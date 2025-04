Tässä ovat Nintendo Switch 2 -konsolin julkaisupelit

Nyt kun Nintendo Switch 2 on virallisesti julkaistu, on sen ensimmäisen aallon pelivalikoimakin tiedossa. Japanilaisyhtiö näyttää satsanneen tarjontaan tosissaan, sillä mukana on niin uusia yksinoikeuspelejä, kolmannen osapuolen hittejä sekä takavuosien suosikkipelien ehostuksia.

Julkaisupeleistä kiinnostavin on taatusti Mario Kart World, jota kaupataan myös osana Switch 2 -konsolibundlea. Sen lisäksi moninpelaajia hemmotellaan Split Fictionilla.

Tässä ovat kaikki tiedossa olevat Nintendo Switch 2 -konsolin julkaisupelit, joiden joukossa ovat muun muassa Fortnite, Cyberpunk 2077: Ultimate Edition sekä Hogwarts Legacy.

Nintendo Switch 2 - Julkaisupelit

(Image credit: Nintendo)

Nämä pelit on vahvistettu saapuvaksi 5. kesäkuuta 2025 yhdessä Switch 2 -konsolin kanssa

Arcade Archives 2 Ridge Racer

Bravely Default Flying Fairy HD Remaster

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition

Deltarune

Fast Fusion

Fortnite

Hitman World of Assassination – Signature Edition

Hogwarts Legacy

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Mario Kart World

Nintendo Switch 2 Welcome Tour

Nobunaga's Ambition: Awakening Complete Edition

Puyo Puyo Tetris 2S

Rune Factory: Guardians of Azuma

Sid Meier's Civilization 7 (Nintendo Switch 2 Edition)

Split Fiction

Street Fighter 6

Survival Kids

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Switch 2 Edition)

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Switch 2 Edition)

Yakuza 0 Director's Cut

Kuulemme todennäköisesti lähipäivinä vielä lisää pelijulkistuksia, jotka lisäämme tähän artikkeliin sitä mukaan kun saamme niistä tiedon.