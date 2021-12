Arvostelussa Lenovo Yoga Tab 13

Lenovo Yoga Tab 13:lla on kahdet kasvot, sillä se toimii yhtälailla tietokoneen tai kannettavan toisena näyttönä kuin tehokkaana peli- tai viihdekeskuksena. Näppärä sisäänrakennettu jalusta, iso akku, loistava näyttö ja laadukkaat kaiuttimet tekevätkin siitä vakuuttavan laitteen, jossa on kuitenkin muutamia pienempiä ärsyttävyyksiä.

Lenovo Yoga Tab 13:lla on kahdet kasvot, sillä se toimii yhtälailla tietokoneen tai kannettavan toisena näyttönä kuin tehokkaana peli- tai viihdekeskuksena. Näppärä sisäänrakennettu jalusta, iso akku, loistava näyttö ja laadukkaat kaiuttimet tekevätkin siitä vakuuttavan laitteen, jossa on kuitenkin muutamia pienempiä ärsyttävyyksiä.

Pika-arvio

Useimmille ihmisille tabletti on kätevä kannettavan vaihtoehto, jonka he voivat napata kätevästi mukaan ja jolla tehdä kevyttä työskentelyä. Lenovo Yoga Tab 13:n kohdalla huomasimme sen olevan tämän lisäksi lähes yhtä näppärä lisävaruste varsinaiselle kannettavalle.

Lenovon laadukas Android-tabletti on osa yhtiön Yoga-sarjan tuotteita, jotka ovat käytännössä kunnollisia kannettavia. Yhtiön tuore Yoga Tab 13 edustaa samalla linjalla tarjoten käyttäjälle hyödyllisen tabletin työ- ja viihdekäyttöön.

Nimensä mukaisesti Lenovo Yoga Tab 13:ssa on 13 tuuman näyttö, joka tekee siitä aavistuksen isomman kuin iPad Pro 12,9:stä. Näyttö itsessään on kokonsa lisäksi myös näyttävä, ja sillä on yhtälailla upea katsoa elokuvia kuin dokumentteja.

Laitteessa on myös muutama muu tärkeä ominaisuus, jotka tekevät siitä loistavan työskentelyyn. Ensinnäkin siinä on sisäänrakennettu jalusta, jolla sen saa kätevästi pystyyn ilman erillistä suojakuorta tai lisävarustetta. Jalustaa voi niin ikään hyödyntää laittamalla tabletti roikkumaan jostakin, jos tällaiselle käytölle on tarvetta.

Lisäksi tabletissa on valtavat kaiuttimet, jotka sijaitsevat jalustan puolella pohjassa ja toistavat niin videopuhelut kuin musiikin upeasti. Micro-HDMI-liitäntä mahdollistaa puolestaan tietokoneen tai toisen laitteen helpon liitännän, jolloin laite toimii käytännössä toisena näyttönä.

HDMI-tila syö tosin laitteen akkua melko nopeasti, joten se kannattaa tällöin kytkeä samanaikaisesti USB-C-liitännällä verkkovirtaan. Harmillisesti liitännät sijaitsevat eri puolilla tablettia, joten johdot törröttävät molemmin puolin laitetta hieman törkeännäköisesti. Lisäksi ne haittaavat jossain määrin myös tabletin sijoittelua esimerkiksi lähelle omaa kannettavaa.

Ja vaikka kaiuttimet, jalustat ja liitännät ovat äärimmäisen kätevät niin työ- kuin huvikäytössä, ne tekevät Lenovo Yoga Tab 13:n muotoilusta tavanomaista poikkeavamman. Siten esimerkiksi oikeanmuotoisen suojakuoren löytäminen voi olla hankalaa.

Tabletin monipuolisuus pääsee puolestaan oikeuksiin tehokkaan Snapdragon 870 -järjestelmäpiirin sekä valtavan 10 000 mAh akun ansiosta. Yhdistettynä jo mainittuihin kaiuttimeen ja laadukkaaseen näyttöön Yoga Tab 13 on todella monipuolinen tabletti.

(Image credit: Future)

Vaan ylistyksistämme huolimatta se ei sovellu kaikille. Muotoilun vuoksi siihen ei ole saatavissa perinteistä näppäimistöä, ja käyttöä entisestään monipuolistavasta stylus-kynästä joutuu maksamaan ylimääräistä. Monet saattavat harmitella myös takakameran puutetta, jota ilman esimerkiksi dokumenttien skannaus on hankalampaa.

Mutta jos arvioimme tabletin laatua puhtaasti sen käyttöasteen perusteella, Lenovo Yoga Tab 13 päihittää tältä osin jopa iPad Pron meidän käytössä. Käytimme tablettia todennäköisesti kahdeksasta kymmeneen tuntia joka päivä, sillä se toimi yhtälailla loistavana toissijaisena näyttönä kuin laadukkaana viihdekeskuksena.

Näistä ylimääräisistä ominaisuuksista joutuu kuitenkin maksamaan, eikä Yoga Tab 13 ole yhtiön edullisin tabletti. Toisaalta se jää silti halvemmaksi kuin monet Applen huippumallit ja on siten varsin houkutteleva vaihtoehto hinta-laatusuhteeltaan.

Hinta ja saatavuus

Lenovo Yoga Tab 13 on saatavilla Suomesta hintaan 799 €. Myynnissä on ainoastaan yksi malli, jossa on 8 Gt RAM-muistia ja 128 Gt tallennustilaa.

Vertailun vuoksi esimerkiksi uusi iPad Pro 12,9 (2021) maksaa Suomessa 1 229 €, kun taas kilpaileva Android-tabletti Samsung Galaxy Tab S7 alkaa niin ikään 799 €. Näissä molemmissa on 128 Gt tallennustilaa.

(Image credit: Future)

Muotoilu

Vaikka Lenovo Yoga Tab 13:n myyntivaltti on nimenomaan iso näyttö, sen huomionarvoisin elementti on nimenomaan sen poikkeava muotoilu jalustan osalta.

Jalustan avulla Lenovo pystyy tekemään tabletistaan entistä monipuolisemman, sillä saranan varassa liikuteltavan metallisen jalan avulla laitteen voi asentaa useaan eri kulmaan seisomaan. Ja kuten mainitsimme aiemmin, sen voi halutessaan myös laittaa roikkumaan.

Sisäänrakennetun jalkansa vuoksi laitteelle ei ole tarvetta ostaa erillistä kuorta, vaan se toimii eräänlaisena kannettavana jo suoraan myyntipakkauksesta. Ja vapaan kääntökulmansa vuoksi se on lisäksi perinteisiä suojakuoria monipuolisempi, koska siinä ei ole vain yhtä kiinteää taittokulmaa.

(Image credit: Future)

Omassa käytössämme huomasimme käyttävämme jalkaa joka kerta, kun tabletti oli käytössä. Ja suoraan sanoen haluamme vastaavan ominaisuuden myös kilpaileviin malleihin.

Jalka ei ole kuitenkaan Yoga Tab 13:n ainoa poikkeavuus muotoilun osalta, sillä yksi sen sivuista on muita kolmea paksumpi. Kyseinen sivu on tarkoitus suunnata alaspäin, kun tablettia käyttää jalan kanssa. Paksumpi kylki sisältää myös kaiuttimet ja liitännät.

Lisäpaino tuo samalla tabletin painopisteen likemmäksi maata, joten laite tuntuu vakaammalta pöydällä. Kädessä painopiste on sen sijaan kallellaan toiselle puolelle, mikä voi aiheuttaa pientä hämmennystä.

Valitettavasti näiden ominaisuuksien vuoksi laitteen suojaus ulkopuolisilla lisävarusteilla on asteen hankalampaa. Lenovon muotoilua tukevia suojakoteloita ei oikeastaan ole lainkaan, ja ainoat vaihtoehdot ovat pikemminkin kantolaukkuja kuin laitteen päällä kokoajan olevia suojakuoria.

(Image credit: Future)

Yoga Tab 13 on kooltaan 293 x 204 mm, ja paksuuden osalta ohuimmillaan 6,2 mm ja paksuimmillaan 25 mm. Painoa tabletille kertyy 803 grammaa, joten se on hieman painavahko. Toisaalta tablettia käytetään todennäköisesti pääasiallisesti sen jalan varassa, jolloin lisäpaino vaikuttaa oikeastaan vain laitetta kuljettaessa.

Virta- ja tiedonsiirron virkaa ajavan USB-C:n lisäksi Yoga Tab 13:ssa on micro-HDMI, jota näkee harvemmin käytettävän tableteissa. Liitäntä toimii käytännössä samalla lailla kuin televisioissa, kannettavissa ja muissa laitteissa olevana HDMI:nä, jolloin tablettia voi käyttää muiden laitteiden näyttönä tai päänäytön tukena.

Omalla kohdallamme juuri micro-HDMI-liitäntä nousi kaikkein hyödyllisimmäksi ominaisuudeksi, sillä Yoga Tab 13 toimi pääasiallisesti nimenomaan työkannettavamme toisena näyttönä. Kyseinen liitäntä on tosin todennäköisesti vienyt tilan 3,5 mm kuulokeliitännältä, sillä se vie tabletin toisen ainoan tarpeeksi tilavan paikan sille.

Näyttö

(Image credit: Future)

Yksi Lenovo Yoga Tab 13:n myyntivaltteja on laitteen valtava IPS LCD -näyttö, joka on aavistuksen isompi kuin uuden 12,9-tuumaisen iPad Pron.

Resoluutio itsessään on 1 350 x 2 160, eli kyseessä on teknisesti ottaen 2K-näyttö. Terävyyden osalta se toimiikin vallan mainiosti niin suoratoistopalveluiden katseluun kuin pelaamiseen, joka on edelleen rajoittunut pitkälti 1080p-resoluutioon.

Varsinaisessa käytössä näyttö toistaa upeasti niin videot kuin pelit. Värisävyt toistuvat hyvin ja terävyys on kohdallaan. Ennen kaikkea tabletissa riittää ruututilaa, jolloin Yoga Tab 13:a voi katsoa myös hieman kauempaa. Lisäksi se edesauttaa tabletin toimivuutta toisena näyttönä, sillä ruudulle saa näkyviin paljon tarpeellista tietoa.

Näyttö ei kuitenkaan ole täydellinen. 400 nitiin jäävä maksimikirkkaus saisi olla suurempi, ja varsinkin kirkkaassa tilassa tabletti uhkaa jäädä muiden näyttöjen jalkoihin. Samoin 60 Hz virkistystaajuus on lievä pettymys, minkä erottaa etenkin selainta ja valikkoja rullatessa.

(Image credit: Future)

Virkistystaajuus näkyy nimenomaan siinä, kuinka monta kertaa kuva päivittyy sekunnin aikana. Ja mitä korkeampi taajuus, sitä sulavammalta liike näyttää ruudulla. Ottaen huomioon Yoga Tabin ison näytön, tällaiset erot korostuvat entisestään. Siksi olisimmekin mieluusti nähneet 120 Hz virkistystaajuudella varustetun vaihtoehdon.

Ominaisuudet, suorituskyky ja kamera

Sisällä jylläävä Snapdragon 870 -siru tekee Lenovon uutukaisesta melko tehokkaan, sillä kyseessä melko kärkisijoilla keikkuvasta järjestelmäpiiristä. Nopeampia on tosin jo tarjolla niin tableteissa kuin puhelimissa.

Järjestelmäpiirin rinnalla laitteessa on 8 Gt RAM-muistia sekä 128 Gt tallennustilaa, jotka ovat kohtuulliset valtaosalle. Jos laitetta on kuitenkin tarkoitus käyttää isojen tiedostojen säilytykseen, kannattaa harkita vielä joko erillistä kovalevyä tai pilvipalvelua.

Pelasimme tabletilla joitain pelejä, jotka pyörivät pääasiallisesti sulavasti ja ilman viivettä. Grafiikka-asetusten osalta pystyimme huoletta nostamaan silmäkarkin 2K-näyttöä tukeviksi, eikä tabletti köhinyt paineen alla.

(Image credit: Future)

Pohjassa oleva pitkä kaiutin tekee Yoga Tab 13:sta puolestaan loistavan tabletin musiikin kuunteluun ja videoiden katseluun. Ääni kimmotetaan pohjan kautta, joten laite pystyy toistamaan myös jonkinasteista tilaääntä. Omassa käytössämme siitä muodostuikin nopeasti vakiolaitteemme juuri musiikin kuunteluun.

Ja vaikka lähes jokaisessa tabletissa on etu- ja takakamera, Lenovo Yoga Tab 13:ssa on ainoastaan 8 megapikselin etukamera. Se on onneksi riittävä niin selfie-kuvien ottoon kuin videopuheluihin, mutta takakameraa kaipaaville tiedossa on pettymyksiä.

Vaikka lähtökohtaisesti tabletit ovat melko huonoja korvikkeita kameroille, näissä olevat kamerat ovat silti hyödyllisiä esimerkiksi AR-sovelluksia varten tai dokumenttien skannaukseen. Näiden tarpeellisuus on toki hyvin henkilöstä riippuvaisia, mutta asia kannattaa pitää erityisesti mielessä, jos tablettia on hankkimassa nimenomaan työkäyttöön.

Ohjelmisto

Lenovo Yoga Tab 13 käyttää Googlen tekemää Android-käyttöjärjestelmää, jonka järjestelmäversio 11 löytyy laitteeseen esiasennettuna.

(Image credit: Future)

Androidin perusmalli ei ole paras mahdollinen käyttöjärjestelmä, eivätkä monet ominaisuudet hyödynnä tabletin tarjoamaa ruututilaa täysin hyödyksi. Lisäksi monet tärkeät luovan työn sovellukset on saatavilla ainoastaan iOS-laitteille.

Silti Lenovon tabletille on varmasti käyttöä, ja Androidille löytyy riittävästi valinnanvaraa monille käyttäjille. Mutta jos siirtymän tekee iOS:lta tai muiden valmistajien käyttöjärjestelmästä, kannattaa varautua siihen, ettei kaikkia sovelluksia ole välttämättä tarjolla.

Tab 13:lle voi ostaa lisäksi erikseen stylus-kynän, jolloin tablettia voi käyttää piirtelyyn, muistiinpanoihin ja vastaavaan. Emme kuitenkaan päässeet testaamaan tätä ominaisuutta tabletissa.

Ja kuten mainitsimme jo aiemmin tässä arvostelussa, Yoga Tab 13:a voi käyttää myös ylimääräisenä näyttönä micro-HDMI-liitännän ansiosta. Tarvittava kaapeli tulee mukana myyntipakkauksessa.

(Image credit: Future)

Ominaisuuden hyödyntäminen hoituu näppärästi liittämällä HDMI haluttujen laitteiden välille, jolloin ainakin meidän kannettavamme tunnisti näytön automaattisesti. Ylimääräinen ruutu saattaakin tehdä etätyöskentelystä asteen mukavampaa, jos tarvetta on ollut toiselle näytölle.

Parasta toissijaisessa näytössä on juuri sen helppokäyttöisyys, sillä asennus sujuu täysin ongelmitta. Ja jos näyttö on tarve saada johonkin muuhun laitteeseen, voi tabletin vai liittää siihen ja homma toimii välittömästi.

Akkukesto

Lenovo Yoga Tab 13:ssa on valtava 10 000 mAh akku, jossa riittää enemmän kuin tarpeeksi mehuja ylläpitämään isoa näyttöä.

(Image credit: Future)

Vakuutuimme erityisesti akkukestosta, sillä tablettia ei suinkaan tarvinnut ladata joka päivä uusiksi. Tämä siitäkin huolimatta, että käytimme laitetta kahdeksan tuntia päivässä niin toissijaisena näyttönä kuin elokuvien katseluun ja musiikin kuunteluun.

Lenovon omien arvioiden mukaan akku kestää 12 tuntia. Yleisesti ottaen valmistajien omat arviot ovat laskettu hivenen yläkanttiin, mutta omissa testeissämme totesimme Yoga Tab 13:n kestävän jopa luvattua pidempään.

Valitettavasti HDMI-liitäntä ei lataa tablettia samalla, mikä vaikuttaa sen virrankulutukseen, jos laitetta käyttää toisena näyttönä. Onneksi tabletin voi laittaa samanaikaisesti lataukseen, mutta valitettavasti liitännät sijaitsevat eri puolilla tablettia, jolloin johtoja roikkuu vähän joka suunnassa.

Lataus itsessään on verrattain nopea 30 W, jolloin laitteeseen saa tarvittaessa mehuja hyvinkin nopeassa ajassa.

Kannattaako Lenovo Yoga Tab 13 ostaa?

(Image credit: Future)

Osta jos...

Haluat helppokäyttöisen lisänäytön

Yoga Tab 13 toimii sen helppokäyttöisyyden vuoksi erinomaisesti toisena näyttönä niin työ- kuin viihdekäytössä.

Nautit viihteestäsi

Upean näytön, oman jalustan, hyvien kaiuttimien ja suorittimen ansiosta Lenovon tabletti on erinomainen viihdekeskus niin musiikin kuunteluun, pelien pelaamiseen kuin videoiden katseluun.

Et pidä lataamisesta

Osa tableteista vaatii virtaa vähän väliä, mutta Yoga Tab kestää pitkään ennen tarvetta lataukselle. 30 W lataus huolehtii myös siitä, ettei latauksessa kestä kauaa.

Älä osta, jos...

Haluat luovat työkalut tabletille

Monet luovat sovellukset on saatavilla vain iOS:lle, joten vaikka Yoga Tab 13 on tehokas, siihen ei välttämättä voi ladata kaikkea haluamaansa.

Haluat vain helpon viihdelaitteen

Jos etsit edullista ja helppoa tablettia matkalle viihdekäyttöön, markkinoilla on olemassa paljon edullisempia vaihtoehtoja.

Haluat suojata laitteesi

Muotoilunsa vuoksi Yoga Tabille on vaikea löytää sopivaa suojakoteloa. Joten jos haluat suojata laitteesi, suosittelemme etsimään jotain helpompaa vaihtoehtoa.

Arvosteltu ensimmäisen kerran: Joulukuu 2021