Black Fridayn huipputarjouksessa Moccamasterin arkikäytössämme korvannut kahvinkeitin
Arjen luksusta
Black Fridayn aikaan huomio kiinnittyy monesti erityisesti puhelimiin ja televisioihin, mutta huomionsa ansaitsevat myös aktiivisessa käytössä olevat kodinkoneet. Ennen kaikkea kahvinkeitin on suomalaisille hyödyke, jota käytetään päivittäin. Tämän vuoksi pieniin arjen näppäriin toimintoihin kannattaa todella satsata.
Itsellänikin käytössä oli yli vuosikymmenen ajan suomalaisten suosiman Moccamasterin kahvinkeitin. Tilanne kuitenkin muuttui vuosi takaperin, kun Wilfa Zense osoitti pienillä mutta ratkaisevilla oivalluksillaan ylivertaisuutensa. Erityisesti irrotettava vesisäiliö helpottaa puhtaanapitoa sekä veden annostelua, kun ylimääräiset vedenkaatimet ja muut patenttiratkaisut voi jättää suosiolla sivuun.
Arvostelussa ylistimme sitä neljän tähden arvoisesti erityisesti muotoilun, irrotettavan vesisäiliön sekä puhdistettavuuden nimissä.
Wilfa Zense on mainio idea Black Friday -hankinnaksi tai vaikkapa joululahjaksi.
Lue lisää: Arvostelussa Wilfa Zense
Wilfa Zense | 159 € 99 € | Gigantti
Säästä 60 €. - Wilfan kahvinkeitin tarjoaa tyylikkään, käytännöllisen ja nopean ratkaisun päivän piristyshetken varmistamiseksi.
Wilfa Zense | 159 € 99 € | Verkkokauppa.com
