Paras Nintendo Switch -peli 2020: kiinnostavimmat Switch-pelit juuri nyt

Parhaat Nintendo Switch -pelit ovat omiaan täyttämään tylsät matkat julkisilla tai sateiset päivät aktiviteetilla. Ne vaihtelevat seikkailupeleistä toimintaan ja strategiasta ongelmanratkontaan, joten kaikille riittää varmasti mielekästä pelattavaa. Vuonna 2020 Switchin pelivalikoima onkin valtava, eikä sille näy loppua.

Switchin pelikirjasto kattaa niin AAA-tason pelejä kuin muutamia indie-helmiä, joten ne soveltuvat kaikenikäisille ja -tasoisille. Omistit sitten alkuperäisen Nintendo Switchin tai myöhemmin saapuneen Switch Liten, suosittelemme tutustumaan näihin peliklassikoihin takaaksesi nautinnollisimmat pelihetket.

Mutta koska pelikirjasto on niin valtava, voi oikean pelin löytäminen olla toisinaan hankalaa. Onneksi olemme koonneet tämän listan juuri tällaista tilannetta varten, jotta sinun ei tarvitse käyttää aikaa parhaiden pelien löytämiseen.

Jos etsit varta vasten yhteistä pelattavaa kavereiden kanssa, suosittelemme kääntymään tällöin parhaiden moninpelattavien Switch-pelien puoleen. Jos etsit pelattavaa vain itsellesi, lue eteenpäin.

Parhaat Nintendo Switch -pelit lyhyesti:

Animal Crossing: New Horizons

Bayonetta 2

Luigi's Mansion 3

Mario Kart 8 Deluxe

Pokémon Sword and Shield

Splatoon 2

Super Mario Maker 2

Super Mario Odyssey

Super Smash Bros. Ultimate

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Animal Crossing: New Horizons on pelisarjan uusin osa lähes kahdeksaan vuoteen ja ensimmäinen Nintendo Switchille, mutta odotus on ollut sen arvoinen.

New Horizonsissa pelaajat lähetetään autiolle saarelle Nook Incin houkuttelevan pakettimatkan avustuksella, ja näiden tehtävä on muokata saaresta upea turistikohde, jonne kutsua kyläläisiä viettämään paratiisielämää.

Peli on hurmaava ja täydellinen kokemus heille, jotka haluavat ottaa vain lungisti ja nauttia etenemisestä omaan tahtiin. Se on samanaikaisesti tuttu ja piristävän uusi yhdistäen hyväksi havaittuja ominaisuuksia aiemmista osista sekä parantaen puutteita. Lopputuloksena on entistä syvällisempi ja koukuttavampi pelisarjan osa kuin koskaan aiemmin.

Kaikki eivät ole päässeet nauttimaan Bayonetta 2:sta, sillä se julkaistiin vuonna 2014 ainoastaan Wii U:lle. Onneksi se on nykyään myös Switch-peli, joten siitä pääsee nauttimaan entistä laajempi yleisö.

Bayonetta 2 onkin erinomainen peli, joka tarjoaa nopeatempoista ja tyydyttävää toimintaa, mykistävän upeita animaatioita ja kokeilullisia muotityylejä. Pelin ostavat saavat lisäksi kaupan päälle alkuperäisen Bayonettan, joten pelaamisen määrästä ei voi ainakaan välttää.

Kaksikko on myös hyvä kokea ennen kuin julkistettu Bayonetta 3 julkaistaan Nintendo Switchille.

Edellinen Luigi's Mansion -sarjan peli nähtiin kuusi vuotta sitten, joten fanit ovat odottaneet kuumeisesti uutta. Kun sellainen viimein julkistettiin Nintendo Switchille, monet olivat tyytyväisiä.

Luigi's Mansion 3:ssa Luigi ja kumppanit ottavat kauan kaivatun loman hotellissa, joka on valitettavasti myös kummitushotelli. Kun Luigin ystävät kaapataan, jää pelastus vain yhden rohkean putkimiehen harteille, kun pölynimuri laitetaan laulamaan entistä toiminnallisemmassa pelisarjan osassa.

Peli tarjoaakin hauskaa pelattavaa koko perheelle, mikä tekee siitä erinomaisen valinnan uusia Switch-pelejä kaipaaville.

Mario Kart 8 on Wii U:n yksi parhaimmista peleistä, eikä Nintendo Switch -versio häpeä sen rinnalla lainkaan.

Peli on edelleen yhtä loistavaa ajelua kuin Wii U:lla, mutta se on saanut päälleen myös liudan uusia ominaisuuksia ja päivityksiä. Näihin kuuluvat muun muassa battle mode -tilan paluu, uudet hahmot ja kaikki laajennuksina julkaistut hahmot. Lisäksi kahden voiman käyttö lisää kisoihin taktisuutta.

Uusi osa on lisäksi upeaa kisattavaa kavereiden kanssa, ja peliä voi pelata saman koneen ääressä maksimissaan neljä ja verkossa kahdeksan pelaajaa. Jos ajohammasta siis kolottaa, ei uutta peliä kannata tätä pidemmälle miettiä.

Pokémon Sword ja Shield ovat ensimmäiset pääsarjan Pokémon-pelit Switchillä. Hauskuuden lisäksi ne tuovat pelisarjaan kauan kaivattuja parannuksia sekä muutamia kokonaan uusia toimintoja, kuten Wild Areat.

Pelit sijoittuvat Iso-Britanniasta inspiraation saaneeseen Galarin alueeseen, joka on täysin uusi maailma metsästää tuttuja otuksia. Vaikka uusin osa ei aivan täysin yllä parhaimpien pelisarjan osien tasolle, se on eittämättä silti yksi parhaimmista.

Splatoon 2 on Nintendon oma yritys verkkoräiskintäpelistä, joka ei kuitenkaan suostu pelaamaan genren sääntökirjan mukaan.

Pelissä ei ole lainkaan aseita, luoteja tai kuolemia, vaan näiden sijaan tehtävänä on maalata vihollistiimi ja näiden tukikohta omanväriseksi.

Vihollisia liiskaamalla saat ainoastaan lisäaikaa maalata lisää alueita joukkueellesi, mutta muuten matsit ovat hyvin väkivallattomia tapauksia.

Jo alkuperäinen peli oli hyvin suunniteltu ja tasapainotettu kokonaisuus, kun taas jatko-osa parantaa konseptia entisestään. Splatoon 2:ta onkin helppo suositella, sillä se on kevyesti yksi Switchin parhaimmista peleistä.

Super Mario Maker 2 on näennäisesti yksinkertainen kokemus: sen avulla pelaajat voivat luoda omia Mario-kenttiä. Tämä tarjoaa silti lähes loputonta hupia ja luovuutta, jonka lukemattomat pelaajat ovat todistaneet hauskoilla ja kaoottisilla kentillään.

Kyseessä on jatko-osa Wii U:lle julkaistusta pelistä, joka saa Switchillä käytännössä uusioversion. Switch-versio korjaa tosin muutaman vääryyden ja tekee pelistä entistä saavutettavamman pilaamatta kokemuksen ydintä.

Uusi Luigi Assist -tila sekä työkalujen antaminen välittömästi käyttöön tekee kokemuksesta entistä paremman, mikä näkyy myös jaossa olevien kenttien määrässä.

Super Mario Odyssey on Marion ensimmäinen kunnon seikkailu Nintendo Switchilla, mutta debyytti tehdään tyylillä. Odyssey on 3D-hiekkalaatikko, jossa Mario seikkailee eri maailmojen välillä pelastaessaan Princess Peachia ilkeän Bowserin kynsistä.

Vanha tuttu konsepti saa virkistävää tuoreutta, kun perinteiset erikoisvoimat on korvattu uudella Cappy-kumppanilla. Cappy on älykäs hattu, joka toimii Marion aseena ja ystävänä sekä viholliset haltuun ottavana työkaluna, jolla ratkaista ongelmia ja kukistaa vastustajia.

Kutsuimme Super Mario Odysseyn arvostelussa peliä "yhdeksi parhaimmista Mario-seikkailuista lähiaikoina" ja suosittelemme vahvasti kokemaan pelin itse. Se on edelleen yksi parhaista Switch-peleistä.

Super Smash Bros. Ultimate

Super Smash Bros. palaa takaisin parempana kuin koskaan Nintendo Switchille. Ultimatessa on entistä enemmän ottelijoita, areenoita, pelitiloja ja taktisia mahdollisuuksia kuin koskaan aikaisemmin.

Kyseessä on nimensä mukaisesti definitiivisin Super Smash Bros. -sarjan peli, jonka parissa voi kuluttaa lukemattomia tunteja avaten uusia ottelijoita ja salaisuuksia. Jos kaipaat koko perheelle pientä viihdettä, tämän suhteen et voi mennä pieleen.

The Legend of Zelda -sarjan pelit ovat harvoin epäonnistuneet viihdyttävyydessään, mutta Breath of the Wild onnistuu siitä huolimatta ylittämään kaikki mahdolliset odotukset.

Siinä, missä aiemmat pelisarjan pelit ovat pysytelleet Ocarina of Timen jalanjäljissä, Breath of the Wild mullistaa sarjan kokonaan. Ennaltamäärätyn reitin sijaan pelaajille annetaan täysi vapaus tutkia Breath of the Wildin maailmaa lähes välittömästi, joten sen voi kokea haluamassaan järjestyksessä.

Peliin voi käyttää tuntikausia vain puita kiivetäkseen tai puteleita tehden, tai sitten päävastustajan kimppuun voi käydä samantien, jos koet olevasi tarpeeksi rohkea. Omaperäisen pelisuunnittelun lisäksi Breath of the Wildin lukuisat ongelmat ovat suorastaan nerokkaita ja ne voi läpäistä monin eri keinoin, kiitos useiden eri kykyjen ja fysiikan mallinnuksen.

Lopputuloksena on syntynyt peli, joka tuntuu äärimmäisen laajalta ja niin yksityiskohtaiselta, ettei peliin voi kuin rakastua.

