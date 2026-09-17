Electrolux satsaa energiatehokkuuteen – QuickSelect 2.0 -toiminto antaa valinnanvapauden käyttäjälle
Kuluttajien toiveiden mukaisia vaihtoehtoja
Syyskuussa järjestetyissä IFA 2026 -messuilla esiteltiin elektroniikkaa moneen tarpeeseen. Yksi tapahtuman mielenkiintoisimmista julkistuksista oli Electroluxin QuickSelect 2.0 -liukusäädinkäyttöliittymällä varustetut täysin integroidut astianpesukoneet.
Uudistunut teknologia mahdollistaa pesuun käytettävän ajan valitsemisen yhdellä pyyhkäisyllä, minkä jälkeen astianpesukone optimoi automaattisesti muut asetukset. Näytöltä näkee samalla valintaan liittyvän energiankulutuksen. Lyhyempi ohjelma kuluttaa enemmän energiaa, kun taas pidempi ECO-ohjelma on energiatehokkaampi.
Uusi toiminto pohjautuu Electroluxin Euroopan markkinoilla teettämään tutkimukseen, joka toteutettiin 6 000 eurooppalaisen vastaajan kommenttien pohjalta. Sen mukaan 88 % pitää tärkeänä, että pesuohjelman voi valita käytettävissä olevan ajan perusteella. 70 % vastaajista halusi säätää pesuohjelman keston omaan arkeensa sopivaksi, kun taas 66 % piti tärkeänä energiatehokkuuden välitöntä näkemistä. Lisäksi 57 % vastaajista haluaa valita pesuajan ja käynnistää ohjelman ilman valmiiden ohjelmien selaamista.
Muotoilussa on tähdätty minimalistisuuteen ja selkeyteen. Push2Open-toiminnon ansiosta astianpesukoneessa ei tarvita näkyvää kahvaa, joten laite voidaan integroida yhtenäiseksi osaksi keittiökalusteita. Luukku avautuu kevyellä painalluksella.
900-sarjan malleissa on FlexiMax Pro -korijärjestelmä, jonka korit liikkuvat teleskooppikiskoilla. Alas taitettavat pidikerivit helpottavat erikokoisten astioiden sijoittelua. Liukumattomat kumituet ja SoftSpikes-pidikkeet pitävät viinilasit ja muut herkät lasiastiat paikoillaan pesun aikana.
SuperQuiet-teknologialla varustettujen mallien äänitaso on vain 35 desibeliä, minkä luvataan olevan markkinoiden hiljaisimmasta päästä.
Vaikka uudet ominaisuudet ovatkin keskiössä, varsinainen pesutulos on kuitenkin edelleen keskeisin asia. Electroluxin mukaan 800- ja 900-sarjan mallit poistavat myös pinttyneitä ruokatahroja, kuten kiinni palaneita lasagnetahroja myös ilman esihuuhtelua.
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”Astianpesukoneita on perinteisesti kehitetty pitkälti teknologian mahdollisuuksien ehdoilla. Electroluxin 600–900-sarjan suunnittelun lähtökohtana ovat olleet käyttäjien arjen tarpeet. Luukun avaaminen, koneen täyttäminen ja pesuohjelman käynnistäminen on pyritty tekemään mahdollisimman yksinkertaiseksi”, sanoo Electrolux Groupin EMEA-alueen astianpesukonekategorian johtaja Gintautas Vaitekonis.
Markus Mesiä on teknologia- ja pelitoimittaja, joka on viimeisen kahden vuosikymmenen aikana kirjoittanut useisiin kotimaisiin medioihin. Sydämen asioita ovat pelien lisäksi ennen kaikkea musiikki ja urheilu. Viimeksi mainittu tosin lähinnä kotisohvalta katsottuna ja analysoituna.