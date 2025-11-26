Black Fridayn parhaat LEGO-tarjoukset: Star Wars, Harry Potter, Nintendo ja monet muut rakennettavat palikkamaailmat

Pientä ja suurta rakennettavaa

Lego Black Friday deals 2025
(Kuva: Future)

LEGO on yhtiö, jonka todennäköisesti jokainen suomalainen tuntee. Yhtiön monitahoiset rakennelmat tarjoavat kasattavaa niin perheen pienimmille kuin jo varttuneeseen ikään ehtineille. Olipa kiinnostuksesi kohteena kukkaistutukset, Lepakkomies, Tähtien sota, Minecraft tai jokin ihan muu, todennäköisesti yhtiön seteistä piisaa juuri sinulle soveltuva paketti.

Monet rakennelmat ovat Black Fridayn kunniaksi houkuttelevassa tarjouksessa. Poimimme valikoimista muutaman eritasoisen setin, jotka ainakin me haluamme rakentaa.

Lego Polaroid OneStep SX-70 -kamera
Lego Polaroid OneStep SX-70 -kamera: 68,90 € jälleenmyyjältä Multitronic.fi

LEGO Ideas Polaroid OneStep SX-70 | 68,90 € | Multitronic

Ikoninen polaroid-kamera on hauska kasattava sekä upea katseltava. Tämä 516-osainen rakennelma soveltuu jokaisen kameroista pitävän hyllyyn.

Säästät 10%
Lego Icons 10354: Taru sormusten herrasta: Kontu: oli 237,99 € nyt 214 € jälleenmyyjältä Proshop FI

Taru sormusten herrasta: Kontu | 237, 99 € 214 € | ProShop

Tämä 2 017 palasesta koostuva ikoninen rakennelma suorastaan kutsuu Keski-Maahan. Mukana on yhdeksän hahmoa Gandalfista ja Bilbosta lähtien, eikä Sauronin Mahtisormuskaan ole unohtunut.

Lego Game Boy
Lego Game Boy: 54,54 € jälleenmyyjältä Computersalg FI

LEGO Game Boy | 54,54 € | ComputerSalg
Nintendon ikoninen konsoli on upea rakennettava sekä ihasteltava. Se on täydellinen lahjaidea jokaiselle pelaajalle ikään katsomatta.

Lego Star Wars Millennium Falcon UCS Set
Lego Star Wars Millennium Falcon UCS Set: 732 € jälleenmyyjältä verkkokauppa.com

LEGO Star Wars: UCS Millenium Falcon | 732 € | Verkkokauppa.com

Jos haluat massiivisen superpaketin Tähtien sodan ystävälle, on peräti 7 541 palasesta koostuva Millenium Falcon täydellinen valinta. Se on kallis mutta sitäkin upeampi kokonaisuus.

Lego Harry Potter: Viistokujan velhokaupat
Säästät 25% (40 €)
Lego Harry Potter: Viistokujan velhokaupat: oli 159 € nyt 119 € jälleenmyyjältä verkkokauppa.com

LEGO Harry Potter: Viistokujan velhokaupat | 159 € 119 € | Verkkokauppa.com

Harry Potterin maailmaan sijoittuva Viistokuja tarjoaa runsaasti ihasteltavaa velhomaailman ystäville.

