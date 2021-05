Arvostelussa iPad Pro 12,9 (2021)

Uusi 12,9-tuumainen iPad Pro on vuoden 2021 paras tabletti, jossa on huipputason suorituskyky, erinomainen näyttö sekä iso liuta pienempiä päivityksiä. Nämä tekevät uudesta mallista pakko-ostoksen kaikille Apple-faneille sekä lyömätöntä tablettikokemusta etsiville. Se ei kuitenkaan sovi kaikille, sillä se kookas ja kallis, mutta parasta mahdollista tablettia etsiville iPad Pro on ykkösvalinta.

Pika-arvio

iPad Pro (2021) on merkittävä askel eteenpäin Applen parhaiden tablettikokemusten osalta, mutta se ei ole suinkaan tarkoitettu kaikille. Yhtiön uutukainen on erinomainen valinta erityisesti niille, jotka haluavat tabletiltaan miltei samat tehot ja ominaisuudet kuin tietokoneelta.

Tämä näkyy saman tien hinnassa, sillä uusi malli on äärimmäisen kallis. Se on myös kooltaan todella iso, mikä rajoittaa osan käyttäjistä. Mutta heille, jotka pystyvät maksamaan ja käsittelemaan uutta mallia, iPad Pro (2021) on ilmiömäinen laite, jossa on seuraavan sukupolven tehot, mahtava näyttö ja kaikki muut Applen parhailta tableteilta odotettavissa olevat ominaisuudet.

Uusi Liquid Retina XDR Mini LED -näyttö on hulppea, ja sen kirkkaus on parempi kuin missään muussa tabletissa. Tuore malli pystyykin kilpailemaan tasaväkisesti Samsung Galaxy Tab S7 Plussan kanssa, joka oli niin ikään merkittävä parannus kilpailijan mallistoon viime vuonna. Näyttö onkin omiaan elokuvien katseluun, mutta toimii myös loistavasti arkisessa käytössä.

Applen omasta M1-piirijärjestelmästä on hohkattu paljon, ja nyt kehuttu siru tuodaan ensimmäistä kertaa iPadiin. Moista ei todennäköisesti edes tarvittaisi iPadissa, mutta se tarjoaa käyttäjilleen uskomattoman tehokkaan laitteen, joka pyyhkii kaikilla kilpailijoillaan lattiaa.

Suorituskyvystä ei pääse täysin nauttimaan, ellei tablettia käytä aktiivisesti pelaamiseen, muihin raskaaseen käyttöön suunnitelluihin sovelluksiin tai moniajoon. YouTuben, Netflixin ja sähköpostin kaltaiset sovellukset latautuvat sen sijaan nopeammin kuin koskaan, mutta useimmissa tapauksessa ero aiempaan on merkityksettömän pieni. Eron huomaa todella vasta App Storen raskaampia ohjelmia käynnistäessä.

Tabletin muut päivitykset ovat paljon tavanomaisempia, joskin joukkoon mahtuu muutama huomionarvoinen korjaus. Tallennustilaa on muun muassa tarjolla vaihtelevammin kuin koskaan, sillä suurimmassa mahdollisessa mallissa on 2 Tt edestä tallennustilaa. Uusi Center Stage -kameraominaisuus keskittää puolestaan käyttäjänsä videopuheluissa, ja Thunderbolt 4 tukee USB-C-liitäntää. Vaikka nämä kaikki ovat upeita päivityksiä itsessään, ne jäävät näytön ja piirijärjestelmän varjoon.

(Image credit: TechRadar)

Akku on myös kestävä ja riitti testeissämme noin kymmeneksi tunniksi. Tämä luonnollisesti vaihtelee tabletin käytön mukaan, mutta lopputulos on silti hyvä millä tahansa mittarilla tarkasteltuna.

Yllä mainituilla ominaisuuksilla on tosin hintansa, sillä kyseessä on Applen kallein tabletti tähän mennessä. Hinnat alkavat Suomessa 1 229 € ja nousevat aina 2 609 € asti 2 Tt mallin kohdalla. WiFi- ja LTE-mallien välinen hintaero on 170 €.

iPad Pro (2021) on ilmiömäinen laite, joka on pakko-ostos kaikille Applen faneille sekä heille, joille raha ei ole este. Se ei suinkaan sovellu kaikille hintansa ja koonsa puolesta, mutta parasta mahdollista tablettia etsiville valinta on selvä.

Huom: tämä arvostelu koskee nimenomaan 12,9 tuuman mallia. Arvioimme 11-tuumaisen mallin erikseen, sillä siinä on hyvin eritasoiset komponentit kuin tässä.

Hinta ja saatavuus

Applen uusi iPad Pro (2021) saapuu myyntiin 21. toukokuuta, mutta se on ennakkotilattavissa jo nyt Applen tai valikoitujen jälleenmyyjien kautta.

Tabletin saaminen heti julkaisupäivänä on tosin asia erikseen, sillä Applen kauppapaikalla luvataan jo nyt 4-6 viikon toimitusaikoja. Lisäksi yhtiön toimitusjohtaja Tim Cook on vahvistanut odottavansa kysynnän olevan saatavuutta korkeampi, mikä saattaa osaltaan johtua uuden M1-sirun saatavuuspulasta. Laitetta ei siis välttämättä ole helppo saada heti julkaisussa tai välttämättä vielä pian sen jälkeenkään.

iPad Pron (2021) makaa paljon enemmän kuin viime vuoden malli. Hinnat alkavat 1 229 €, jolla saa 128 Gt tallennustilalla varustetun mallin. 5G-tuellinen 2 Tt -malli maksaa puolestaan jo 2 609 €.

Edullisempaa vaihtoehtoa etsiville tarjolla on 11 tuuman iPad Pro (2021), jonka lähtöhinta on 909 €. Kyseinen malli on tosin myös tehoiltaan heikompi kuin isosisaruksensa.

Muotoilu

Kuva 1/4 (Image credit: TechRadar) Kuva 2/4 (Image credit: TechRadar) Kuva 3/4 (Image credit: TechRadar) Kuva 4/4 (Image credit: TechRadar)

iPad Pro (2021) ei ole muuttunut muotoilun osalta juuri viime vuoden mallista. Se on edelleen upeannäköinen ja ohut laite, joka tuntuu kestävältä ja laadukkaalta. Etenkin toiminnallista ja kaunista tablettia etsivät rakastuvat tähän malliin.

Kannattaa kuitenkin huomioida, että uusi iPad Pro on iso. 12,9 tuuman näyttö vaatii ison tilan, ja monet käyttäjät luultavasti haluavat ennemmin pienemmän 11-tuumaisen version tai kokonaan toisen mallin, kuten iPad Minin.

Tabletissa itsessään on alumiininen selkämys ja runko, sekä naarmuja kestävä lasinen etuosa. Ylimääräistä suojaa kaipaavien kannattaa ostaa kuitenkin erillinen suojakotelo.

Laitteen neljästä kaiuttimesta kaksi on sijoitettu yläpäähän ja kaikki alareunaan. Pohjassa on myös USB-C-liitäntä, joka toimii samalla Thunderboltina.

Sivut ovat niin ikään sileät ja lähes ilman minkäänlaisia painikkeita. Laitteen oikeassa kyljessä on äänenvoimakkuussäädin sekä paikka Apple Pencilin magneettiselle lataukselle.

Kuva 1/2 (Image credit: TechRadar) Kuva 2/2 (Image credit: TechRadar)

Tabletin värivaihtoehdot ovat hopea tai harmaa, joten värejä kaipaavat eivät pääse juhlimaan. Molemmat vaihtoehdot näyttävät silti upeilta.

Tarkkojen mittojen osalta iPad Pro (2021) on 280,6 x 214,9 x 6,4 mm, joten se on aavistuksen paksumpi kuin viime vuoden malli. Eroa on tosin hyvin vaikea huomata tavallisessa käytössä. WiFi-versio painaa puolestaan 682 grammaa ja 5G-versio 685 grammaa.

Ulkonäön sijaan ei kannatakaan odottaa suuria muutoksia, sillä Apple on keskittynyt tänä vuonna sisuskaluihin.

Näyttö

(Image credit: TechRadar)

Apple on parantanut osaamistaan uuden iPad Pron (2021) näytön osalta, joka on huippulaadukas 12,9-tuumainen komistus. Pienempää ruutua kaipaaville tarjolla on myös 11-tuumainen malli, mutta sen näyttöteknologia ei ole aivan yhtä vakuuttava.

12,9-tuumaisessa Prossa on uusi mini-LED-teknologia, joka tuottaa terävän kuvan ja parannellun kirkkauden. Yhtiö kutsuu omaa ratkaisuaan Liquid Retina XDR -näytöksi, joka tarjoaa mielestämme erinomaisen katselukokemuksen.

Näytön maksimikirkkaus yltää 1 600 nitiin, mutta koimme sen olevan arkisessa käytössä jopa liian suuri. Lisäksi siinä on 120 Hz virkistystaajuus, joten se toistaa kuvat tuplasti useammin kuin monet muut tabletit. Tämä johtaa entistä sulavampaan käyttökokemukseen.

Eron huomaa varsinkin sosiaalista mediaa käyttäessä, jolloin sivujen selaus on ihanan sulavaa. Vastaavasti myös pelit hyötyvät korkeammasta virkistystaajuudesta ja näyttävät siten entistä paremmilta ja ovat paljon responsiivisempia.

(Image credit: TechRadar)

Näyttö toistaakin upeanlaatuisen ja terävän kuvan, joka vakuuttaa eritoten elokuva- ja videokäytössä. Se on silti yhtä vakuuttava myös videoeditoinnissa, mikä tekee laitteesta upean vaihtoehdon myös sisällöntuottajille.

Sen resoluutio on 2 048 x 2 732, jolloin pikselitiheys jää 265:een. Tulos on vastaava kuin parhaimmissa Android-tableteissa, kuten Samsung Galaxy Tab S7 Plussassa.

iPad Prossa (2021) onkin yksi parhaimmista näytöistä, jonka olemme nähneet tableteissa. Jos haluat eritoten hyvällä näytöllä varustetun mallin, tämä malli ei petä vaativintakaan asiakasta.

Tekniset tiedot, suorituskyky ja kamera

Suorituskyky on 12,9-tuumaisen iPad Pron todellinen näytönpaikka. Applen uusi tabletti tarjoaa parhaan suorituskyvyn, jonka olemme koskaan nähneet tabletissa. Aiempien iPad Pro -mallien kohdalla saatoimme sanoa niiden olevan yksiä parhaimpia tabletteja suorituskyvyltään, mutta yhtiön uusin malli on niitä ja kilpailijoitaan kertaheitolla vakuuttavampi.

Apple on tuonut yhtiön vuonna 2020 esittelemänsä oman M1-piirijärjestelmän uuteen tablettiinsa ensimmäistä kertaa. Suorituskyvyn parannuksia ei todennäköisesti näe arkisessa käytössä juuri lainkaan, mutta se on suunniteltu varta vasten niitä käyttäjiä varten, jotka haluavat saada tabletistaan kaiken irti. iPad Prota voikin huoletta käyttää musiikin ja videoiden tekoon, piirtämiseen ja muuhun raskaaseen työhön.

Tavalliset iPad-sovellukset pyörivät niin ikään tehokkaasti, mutta M1-siru on suunniteltu ennen kaikkea luovempaan työhön ja sitä vaativien käyttäjien tarpeisiin. Jos käytät tablettia lähinnä Netflixin katsomiseen, siitä ei ole juurikaan apua.

(Image credit: TechRadar)

Geekbench 5:ssä tabletti sai moniydintestissä keskimääräisesti 7 297 pistettä, joka eroaa merkittävästi Samsung Galaxy Tab S7 Plussasta, jonka vastaava tulos oli 2 846.

Viime vuoden iPad Pro (2020) ylsi noin 4 700 pisteen tietämille, joten M1-sirun myötä tehoja saadaan puristettua rutkasti enemmän. Tämän huomaa erityisesti raskaampia sovelluksia käynnistäessä.

RAM-muistin osalta määrä on joko 8 Gt tai 16 Gt mallista riippuen. 128, 256 ja 512 Gt malleissa on vakiona 8 gigaa RAM-muistia, kun taas yhden tai kahden teran malleissa on 16 Gt RAM-muistia. Arvostelimme 1 Tt ja 16 Gt RAM-muistilla varustetun mallin.

2 Tt tallennustilamahdollisuus on suurin, jota Apple on tarjonnut iPadeilleen. Määrä onkin vakuuttava ja suunnattu kaikille niille, jotka haluavat tallentaa kaiken mahdollisen videon, äänen ja muut tiedot omalle tabletilleen, eikä se silloinkaan todennäköisesti lopu ihan heti kesken.

Tabletissa ei ole kuitenkaan microSD-tukea, mikä kannattaa pitää mielessä varsinkin pienemmällä kapasiteetilla varustettua mallia harkitessa. 128 Gt versio tuntuukin aavistuksen rajalliselta, jos laitteelle aikoo asentaa useita sovelluksia tai mediaa.

Laitteet saavat samalla ensimmäistä kertaa 5G-mahdollisuuden, joten ne tukevat uuden sukupolven mobiiliyhteyksiä nyt ja tulevaisuudessa.

USB-C-liitäntä tukee ensimmäisen kerran yhtiön historiassa myös Thunderboltia, mikä tarkoittaa korkeampia nopeuksia. Applen mukaan nopeudet olisivat jopa nelinkertaiset. Sen lisäksi Thunderboltin avulla tablettiin voi liittää muita tehokkaita laitteita, kuten korkearesoluutioisia näyttöjä, entistä nopeampia ulkoisia kiintolevyjä sekä muita vastaavia tuotteita.

Kameran osalta tabletin selkämyksestä löytyy 12 megapikselin linssi, joka ei suoranaisesti mykistä laadultaan, mutta on silti riittävän kyvykäs päivittäiseen kuvailuun ja sovellusten kera.

Sen vieressä on myös 10 megapikselin ultralaajakulmalinssi, joka avaa tarvittaessa enemmän tilaa sivuilta maisemien tai ryhmäkuvien ottamiseksi. Totesimme sen olevan testeissä niin ikään riittävän laadukas arkisessa käytössä. Takapuolella on myös ToF-kenno, joka parantaa kuvian syvyysvaikutelmaa muun muassa potrettitilassa.

(Image credit: TechRadar)

Tabletin eteen on sijoiteltu 12 megapikselin kamera näytön yläpuolella olevaan reunaan. Valitettavasti tämä näkyy tablettia vaaka-asennossa pitäessä, jolloin kamera ei ole enää näytön keskellä.

iPad Pro (2021) esittelee tosin uuden Center Stage -ominaisuuden, jonka avulla kamera seuraa käyttäjäänsä tämän liikkuessa huoneessa esimerkiksi kesken videopuhelun. Vastaavia toimintoja on nähty aiemmin Amazonin tuotteissa, ja teknologia toimii upeasti myös iPad Prossa.

Koimme sen seuraavan meitä testeissämme melko tarkasti, minkä lisäksi kuva kropataan siten, että olimme aina ruudun keskellä. Tämä helpottaa myös videopuheluita, sillä käyttäjän ei tarvitse enää huolehtia olevansa tarkalleen kameran keskellä, vaan ohjelma hoitaa tämän automaattisesti.

Lisävarusteet

iPad Pro 12,9 (2021) Magic Keyboardin ja Apple Pencilin kera. (Image credit: TechRadar)

iPad Prohon on saatavilla lisävarusteita, joista tärkeimmät ovat jo olemassaoleva Apple Pencil 2 sekä uudistettu Magic Keyboard -näppäimistö. Edellisvuoden malliin julkaistu Magic Keyboard toimii tosin myös uuden mallin kanssa, mutta Apple huomauttaa, että uusi tabletti on aavistuksen paksumpi, eikä vanha näppäimistö siten sovi täysin tukevasti siihen kiinni.

Näppäimistö ei ole tosin todellakaan edullinen, vaan se maksaa 399 €. Jos tablettia haluaa kuitenkin käyttää kuin kannettavaa, se on suositeltava lisä. Koonsa puolesta uusi Magic Keyboard on aavistuksen ahtaammantuntuinen kuin perinteisessä kannettavassa oleva vastaava, eivätkä iPadOS-ohjelmat ole integroitu sitä varten aivan samalla tavalla kuin MacBookissa.

Langatonta latausta tukeva Apple Pencil 2 on niin ikään mukava käyttää tabletin kanssa, ja se tuo loistavan lisäkokemuksen käyttäjille, jotka haluavat esimerkiksi piirtää tai kirjoittaa muistiinpanoja tabletilla. Sitäkään ei tule kuitenkaan tabletin mukana, vaan se pitää ostaa erikseen 135 € hintaan.

Akkukesto

Emme tiedä vielä, minkä kokoinen akku iPad Prossa (2021) on, mutta testiemme perusteella siinä riittää virtaa. Eräiden huhujen mukaan akun väitetään olevan isompi kuin viime vuoden malleissa, joissa oli 9 720 mAh akut. Emme kuitenkaan tiedä asiaa varmaksi ennen kuin joku purkaa uuden iPad Pron osiin.

Omissa testeissämme laitteen akku kesto täyden 10 tuntia, jonka myös Apple on luvannut. Käytimme tablettia noina aikoina useisiin eri tarpeisiin, kuten nettisivujen selaamiseen, videoiden katseluun, kirjoittamiseen, pelaamiseen ja eri sovelluksien käyttämiseen.

Säädimme myös kirkkautta korkeammaksi ja matalammaksi, mikä luonnollisesti vaikuttaa akun kestoon. Mitä kirkkaammalla näyttöä pitää, sitä nopeammin se syö akkua.

(Image credit: TechRadar)

Toisin kuin iPhone 12 -sarjan puhelimet, iPad Pro (2021) saapuu laturin kera. Apple ei ole kertonut syytään päätökselle.

Pikalataus ei ole kuitenkaan kovin kummoinen, ja tabletin lataus täyteen kestää pidempään kuin monissa Android-tableteissa. 18 W lataus on huomattavasti hitaampi kuin Samsungin huippumalleissa, jotka tukevat jo 45 W latausta. Testiemme perusteella iPad Pro latautui nollasta täyteen noin kahdessa tunnissa ja 45 minuutissa.

Mutta jos etsit koko työpäivän ja vähän päälle kestävää akkua, iPad Pro sopii siihen tarkoitukseen vallan mainiosti. Peli- ja editointikäytössä akku kuluu toki paljon nopeammin, mutta tällöinkin sen pitäisi kestää likelle luvattua kymmentä tuntia.

Kannattaako iPad Pro (2021) ostaa?

iPad Pro 12,9" (2021) Magic Keyboardin ja Apple Pencilin kera. (Image credit: TechRadar)

Osta jos...

Haluat tabletin, jolla voi tehdä kaikkea iPad Pro (2021) on lähes ylenpalttinen, sillä se on suunniteltu kannettavan korvikkeeksi ja laadukkaaksi tabletiksi, jonka tehot vastaavat melkein parhaita Maceja. Jos haluat parhaan mahdollisen tabletin, tämä on valintasi.

Haluat korvata vanhan tabletin Uuden iPad Pron yksi kohokohtia on sen upea näyttö. Uusi Liquid Retina XDR Mini LED -näyttö on huomattava parannus kaikkiin muihin tabletteihin verrattuna ja yksi parhaista näyttökokemuksista, joita olemme testanneet.

Haluat tabletin, joka toimii myös kannettavana Apple on hehkuttanut jo vuosien ajan iPad Pro -sarjan korvaavan kannettavan, ja nyt yhtiö pääsee lupauksissaan likimmäksi todellisuutta. Uudessa mallissa on miltei yhtä hyvä suorituskyky kuin MacBookissa, joten jos pidät iPadOS-sovellusten käytöstä, tämä malli tarjoaa hyvin tutunoloisen MacBook-kokemuksen.

Älä osta, jos...

Etsit tavanomaista tablettia iPad Pro (2021) on liian monipuolinen valtaosalle ihmisistä. Jos tarvitset vain tabletin, jolla selata verkossa, käyttää sovelluksia ja pelata pelejä, et luultavasti tarvitse uutta iPad Prota.

Haluat jotain edullista Uusi iPad Pro ei ole halpa tabletti, vaan sen suorituskyvystä ja näytöstä joudutaan maksamaan enemmän. Edes tarjolla oleva 128 Gt malli ei ole edullinen.

Haluat pienemmän tabletin Kaikki eivät halua välttämättä suurinta mahdollisinta tablettia, joihin 12,9 tuuman iPad Pro eittämättä kuuluu. Jos etsit pienemää tablettia, markkinoilla on lukuisia erinomaisia vaihtoehtoja.

Arvosteltu ensimmäisen kerran: toukokuussa 2021