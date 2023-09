Nintendo Switch OLED punastuu

Nintendo on julkistanut uuden Mario Red Edition Nintendo Switch OLED -konsoliversion, joka saapuu kauppoihin lokakuun 6. päivä 2023.

Punainen konsoli paljastettiin osana Super Mario Bros. Wonder Direct -lähetystä. Vaikka värityksessä on paljon samaa kuin Marion vetimissä, eivät peli ja konsoli saavu kuitenkaan myyntiin samalla kertaa. Punertava Switch OLED julkaistaan kaksi viikkoa ennen Marion seuraavaa tasoloikintaseikkailua.

Muotoilu itsessään on pysynyt väritystä lukuun ottamatta lähes identtisenä tavallisen Switch OLED -konsolin kanssa. Laite, telakka sekä Joy-Con-ohjaimet ovat tällä kertaa tyystin punaiset, kuten Marion tapauksessa on sopivaa. Ainoat visuaaliset muutokset liittyvät pieneen Mario-silhuettiin telakan vasemmassa kulmassa sekä takana olevaan virtapainikkeeseen kätketyissä kultaisissa kolikoissa. Kokonaisuutena laite vaikuttaakin erittäin hillityltä.

Kyseessä ei suinkaan ole ensimmäinen Switchin erikoisversio, joka tuodaan myyntiin merkittävän pelijulkaisun rinnalla. Myös tällä kertaa seurataan lisäksi samaa perinnettä, eli varsinainen peli ei sisälly konsolin myyntipakettiin. Vastaava ilmiö nähtiin viimeksi The Legend of Zelda: Tears of the Kingdomin kohdalla.

Super Mario Bros. Wonder on loppuvuoden odotetuimpia pelijulkistuksia. Kyseessä on sarjan ensimmäinen uusi 2D-tasoloikinta sitten New Super Mario Bros. U:n, joka julkaistiin kymmenen vuotta sitten eli vuonna 2013. Teos on sittemmin toki julkaistu uudelleen Switchille, mutta tämä vuonna 2019 saapunut painos sai monet fanit toivomaan vieläkin enemmän.