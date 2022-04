Näin puhdistat Nintendo Switch -konsolisi

Nintendo Switchin puhdistus lyhyesti

Varmista Nintendo Switchin olevan poissa päältä

Irrota Joy-Con-ohjaimet sekä muut lisälaitteet

Kostuta varovasti puhdistusliinaa. Pyyhi Switchin reunat sekä Joy-Con-ohjaimet varovasti

Pyyhi laite kuivausliinalla ja varmista, ettei kosteutta jää mihinkään kohtaan. Kun yhdistät Joy-Con-ohjaimet takaisin konsoliin, voit jatkaa pelihetkeäsi

Välineet ja tarvikkeet

Kostea puhdistusliina

Kuivausliina

Pumpulipuikko

Nintendo Switch-, Nintendo Switch Lite- tai Nintendo Switch OLED -konsoli

Näin puhdistat Nintendo Switch -konsolin

(Image credit: Shutterstock/Proxima Studio)

Nintendo Switchin puhdistus on yhtä tärkeää kuin minkä tahansa laitteen. Moderni teknologia on nimittäin jatkuvasti alttiina kotiemme tutulle riesalle: pölyyntymiselle. Mikäli laitteen jättää oman onnensa nojaan, saattaa se ylikuumentua ja hajota turhan nopeasti. Lisäksi mukana on käytännön haasteita. Koska konsolin kosketusnäyttö ei hyödynnä muinaisen Nintendo DS:n tavoin stylus-kynää, ruutua hipelöidään sormin. Lopputuloksena on enemmän sormenjälkiä kuin poliisin rekisterissä.

Onneksi Nintendon hybridikonsolin puhtaanapito on helpompaa kuin kilpailevien PS5:n ja Xbox Series X:n tapauksessa. Jos konsoli liikkuu mukanasi (tai omistat Switch Liten), näyttösuoja sekä suojakotelo auttavat välttämään naarmuja sekä pölyä. Ja jos kotelo sisältää taskuja pelikasettien säilyttämiseen, aina parempi.

Nintendo ei ole avannut sen tarkemmin ohjeita Switch-konsolin siivoamiseen. Ei kuitenkaan kannata luulla, etteikö pieni siivoushetki aika ajoin tekisi laitteellesi hyvää. Se auttaa vempainta kestämään, minkä lisäksi esteetön ilmanvaihto saa konsolisi hurisemaan hiljaisempana. Tämän vuoksi suosittelemme puhdistamaan konsolin säännöllisesti seuraavia vinkkejä noudattaen.

Nintendo Switchin puhdistaminen vaihe vaiheelta

Älä jätä konsolia lepotilaan vaan kytke Switch pois päältä . Irrota tämän jälkeen konsoli telakasta sekä Joy-Con-ohjaimet ja muut lisälaitteet Switchistä.

. Irrota tämän jälkeen konsoli telakasta sekä Joy-Con-ohjaimet ja muut lisälaitteet Switchistä. Aseta Switch puhtaalle pöydälle, älä lattialle.

Kosteuta puhdistusliina vedellä ja pyyhi kevyesti konsolin näyttöä sekä Joy-Con-ohjaimia. Jos näyttö ei puhdistu riittävästi, Nintendo suosittelee käyttämään desinfiointiainetta.

sekä Joy-Con-ohjaimia. Jos näyttö ei puhdistu riittävästi, Nintendo suosittelee käyttämään desinfiointiainetta. Kun näyttö ja ohjaimet ovat puhtaat, kuivaa ne puhtaalla kuivausliinalla . Varmista, ettei laitteisiin jää kosteutta.

. Varmista, ettei laitteisiin jää kosteutta. Kannattaa lisäksi hyödyntää vanupuikkoa tai mikrokuituliinaa Joy-Con-ohjaimille varattuja uria varten. Sama tekniikka puhdistaa myös USB-C-väylään, sillä Nintendo ei suosittele paineilman käyttöä.

Tämän jälkeen voit yhdistää ohjaimet konsoliin ja aloittaa pelaamisen.

Kuinka usein Switch kannattaa puhdistaa?

(Image credit: Nintendo)

Puhdistustarve riippuu merkittävästi siitä, miten konsolia käyttää. Valtaosalle pelaajista riittää kosketusnäytön pyyhkäisy mikrokuituliinalla säännöllisin väliajoin. Tällä pääsee eroon ärsyttävistä sormenjäljistä ja muista lioista. Sen sijaan konsolin telakka on hyvä puhdistaa siivouspäivän yhteydessä vähintään kerran pariin kuukauteen.

Nintendo ei ole antanut virallista suositusta, mutta esimerkiksi kerran vuosineljänneksessä kuulostaa varsin hyvältä rytmiltä. Suosittelemme kuitenkin käyttämään omaa harkintaa. Jos konsoli tai sen ympäristö tuntuu lämpenevän, kannattaa pölyt ja villakoirat pyyhkäistä välittömästi. Tämä helpottaa ilmanvaihtoa ja konsolin viilentymistä.

Loppukommentti

Kuten tekniikan kanssa aina, laitteiden huoltaminen on helpoin tapa varmistaa kestävyys pidemmälle tulevaisuuteen. Switch on hybridikonsolina kuitenkin pienimuotoinen outolintu. Laitteessa on kosketusnäyttö, irrotettavat Joy-Con-ohjaimet, telakka sekä muita lisälaitteita, joten siistittävää riittää runsain mitoin.

Jos Switch-konsolisi on aina matkassa, kannattaa sille hankkia erillinen suojakotelo. Hyvässä kantolaukussa on lisäksi omat paikat pelikaseteille. Näin et joudu kantamaan koko pelikirjastoa koteloineen mukanasi, minkä lisäksi tiedät arvokkaiden pelien pysyvän tallessa.

Mikäli pelaat ahkerasti televisioruudulta, kannattaa telakalle jättää hyvin tilaa. Konsolin pitäminen tv-tasolla tai parhaimmillaan kaapissa vähentää villakoirien määrää.

