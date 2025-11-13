Roborock jynssäsi tuotteidensa hinnat Black Friday -kuntoon – säästä huippumallista jopa 700 €
Tämän hetken paras robotti-imuri huikeaan tarjoushintaan
Black Friday on loistotilaisuus hankkia kotiin tämän hetken paras robotti-imuri tai märkä-kuivaimuri. Tämän hetken ykkösvalmistajiin lukeutuva Roborock julkaisi omat Black Friday -huipputarjouksensa, jotka tarjoavat sen monet lippulaivatuotteet useita satasia halvemmalla kuin yleensä.
Valmistajan tarjoushinnoista erityisesti neljä tuotetta nousee esiin:
- Roborock Saros Z70: 1 199 €
1 899 €
- Roborock Saros 10 899 €
1 499 €
- Roborock Qrevo Edge 669 €
1 099 €
- Roborock F25 Ace Combo 499 €
749 €
Roborock Saros Z70 | 1 899 € 1 199 € | Roborock
Säästä 700 €. - Roborockin huippumalli sisältää OmniGrip-varren. Lisäksi sen 22 000 Pa imuteho yhdessä huipputoimintojen kanssa tekee siitä valmistajan teknisesti edistyneimpiin tuotteisiin kuuluvan mallin.
Roborock Saros 10 | 1 499 € 899 € | Roborock
Säästä 600 €. - Lippulaivamalliston kärkimalli on saatavissa Black Friday -tarjouksen ansiosta halvemmalla kuin koskaan.
Roborock Saros 10R | 1 499 € 899 € | Roborock
Säästä 600 €. - Lippulaivamalliston hieman edullisempi vaihtoehto on saanut houkuttelevan Black Friday -tarjouksen, joka pudottaa hinnan jo alle 900 euron.
Roborock F25 Ace Combo | 749 € 499 € | Roborock
Säästä 250 €. - F25 Ace on erinomainen vaihtoehto kotiin, jossa lattianpesuun halutaan panostaa hieman robotti-imuria enemmän.
