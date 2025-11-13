Roborock jynssäsi tuotteidensa hinnat Black Friday -kuntoon – säästä huippumallista jopa 700 €

Tämän hetken paras robotti-imuri huikeaan tarjoushintaan

Roborock Saros 10 navigating around tester&#039;s home
Black Friday on loistotilaisuus hankkia kotiin tämän hetken paras robotti-imuri tai märkä-kuivaimuri. Tämän hetken ykkösvalmistajiin lukeutuva Roborock julkaisi omat Black Friday -huipputarjouksensa, jotka tarjoavat sen monet lippulaivatuotteet useita satasia halvemmalla kuin yleensä.

Valmistajan tarjoushinnoista erityisesti neljä tuotetta nousee esiin:

  • Roborock Saros Z70: 1 199 € 1 899 €
  • Roborock Saros 10 899 € 1 499 €
  • Roborock Qrevo Edge 669 € 1 099 €
  • Roborock F25 Ace Combo 499 € 749 €

Lue lisää: Paras robotti-imuri: testissä siisteimmät imurit
Lue lisää: Arvostelussa Roborock F25 Ace
Lue lisää: Arvostelussa Roborock Saros 10

Roborock Saros Z70 | 1 899 € 1 199 € | Roborock
Säästä 700 €.
Säästä 700 €

Roborock Saros Z70 | 1 899 € 1 199 € | Roborock
Säästä 700 €. - Roborockin huippumalli sisältää OmniGrip-varren. Lisäksi sen 22 000 Pa imuteho yhdessä huipputoimintojen kanssa tekee siitä valmistajan teknisesti edistyneimpiin tuotteisiin kuuluvan mallin.

Roborock Saros 10 Robot Vacuum
Huipputarjous

Roborock Saros 10 | 1 499 € 899 € | Roborock
Säästä 600 €. - Lippulaivamalliston kärkimalli on saatavissa Black Friday -tarjouksen ansiosta halvemmalla kuin koskaan.

Roborock Saros 10R
Houkutteleva vaihtoehto

Roborock Saros 10R | 1 499 € 899 € | Roborock
Säästä 600 €. - Lippulaivamalliston hieman edullisempi vaihtoehto on saanut houkuttelevan Black Friday -tarjouksen, joka pudottaa hinnan jo alle 900 euron.

Roborock Saros 10R
Lattuapesuri

Roborock F25 Ace Combo | 749 € 499 € | Roborock
Säästä 250 €. - F25 Ace on erinomainen vaihtoehto kotiin, jossa lattianpesuun halutaan panostaa hieman robotti-imuria enemmän.

