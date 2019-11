Arvostelussa Nintendo Switch Lite

Nintendo Switch Lite on mahtava kompakti versio niille, jotka eivät pidä alkuperäisen Switchin telakoimisesta. Laitteen muotoilu on rukattu mukavammaksi matkakäyttöä ajatellen, mutta muutoin laitteessa piisaa yhtä paljon tehoja kuin perusmallissa.

Vuonna 2017 julkaistu Nintendo Switch takoo yhtiölleen edelleen rahaa, mutta kaksi vuotta julkaisun jälkeen Nintendo päättää jatkaa ominaista tyyliään ja julkaisee konsolin rinnalle uuden vaihtoehtoisen mallin: Nintendo Switch Liten.

Switch Lite on pienempi ja kevyempi sisarus Nintendo Switchille ja muistuttaa enemmän Nintendo 3DS:ää ominaisuuksiltaan.

Jos arvostat Switchin monikäyttöisyyttä sekä koti- että käsikonsolina, silloin Switch Lite ei ole hyvä vaihtoehto, koska siitä uupuu kokonaan mahdollisuus telakointiin.

Jos kuitenkin pelaat pääsääntöisesti Switchillä pelkästään käsikonsolimuodossa tai koet sen olevan liian kookas matkakäytössä, Switch Lite saattaa olla silloin suositellumpi kevyempi vaihtoehto. Mutta aivan kuten jokaisen laitteen kanssa, myös Nintendo Switch Litessa on hyvät ja huonot puolet.

Nintendo Switch Lite: hinta ja julkaisupäivä

Mikä se on? Kompaktimpi ja ainoastaan käsikonsolina toimiva versio Nintendo Switchista

Kompaktimpi ja ainoastaan käsikonsolina toimiva versio Nintendo Switchista Milloin se julkaistaan? 20. syyskuuta 2019

20. syyskuuta 2019 Paljon se maksaa? 219 euroa

Nintendo Switch Lite: muotoilu

(Image credit: TechRadar)

Merkittävin ero Nintendo Switch Liten ja alkuperäisen Nintendo Switchin välillä on siinä, että Switch Lite toimii ainoastaan käsikonsolina. Siten se on isoveljeään kompaktimpi ja kevyempi.

Switch Liten mitat ovat 91,1 mm x 208 mm x 13,9 mm ja paino 275 grammaa, kun taas alkuperäinen Switch on 102 mm x 239 mm x 13,9 mm ja 297 grammaa. Tämä tarkoittaa samalla sitä, että uudessa käsikonsolissa on aavistuksen pienempi LCD-kosketusnäyttö, joka on 5,5 tuumaa ja tarjoaa 1 280 x 720 -resoluution.

Toisin sanoen kyseessä on pienempi näyttö kuin Switchin 6,2-tuumainen, mutta onneksi siinä on sama resoluutio. Käytännössä tämä tarkoittaa aavistuksen tarkempaa näyttöä, sillä Switch Liten erottelukyky on 276 ppi:tä verrattuna Switchin 236 ppi:hin.

Valitettavasti pienemmästä näytöstä on kuitenkin vaikeampi lukea joitain pelissä olevia tekstejä, ja omassa tapauksessamme jouduimme välillä tuomaan konsolin likemmäksi kasvojamme lukemista varten. Kyse on pienestä puutteesta, mutta se saattaa aiheuttaa outoja katseita julkisissa.

Switch Liten tuntuu sen sijaan paljon mukavammalta käsikonsolilta kuin alkuperäinen laite. Pienemmän koon vuoksi se on paljon mukavampi kantaa mukana, eikä se vaadi niin paljoa tilaa pelatessa. Se sopii todennäköisesti myös isompaan taskuun mukavasti.

Pienemmille sormille konsolin käyttö voi olla tosin aavistuksen epämukava, mutta käsikonsoliksi se on edelleen verrattain iso. Se on myös huomattavasti leveämpi, minkä takia se ei tunnu aivan niin mukavalta pidemmissä sessioissa kuin esimerkiksi 3DS.

(Image credit: TechRadar)

Lisäksi Switch Litessä on sisäänrakennetut ohjaimet erillisten Joy-Con-ohjainten sijaan. Laitteeseen voi tosin liittää neljä erillistä Joy-Conia langattomasti, mutta nämä täytyy ostaa erikseen.

Kiinteistä ohjaimista huolimatta niissä on samat näppäimet ja tattiasetelmat kuin Joy-Coneissa, joskin nuolinäppäimet on korvattu D-Padilla, tai Nintendon omin sanoin Plus Control Padilla.

D-Pad-korvike tuntuu luonnolliselta ja toimii paremmin juuri käsikonsolikäytössä.

ZL- ja ZR-liipaisimet tuntuvat juuri sopivan kokoisilta ja tekevät otteesta jämäkän. L- ja R-näppäimet ovat sen sijaan ohuemmat kuin alkuperäisessä Switchissä, ja huomasimme ainakin itse monesti, että sormemme lipesivät niistä vähän turhan usein.

Lisäksi se tukee langattomia lisälaitteita, Bluetoothia ja MicroSD-muistikortteja maksimissaan 32 gigan lisätallennuskapasiteettia varten. Toisin sanoen Switch Litestä ei uuvu oikeastaan muita toimintoja kuin mahdollisuus pelata television kautta.

Siten laitteen mukana ei luonnollisesti tule telakkaa tai HDMI-kaapelia. Ostopakkauksessa on ainoastaan käsikonsoli ja laturi. Switch Litean ei ole tarkoitettu yksinkertaisesti liitettäväksi televisioon, ja yrittäessämme yhdistää tämän HDMI:llä sellaiseen, konsoli ei yksinkertaisesti vain tukenut toimintoa.

Switch Lite on saatavilla turkoosina, harmaana ja keltaisena, jotka tuovat pientä vaihtelua alkuperäisen Switchin värivalikoimaan.

Nintendo Switch Lite: suorituskyky

(Image credit: TechRadar)

Nintendo Switch Liten suorituskyky on käytännössä sama kuin Switchissä, joskin Litessä on noin 30 minuuttia parempi akkukesto kuin alkuperäisessä Switchissä. Akkukesto vaihteleekin 3-7 tunnin välillä. Kauppoihin vuonna 2019 saapuneessa uudistuneessa Switchissa on sen sijaan 1-2 tuntia parempi akkukesto.

Tässä mallissa ei ole kuitenkaan lainkaan HD Rumble - ja IR Motion Camera -toimintoja. Konsoli on tarkoitettu yksinomaan käsikonsolitilassa pelattavia pelejä varten, joten siten se tukee ainoastaan niitä Nintendo Switch -pelejä, joita voi pelata myös käsikonsolilla.

Tämän voi tosin osittain kiertää ostamalla erilliset Joy-Con-ohjaimet sekä näiden latauskahvat ja liittämällä nämä Switch Liteen, jolloin HD Rumble tuntuu toimivan.

(Image credit: TechRadar)

Nintendo paljasti myös laitteen esittelytilaisuudessa, että se tukee myöhemmin julkaistavia lisälaitteita Joy-Conien lisäksi, mutta toistaiseksi emme tiedä, mitä nämä laitteet mahdollisesti ovat.

Seuraavat pelit eivät kuitenkaan toimi Switch Litellä: 1-2 Switch, Super Mario Party ja Nintendo Labo -lisälaitteet.

Rumble-toimintoa vaativia pelejä voi pelata erillisten Joy-Con-ohjainten kanssa, mutta totesimme Switch Liten pienen näytön soveltuvan huonosti moninpelattaviin peleihin. Useamman pelaajan pelejä varten suosittelemmekin ennemmin Nintendo Switchia.

Näiden kahden ominaisuuden puutteesta huolimatta Switch Litessa on silti kiihtyvyysanturi, gyroskooppi ja kirkkausanturi. Toisin sanoen konsoli tukee Breath of the Wild -pelien kaltaisia liikeohjaustoimintoja, ja näytön kirkkaus muuttuu automaattisesti ympäröivän tilan mukaan.

Langaton verkkopelaaminen takaa myös pelaamisen kavereiden kanssa, ja pystyimme pelaamaan muun muassa Mario Kart 8 Deluxea ongelmitta.

Yhteenveto

(Image credit: TechRadar)

Nintendo Switch Lite on täydellinen konsoli heille, jotka kaipaavat mukavaa käsipelattavaa ja eivät ole käyttäneet Nintendo Switchin telakointia.

Se on paljon kompaktimpi ja kevyempi laite kuin edeltäjänsä, mikä tekee siitä myös paljon siromman. Matkapelaamista varten sitä onkin helpompi kuljettaa mukana, se ei vaadi niin paljoa pelitilaa ja on käsissä paljon ergonomisempi. Se ei yllä mukavuudessa kuitenkaan 3DS:n tasolle, mutta toisaalta se on tehoiltaan yhtä hyvä kuin varsinainen Switch.

Laitetta ostaessa kannattaa kuitenkin huomioida, että se on tarkoitettu yksinomaan yksinpelaamista ja matkakäyttöä varten. Se ei myöskään tue aivan koko Nintendo Switch -pelien kirjastoa, joten se ei ole ainoastaan vain pienempi malli Switchista.

Jos etsit kuitenkin mukavampaa, kevyempää ja kaikin puolin paremman näköistä käsikonsolia, etkä jää kaipaamaan puuttuvia pelejä, Switch Lite on hyvä valinta sinulle.

Päivän parhaat Nintendo Switch Lite-tarjoukset €238.95 Katso €249 Katso €249.95 Katso €256.95 Katso Näytä lisää tarjouksia