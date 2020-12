Paras ulkoinen kovalevy 2020: keräsimme 10 turvallista ja nopeaa vaihtoehtoa lisätilaa kaipaavalle

Siinä missä aikanaan tärkeille papereille varattu arkistokaappi pursui ääriään myöten, digitalisoitunut yhteiskunta ei ole päässyt perustavanlaatuisesta tilaongelmasta irti. Tokikaan enää et tarvitse valtavaa hyllykköä pilaamaan olohuoneen sisustusta, mutta vanhojen dokumenttien, kuvien ja videoiden poistaminen tilapuutoksen takia on edelleen yhtä karvas kokemus.

Markkinat ovat pullollaan erilaisia tallennustilaratkaisuja, joissa on kaikissa puolensa. Kenties hyödynnätkin jo pilvitallennusta. Mahdollisesti olet myös hankkinut puhelimeesi ylimääräisen microSD-muistikortin. Vaihtoehdot ovat moninaiset, mutta yleensä varmin ratkaisu on kaikesta huolimatta fyysinen kovalevy. Ne ovat varmoja, turvallisia ja helposti hallittavia.

Ulkoiset kovalevyt tekevät vaihtoehdosta entistä houkuttelevamman. Pienikokoinen apuväline ahtaa valtavan määrän tietoa syövereihinsä, eikä sitä tarvitse edes kantaa koneen mukana. Samalla et joudu tekemään samanlaista kompromissia kirjoitusnopeuden suhteen kuin mitä muistikortit tai -tikut vaativat.

Markkinat suorastaan pursuavat erilaisia ulkoisia kovalevyjä, joiden seasta voi olla vaikeaa löytää sopivinta tuotetta. Kenties katsot ensisijaisesti tallennustilan määrää ja vasta sitten hintaa? Vai onko tiedostojen siirtonopeus ainoa tärkeä asia?

Koska aikasi on kallisarvoista etkä välttämättä innostu etsimään satojen vaihtoehtojen joukosta sopivinta, me TechRadardilla kannamme kortemme kekoon. Listasimme mielestämme markkinoiden tämän hetken parhaat ulkoiset kovalevyt, joilla tilaongelmasi ratkeavat kuin itsestään.

Parhaat ulkoiset kovalevyt

Buffalo's MiniStation Extreme NFC on loistava vaihtoehto hintatietoisille kuluttajille.

1. Buffalo MiniStation Extreme NFC Langatonta turvaa Tallennustila: 2 Tt | Liitäntä: USB 3.0 Check Amazon NFC-turva Vahva rakenne Ei erityisen nopea

Jos haet parasta ulkoista kovalevyä edulliseen hintaan, Buffalon MiniStation Extreme NFC ansaitsee huomiosi.

Se on yhteensopiva niin Mac- kuin Windows-koneidenkin kanssa, eivätkä hyvät piirteet jää tähän. Sen tukeva rakenne on pölyn- ja vedenkestävä, minkä lisäksi laite sisältää sisäänrakennetun USB 3.0 -johdon.

Tietoasi ei turvata ainoastaan kolhulta ja roiskeilta. Kovalevyn sisällöstä pitää huolen 256-bittinen AES-suojaus. Mukana on myös NFC-ominaisuuksia, joiden avulla saat kovalevyn tiedot käyttöösi nopeasti ja vaivattomasti. Käyttömukavuus on tämän avulla taattu!

Lue koko arvostelu: Buffalo MiniStation Extreme

Western Digital My Passport Ultra on markkinoiden kärkivaihtoehtoja. (Image credit: Western Digital)

2. Western Digital My Passport Ultra 4 Tt Suojaus ja pitkä takuu samalla kertaa Tallennustila: 4 Tt | Liitäntä: USB 3.0 Prime 114,90 € Katso jälleenmyyjältä Amazon Runsaasti tallennustilaa USB-C-liitäntä Ohjelmisto Keskitason suorituskyky

Western Digital My Passport Ultran uusin ulkoisten kovalevyjen mallisto on saapunut kattavalla valikoimalla. Myynnissä on kaikkea yhdestä neljään teratavuun, joista jokainen on laadultaan erinomainen. Tarjolla on 256-bittinen AES-suojaus yhdessä Western Digitalin oman ohjelmiston kanssa.

Tuore mallisto pärjää tiedonsiirrossa hyvin, vaikkakaan aivan kärkisijoja se ei hätyyttele. Luotettavaa ja hyvin toimivaa ulkoista kovalevyä etsivälle se tarjoaa tästäkin huolimatta oivallisen vaihtoehdon.

Lue koko arvostelu: Western Digital My Passport Ultra

Jos kaipaat SSD-tason nopeutta, Samsung Portable SSD T5 lienee kärkiehdokkaasi.

3. Samsung T5 SSD Kestomenestyjä Tallennustila: 250 Gt, 500 Gt, 1 Tt, 2 Tt | Liitäntä: USB-C 93,90 € Katso jälleenmyyjältä Amazon Äärimmäisen nopea Erittäin kompakti Kallis

Jos kaipaat puolijohdelevyllistä eli tuttavallisemmin SSD-kovalevyä, Samsung Portable SSD T5 on ehdottomasti markkinoiden aatelistoa.

Samsungilla on ansaitusti erinomainen maine ulkoisten SSD-kovalevyjen valmistajana, mistä suurin kiitos kuuluu aiemmalle T3-mallistolle sekä sen päälle rakennetulle USB-C-piuhalliselle T5:lle. Tuorein versio ottaa kaiken ilon irti nopeudestaan.

Vaikka laite onkin tarkoitettu USB-C-liitännällä käytettäväksi, mukana on toki tuki USB 3.0:lle sekä USB 2.0:lle. Valitettavasti kaikki yllä mainittu monipuolisuus näkyy laitteen hinnassa, mutta monille se myös tarjoaa erinomaisen vastineen.

Lue koko arvostelu: Samsung Portable SSD T5

Adata SD700 vakuuttaa kestävyydellään. (Image credit: Adata)

4. Adata SD700 External SSD Raudanluja teratavu Tallennustila: 256 Gt, 512 Gt tai 1 Tt | Liitäntä: USB 3.0 55,43 € Katso jälleenmyyjältä Amazon Erinomainen suorituskyky IP68-luokitus Ei USB-C-liitäntää

Adata SD700 on sopivin valinta niille, jotka kaipaavat kestävää tallennustilaa ilman huimaavaa hintalappua. Testitulokset puhuvat puolestaan: SD700 suoriutuu vertailussa todella hyvin, minkä lisäksi se on ainoa IP68-sertifikaatin ansainnut SSD-kovalevy.

SSD:n ansiosta laitteen kirjoituskyky on huomattavasti tavallisia ulkoisia kovalevyjä parempi. Tiedostot siirtyvät paikasta toiseen kiitettävää vauhtia.

Vaikka Adata SD700 ei tallennustilan puolesta pärjääkään suurimmille vaihtoehdoille, laite on saatavissa enintään teratavun kokoisena. Mikäli se tuntuu riittävältä, kyseessä on yksinkertaisesti tasavahva kokonaisuus ja täten mainio vaihtoehto.

Lue koko arvostelu: Adata SD700 External SSD

WD My Book Duo tarjoaa enemmän tallennustilaa kuin mikään kilpailija.

5. Adata SD700 4 Tt Markkinoiden tilaihme Tallennustila: 4 Tt (malleja 256 Gt – 20 Tt) | Liitännät: USB 3.0 x 2 Prime 253,87 € Katso jälleenmyyjältä Amazon Huikeasti tilaa RAID-tuki Kallis Vaatii kaksi USB 3.0 -väylää

Jos lisätila itsessään on ainoa merkitsevä asia, katse on syytä kääntää WD My Book Duon suuntaan, joka tarjoaa sopuhintaan 4 teratavua. Mikäli tarpeet vaativat vieläkin enemmän, jopa 20 teratavun malli on saatavilla.

Mikäli olet valmis luopumaan tilaosuudesta, asennusvaiheessa saatat pohtia RAID-järjestelyä, jolloin saat näppärästi vielä erilliset varmuuskopiot.

Valitettavasti mukana on muutamia muttia. Vaikka täysiveroisen NAS-laitteen ominaisuudet viehättävät, samaa ei voi sanoa hintalapusta. Lisäksi suurempien mallien saatavuus Suomessa on ainakin kirjoitushetkellä heikkoa.

Mikäli tämän ulkoisen kovalevyn saa hyppysiinsä, mukana tulee kahden vuoden takuu, 256-bittinen AES-suojaus sekä varmuuskopioista huolen pitävä WD SmartWare Pro -ohjelmisto.

Lue koko arvostelu: WD My Book Duo 4TB

Buffalo MiniStation Thunderbolt erottuu edukseen erityisesti Thunderbolt-väylänsä avulla.

6. Buffalo MiniStation Thunderbolt Paras Thunderbolt-tuellinen ulkoinen kovalevy Tallennustila: 1 Tt, 2Tt | Liitännät: Thunderbolt, USB 3.0 114,84 € Katso jälleenmyyjältä Amazon Edullinen verrattuna muihin Thunderbolt-kovalevyihin Mac-tuki Ei SSD

Mikäli haluat ulkoisen kovalevyn Thunderbolt-liitäntään, Buffalo MiniStation Thunderbolt on ykkösvaihtoehtosi. Sen suorituskykykin erottuu edukseen: laite on kaksi kertaa nopeampi kuin tavallinen USB 3.0 -kovalevy. Lisäksi hinta on varsin huokea verrattuna muihin Thunderbolt-laitteisiin. Tämä johtuu perinteisemmästä ratkaisusta, jonka vuoksi laite ei ole monien kilpailijoiden tapaan SSD-tekniikkaa hyödyntävä. Päätös laskee samaan aikaan hintaa ja potentiaalista siirtonopeutta.

Lue koko arvostelu: Buffalo MiniStation Thunderbolt

Seagate Backup Plus Desktop Drive yhdistää nopeuden ja tilan. (Image credit: Seagate)

7. Seagate Backup Plus Desktop Drive 5 Tt Varmin valinta Tallennustila: 5 Tt | Liitännät: USB 3.0 84,99 € Katso jälleenmyyjältä Conrad Electronic Erittäin nopea tiedonsiirto Luotettavuus Ei virtanäppäintä

Jos et halua tehdä kompromissia nopeuden ja tallennustilan välillä, Seagate Backup Plus Desktop Driven viiden teratavun malli on rahojesi arvoinen. Tarjolla on malleja aina kahdeksaan teratavuun asti, mutta hintansa puolesta suosimme hitusen pienempää. Lisäksi kookkaampien mallien saaminen Suomessa voi olla työn ja tuskan takana.

Seagaten avulla saat nopeuden ja tilan ohella myös mielenrauhaa. Valmistaja on tunnettu luotettavuudestaan, joten arkistojen korruptoitumisen tai vioittumisen uhka on äärimmäisen pieni. Varmuutta lisää myös erillinen varmuuskopioihin keskittyvä ohjelmisto.

Seagaten ulkoinen kovalevy toimii sekä Windows- että Mac-koneilla. Kannattaa kuitenkin huomioida, että laite on lähtökohtaisesti formatoitu Windows-valmiuteen, joten Mac-tuki on esiasetetun NTFS-ajurin avulla toimiva.

Lue koko arvostelu: Seagate Backup Plus Desktop Drive 5TB

My Passport Wireless Pro tuntuu laadukkaalta. (Image credit: Western Digital)

8. Western Digital My Passport Wireless Pro Langattomuuden ilosanoma Tallennustila: 2 Tt | Liitännät: USB 3.0 ja Wi-Fi Prime 174,18 € Katso jälleenmyyjältä Amazon Langattomuus USB 3.0 -tuki Erinomainen akunkesto Ei USB-C-liitäntää Langattomuus näkyy hinnassa

My Passport Wirelessin aiemmat kovalevyt ovat jättäneet varsin nihkeän jälkimaun, mutta uusin Pro-malli todella palauttaa uskon Western Digitalin tuotteisiin. Ensinnäkin uusittu ulkoasu tekee mukavaa pesäeroa aiempaan kolkkouteen, jonka My Passport Ultra ja My Passport for Mac toivat väkisin mieleen. Tuore tyylisuunta tuntuu arvokkaalta ja laadukkaalta. Lopputulos on kuin ulkoinen levyasema,

Laitteen sisällä on 6 400 mAh:n akku, joka mahdollistaa langattoman käytön 2,4 GHz:n ja 5 GHz:n taajuuksilla. Valitettavasti perinteisempää liitäntää kaipaavat pettyvät, sillä langalliset liitännät luottavat vanhaan USB-teknologiaan. Moderni USB-C jää vain haaveeksi.

Toinen murheenkryyni on hinta. Langattomuus tekee hintalapusta tyyriin, mutta toisaalta langattomien ulkoisten kovalevyjen perään himoitsevat joutuvat tässä asiassa tekemään kompromissin joka tapauksessa.

Lue koko arvostelu: Western Digital My Passport Wireless Pro



LaCie Porsche Design Mobile Drive on erinomainen haastaja Seagate M3:lle. (Image credit: LaCie)

9. LaCie Porsche Design Mobile Drive 4 Tt USB-C-liitännän vauhdittama Tallennustila: 4 Tt | Liitännät: USB-C 219,05 € Katso jälleenmyyjältä Amazon Nopea USB-C-liitäntä Ulkonäkö Kallis Nopeuden hyödyntäminen vaatii USB-C-väylän

Olet saattanut törmätä ulkoiseen LaCie Porsche Design Mobile Drive -kovalevyyn Applen verkkosivuilla. Tämä ei ole sattumaa, sillä Porche Design tarjoaa kattavat USB-liitännät tehden tuotteesta sopivan vaihtoehdon mille tahansa järjestelmälle.

Se on harmillisesti kalliimman puoleinen erityisesti neljän teratavun perään haikaileville. Toisaalta eurojen vastineeksi saa nopeutta, sillä ulkoinen kovalevy yltää ainakin teoriassa jopa 5 Gbps:n rivakkuuteen. Valitettavasti SMR-teknologia rajoittaa maksimaalisen nopeuden tavoittamista.

LaCie Porsche Design Mobile on rakenteensa ja mahdollisuuksiensa vuoksi ilmiselvä haastaja Seagate M3:lle. Tasaväkisessä taistossa ainoat selvät kompastuskivet ovat kookkaampi ja painavampi rakenne.

Aivan kaikki ei kuitenkaan ole sitä miltä näyttää. Laitteessa on mukana USB-C-liitäntä, mutta kirjoitusnopeudet ovat valitettavasti rajoitettu USB 3.0:n tasolle. Pienistä ongelmista huolimatta kyseessä on hintansa puolesta yksi parhaista USB-C-liitännällisistä ulkoisista kovalevyistä.

Lue koko arvostelu: LaCie Porsche Design Mobile Drive 4TB



iStorage diskAshur 2 Tt tarjoaa täysin poikkeuksellista turvaa. (Image credit: iStorage)

10. iStorage diskAshur 2 Tt Turvallisuus etusijalle Tallennustila: 2 Tt | Liitännät: USB 3.0 Prime 265 € Katso jälleenmyyjältä Amazon Fyysisesti turvattu Tukeva rakenne Kallis

iStoragen ulkoiset kovalevyt ovat ihan syystäkin tyypillisimpiä ratkaisuja valtion sekä kansainvälisten organisaatioiden tarpeisiin. Syy on yksinkertainen: yhtiö tarjoaa poikkeuksellisen hyvän tietoturvan.

Ensinnäkin tiedot ovat aina turvattuna. Mikäli liian utelias pitkäkyntinen pyrkii kajoamaan laitteeseesi, tarjolla oleva itsetuhojärjestelmä takaa pyrkimyksen estymisen. Tämän lisäksi kaikki tiedot on turvattu 256-bittisen AES-suojauksen taakse. Eivätköhän pahoin aikein ulkoista kovalevyäsi lähestyvät ymmärrä vähemmästäkin.

Turvallisuusratkaisut eivät tule ilmaiseksi, sillä laite kustantaa jopa neljä kertaa enemmän kuin tavalliset kahden teratavun vaihtoehdot. Lisäeurot tuovat kuitenkin turvaa ja mielenrauhaa, joten hinta ei välttämättä ole este.

Kannattaa kuitenkin taltioida laitteen salasanat syvälle muistisopukoiden keskiöön. Valmistajalta ei nimittäin heru apua tilanteessa, jossa laitteen turvaus on päässyt unohtumaan.

Lue koko arvostelu: iStorage diskAshur DT

Miten valitsen parhaan ulkoisen kovalevyn?

Kuten elektroniikassa aina, paras on erittäin suhteellinen läsite. Luonnollisestikin haluat lisätilaa sekä tietoturvaa, jotta dokumentit ja tiedostos pysyvät taatusti varmassa säilössä. Lisäksi luotettavuus on elintärkeää, sillä ärräpäille on todellakin käyttöä tuhoutunutta kovalevyä elvyttäessä.

Nopeutta valttikorttinaan pitävät kovalevyt luottavat yleensä puolijohdelevyyn eli SSD-teknologiaan. Toisaalta myös liitännät tuovat rivakkuutta, ja sillä saralla haluat suunnata katseesi USB-C:n suuntaan. Mikäli tämä ei onnistu, myös USB 3.0 ajaa asiansa hienosti. Useat edullisemmat ulkoiset kovalevyt perustavat toimintansa USB 2.0 -teknologiaan, mikä tarkoittaa nopeudessa merkittävää kompromissia.

Ennen hankintaa on kuitenkin syytä tarkastaa oman tietokoneen liitäntämahdollisuudet. Nopeat USB-C ja USB 3.0 jäävät merkityksettömiksi asioiksi mikäli työasemasi ei tue niiden toimintaa.

Ulkoista kovalevyä hankkiessa on syytä pohtia omaa tilatarvetta. Vaihtoehtoja on runsaasti, mutta suosittelemme peruskäytössä katsomaan erityisesti 500 gigatavun malliston. Sitä pienemmät ovat melko hyödyttömiä, kun taas lisägigat ja -teratavut näkyvät nopeasti hinnassa.

Isommille ulkoisille kovalevyille on silti aikansa ja paikkansa. Erityisesti videoiden ja kuvien kanssa työskentelevät tarvitsevat tilaa kookkaille tiedostoille. Tässä kohtaa katse on syytä suunnata ainakin teratavun kokoisiin vaihtoehtoihin, eikä toinenkaan varmasti haitaksi ole.

Yhteenvetona voidaankin sanoa, että etsi parhaan sijasta sopivinta ulkoista kovalevyä. Tukeva rakenne, sinulle riittävä tallennustila sekä koneeseesi sopivat liitännät muodostavat pohjan oikean laitteen valinnalle. Ja mikäli kuljetat tallennustilaa aktiivisesti mukanasi, kannattaa toki pohtia myös koon merkitystä.

Gabe Carey ja Matt Hanson osallistuivat artikkelin koostamiseen.