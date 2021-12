Nintendo Switch Online vs Nintendo Switch Online Expansion Pack: kumpi tilaus on parempi?

Houkuttaisiko intensiivinen Mario Kart 8 Deluxe -kisailu, mutta peliseurue ei ole paikalla? Vai haluatko reissata ystäväsi Animal Crossing: New Horizons -paratiisisaarelle? Nintendo Switchin verkko-ominaisuuksien avaaminen vaatii kuukausimaksullisen Nintendo Switch Online -jäsenyyden.

Nintendo tarjosi aiemmin vain yhden jäsenyysvaihtoehdon. Nyt tilanne on kuitenkin muuttunut, kun kattavampi Nintendo Switch Online Expansion Pack tarjoaa perusominaisuuksien lisään vielä ylimääräisiä lisukkeita.

Molemmat vaihtoehdot avaavat portit verkkomoninpeliin, joten sinänsä kumpikin ajaa asiansa. Se, haluatko maksaa ylimääräisiä euroja lisäpalveluista, onkin toinen asia. Tässä kohtaa katse kääntyy omiin mielenkiinnon kohteisiin.

Hinta ja julkaisupäivä

(Image credit: Nintendo)

Switchin verkkomoninpeli oli konsolin julkaisun yhteydessä ilmainen. Maksullinen Nintendo Switch Online käynnistyi syyskuun 18. päivä 2018, minkä jälkeen nettimähinöiden portit vaativat kukkaron avaamista.

Tilannetta sekoittavat hiukan muutaman ilmaispelit, kuten Ninjala. Näissä tapauksissa maksullista palvelua ei tarvitse, mutta tällaiset teokset ovat harvassa. Käytännössä voidaan sanoa, että mikäli kuukausimaksun pulittaminen jää tekemättä, myös verkkomoninpeli jää haaveeksi.

Nintendo Switch Online on pelaajien riemuksi selvästi kilpailijoita edullisempi. Koko vuoden maksu on vain 19,99 euroa, minkä lisäksi voi hankkia irtokuukauden (3,99 €) tai kolmen kuukauden (7,99 €) jäsenyyden. Koko perheen vuositilauksen hinta on taasen 34,99 €, jolloin tilauksesta voi nauttia enintään kahdeksan tunnusta.

Nintendo Switch Online Expansion Pack saapui tarjolle lokakuun 25. päivä 2021. Se on selvästi perustilausta kalliimpi, mutta tarjolla on vain yksi tilausvaihtoehto. 365 päivän eli 12 kuukauden tilaus kustantaa 39,99 euroa. Lisäeuroille saatavaa vastinetta puimme seuraavaksi.

Ominaisuudet

(Image credit: Nintendo)

Koska hintaero on merkittävä, on ominaisuuksien vertailu tarpeen. Verkkopeli on mukana molemmissa vaihtoehdoissa, minkä lisäksi myös muutamia muut lisukkeet luovat yhtäläisyyksiä.

Molemmat tilausvaihtoehdot tuovat mukanaan yli sadan NES- ja SNES-pelin valikoiman. Lisäksi pelitallennukset saa taltioitua pilveen teosten niin salliessa. Myös Nintendo Switch Online -tukisovellus sekä tilaajille suunnatut erikoisdiilit suhtautuvat molempiin jäsenyyksiin tasavertaisesti.

Nintendo Switch Online Expansion Pack nostaa kuitenkin kattaustaan useilla Nintendo 64- ja Mega Drive -peleillä. Jos se peliin soveltuu, on mukana nettipeli. Muilta osin erikoisominaisuudet ja toiminnallisuudet ovat identtisiä kuin NES- ja SNES-pelienkin kohdalla.

Palveluun julkaisussa lukeutuneet Nintendo 64 -pelit ovat Dr. Mario 64, Mario Kart 64, Mario Tennis, Sin and Punishment, Star Fox 64, Super Mario 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, WinBack: Covert Operations ja Yoshi's Story. Luvassa on myös lisäyksiä, joista tiedämme jo tässä vaiheessa nimikkeet Paper Mario, Banjo-Kazooie, F-Zero X, Kirby 64: The Chrystal Shards, Mario Gold, Pokémon Snap ja The Legend of Zelda: Majora's Mask.

Mega Driven pelikirjaston muodostavat Castlevania: Bloodlines, Contra: Hard Corps, Dr. Robotnik's Mean Bean Machine, Ecco The Dolphine, Golden Axe, Gunstar Heroes, Musha, Phantasy Star IV, Ristar, Shining Force, Shinobi 3, Sonic the Hedgehog 2, Streets of Rage 2 ja Strider.

Lisäksi kalliimpi tilauspalvelu toi mukanaan Animal Crossing: New Horizons -lisäsisältöpaketin Happy Home Paradise. Laajennus maksaa erikseen hankittuna 24,99 euroa, mikä on omiaan puoltamaan kalliimman jäsenyyden hankintaa. Paratiisisaaren lomailijat saavatkin mahdollisuuden tutustua N64- ja Mega Drive -peleihin (Pohjois-Amerikassa Sega Genesis) varsin huokealla lisähinnalla.

Yhteenveto

Nintendo Switch Online Expansion Pack ei ainakaan vielä ole erityisen merkittävä lisäys, mutta se on kohdeyleisölleen mainio vaihtoehto. Retropelien ystävät saavat muutamalla lisäkympillä takavuosien klassikoita nostalgianälkää täyttämään. Jos edellisen vuosituhannen pelit eivät kuitenkaan kiehdo, ei lisähinnalle ole perusteita.

Nintendon tilauspalvelun suurin ongelma koskee sen sisältöä. Siinä missä PlayStation Plus ja Xbox Game Pass Ultimate tarjoavat valtavasti lisäsisältöä sekä kuukausittaisia ilmaispelejä, jää Switch näiltä osin valitettavasti telineisiin. Nintendon eduksi on laskettava kilpailukykyinen hinta sekä yksinkertaisuus.

Jos haluat vain pelata netissä, on Nintendo Switch Online -perusjäsenyys sopiva vaihtoehto. Tällöin saat mukaan NES- ja SNES-pelien kirjaston, joka on toisaalta hauska retrolisä mutta eittämättä myös varsin monelle lyhytaikainen hupi.

Expansion Packin kohdalla suosittelemme miettimään sitä, paljonko Nintendo 64:n pelikirjasto kiinnostaa. Vaihtuvat pelit tarjoavat hyvän mahdollisuuden kahlata ohitettuja teoksia. Samalla on kuitenkin sanottava, että kirjaston laajuus ei tässä kohtaa täysin vakuuta. Onneksi Nintendo on paljastanut lisäilevänsä teoksia ajan saatossa, josta esimakua saadaan joulukuun 10. päivä saapuvan Paper Marion myötä.