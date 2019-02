Paras Android-tabletti 2019: 8 kovinta haastajaa iPadille

Harkitsetko uudeksi tabletiksesi Androidia? Tänään on onnenpäiväsi, sillä alta löydät listamme parhaista Android-tableteista.

Uusien Android-tablettien valikoima ei ole tänä päivänä yhtä laaja kuin joskus aiemmin, eikä lähelläkään Android-puhelimien valtavaa tarjontaa. Markkinoilta löytyy silti yhä mainioita vaihtoehtoja, ja Android on edelleenkin kiistaton ykköshaastaja iPadeille.

Esimerkiksi Samsung Galaxy Tab S3 ja Asus ZenPad 3S 10 asettavat Applelle todellisen haasteen, ja Androidilta löytyy tarjontaa tiukemmankin budjetin asiakkaalle.

Nyt kun olet tehnyt ensimmäisen suuren valinnan Android- ja iOS-käyttöjärjestelmien välillä, voit siirtyä pohtimaan tablettisi kokoluokkaa. Android-tablettien skaala painottuu 7 ja 10 tuuman väliin, mutta suurimmat tabletit ovat kooltaan yli 10 tuumaa. Suuremmat tabletit tarjoavat enemmän näyttötilaa, mutta vievät myös enemmän tilaa repussasi tai laukussasi.

Merkittäviä eroja mallien välillä löytyy akunkeston, suorituskyvyn, muistin, hinnan sekä jopa ohjelmistojen suhteen. Joissakin tableteissa käyttöjärjestelmänä on uusin Android 8 Oreo kun taas joissakin malleissa pyörii vanhempi Android 7 Nougat.

Lue alta päivitetty listamme tämän hetken parhaista Android-tableteista.

1. Samsung Galaxy Tab S4

Tämän hetken paras Android-tabletti

Paino: 483 g | Mitat: 249.3 x 164.3 x 7.1 mm | Käyttöjärjestelmä: Android 8.1 | Näytön koko: 10.5 tuumaa | Resoluutio: 2560 x 1600 | Prosessori: Qualcomm Snapdragon 835 | RAM: 4 Gt | Tallennustila: 64 tai 256 Gt | Akku: 7300 mAh | Kamera: 13 MP | Etukamera: 8 MP

PC-mäinen käyttöjärjestelmämahdollisuus

S Pen stylus -kynä mukana pakkauksessa

Näppäimistön design on kehno

Käyttökokemus pöytäkoneena vaatii kehitystä

Samsung Galaxy Tab S4 on paras juuri nyt saatavilla oleva Androidin tabletti. Se ei ole erityisen edullinen, mutta hyviä ominaisuuksia on siinä määrin paljon, että vastinetta saa rahoille hyvin.

S4:n mukana tulee Samsungin S Pen stylus -kynä, ja pinnan alla jylisee Snapdragon 835 sekä 6 gigaa RAM-muistia, jotka takaavat, että Android pyörii näytöllä erittäin sulavasti.

Tämä on kuitenkin vain puolet aiheesta. Kun Samsung Galaxy Tab S4:n yhdistää näppäimistön ja hiiren kanssa, muuntuu Android pöytäkonemaiseksi kokemukseksi.

Toistaiseksi se ei pöytäkoneena toimi kovin kummoisesti, mutta uskomme tulevien päivitysten parantavan tilannetta. Kaiken kaikkiaan Galaxy Tab S4 on kaikista monipuolisin Android-tabletti.

Lue tästä koko arvostelumme: Samsung Galaxy Tab S4

2. Samsung Galaxy Tab S3

Samsungin edellinen lippulaiva on yhä mainio

Paino: 429 g | Mitat: 237,3 x 169 x 6 mm | Käyttöjärjestelmä: Android 7 | Näytön koko: 9,7 tuumaa | Resoluutio: 1536 x 2048 | Prosessori: Snapdragon 820 | RAM: 4 Gt | Tallennustila: 32 Gt/64 Gt | Akku: 6,000 mAh | Kamera: 13 MP | Etukamera: 5 MP

Huippulaatuinen muotoilu

Erinomainen HDR-valmis näyttö

Näppäimistö on hintava lisävaruste

Korkea hinta

Samsung Galaxy Tab S3 on yhä suosikkejamme Android-tableteista.

Sen parhaita puolia ovat tehokas suoritin sekä upea HDR-tuen sisältävä näyttö. S-Pen stylus -kynä kuuluu pakettiin, mutta näppäimistö tulee ostaa erikseen. Se on siis hintava lisävaruste.

Galaxy Tab S3 on kallis mutta hintansa arvoinen suorituskyvyn sekä upeat ominaisuudet huomioon ottaen.

Lue koko arvostelu: Samsung Galaxy Tab S3

3. Asus ZenPad 3S 10

Android-tablettien parhaimmistoa

Paino: 430 g | Mitat: 240,5 x 163,7 x 7,2 mm | Käyttöjärjestelmä: Android Marshmallow | Näytön koko: 9,7 tuumaa | Resoluutio: 1536 x 2048 | Suoritin: Mediatek MT8176 | RAM: 4 Gt | Tallennustila: 32 Gt/64 Gt | Akunkesto: jopa 10 tuntia | Kamera: 8 MP | Etukamera: 5 MP

Today's best Asus Zenpad 3S 10 deals €429 View at Amazon Germany

Korkean resoluution näyttö

Lyhyt vasteaika

Keskinkertainen akunkesto

Rungon laatu

Ei, tuote ylläolevassa kuvassa ei ole iPad. Kyseessä on Asuksen tuorein tabletti ZenPad 3S 10 (linkki englanniksi), joka on korkealla listallamme tämän hetken parhaista Android-tableteista.

Tabletin suorituskyky on kohtuullinen, ja sen näyttö erittäin kirkas ja kaunis.

Akun kesto ja rungon laatu eivät ole huippulaatua, mutta Samsung Galaxy Tab S4:n tai S3:n hintaan verrattaessa kyseessä on huokea tabletti ja hyvä valinta, mikäli etsit laadukasta mutta edullisempaa laitetta.

Lue koko arvostelu: Asus ZenPad 3S 10 (englanniksi)

4. Huawei MediaPad M5 8.4

Loistava Android-vaihtoehto iPad Mini 4:lle

Paino: 316 g | Mitat: 212,6 x 124,8 x 7,3 mm | Käyttöjärjestelmä: Android Oreo | Näytön koko: 8,4 tuumaa | Resoluutio: 1600 x 2560 | RAM: 4 Gt | Suoritin: HiSilicon Kirin 950 | Tallennustila: 32/64/128 Gt | Akku: 5100 mAh | Kamera: 13 MP | Etukamera: 8 MP

Loistavat kaiuttimet

Terävä näyttö ja mainio design

Ei kuulokeliitäntää

Hieman iäkäs piirisarja

Huawei MediaPad M5 8.4 on vahva Android-tekele. Sen pienen koon ja metallikuorien yhdistelmä tekee siitä varteenotettavan vaihtoehdon iPad Mini 4:lle.

Ja on tässä toki muutakin hyvää kuin vain ulkonäkö. Mediapad M5 8.4:ssä on vaikuttavankuuloiset stereokaiuttimet, ja terävä, 1600 x 2560 resoluution näyttö takaa, että toimivuuden medialaitteena.

Pelaamiseen laite ei ole yhtä hyvä, ja 3.5 millin kuulokeliitäntä puuttuu – joten olet pitkälti tabletin omien kuulokkeiden varassa. Aidosti kannettava se painonsa puolesta on, joten elokuvien katseluun ja musiikin kuunteluun MediaPad M5 8.4 on oikein hyvä vaihtoehto.

Lue koko arvostelu: Huawei MediaPad M5 8.4 (englanniksi)

5. Lenovo Yoga Tab 3 Pro

'Netflix and chill' siirtyy uudelle tasolle

Paino: 665 g | Mitat: 246,9 x 179,1 x 4,6 mm | Käyttöjärjestelmä: Android 5.1.1 | Näytön koko: 10,1 tuumaa | Resoluutio: 2560 x 1600 | Suoritin: Intel Atom quad-core | RAM: 2 Gt | Tallennustila: 16 Gt/32 Gt | Akku: 10,200 mAh | Kamera: 13 MP | Etukamera: 5 MP

Sisäänrakennettu projektori

Upea äänentoisto

Painava

Ongelmia käyttöliittymässä

Lenovo Yoga Tab 3 Pro (linkki englanniksi) erottuu ainutlaatuisen muotoilunsa vuoksi ja tarjoilee kasapäin mediaominaisuuksia.

Sisäänrakennetun telineen ansiosta voit lepuuttaa käsiäsi tablettia käyttäessä, ja sisäänrakennettu projektori tarjoaa mahdollisuuden nauttia viihteestä suuremmalla näytöllä. Myös näytön kuvanlaatu on hyvä, eikä projektoria tarvitse käyttää joka kerta halutessasi katsella viihdettä tabletilla.

Kaikki tämä teknologia, joka tablettiin on mahdutettu tarkoittaa kuitenkin sitä, ettei sen kuljettaminen mukana ole yhtä helppoa verrattuna muihin listan laitteisiin. Vaikka Yoga Tab 3 Pron käyttöliittymässä on parantamisen varaa, on se kuitenkin melko ainutlaatuinen vaihtoehto uutta tablettia harkitsevalle.

Lue Lenovo Yoga Tab 3 Pro -arvostelumme (englanniksi)

6. Huawei MediaPad M3 8

Markkinoiden parhaita budjettitabletteja

Paino: 322 g | Mitat: 215,5 x 124,2 x 7,3 mm | Käyttöjärjestelmä: Android 6.0 | Näytön koko: 8,4 tuumaa | Resoluutio: 1600 x 2560 | Suoritin: Kirin 950 | Tallennustila: 32 Gt/64 Gt | Akku: 5100 mAh | Kamera: 8 MP | Etukamera: 8 MP

Erittäin tehokkaat stereokaiuttimet

Ohut, kevyt ja hienostunut alumiinirunko

Keskinkertainen kamera

Suorituskyky ei riittävä pelaamiseen

Edullisten tablettien listalla korkealla oleva Huawei MediaPad M3 8.0 on erinomaisen näytön, suorituskyvyn sekä hyvän hinta-laatusuhteen ansiosta viidentenä Android-tablettien listallamme.

MediaPad M3 8.0 on ohut tabletti, jonka alumiininen ulkokuori antaa laitteelle korkealuokkaisen ilmeen ollen samalla myös käytännöllinen.

Näyttö on terävä, ja kaiuttimien äänentoisto on näinkin ohuelle tabletille melko vaikuttava. Laite on myös huomattavasti edullisempi kuin useimmat listan Android-tableteista.

Lue Huawei MediaPad M3 8.0 -arvostelumme (englanniksi)

7. Samsung Galaxy Tab S2

Erinomainen Android-tabletti

Paino: 256 g/389 g | Mitat: 198,6 x 134,8 x 5,6 mm/237,3 x 169 x 5,6 mm | Käyttöjärjestelmä: Android 6.0.1 | Näytön koko: 8,0 tuumaa/9,7 tuumaa | Resoluutio: 1536 x 2048 | Suoritin: Octa-core | RAM: 3 Gt | Tallennustila: 32 Gt/64 Gt | Akku: 4000 mAh/5870 mAh | Kamera: 8 MP | Etukamera: 2.1 MP

Ohut ja kevyt

Erinomainen näyttö

Akunkesto

Keskinkertainen kamera

Samsung Galaxy Tab S2 on hyvä hankinta monestakin syystä, erityisesti mikäli haluat yhden markkinoiden parhaista Android-tableteista huokeampaan hintaan verrattuna listan kärkipaikkoja pitäviin Galaxy Tab S3:een tai S4:ään.

Tab S2 soveltuu hyvin lukemiseen sekä surffailuun, ja sen koko sekä 4:3-kuvasuhde soveltuvat useimpiin käyttötarkoituksiin. Elokuvien katseluun tabletti soveltuu kohtalaisesti, mutta leffat näyttävät paremmalta mallin edeltäjässä sen 16:9-kuvasuhteen vuoksi.

Tab S2 on saatavilla kahdessa koossa, ja sen 8- ja 9,7-tuumaiset näytöt haastavat Applen iPadit sekä iPad minit. 8-tuumainen versio kulkee helpommin mukana ja on myös edullisempi.

Tabletin ohut muotoilu, tehokas suorituskyky sekä sulavampi versio Samsungin TouchWiz-käyttöliittymästä tekevät Tab S2:sta vakuuttavan haastajan iPad Pro 9,7 ja Pixel C -tableteille.

Lue Samsung Galaxy Tab S2 -arvostelumme

8. Lenovo Tab 4 10 Plus

Vankka tabletti kohtuuhintaan

Paino: 475 g | Mitat: 247 x 173 x 7 mm | Käyttöjärjestelmä: Android | Näytön koko: 10,1 tuumaa | Resoluutio: 1 920 x 1 200 | Suoritin: Kahdeksanytiminen 2,0 GHz Cortex-A53 | Tallennustila: 16, 32 tai 64 Gt | MicroSD-paikka: Kyllä, enintään 128 Gt | Akku: Li-Po 7 000 mAh | Takakamera: 8 MP | Etukamera: 5 MP

Laadukas näyttö

Yllättävän hyvä kamera

Odotettua heikompi kaiutin

Hankala sormenjälkitunnistin

Lenovo Tab 4 10 Plussan muotoilu on monen muun Android-tabletin tavoin selvästi erilainen kuin iPadeissa. Vaikka kyseessä onkin varsin tyylikkäästi muotoiltu vaihtoehto, ei sen design tuo samanlaista premium-laadun tuntua kuin Applen vastineissa.

Korkearesoluutioinen näyttö sopii mainiosti pelaamiseen ja videoiden katseluun. Tabletissa on myös GPS ja paikka microSD-kortille, vaikka se maksaa vain puolet Galaxy Tab S4:stä.

Lenovo Tab 4 10 Plus on hyvä valinta käyttäjälle, joka etsii kohtuuhintaista Android-tablettia. Sen suorituskyky tai ominaisuudet eivät ehkä yllä aivan iPadien tai kalleimpien Android-tablettien tasolle, mutta sen hinta-laatusuhde peittoaa kevyesti molemmat edellä mainitut.

Lue tästä : Lenovo Tab 4 10 Plus