Nintendo Switch OLED vs Nintendo Switch: kumpi kannattaa ostaa?

Nintendo Switch OLED julkistettiin heinäkuun 6. päivä. Kyseessä on Switchin neljäs merkittävä versio.

Ensimmäisenä nähtiin luonnollisesti alkuperäinen Switch vuonna 2017, jonka seuraksi julkaistiin Switch Lite vuonna 2019. Samana vuonna ilmestyi vielä päivitetty versio Switchistä, joka paransi laitteen akkukestoa sekä suorituskykyä.

Nintendo Switch OLED on mielenkiintoisin julkaisu sitten alkuperäisen ilmestymisen. Ai miksikö? Konsolin nimi kertoo itse asiassa kaiken oleellisen. Syksyllä julkaistava versio luottaa samaan OLED-näyttöteknologiaan, jota muun muassa Samsung Galaxy S21 ja muut parhaat puhelimet käyttävät.

Koska moni on kahden vaiheilla päivittämisen kannattavuuden suhteen, teimme vertailun näiden kahden konsoliversion välillä. Lyhyesti voidaan sanoa, että Nintendo Switch OLED on selvästi parempi kuin LCD-näytöllä varustettu perusmalli, mutta samalla hinta nousee jonkin verran.

Hinta

Lokakuun 8. päivä ilmestyvä Switch OLED maksaa suositushinnalta 350 dollaria. Eurohintaa ei ole vielä kerrottu, mutta todennäköisesti laite maksaa täkäläisessä valuutassa suunnilleen saman verran.

Hinta ponnahtaa siis 50 dollaria alkuperäisestä. Kun Switchin saa tällä hetkellä Suomesta 309 eurolla, voidaan Switch OLED:n hinnan olettaa olevan 359 euroa.

Nintendo on vahvistanut julkaisun tapahtuvan lokakuun 8. päivä, mutta laitteen saatavuus on todennäköisesti hyvin rajallista maailmalla vallitsevan sirupulan vuoksi. Tämä on vaikuttanut niin PS5:n kuin Xbox Series X:n saatavuuteen, joten samainen tilanne odottaa todennäköisesti myös Nintendon uutuuslaitetta. Mikäli siis haluat laitteen varmasti itsellesi julkaisupäivänä, kannattaa se ennakkotilata.

Muotoilu

Nintendo Switch OLED näyttää ulkoisesti pitkälti samalta kuin perusmallikin. Sen Joy-Con-ohjaimet ovat irrotettavissa, näppäimet sijaitsevat samoilla paikoilla ja onpa tarjolla myös tuttu sinisen ja punaisen värinen mallikin.

Toistaiseksi huomio on kuitenkin kiinnittynyt erityisesti Switch OLED -pelikonsolin valkoiseen versioon. Kyseessä on hillitty ja varsin aikuismainen vaihtoehto, joka sopii moniin olohuoneisiin muita malleja paremmin. Värivaihtoehtoa odotettiin Nintendo Switch Pro -konsolilta, ja vaikka kyseessä ei olekaan täysin sama laite, on se luonnollinen askel Nintendolle.

Muotoilussa on muutamia merkittäviä muutoksia. Ensinnäkin alkuperäiselle Switchille tyypilliset paksut reunat ovat historiaa. Tämä on mahdollistanut 6,2-tuumaisen LCD-näytön vaihtumisen 7-tuumaiseen OLED-paneeliin.

Nintendo Switch OLED sisältää aiempaa pienemmät reunat. (Image credit: Nintendo)

Muutos tekee Switchistä modernimman näköisen, vaikka itse laitteen koko koko on pysynyt käytännössä ennallaan (24,1 x 1,4 x 10,2 cm).

Aiemmista versioista tutut Joy-Con-ohjaimet toimivat vastaisuudessakin normaalisti. Switch OLED hyödyntää samaa kiinnitystapaa kuin perusmallikin.

Nintendo on parantanut selustassa olevaa nojatukea merkittävästi. Se on Switch OLED -mallissa selvästi kestävämpi ja joustavampi. Lähes koko selustan kattava noja mahdollistaa vapaan säätämisen, joten voit asettaa konsolin entistä paremmin tablettimaiseen käyttöön.

Mallin kaiuttimet selvästi aiempaa paremmat. Vaikka niiden paikka on edelleen konsolin pohjassa, tarjoavat ne Nintendon mukaan paremman äänenlaadun.

Toivoisimme hitusen entistä parempaa matalien äänien toistoa sekä kovempaa volyymiä. Tähän palaamme kuitenkin tarkemmin konsolin julkaisun yhteydessä.

Alkuperäinen Nintendo Switch on leikkisämpi kuin uusi Switch OLED. (Image credit: Future)

OLED-malli julkaistaan telakan kanssa perus-Switchin tavoin. Sen avulla voit pelata TV-ruudun välityksellä. Mukana ei kuitenkaan ole odotettua 4K-resoluutiota. Mikäli siis käytät TV:tä pelaamiseen, joudut edelleen tyytymään 1080p-tarkkuuteen. Kannettavassa tilassa lukema on puolestaan 720p.

Telakassa on Ethernet-liitäntä verkkopiuhalle. Voit siis yhdistää konsolin reitittimeen piuhalla, mikä mahdollistaa entistä vakaamman verkkoyhteyden.

Nintendo on tuplannut konsolin sisäisen tallennustilan. Switch OLED sisältää 64 Gt tallennustilaa. Mukana on toki edelleen myös paikka microSD-kortille.

Akkukesto on pysynyt ennallaan vuoden 2019 versiosta, joten pelituokiot jatkuvat ilman lisävirtaa 4,5-9 tuntia kerrallaan. Lukema on parempi kuin alkuperäisen konsolin 2,5-6,5 tuntia.

Kuva 1/2 Switch OLED tarjoaa entistä paremman nojatuen. (Image credit: Nintendo) Kuva 2/2 Alkuperäisen Switchin tuki on pienempi eikä yhtä tukeva tai monipuolinen. (Image credit: Future)

Näyttö

Tässä on merkittävin muutos: uutuusmalli sisältää OLED-näytön.

Paremman näyttöpaneelin ansiosta erityisesti mustan sävyt ovat entistä syvempiä, mikä tuo pimeisiin hetkiin aiempaa enemmän immersiota.

Alkuperäisellä Switchillä musta näyttää monesti hitusen harmaalta. Tämä johtuu käytetystä LCD-teknologiasta, joka on selvästi OLED-paneelia heikompi. Uusi teknologia korostuu myös värikkäissä maailmoissa selvästi, joten Nintendon omat pelit näyttänevät vastaisuudessa selvästi paremmilta.

Värisyvyys paranee merkittävästi. Siinä missä LCD-Switchin sRGB-skaala on periaatteessa sama kuin 90-luvun monitoreissa, tarjoaa OLED-ruutu DCI P3 -syvyyden. Merkkihirviö tarkoittaa käytännössä samanlaista näkymää kuin Applen iPhone-puhelimien näytöt. Värisyvyys tuo peleihin lisää elävyyttä.

Switch OLED sisältää isoimman näytön tähän asti. Alkuperäisen mallin 6,2-tuumainen ja Switch Liten 5,5-tuumainen ruutu jäävät uuden 7-tuumaisen OLED-näytön varjoon.

Tämä ei muuta kuitenkaan resoluutiota, joka on edelleen 1 280 x 720. Monet toivoivat jopa 4K-tarkkuutta, mutta tätä ei tällä kertaa vielä nähdä.

Switch käyttää LCD-näyttöteknologiaa, joka ei yllä värisyvyydessä OLED-näytön tasolle. (Image credit: TechRadar)

Meillä on omat epäilymme näyttöpaneelista. Maaliskuussa uutisoitiin, että Nintendo käyttää uutuusmallissa Samsung Displayn teknologiaa.

Lähes kaikki Samsungin OLED-näytöt hyödyntävät PenTile-teknologiaa. Sen avulla pikselit jakautuvat pienenpieniksi punaiseksi, vihreäksi ja siniseksi palaseksi värien luomiseksi.

PenTile-paneelien ongelma on kuvan suttuisuus, joka korostuu tekstin sekä muiden korkean kontrastin elementtien kohdalla.

Samsung on luonut ilman PenTile-teknologiaa toimivia RGB OLED -näyttöjä aiemmin. Näitä hyödynnettiin erityisesti OLED-televisioissa sekä joissakin puhelimissa, jolloin nimenä oli monesti "Super AMOLED Plus".

Samsung on kuitenkin luopunut RGB OLED -näytöistä lähes kokonaan. PenTile ei ole ollut kummoinenkaan ongelma OLED-laitteissa, sillä yleensä näytöissä on todella korkea pikselitiheys. Tämän vuoksi pieni terävyyden puuttuminen on varsin pieni murhe.

Switch OLED tarjoaa isomman, kirkkaamman ja värikkäämmän näytön. (Image credit: Nintendo)

Valitettavasti Nintendo Switch OLED ei mahdollista korkeaa pikselitiheyttä, sillä lukema on vain 209 PPI. Tämän vuoksi uuden mallin kuva voi näyttää lähietäisyydeltä hitusen suttuiselta. Se, onko tämä todellisuutta, selviää laitteen julkaisun yhteydessä.

Sony itse asiassa jopa luopui alkuperäisen PS Vita -käsikonsolin OLED-näytöstä LCD-ruudun vuoksi. Alkuperäinen näyttö hyödynsi RGB sub-pixel -järjestystä PenTilen sijasta. Toivottavasti OLED Switch tekee samanlaisen ratkaisun.

Oli miten oli, Switch OLED:n kirkkaus on todennäköisesti merkittävästi korkeampi kuin perusmallin noin 320 nitiä. Jopa edulliset OLED-paneelit yltävät 500-650 nitin lukemaan, mutta onpa tarjolla myös yli 1 000 nitin ruutuja.

Nintendo halunnee kuitenkin pitää kirkkauden maltillisena, sillä korkea kirkkaus voi vaikuttaa akkukestoon merkittävästi. Virransäästön huomioiminen tuntuu olevan japanilaisyhtiölle tärkeää, sillä siihen panostettiin vuoden 2019 Switchissä merkittävästi.

Korkean kirkkauden OLED-näyttö mahdollistaa HDR-kuvantamisen. Nykyinen Switch ei tähän pysty näyttöteknologian osalta eikä myöskään konsolin HDMI 1.4 -liitännän vuoksi.

Tästä ei ole kuitenkaan varmaa tietoa, eikä sen suhteen kannata pidätellä hengitystä. HDR ei nimittäin ole teknologiana järin nintendomainen.

Suorituskyky

Vaikka OLED-näyttöteknologia mahdollistaa entistä paremman ja tarkemman kuvan, konsolin tekniikka on muilta osin pysynyt ennallaan.

Nintendo on vahvistanut Switch OLED -konsolin hyödyntävän samaa Nvidia Custom Tegra -suoritinta sekä samaa RAM-muistimäärää, joten suorituskyky pysyy ennallaan.

Toisin sanoen tekijät eivät ole saamassa lisätehoa peleihinsä. Toisaalta ratkaisu mahdollistaa samojen pelien pyörimisen sekä perusmallilla että Switch OLED:lla ilman lisävaivaa.

Switch OLED on päivitys, mutta ei niin iso harppaus kuin monet toivoivat. (Image credit: Nintendo)

Ensivaikutelma

Jos toivot saavasti Nintendo Swtich Pron 1080p-näytöllä ja 4K-tuella, joudut valitettavasti pettymään.

Pelit tuntuvat samalta, mutta mikäli pelaat konsolin omalta ruudulta, saat kokemukseen paremman ja eloisamman kuvan. Näytön koon kasvaminen ilman konsolin suurentumista on miellyttävä yllätys, joka tekee laitteesta modernimman. Alkuperäiset reunukset kun näyttivät jo vuonna 2017 hitusen vanhentuneilta.

Ethernet-liitäntä sekä 64 Gt:n tallennustila ovat hyviä lisäyksiä. Toivottavasti Nintendo Switch todella hyödyntää RGB OLED -paneelia, sillä PenTile-kohu ei ole syntynyt tyhjästä.