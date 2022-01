Parhaat Nintendo Switch -lisävarusteet 2022: ota kaikki ilo irti hybridikonsolista

Nintendo Switch on nousemassa nykymenossa japanilaisvalmistajan kaikkien aikojen eniten myyneeksi konsoliksi. Olipa käytössäsi Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite tai Nintendo Switch OLED, voit kuitenkin erilaisilla lisävälineillä ja -varusteilla parantaa kokemustasi.

Nintendon konsoli ei ole teknisessä mielessä samalla viivalla PS5:n ja Xbox Series X:n kanssa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että se olisi vajavaisempi. Parhaat Switch-pelit tarjoavat upeita kokemuksia, minkä lisäksi erilaiset lisäkilkkeet tekevät konsolin kuljettamisesta, käyttämisestä sekä ominaisuuksista normaalia parempia. Kantokotelot, AR-teknologiaan pohjautuvat kilvanajot ja muut erikoisuudet ovat Switchin suurimpia valtteja.

Mikä parasta, suurin osa erikoisvälineistä toimii sujuvasti kaikilla Switch-malleilla. Mikäli innostut vaihtamaan Switch Liten uudempaan OLED-malliin, et joudu hankkimaan kamppeita uudelleen.

Tässä ovat mielestämme Switchin parhaat lisälaitteet tällä hetkellä.

Parhaat Nintendo Switch -lisävarusteet

Brook Power Bay Paras kolmannen osapuolen Nintendo Switch telakka Osta, koska + Sisäänrakennetut GameCube-ohjainpaikat + Tuki kahdelle Bluetooth-äänilaitteelle + Edullinen Älä osta, koska - Ei sisällä virtalähdettä - Kokonaisuus ei tunnu kestävältä - Lisäkoko helpottaisi käyttöä

Brook Power Bay on edullisempi versio Nintendon virallisesta Switch-telakasta, mutta se sisältää jopa enemmän ominaisuuksia. Mukana on Bluetooth-tuki, jonka avulla saa liitettyä jopa kaksi langatonta kuuloketta tai kaiutinta kerralla.

Mikä parasta, mukana on kaksi GameCube-ohjaimelle tarkoitettua liitäntäpaikkaa. Myös USB-väyliä on kaksin kappalein.

Laitteesta on kolme erilaista versiota, joista yksi karsii Bluetooth-tuen, toinen lisää Ethernet-verkkopiuhapaikan ja perusmalli tarjoaa paikan Bluetooth- ja ohjainlaitteille.

Telakan soisi olevan tukevampi ja kestävämpi, mutta tästä huolimatta vaikutuimme sen toimivuudesta.

Mario Kart Live: Home Circuit Tosielämän Mario Kart Osta, koska + Nerokas tapa hyödyntää AR-tekniikkaa + Todella hauska + Luo omat ratasi Älä osta, koska - Matot tuottavat vaikeuksia - Moninpeli on kallista lystiä

Mario Kart Live: Home Circuit sai meidät innostumaan AR-teknologiasta tavalla, johon on edellisen kerran pystynyt Pokémon Go. Kyseessä on nimittäin Mario Kart, jossa ajetaan kauko-ohjattavilla autoilla ympäri olohuonetta.

Autoissa on pieni kamera, joka lähettää kuvaa Switch-konsoliin. Radan muodostaminen vaatii vain pienien välietappien asettelua, minkä jälkeen autolla voikin jo ajaa rataa ympäri. Mitä enemmän peliluolassasi on tilaa, sen hienompia ratoja voit luoda.

Näet muut kilpailijat Switchin näytöllä kuten perinteisessäkin Mario Kartissa. Pelikokemus on todella hauska, sillä autojen yhteys pysyy jatkuvasti vahvana.

Mukana on kuitenkin pieniä hankaluuksia. Ensinnäkin ajaminen onnistuu parhaiten tasaisella lattiapinnalla, joten matot sekä muut esteet (hus hus, lemmikit!) aiheuttavat ongelmia.

Joka tapauksessa Mario Kart Live: Home Circuit on kutkuttava lisä Switchin kylkeen. Ennen kaikkea se on hauska peli nuoremmalle yleisölle, jolle 150cc-kisat tuntuvat turhan kiivailta.

Peliä voi pelata enintään neljän pelaajan voimin. Myyntipaketti sisältää kuitenkin vain yhden auton, joten jokaisen osallistujan täytyy ostaa omat menopelinsä.

Ring Fit Adventure Pelaa itsesi rantakuntoon Osta, koska + Treenauskin voi olla roolipeli + Aktiivisuusseuranta + Kyseessä on täysiverinen peli Älä osta, koska - Kotitreenaus onnistuu halvemmallakin

Ring Fit Adventure voi näyttää henkiseltä jatkolta Wii Fit -peleille, jotka nostivat treenipelien genren uuteen kukoistukseen. Tällä kertaa kokemus on kuitenkin täysiverinen roolipeli eikä vain pelillistetty treeni.

Pelin mukana tulevat lisälaitteet tekevät paketista hiukan tyyriin. Mukana on ennen kaikkea vastusta antava rinkula käsien treenaukseen. Toinen puolikas on jalan ympärille sidottava kotelo.

Lisälaitteet seuraavat liikuntasuorituksesi etenemistä ja erilaisia liikkeitä. Hikoilusi telkkarin edessä siirtyy sellaisenaan ruudulle.

Ring Fit Adventure on ennen kaikkea erittäin hauska tapa löytää kotitreenaamisen riemu. Pelillisyys tekee hikoilusta hauskempaa kuin YouTube-ohjeiden parissa jumppaaminen.

Valitettavasti peli ei sovellu Switch Liten omistajille, sillä pelaaminen vaatii televisioruudun.

8BitDo Arcade Stick Arcadetikku tosikäyttöön PÄIVÄN PARHAAT TARJOUKSET Katso jälleenmyyjältä TVC-mall WW Osta, koska + Laadukas rakenne + Muokattavuus + Langaton ja langallisuus Älä osta, koska - Kallis - Ei integroitua Switch-jalustaa

Kun ohjain on konsolia isompi, nousee monilla kyseenalaistavia ajatuksia mieleen. 8BitDo Arcade Stick ei todella ole kauneimmasta päästä, mutta pelikäytössä sen koko takaa huippulaadukkaan kokemuksen.

Ohjainta voi käyttää langattomasti tai piuhan kanssa. Ja vaikka Nintendon konsoli ei ehkä vaikuta taistelupelien ykkösalustalta, todellisuudessa tarjolla on runsaasti käyttömahdollisuuksia. Arcadetikku nostaa Super Smash Bros. Ultimaten, Street Fighter 30th Anniversaryn ja Mortal Kombat 11:n taistot uudelle tasolle.

8BitDo Arcade Stick on tarkoitettu kovempaan käyttöön kuin valmistajan edulliset ohjaimet. Tämän ansiosta voit esimerkiksi vaihtaa näppäimien paikkoja ja osia.

Nintendo Switch Pro Controller Kun Joy-Con ei riitä PÄIVÄN PARHAAT TARJOUKSET Katso jälleenmyyjältä Proshop.fi Osta, koska + Erinomaiset ristipainikkeet + Loistava akkukesto + NFC ja USB-C tuovat käyttöikää Älä osta, koska - Kallis - Liipaisimet voisivat mennä syvemmälle

Jos konsolin kyljessä olevat Joy-Con-ohjaimet tuntuvat hieman vempuloilta kädessä ja kaipaat täten perinteisempää ohjainta, on Nintendo Switch Pro Controller keskeinen lisävaruste.

Ohjaimen keskeisintä antia on sen perinteinen D-pad eli ristipainike. Lisäksi kapula on suunniteltu erittäin laadukkaasti, joten sen käyttäminen on pidemmissäkin sessioissa mieluista.

Kun huomioi laitteen liikeohjauksen, HD-tärinän sekä Amiibo-tuen, on kyseessä mainio vaihtoehto Joy-Con-ohjaimille. Onpa tarjolla erityiset Xenoblade Chronicles-, Super Smash Bros Ultimate- ja Splatoon 2 -teematkin.

Joy-Con-ohjaimet Lisäpari ohjaimia PÄIVÄN PARHAAT TARJOUKSET Katso jälleenmyyjältä Dustinhome.fi Katso jälleenmyyjältä Dustinhome.fi Osta, koska + Voi liittää Switchiin tai käyttää erillään + Koko sopii myös lapsille Älä osta, koska - Pienikokoiset isokätisille - Kalliit

SHareconn Nintendo Switch Carrying Case Kantokotelo pitää konsolisi turvassa Osta, koska + Kestävä ja kovakantinen + Runsaasti tilaa Älä osta, koska - Rajallinen ulkonäkövalikoima

SHareconn on tuonut markkinoille valtaosalle asian ajavan kantokontelon.

Mustaa koteloa on väritetty punaisilla ja sinisillä yksityiskohdilla. Kokonaisuus on tehnyt vaikutuksen moniin, ja tämän vuoksi suojusta kaupataan useilla eri nettijälleenmyyjillä. Tarjolla on avokätisesti tilaa Joy-Coneille sekä kymmenelle pelille. Tämä tekee laukusta näppärän lisävarusteen aktiivisesti reissaavalle.

Mukana on myös erillinen lasisuoja, joka pitää näytön ehjänä. On myös mieluisaa huomata, että tällä välttää ikävät sormenjäljet.

Jos kotelo ei tarjoa riittävästi tilaa peleille, on SHareconnilla myynnissä myös 18 pelikasetin, latausalustan, virtapiuhan ja Pro Controllerin mentävä säilytysrasia.

Surge Nintendo Switch Grip Kit Tee Joy-Con-ohjaimista entistä mukavammat Osta, koska + Edulliset + Parantaa käyttömukavuutta Älä osta, koska - Vain harmaana - Ei yhteensopiva rannehihnan kanssa

Jos et välitä rannehihnasta vaan haluat Joy-Con-ohjaimille lisäkokoa, on lisägrippi hyvä varuste pelikokemuksen parantamiseen. Paketissa on myös peukalopidikkeet.

Surgen tuotos tekee ohjaimista entistä isommat, minkä lisäksi se tekee kapulan muodosta tyypillisemmän ohjaimen. Tämä auttaa etenkin isokätisiä parantamaan pitkien pelisessioiden ergonomiaa.

HORI Game Card Case Järjestä pelikasetit PÄIVÄN PARHAAT TARJOUKSET Katso jälleenmyyjältä Proshop.fi Osta, koska + Pienikokoinen ja helposti liikuteltava + Tukeva rakenne + Sisältää paikan muistikortille + Jopa 24 pelikasettia Älä osta, koska - Ei mahdu tavalliseen Switch-kantolaukkuun

Jos tykkäät hankkia pelisi fyysisinä kasetteina, on kasettikotelo keskeinen lisävaruste tien päälle. Ja vaikka säilöisit pelejä vain kotona, vie rasia merkittävästi vähemmän tilaa kuin pino koteloita. Nintendokin on hoksannut tämän, joten valmistaja tarjoaa koteloa mustana ja läpinäkyvänä.

HORI on tuonut myyntiin 24 pelikasetin sekä kahden microSD-muistikortin mentävän kotelon, jonka avulla kuskaat pelikirjastosi mukanasi pidemmällekin lomareissulle.

HORI Switch LAN Adapter Yhteydet kuntoon PÄIVÄN PARHAAT TARJOUKSET Katso jälleenmyyjältä Proshop.fi Osta, koska + Nintendon lisensoima + Kohtuullinen hinta Älä osta, koska - Nettiyhteys määrittää toimivuuden

Kunnon LAN-pelikekkerit onnistuvat myös Switchillä, mutta tällöin haluat ottaa mukaasi Ethernet-verkkopiuhan mahdollistavan adapterin (tai Switch OLED -mallin). Konsolin perusversiossa kun ei ole paikkaa nettikaapelille.

Voit yhdistää adapteriin jopa 10 Switch-konsolia, mikä varmistaa pelisessioiden verkkoyhteyden toimivuuden läpi kiivaimpienkin taistojen.

Joy-Con Charging Grip Lisävirtaa pelihetkiin Osta, koska + Lataus onnistuu kesken pelisession + Ergonomiset Älä osta, koska - Käytännössä tarpeen vain yli 20 tunnin pelisessioissa

Kuten olet todennäköisesti huomannut, Joy-Conien mukana tulevat pidikkeet eivät mahdollista ohjaimien lataamista. Yleensä tämä ei ole tarpeenkaan, sillä Joy-Conit jaksavat yhdellä latauksella noin 20 tuntia.

Joskus lataus kuitenkin unohtuu, jolloin akkukriisi voi yllättää. Tällöin lataavat gripit mahdollistavat pelisession jatkamisen ilman lataustaukoa.

Nintendo Switch Starter Kit Lähtölaukaus Switch-pelaamiseen Osta, koska + Nintendon lisensoima + Runsaasti lisävarusteita + Erityiset ulkoasut Älä osta, koska - Voisi olla laadukkaampi

Todennäköisesti olet hankkinut suojaavan kotelon tai muita lisävempaimia puhelimeesi, tablettiisi ja läppäriisi, joten miksi et tekisi samoin armaalle konsolillesi? Telakasta irrotettu Switch kun on altis kaikenlaisille vahingoille.

PDP:n näppärä Switch Starter Kit on Nintendon lisensoima, joten sen näyttösuoja, kuulokkeet, Joy-Con-suojat, tattipinnat sekä muut varusteet ovat taatusti toimivia.

Suosittelisimme tätä jo pelkästään näyttösuojan takia. Olemme nimittäin kuulleet aivan liian monesti surullisia tarinoita naarmuuntuneista ruuduista, joiden jälkeen matkapelaaminen on huomattavasti ikävämpää.

Sandisk microSDXC for Nintendo Switch -muistikortti Takuuvarmaa lisätallennustilaa Tekniset tiedot Tallennustila: 64 Gt, 128 Gt, 256 Gt, 400 Gt, 512 Gt Lukunopeus: Jopa 100mb/s Takuu: 30 vuotta Ultra High Speed: UHS-3 PÄIVÄN PARHAAT TARJOUKSET Katso jälleenmyyjältä Proshop.fi Katso jälleenmyyjältä Proshop.fi Osta, koska + Virallinen muistikortti + Luotettava valmistaja + Nopea

Nintendon logo tuo toivottua turvaa hankintapäätökseen. Tunnetun muistikorttivalmistaja Sandiskin kanssa yhdessä luotu muistikortti mahdollistaa erittäin nopean tiedonsiirron sekä toimintavarmuuden. 30 vuoden takuu puhunee puolestaan.

Kortit ovat hauskasti personoitu koon mukaan. Mariosta tuttu sieni koristaa 128 Gt vaihtoehtoa, Triforce-logo 64 Gt korttia ja Animal Crossingin lehti kookasta 512 Gt mallia. Käytännössä ulkonäkö on kuitenkin toissijainen, sillä kortti pysyy konsolisi sisässä. Joka tapauksessa se on hauska yksityiskohta.

HORI Switch Compact PlayStand Jaettuihin pelihetkiin PÄIVÄN PARHAAT TARJOUKSET Katso jälleenmyyjältä Proshop.fi Osta, koska + Edullinen ja liikuteltava + Nintendon virallisesti lisensoima + Lataus onnistuu konsolia kallistaessa Älä osta, koska - Ei sisäänrakennettua laturia

Onko Switch reissussa aktiivisessa moninpelikäytössä eli niin sanotussa tabletop-tilassa? Jos on, halunnet hankkia HORI-alustan laitteen oheen.

Vaikka Switchin selustassa on jalustatuki, se ei tarjoa kummoista jeesiä vaikeammissa olosuhteissa. Lisäksi sen kanssa ei voi ladata konsolia, sillä USB-C-väylä on laitteen pohjassa.

HORI-jalusta mahdollistaa latauksen, sillä se nostaa Switchin pois pöydältä. Lisäksi se tekee katselukulmista joustavampia, mikä parantaa ergonomiaa. Onpa tarjolla myös The Legend of Zeldan ja Marion kuosilla varustetut mallitkin.

Anker PowerCore 20100 -varavirtalähde Kannettava lisäakku Osta, koska + Iso akku + Nopea lataus Älä osta, koska - Painava

Jos kuljetat Switchiä aktiivisesti mukanasi, tarjoaa varavirtalähde runsaasti varmuutta niihinkin hetkiin, kun pistoketta ei ole saatavilla.

Vaikka Switchin akku ei ole huono, ei se myöskään jaksa kovin pitkään. Tämän vuoksi varavirtalähteelle voi hyvinkin olla käyttöä, jotta saat konsoliin lisäeloa vaikkapa pitkän lennon aikana.

Anker on tunnettu valmistaja varavirtalähteiden markkinoilla. Yhtiön valtava 20 100 mAh malli tarjoaa useamman lisälatauksen, mikä tekee matkapelaamisesta entistä vaivattomampaa.

Joy-Con Wheel Pair Vauhtihirmuille PÄIVÄN PARHAAT TARJOUKSET Katso jälleenmyyjältä Conrad Electronic Katso jälleenmyyjältä Proshop.fi Osta, koska + Kaksi Joy-Con-rattia + Hyvät painikkeet + Helpottaa Mario Kartia Älä osta, koska - Varsin pienikokoiset

Jos Mario Kart on elämän ja kuoleman kysymys, halunnet hankkia itsellesi erityisen ratin parempaa ajotuntumaa varten. Langaton ratti mahdollistaa Switchin helpomman pyörittämisen, mikä tekee ajamisesta aidomman oloista.

Ratti vaatii hetken opettelua, minkä lisäksi se on joillekin turhan pieni. Mikäli kumpikaan ei haittaa, saat ajopeleihin aimo annoksen lisäfiilistä. Samalla on mukava nähdä, että mallia myydään kahden ratin paketeissa. Näinpä sekä sinulle että kaverillesi riittää oma ohjain.

HyperX Cloud Alpha Edulliset pelikuulokkeet Tekniset tiedot Liitettävyys: Langallinen Ominaisuudet: 2.1-kanavainen Surround, Discord-sertifioitu, monisuuntainen mikrofoni, 50 mm elementit PÄIVÄN PARHAAT TARJOUKSET Katso jälleenmyyjältä https://www.cafago.com/ Osta, koska + Selkeät keskiäänet + Jykevä basso Älä osta, koska - Matalat äänet puuroutuvat

Vaikka kyseessä ei suinkaan ole paras pelikuulokemalli, on se houkutteleva vaihtoehto budjettiratkaisua etsivälle. HyperX Cloud Alpha keskittyy olennaiseen ja hylkää ylimääräisen, joten peruspelaaja saa siitä itselleen mainion vempaimen ilman korkeaa hintalappua.

Kuulokkeiden 2.1 stereoääni on laadukasta ja äänimaisemassa korostuvat hyvällä tavalla keskiäänet sekä basso.

Nintendo Labo Rakennustalkoot koko perheelle Osta, koska + Toy-Con Garage sisältää potentiaalia ja tekemistä + Rakennusvaiheissa riittää huumoria Älä osta, koska - Ei varaosia - Rakennetut esineet vievät paljon tilaa

Osittain peli, osittain esine. Nintendo Labo on viimeisimpien vuosien hauskimpia lisälaitteita. Peli opastaa pahvilevyjen kokoamisessa, joten levyistä muodostuu pienen näpertelyn jälkeen pianon kaltaisia esineitä.

Nintendo Labo on erityisen hauska vaihtoehto lasten ja aikuisten yhteistekemiseksi. Se on kuin LEGO-rakennelma parhaimmillaan: hauska, innovatiivinen ja luovuutta vaativa.

HORI Nintendo Switch Pikachu Alumi Case (kultainen) Pika-pikaa ostoksille? Osta, koska + Upea muotoilu + Pokemon! Älä osta, koska - Enemmän tyyliä kuin käytännöllisyyttä

Tässä on ehdottomasti silmäänpistävin Nintendo Switch -suojakotelo tähän asti. Nintendon lisensoima ja Pikachu-teemainen metallisuojus on kullanvärinen, joka tuo rakastetun sähkörotan välittömästi mieleen.

Jo metallipinta sekä väritys tekevät tästä kiinnostavan. Muutamia puutteita kuitenkin piisaa, kuten ainoastaan viiden pelikasetin mentävä tila. Ennen kaikkea kyse on kuitenkin tyylistä. Jos haluat Switchisi varastavan katseita, on tämä ykkösvalintasi. Käytännöllisyyttä arvostavat saanevat rahalleen paremman vastineen listan aiemmista suojakoteloista.

Joy-Con Charging Dock -lataustelakka Ettei virta loppuisi kesken PÄIVÄN PARHAAT TARJOUKSET Katso jälleenmyyjältä Zavvi Osta, koska + Lataa jopa 4 Joy-Conia samanaikaisesti + LED-valot kertovat jokaisen ohjaimen tilanteen Älä osta, koska - Tarpeellinen vain useiden Joy-Conien omistajille

Jos Joy-Con-ohjaimien akut tuntuvat loppuvan tämän tästä tai haluat muuten vain varmistaa ylimääräisten kapuloiden virtatilanteen, on erillinen latausalusta hyvä hankinta. Sen avulla pelihetket eivät koskaan keskeydy valitettavasta akkukriisistä johtuen.

Erilaisia latausalustoja on tarjolla sekä Nintendolta että kolmannen osapuolen valmistajilta.