Black Fridayn parhaat LEGO-tarjoukset: Star Wars, Harry Potter, Nintendo ja monet muut rakennettavat palikkamaailmat
Pientä ja suurta rakennettavaa
LEGO on yhtiö, jonka todennäköisesti jokainen suomalainen tuntee. Yhtiön monitahoiset rakennelmat tarjoavat kasattavaa niin perheen pienimmille kuin jo varttuneeseen ikään ehtineille. Olipa kiinnostuksesi kohteena kukkaistutukset, Lepakkomies, Tähtien sota, Minecraft tai jokin ihan muu, todennäköisesti yhtiön seteistä piisaa juuri sinulle soveltuva paketti.
Monet rakennelmat ovat Black Fridayn kunniaksi houkuttelevassa tarjouksessa. Poimimme valikoimista muutaman eritasoisen setin, jotka ainakin me haluamme rakentaa.
LEGO Ideas Polaroid OneStep SX-70 | 68,90 € | Multitronic
Ikoninen polaroid-kamera on hauska kasattava sekä upea katseltava. Tämä 516-osainen rakennelma soveltuu jokaisen kameroista pitävän hyllyyn.
Taru sormusten herrasta: Kontu | 237, 99 € 214 € | ProShop
Tämä 2 017 palasesta koostuva ikoninen rakennelma suorastaan kutsuu Keski-Maahan. Mukana on yhdeksän hahmoa Gandalfista ja Bilbosta lähtien, eikä Sauronin Mahtisormuskaan ole unohtunut.
LEGO Game Boy | 54,54 € | ComputerSalg
Nintendon ikoninen konsoli on upea rakennettava sekä ihasteltava. Se on täydellinen lahjaidea jokaiselle pelaajalle ikään katsomatta.
LEGO Star Wars: UCS Millenium Falcon | 732 € | Verkkokauppa.com
Jos haluat massiivisen superpaketin Tähtien sodan ystävälle, on peräti 7 541 palasesta koostuva Millenium Falcon täydellinen valinta. Se on kallis mutta sitäkin upeampi kokonaisuus.
LEGO Harry Potter: Viistokujan velhokaupat | 159 € 119 € | Verkkokauppa.com
Harry Potterin maailmaan sijoittuva Viistokuja tarjoaa runsaasti ihasteltavaa velhomaailman ystäville.
Rekisteröidy saadaksesi uutisia, arvosteluja, mielipiteitä, huipputeknisiä tarjouksia ja paljon muuta.
Markus Mesiä on teknologia- ja pelitoimittaja, joka on viimeisen vuosikymmenen aikana kirjoittanut useisiin kotimaisiin medioihin. Sydämen asioita ovat pelien lisäksi ennen kaikkea musiikki ja urheilu. Viimeksi mainittu tosin lähinnä kotisohvalta katsottuna ja analysoituna.