaistava laite parantaa kokemusta yhtä kaikki.

Uutta mallia esiteltiin samaisena päivänä julkaistavan Metroid Dreadin avulla. Pääsin pelaamaan kokeilun lomassa ensimmäiset tasot läpi, mikä sai haluamaan lisää. Mikäli OLED-mallin julkaisuerät on jo myyty loppuun, pääsee peliä onneksi pelaamaan myös alkuperäisellä Switchillä sekä täysin kannettavalla Switch Litellä.

(Image credit: Future)

Isompi 7-tuumainen OLED-näyttö osoittautui käytännössä huomattavasti paremmaksi kuin mitä ennakkoon arvelin. Paksuilla reunuksilla ja vanhahtavalla LCD-teknologialla toimiva alkuperäinen näyttö ei enää houkuttele äärelleen. Mikäli eroa haluaa hiukan liioitella, on tarjolla iPhone 13 Pro Max ja iPhone 5. Kumman sinä valitsisit?

Ihastuin korkeaan kontrastiin, joka tuo synkempiin peleihin aimo annoksen lisää fiilistä. Juuri tämä tekee Metroid Dreadista oivallisen julkaisupelin uudelle konsolille. Se yhdistää upealla tavalla värikkäitä efektejä sekä tummanpuhuvia alueita. Harmillisesti konsolin oman näytön resoluutio on edelleen vain 720p. Tästä huolimatta Metroid Dread näyttää tarkalta ja värikkäältä. OLED-malli osoittaa hienolla tavalla sen, miten paljon väripaletin syventäminen tuokaan lopputulokseen lisäarvoa.

Switch OLED on muotoilultaan lähes identtinen alkuperäisen Switchin kanssa. Ainoa merkittävä ero koskee isompaa näyttöä. Esimerkiksi Joy-Conien paikat konsolin sivuissa ovat pysyneet ennallaan. Testilaitteena olleessa mallissa oli valkoiset Joy-Con-ohjaimet lukittuna laitteeseen. Niiden tyyli teki vaikutuksen, mutta tarjolla on myös perusmallista tutut neonväriset kapulat.

(Image credit: Future)

Uudistettu jalusta on entistä leveämpi ja kestävämpi. Lisäksi uudet kaiuttimet tarjoavat riittävästi ääntä, jotta kuulokkeita ei tarvitse kantaa mukana. Kumpikin uudistus tuo reissussa pelaaville runsaasti lisäarvoa.

Muut ominaisuudet koostuvat tuplaantuneesta 64 Gt:n tallennustilasta ja telakan Ethernet LAN -portista. Kummastakin pitäisi olla iloa kaikille omistajille.

Nintendo Switch OLED -mallin uudistukset koskevat pääasiassa ilman televisiota pelaavia. Pelitelevisiota käyttävät joutuvat edelleen tyytymään 1080p-resoluutioon. Kyseessä ei siis ole toivottu Nintendo Switch Pro, mutta joka tapauksessa konsoli ottaa askeleen oikeaan suuntaan. Lopputulos onkin paras tapa pelata Nintendon pelejä seuraavien vuosien ajan.

Hinta ja julkaisupäivä

Isompi uutuus-Switch on luonnollisesti kalliimpi kuin alkuperäinen malli. Parempi näyttö, kookkaampi tallennustila sekä tukevampi jalusta näkyvät hintalapussa, joka on Suomessa julkaisussa 369 €.

(Image credit: Future)

Hinta on siis noin 50 euroa enemmän kuin alkuperäisellä Switch-mallilla. Switch Lite puolestaan on saatavissa useilta jälleenmyyjiltä 209 eurolla, jolloin hintaan ei kuulu telakkaa eikä ylipäätään mahdollisuutta pelata TV:n välityksellä.

Switch OLED saapuu myyntiin lokakuun 8. päivä. Odottavat voivat ennakkotilata laitteensa jo ennakkoon, mikä onkin kannattavaa. Tietojen mukaan jälleenmyyjien saamat erät eivät riitä kaikille, ja onpa osa myymälöistä jo nostanut hintaa merkittävästi kysynnän ollessa korkealla.

Erityisesti konsolin valkoinen malli on herättänyt suurta kiinnostusta. Vaikka sekä valkoinen että neonvärinen malli ovat samanhintaisia, todennäköisesti jälkimmäisen saatavuus on parempaa.

Isompi ja parempi näyttö

Nintendo Switch OLED kertoo nimessään kaiken tarpeellisen. Konsolimallin myyntivaltti on sen OLED-näyttö, joka on merkittävästi parempi kuin alkuperäisen konsolin LCD-ruutu. Eron huomaa koossa ja kuvanlaadussa, joten pelikokemukset paranevat merkittävästi.

(Image credit: Future)

Vanhan 6,2-tuumaisen näytön kasvaminen seitsemään tuumaan on merkittävä loikka, kun samassa yhteydessä LCD-näyttöteknologia on vaihtunut OLED-tekniikkaan. Uutuusmallissa oleva OLED-ruutu on lähes joka osa-alueella parempi. Erityisesti se saa mustan sävyt oikeasti mustaksi. Samaisesta syystä parhaat älypuhelimet ovat niin ikään vaihtaneet LCD-ruudun OLED:ksi.

Syvempi musta todella näkyy. Esimerkiksi 2D-tasoloikinta Metroid Dread perustaa tunnelmansa pimeisiin luoliin, ja tämä pääsee kukoistukseensa OLED-näytöllä. Halutut muut värit näyttävät kirkkailta ilman tummien nurkkausten kirkastusta.

(Image credit: Future)

Emme päässeet kokeilemaan Metroid Dreadia perinteisellä Switch-konsolilla, vaan tilaisuudessa keskityttiin pelkästään Switch OLED -malliin. Kunhan saamme uutuuskonsolin kunnolla testiin, laitamme pelit pyörimään vierekkäin erojen vertailemiseksi.

OLED-teknologia ei ole kuitenkaan täydellistä. Monesti ruutu ei ole yhtä kirkas kuin LCD-mallissa, minkä lisäksi kuva saattaa pahimmillaan palaa kiinni. Jo ensitesti teki onneksi selväksi, ettei ensimmäisenä mainittu kirkkausongelma aiheuta ongelmaa. Saimme nostettua Switch OLED:n kirkkautta mielin määrin, eikä enempää olisi missään nimessä kaivannutkaan. Lopullinen testi voi kuitenkin paljastaa enemmän, joten kannattaa palata tämän osalta lukemaan lopullinen mielipiteemme lokakuun 8. päivän julkaisun yhteydessä.

Uusi värivaihtoehto ja jalusta

Nintendo on panostanut Switch OLED -mainoksissa erityisesti valkoisia Joy-Con-ohjaimia. Uusi värivaihtoehto näyttää hienolta ja ennen kaikkea aikuismaisemmalta kuin rinnalla oleva neonvärinen painos. Neonsininen ja -punainen Joy-Con tekevät kuitenkin paluun.

Ennakkomyyntilukemien perusteella tuoreelle värille on kysyntää. Liekö syynä vaihtelu vaiko kypsempi ulkonäkö, mutta valkoinen Switch OLED on osoittautunut selvästi suositummaksi vaihtoehdoksi.

(Image credit: Future)

Alkuperäisen Switchin takana oleva jalusta sai ansaittua kritiikkiä. Switch OLED tuo kaivatun päivityksen tarjolle, ja ensitestien perusteella toiveisiin on viimein vastattu. Vuoden 2017 konsoli vaati tablettitilassa melkoista tasapainottelua ja virittelyä, jotta laitteen sai pysymään pystyssä. Esimerkiksi lentokoneessa pelatut sessiot keskeytyivät tämän tästä, kun laite kellahti kumoon pienimmästäkin töyssystä tai tönäisystä.

Switch OLED esittelee lähes koko näytön levyiseksi venytetyn jalustan, jonka sarana on aiempaa tukevampi ja monipuolisempi. Tämän ansiosta uutuusmallin saa sijoitettua useampaan eri asentoon. Jalustaa saa painaa yllättävänkin kovaa, joten on se myös erittäin tukeva. Tämä tuo reissujen moninpelihetkiin runsaasti lisäiloa.

Muilta osin muutoksia ei pahemmin ole. Näppäimet sekä analogitatit ovat pysyneet ennallaan. Konsolin kyljessä olevat Joy-Con-pidikkeet ovat pysyneet ennallaan, joskaan emme vielä tiedä mikäli näihin liittyvät ongelmat on saatu uudistusten puutteesta huolimatta paikattua.

Konsolien mitat ovat lähestulkoon identtiset. Switch OLED on leveydeltään muutamia sentin kymmenyksiä leveämpi, mutta käytännössä tätä ei huomaa. Ratkaisun hyvänä puolena on lisälaitteiden yhteensopivuus: kaikki alkuperäisen Switchin vempaimet toimivat myös Switch OLED:ssa.

Kaiuttimet, Ethernet-liitäntä ja suorituskyky

Vaikka Switch OLED -testihetki oli suunniteltu kuulokkeiden kanssa pelattavaksi, pääsin testaamaan pelaamista myös konsolin sisäänrakennetuilla kaiuttimilla. Näissä riittää sen verran jytyä, ettei kuulokkeita lopulta tarvinnut ollenkaan. Metroid Dreadin tunnelmalliset äänet kaikuivat testitilassa miellyttävän kovalla.

(Image credit: Future)

Eteenpäin suuntautuvat stereo-kaiuttimet ovat entistä leveämmät. Tämä on makoisa lisäys reissussa pelaaville, vaikka mistään TV:n ja kotiteatterin Dolby Atmoksesta ei voidakaan puhua.

Kun televisiolla pelaamisesta puhutaan, on syytä nostaa esille telakan merkittävin uudistus. Nintendo on lisännyt Switchin tukikohtaan paikan Ethernet-verkkopiuhalle, joten verkkopelisessioiden yhteys pysyy vastaisuudessa selvästi tasaisempana kuin pelkän langattoman verkon kautta pelatessa.

Nintendo on tuplannut konsolin sisäisen tallennustilan. Tätä nykyä laitteessa on siis 64 Gt vanhan 32 Gt:n sijaan. Lukema on edelleen sen verran vähäinen, että suosittelemme ehdottomasti hankkimaan microSD-kortin tallennuskapasiteetin lisäämiseksi. Muistikortin paikka sijaitsee jalustan takana.

Muilta osin Nintendo Switch OLED on identtinen neljä vuotta sitten julkistetun alkuperäismallin kanssa. Konsolin syövereissä jyllää siis Nvidia Custom Tegra X1 -suoritin ja 4 Gt RAM-muistia. Graafinen suorituskyky ei siis peleissä parane.

Miten Metroid Dread toimii Switch OLED -konsolilla?

90-minuuttinen sessio Metroid Dreadin parissa teki selväksi kolme asiaa. Ensinnäkin sarjan edellisestä 2D-tasoloikinnasta on mennyt aivan liian kauan. Samus Aranin seikkailun edeltäjää saa nimittäin hakea Game Boy Advancelle vuonna 2002 julkaistusta Metroid Fusionista. Tästä on 19 pitkää vuotta.

Toisekseen Nintendo Switch OLED on paras tapa kokea peli – ilman televisiota siis. Kookkaampi ruutu sekä syvemmät mustan sävyt tuovat ZDR-planeetan synkkyyden eloon juuri toivotunlaisella tavalla. Seikkailua ei päässyt testaamaan pelitelevision kanssa, joten tätä joudutaan odottamaan lokakuun 8. päivän julkaisuun asti.

Kolmanneksi Metroid Dread osoittautuu täsmälääkkeeksi niille pelaajille, jotka haluavat Nintendolta haastavampia pelejä. Samusin tykkikäsi sekä rajallinen ohjusmäärä pitivät huolen jatkuvasta ahdingosta. Hyvin usein vihamielinen EMMI-robotti sai sankarittaremme pihteihin, vaikkakin tein kyllä kaikkeni liukumalla mahdollisimman rivakkaan tahtiin paikasta toiseen. Kenties matkan varrella opittavat uudet kikat ja taidot muuttavat kokemusta. Joka tapauksessa vaikeusastetta tuntuu piisaavan.

Valitettavasti en ehtinyt riittävän pitkälle saadakseni legendaarista Morph Ball -kykyä. Tästä huolimatta liikehdintä tuntui erittäin ketterältä ja sujuvalta. Onneksi 90 minuutin pelisessioon mahtui runsaasti oivallisia pulmia, joiden pohjalta odotukset ovat katossa. Ennusmerkit viittaavat mestariteokseen.

Ensiarvio

Nintendo Switch OLED parantaa muttei mullista pelikokemusta. Isompi 7-tuumainen OLED-näyttö sekä paremmat kaiuttimet tuovat keski-ikäistyvään Switchiin kaivatun lisäpotkun. Etenkin kaltaiseni aktiivisesti tablettitilaa hyödyntävä pelaaja saa uudistuksista ilon irti. Ja leveämpi jalusta tekee Switchistä paremman laitteen reissussa moninpelaaville.

(Image credit: Future)

Jos aiot pitää Switchin tukevasti telakassa ja televisiossa kiinni, uudistukset jäävät todella vähäisiksi. Ethernet-liitäntä on mukava lisä ja 64 Gt:n tallennustila enemmän kuin aiemmin, mutta ne eivät riitä perusteeksi 369 euron hintalapulle alkuperäisen mallin omistaville. Jos et vielä omista Switchiä, on OLED-malli ainoa oikea valinta.

Kyseessä ei ole Nintendo Switch 4K, mutta kokonaisuus on askel oikeaan suuntaan. Tulevista peleistä Metroid Dread sekä The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 ansaitsevat tulla pelatuksi OLED-ruudulla. Ja sama koskee myös jo ilmestyneitä hittejä, kuten Super Mario Odyssey, Donkey Kong Country: Tropical Freeze ja Mario Kart 8 Deluxe.