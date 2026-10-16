Sodastream uudistaa mallistonsa – uutuustrio korvaa kehutut mallit

Sodastream tuo kotikeittiöihin tuoreen tuulahduksen uusilla hiilihapotuslaitteillaan. Uutuusmallit Sodastream Classic, Sodastream Fresh ja Sodastream Fresh Plus pyrkivät yhtenäistämään muotoilun sekä tuomaan monipuolisia ominaisuuksia.

Uutuusmallien lanseerauksen luvataan aloittavan uuden vaiheen Sodastreamin tuotevalikoiman kehityksessä. Valmistaja haluaa kannustaa parempiin juomavalintoihin ja tehdä hiilihapotettujen juomien valmistamisesta kotona entistä helpompaa ja hauskempaa – juuri oman maun mukaan. Samalla yhtiö uudistaa hiilihapotuslaitteidensa muotoilua: kolme uutta mallia saavat uuden yhtenäisen ilmeen, joka näkyy myös tulevissa Sodastream-malleissa.

Uusien mallien saapuminen tarkoittaa vanhojen tuotteiden poistumista. Sodastream Terra sekä arvostelussamme kehuttu Sodastream Art poistuvat samalla kertaa myynnistä.

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– Sodastream Classic, Sodastream Fresh ja Sodastream Fresh Plus ovat tärkeä askel tuotevalikoimamme kehityksessä. Kuluttajilla on erilaisia tarpeita: yksi etsii yksinkertaista ja luotettavaa laitetta arkeen, toinen arvostaa enemmän ominaisuuksia ja viimeisteltyjä yksityiskohtia. Siksi olemme luoneet malliston, josta löytyy vaihtoehtoja erilaisiin tarpeisiin, mutta kaikissa malleissa lähtökohtana ovat helppokäyttöisyys ja mahdollisuus valmistaa omia suosikkijuomia kotona, sanoo Sodastreamin Pohjois-Euroopan markkinointijohtaja Victoria Wicks.

Sodastream Classicin suositushinta on 79 euroa, Fresh-mallin 99 euroa ja Fresh Plussan 119 euroa. Hiilidioksidisylinteri sisältyy kaikissa malleissa myyntipakettiin.

(Image credit: Sodastream)

Miten mallit eroavat toisistaan?

Sodastream Classic tavoittelee yksinkertaista ja pelkistettyä muotoilua arkiseen tarpeeseen. Pullo napsautetaan paikalleen ilman kiertämistä, ja Sodastreamin patentoitu Quick Connect -järjestelmä tekee hiilidioksidisylinterin asentamisesta ja vaihtamisesta nopeaa ja helppoa.

Sodastream Classic onkin niin sanottu perusmalli, jossa on kaikki tarvittava hiilihapotettujen juomien valmistamiseen. Pelkistetyn muotoilunsa ansiosta laitteen luvataan sopivan luontevasti keittiön työtasolle niin kuplavesilasillisen kuin koko perheen hiilihapollisten juomien tekoon.

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Sodastream Fresh on puolestaan kapea ja moderni vaihtoehto, jossa on eteenpäin kallistuva pullopidike. Sen ansiosta pullon napsauttaminen paikalleen on entistä helpompaa. Hiilihapotuspainikkeella kuplien määrän voi säätää oman maun mukaan.

Sodastream Fresh Plus tuo mallistoon lisää ominaisuuksia. Kapean muotoilun lisäksi mallissa on metallisia yksityiskohtia, hiilihapotusvipu sekä hiilidioksidin määrän ilmaisin. Juoma hiilihapotetaan painamalla vipua alaspäin. Napin painalluksella voi tarkistaa nopeasti, onko sylinterin hiilidioksidi käymässä vähiin.