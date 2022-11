Arvostelussa iPad Pro 12,9 (2022)

iPad Pro 12,9 (2022) ei ole erityisen merkittävä parannusloikka edeltäjään nähden, sillä laite tarjoaa pääasiassa enemmän suorituskykyä sekä paremman Apple Pencil -tuen. Jälkimmäiseen sisältyvä lähikäyttö on näppärä ja hyödyllinen lisä, joka parantaa laitteen toimivuutta erityisesti piirustuskäytössä. Lopputulemana on entistä parempi ja tehokkaampi huipputabletti, jonka korkea hintalappu tarjoaa vastineeksi upean näytön sekä valtavan sovellusvalikoiman.

iPad Pro 12,9 (2022) - Pika-arvio

iPad Pro 12,9 (2022) on Applen suurin ja paras iPad tähän mennessä. Uusi M2-järjestelmäpiiri tarjoaa enemmän tehoa kuin käytännössä kukaan voi edes kuvitella tarvitsevansa.

Jo edellinen iPad Pro 12,9 (2021) oli monille markkinoiden paras tabletti. Seuraaja ei edes yritä mullistaa kokonaisuutta, vaan se hioo kulmia ja parantaa kokonaisuutta täsmäiskuilla. Käytössä on edelleen upea mini-LED-näyttö, jonka kontrasti ja 120 Hz virkistystaajuus hivelevät silmiä. Lisäksi näyttö tunnistaa 2. sukupolven Apple Pencilin ilman kosketusta. Tämä lähikäyttö tarjoaa uudenlaisia mahdollisuuksia käyttökokemukseen ja -liittymään.

Laite tarjoaa huippuläppärin suorituskyvyn. Kun mukaan lisätään erinomainen grafiikkaan keskittyneet ytimet ja nopea muisti, sovellukset rullaavat todella sulavasti. Kaikesta tästä huolimatta iPad Pro 12,9 (2022) on saatu pidettyä ohuena ja kevyenä.

Merkittävät muutokset viimevuotiseen malliin nähden jäävät vähäisiksi. Mukana on esiasennettuna uusi iPadOS 16.1 -ohjelmisto, mutta muutkin Applen tabletit saavat sen päivityksenä. Emme juuri keksi syitä päivittää vuoden 2021 iPad Prota uudempaan, mutta sen sijaan sitä edeltänyt vuoden 2020 iPad Pro jää selväksi kakkoseksi (tai itse asiassa kolmoseksi). Siihen nähden mini-LED-näyttö sekä M2-suoritin tekevät ratkaisevan eron.

Onko iPad Pro 12,9 (2022) tämän hetken paras iPad? Tekniseltä kannalta kyllä. Näyttö on parempi kuin missään muussa iPad-mallissa, mikä tekee käytöstä miellyttävämpää. Toisaalta iPad Air (2022) hyödyntää tehokasta M1-suoritinta, eikä sen tehot lopu kesken. Käytännössä M2-piirin tuoma lisäteho hyödyttää vain ani harvoja.

Sitten on se hinta. iPad Pro 12,9 (2022) maksaa Suomessa halvimmillaankin huimat 1 479 euroa. Tämän vuoksi mallia ei voi suositella peruskäyttäjälle, joka kaipaa laitteelta vain arkista suorituskykyä. Sen sijaan parasta etsivät ovat saaneet uuden tablettikuninkaan, jonka valtakausi ei todennäköisesti pääty ennen kuin vasta seuraavan iPad Pron tullessa.

iPad Pro 12,9 (2022) - Hinta ja saatavuus

Julkaistiin lokakuussa 2022

Alkaen 1 479 €

iPad Pro 12,9 (2022) maksaa Suomessa vähintään 1 479 euroa. Tällöin kyseessä on kuitenkin monilta osin karvalakkimalli, sillä halvin suositushinta tarjoaa vain 128 Gt tallennustilaa eikä mukana ole 5G-tukea.

128 gigatavua on Pro-malliin auttamattoman vähän tallennustilaa. Monien onkin syytä kaivaa hiukan syvemmältä taskunpohjalta ja hankkia kalliimpi versio, jolloin sekä 5G-tuki että isompi tallennustila muuttuvat todellisuudeksi.

iPad Pro 12,9 (2022) on saatavissa 128 Gt, 256 Gt, 512 Gt, 1 Tt ja 2 Tt tallennustilalla. Versioiden hinnoittelu on seuraavanlainen:

Swipe to scroll horizontally iPad Pro 12,9 (2022) -tabletin hinta Versio Hinta 128 Gt, Wi-Fi 1 479 € 256 Gt, Wi-Fi 1 609 € 512 Gt, Wi-Fi 1 859 € 1 Tt, Wi-Fi 2 359 € 2 Tt, Wi-Fi 2 859 € 128 Gt, 5G 1 679 € 256 Gt, 5G 1 809 € 512 Gt, 5G 2 059 € 1 Tt, 5G 2 554 € 2 Tt, 5G 3 054 €

Kyseessä on siis hyvin kallis vaihtoehto. Mikäli on valmis tekemään pienen kompromissin laitteen koossa, 11-tuumaisen iPad Pron (2022) hintalappu alkaa 1 079 eurosta.

Käytännössä Pro-mallisto on edistynyt ja samalla kallistunut vuosien saatossa niin hyväksi, että sen kohdeyleisönä voidaan pitää enää yksinomaan oikeasti huipputehoja vaativaa käyttäjää. Kun samalla muut mallit ovat nostaneet laatuaan, sopivat ne ominaisuuksiensa ja erityisesti hintalappunsa puolesta erinomaisesti kevyeen kotikäyttöön.

iPad Pro 12,9 (2022) on Applen tämän hetken paras ja täten kallein vaihtoehto. (Image credit: Future)

iPad Pro 12,9 (2022) - Muotoilu

Muotoilussa ei merkittäviä uudistuksia

Laadukas ja tyylikäs ulkonäkö

Face ID -kameran onneton sijoittelu

iPad Pro 12,9 ei tarjoa merkittäviä muutoksia edeltäjään – tai edes sitä edeltäneeseen – malliin nähden. Tarjolla olevat värivaihtoehdot ovat edelleen tähtiharmaa ja hopea. Mikäli olet ihastunut iPad Airin tai iPad 10,9 (2022) -perustabletin värikkäisiin versioihin, joudut tälläkin kertaa pettymään.

Muotoilu on tästä huolimatta tyylikäs. Iso näyttö sekä hienostunut rakenne saavat laitteen näyttämään erittäin ohuelta ja tyylikkäältä. Tilanne toki muuttuu suojakoteloa käyttämällä, mutta kokonaisuus on juuri niin upea kuin mitä Applelta sopii olettaa.

Näyttöä kiertää melko ohut reunus. Sen koko yhdessä iPhone 14 -puhelimia paksumman rakenteen kanssa yllätti, mutta lopputulemana tabletista on varsin mukava pitää kiinni.

Tasapintaiset sivustat voivat näyttää epämukavilta, mutta lopputulos on toinen. Pyöristetyt kulmat pitävät huolen käyttömukavuudesta.

Tabletin sivussa on pieni ovaalinmuotoinen latauspaikka Apple Pencil (2. sukupolvi) -kosketuskynälle, joka tarttuu kiinni magneetilla. Samalla sivustalla sijaitsevat myös volyymipainikkeet. Kapeammassa kyljessä puolestaan on USB-C-latausväylä sekä pienet stereokaiuttimet.

Toisella lyhyellä sivulla on kaksi lisää kaiuttimia sekä virtapainike, jolla laitteen saa lepotilaan tai aktiiviseksi. Jälkimmäinen onnistuu tosin onnistuu myös ruutua näpäyttämällä.

Keskellä kapeampaa yläreunaa sijaitsee Face ID -etukamera, jonka asettelu on ainoa isompi muotoilumurhe. Ainakin meidän käytössä iPad Pro on yleensä vaaka-asennossa, jolloin kamera sijaitsee yksinkertaisesti epäkäytännöllisessä paikassa. Nykyisellään se on valtaosan ajasta käden alla, jolloin laitteen avaaminen Face ID -tunnistautumisella vaatii melkoista akrobatiaa.

Ongelman saa kierrettyä käyttämällä Magic Keyboard -näppäimistökoteloa, jonka avulla tabletin saa aseteltua pystyasentoon. Valitettavasti tämä asettelu rajaa kuitenkin ison osan tabletin käyttömahdollisuuksista pois, eikä se ainakaan meidän käytössä tunnu luontevalta. Kun iPad 10,2 (2022) siirsi jo etukameran vaakasivulle, on sääli, että iPad Pro (2022) ei tee samoin.

Takakameralohko nousee hieman selustan yläpuolelle. Korotus on niin pieni, ettei se käytännössä vaikuta käyttöön muutoin kuin pitäessä tablettia pöydällä. Vaaka-asennossa se aiheuttaa lievän epätasapainon, mutta käytännössä se ei ainakaan piirustus- tai kirjoituskäytössä haittaa.

Kuten Applen tableteille on tyypillistä, valmistajan oman Magic Keyboard -lisälaitteen hankintaa on helppo suositella myös iPad Pro 12,9 -tabletin kaveriksi. Se tuntuu todella laadukkaalta ja takaa tukevan asennon missä tahansa tilanteessa. Tosin sen pinnoitus on turhan altis naarmuille, joten premium-ulkonäkö voi karista turhan nopeasti mikäli laitetta kuljettaa laukussa tai repussa muiden kamppeiden kanssa.

Samalla on sanottava, että Magic Keyboard tekee tablettikokonaisuudesta melko paksun ja painavan. Sen kanssa iPad Pro 12,9 on kooltaan lähes identtinen MacBook Airin (M2, 2022) kanssa. Tällöin ostopäätös laitteiden välillä voikin kallistua nopeasti kannettavan tietokoneen puolelle.

Arvosana muotoilusta: 4/5

Face ID kameran asettelu on erittäin kömpelö mikäli haluaa käyttää tablettia vaaka-asennossa. (Image credit: Future)

iPad Pro 12,9 (2022) - Näyttö ja Apple Pencil

12,9-tuumainen mini-LED-näyttö resoluutiolla 2 732 x 2 048

1600 nitin enimmäiskirkkaus

Apple Pencil (2. sukupolvi) sisältää lähikäytön

iPad Pron 12,9-tuumainen mini-LED-näyttö on yhä poikkeuksellinen. Apple puhuu ennemmin XDR-näytöksi. Valmistajan silmissä laite ei siis ole vain HDR (high dynamic range) vaan vieläkin äärimmäisempi extreme-ruutu. Ja kun kuvaa katsoo, puheille on eittämättä katetta.

HDR-näyttö on erinomainen ja tarkka (2 732 x 2 048, 264 ppi). Sen DCI-P3-värisyvyys yhdessä HDR:n kanssa tekee kuvasta kirkkaan ja eläväisen. Jopa mustan sävyt sykähdyttävät.

Käytetyn mini-LED-teknologian edut eivät jää huomaamatta. Käytännössä LCD-paneelin takana on erittäin ohut kerros pienenpieniä LED-valoja, jotka luovat omia himmennysalueitaan (dimming zone). Kun taustavaloa himmennetään, mustan sävyt nousevat esiin. iPad Prossa on huimat 2 596 himmennysaluetta ja yli 10 000 mini-LEDiä. Lopputuloksena on huima kontrastisuhde.

Käytännössä iPad Pron näyttö on niin lähellä OLED-paneelia kuin vain mahdollista ilman, että kyseessä olisi OLED-näyttö. Vastaavasti ruudun enimmäiskirkkaus on jopa parempi kuin parhaissakaan OLED-televisioissa saati -tableteissa. HDR:n ansiosta kirkkauden tehohuippu on huimat 1 600 nitiä. Koko näytön tilassa enimmäiskirkkaus on yhä 1 000 nitiä.

Esimerkiksi kilpaileva Samsung Galaxy Tab S8 Ultra jää alle 600 nitin kirkkauteen. Sen OLED-näyttö hivelee silmää, mutta iPad Pro yltää samanlaiseen värisyvyyteen ja vieläpä selkeyttävään kirkkauteen.

Tämä korostuu erityisesti Dolby Vision HDR -videoita katsellessa. Elokuvat saavat kontrastista ja väriskaalasta ilon irti upeasti, mutta myös muut sovellukset voivat halutessaan hyödyntää HDR-kirkkautta. Esimerkiksi Affinity Photon kirkkaus saa ensihetkien aikana mykistymään.

Mikäli sovellus ei tue HDR:ää, iPad Pro rajoittaa kirkkauden 600 nitiin. Tämä on kohtuullinen ratkaisu akkukeston parantamiseksi. Tästä huolimatta mustan sävyt pysyvät erinomaisina, vaikka HDR ei olisikaan päällä. Iskitpä silmäsi SDR-videoon, kirjoitussovellukseen, käyttöliittymään tai verkkosivuun, musta näyttää ehdalta mustalta. Samalla sen rinnalla olevat kirkkaat värit nousevat vielä voimakkaammin eloon.

12,9-tuumainen näyttö on iPadiin erittäin suuri. Tämä mahdollistaa paremmat ominaisuudet piirtämiseen, videoiden katsomiseen ja kaikkeen muuhunkin.

Pientä marinaakin mahtuu mukaan. Vaikka Apple on takuulla antanut kaikkensa heijastamattoman pinnoituksen avulla, ruutu kärsii yhä turhan selvästi kattolamppujen kaltaisten valonlähteiden heijastuksista.

Apple Pencil (2. sukupolvi) sai uuden lähikäyttö-ominaisuuden, jonka ansiosta kynää ei tarvitse raahata näytönpintaa pitkin. (Image credit: Future)

Näytön isoimpiin valtteihin sisältyy tuki Apple Pencilille. Toisen sukupolven kosketuskynä hyötyy kyljessä olevasta magneettisesta latauspaikasta. Kyseessä on käytännöllinen ja oivaltava muotoiluseikka, jonka soisi siirtyvän myös muihin iPad-mallistoihin.

Apple Pencil itsessään on edelleen tarkka ja hyödyllinen. Sen paineen ja kallistuksen tunnistus ei ehkä ole ylivertainen parhaisiin kilpailijoihin nähden, mutta se ajaa asiansa erittäin hyvin. Lisäksi kynän kärki tuntuu aavistuksen kovalta moneen verrokkiin nähden. Meitä tämä ei haittaa, mutta osa voi tuntea kovapintaisen muovin kuljettamisen lasinäytöllä ikäväksi.

Kokonaan uusi lähikäyttö (hover over) on mielenkiintoinen lisäys. Sen käyttö perustuu mitä ilmeisimmin M2-järjestelmäpiiriin.

Sen toimintaperiaate on tuttu monista piirustuslaitteista. Kun Apple Penciliä pitää lähellä näyttöä, iPad tunnistaa kynän ja reagoi siihen toivotusti. Tämän voisi kuvitella tarkoittavan pientä epätarkkuutta, mutta esimerkiksi Serif Affinity Photo väistää ongelman ruudulla kulkevalla pisteellä. Sen ansiosta käyttäjä näkee jatkuvasti kynän alla olevan kohteen. ProCreate puolestaan mahdollistaa sudin koon vaihtamisen lähikäytön aikana.

Muissa yhteyksissä lähikäytössä oleva Apple Pencil kasvattaa ja korostaa alla olevia valikkoja ja asetusvaihtoehtoja. Toimintaperiaate on samanlainen kuin hiiren siirtäminen kohteen päälle.

Yksi näppärä lisäys on alavalikkojen aukeaminen automaattisesti, kun Apple Pencil on kohteen yläpuolella. Et siis joudu erikseen painamaan ruutua vaan pelkkä lähikäyttö riittää.

Ominaisuuden hyödyllisyys on vahvasti sidoksissa käyttäjän tottumuksiin. Sinällään se on hyvä joskaan ei järin välttämätön lisäys. Jos sovelluskehittäjät onnistuvat keksimään sille entistä parempia käyttötapoja, ei Apple Pencilistä välttämättä luovu kohta kuin kuolleen ruumiin yli.

Arvosana näytöstä ja Apple Pencil -tuesta: 5/5

Apple Pencilin (2. sukupolvi) saa latautumaan magneetilla tabletin päälle. (Image credit: Future)

iPad Pro 12,9 (2022) - Suorituskyky ja kamera

Huipputehokas Apple M2 -suoritin

Sulava kaikissa olosuhteissa

Sama laadukas kamera kuin aiemminkin

Applen huipputehokas M2-järjestelmäpiiri on saanut aiheestakin suitsutusta. Se sisältää kahdeksan prosessoriydintä, jotka jakautuvat tasasuhtaisesti nopeisiin sekä akkua säästeliäämmin kuluttaviin.

M2-suorittimen kaverina on mallista riippuen 8 Gt (128 Gt, 256 Gt ja 512 Gt mallit) tai 16 Gt (1 Tt ja 2 Tt) RAM-muistia. Näistä kaikissa on kymmenenytiminen näytönohjain, jonka muistikaista yltää huimaan vauhtiin 100 Gt/s.

Kuten jo julkaistuissa MacBook Air (M2, 2022)- ja MacBook Pro 13" (M2, 2022) -arvosteluissa olemme maininneet, suorituskyky on suorastaan yliampuvaa. Sama pätee uusimpaan iPad Pro -tablettiin. Teitpä laitteella mitä tahansa, ainakaan laskentateho ei muodostu pullonkaulaksi.

Geekbench 5 -testi antoi yhden ytimen testissä tulokseksi 1 884 ja moniydintestissä hulppeat 8 518. Suorituskyky on tablettimarkkinoilla täysin omassa sarjassaan, vaikkakin Microsoft Surface Pro 9:n Intel-suoritin aikoo kuulemma laittaa kampoihin. Jäämme odottamaan lopullista vastinetta.

Käytännössä M2-piirin tehot jäävät valtaosalta käyttäjistä valjastamatta. iPad Pro 12,9 pystyy mihin tahansa mitä iPadOS-ohjelmistolta sopii olettaa. Sovellukset aukeavat nopeammin kuin koskaan ja kaikki rullaa todella sulavasti.

Emme saaneet M2-piiriä testijakson aikana edes köhimään, vaikka käsittelimme useamman kuvatason RAW-kuvia Serif Affinity Photo -sovelluksessa ja laitoimme LumaFusionin pyörittämään 4K-kuvaraitoja värimuokkauksella. Kaikki filtterivaihdokset tapahtuivat silmänräpäyksessä. Räpläsitpä 8K-kuvia tai laitoit minkä tahansa ominaisuuden päälle, iPad Pro vastasi huutoon. Kuvaavaa on, että GarageBand-sovelluksen omat rajoitteet tulivat vastaan nopeammin kuin tabletin suorituskyky.

On kuitenkin mainittava, että testikäytössä olleessa yhden teratavun mallissa oli 16 Gt RAM-muistia. Edullisemmat 8 Gt muistilla varustetut mallit törmäävät seinään todennäköisesti helpommin.

Samaan hengenvetoon on hiukan marmatettava 128 Gt mallista. Edullisimman tablettiversion tallennustila on niin pieni, että laitteen kutsuminen Pro-tabletiksi on hiukan niin ja näin. Kun hintalappu on näin korkea, on tallennuskapasiteetissa säästäminen melkoisen uhkarohkea paikka pihistellä.

Jos suorituskykyä voi olla koskaan liikaa, nyt ollaan varsin lähellä tuota rajapyykkiä. Kaikki kehut koskevat nimittäin myös edeltävää M1-piirillistä tablettia. Sovellukset eivät ole ottaneet tehoja käyttöönsä samaan tahtiin kuin Apple on niitä lisännyt. Yleensä sovellusten rajoitteet tulevat vastaan nopeammin kuin laitteen. Esimerkiksi GarageBandin tapauksessa iPad Pro on rajattu 32 musiikkiraitaan, kun taas M2-prosessorilla varustetulla Mac-kannettavalla maksimi on 256 raitaa. Jos M1-piirillinen edeltäjä kaipasi parannusta joillakin osa-alueilla, suoritin ei kuulunut tähän joukkoon.

Wi-Fi 6E -tuen saapuminen on hyvä lisä langattomassa verkossa toimiville. Nopeampi verkkotekniikka helpottaa käyttöä ruuhkaisissa tiloissa takaamalla nopean ja luotettavan langattoman verkon. Toki mukana on edeltävän mallin tavoin 5G-tukikin. Mikäli verkkoliittymä on kohdillaan, latausnopeudet yltävät selvästi tavallista puhelinliittymää korkeammalle.

Kamera on sama kuin edeltävässä mallissa ProRes-videokuvausta lukuun ottamatta. Selustassa on 12 MP laajakulmakamera, 10 MP ultralaajakulmakamera sekä LiDAR-sensori. Viimeksi mainittu paitsi nopeuttaa autofokusta mutta myös mahdollistaa 3D-skannauksen.

Takakamera on laadukas. Sen kuvanlaatu tarjoaa kirkkautta, kontrastia, värikkyyttä sekä yksityiskohtaisuutta. ProRes-videokuvaus tuntuu kuitenkin hiukan turhalta. On vaikea nähdä kenenkään kuvaavan ennemmin tabletilla kuin esimerkiksi iPhone 14 Pron paremmalla kameralla.

Etupuolella on 12 MP ultralaajakulmakamera, joka hyödyntää Applen Valokeila-ominaisuutta (Central Stage). Sen avulla etukamera rajaa kuvaa ja kohdistaa täten aina käyttäjään. Jos liikut laitteen edessä, kamera seuraa sinua ultralaajakulmalinssin näkökentän ajan. Kyseessä on näppärä ja hyödyllinen ominaisuus, joka osaa vieläpä sopeutua useammankin käyttäjän tarpeisiin.

Etukamera sisältää Face ID -tunnistimen. Voitkin paitsi napsia selfieitä mutta myös käyttää linssiä iPadin lukituksen avaamiseen.

Takakamera sisältää 4K/60fps-tuen, mutta Dolby Vision HDR uupuu ominaisuuslistalta. Etukamera mahdollistaa 1080p-tarkkuuden videokuvauksen 60 fps kuvanopeudella. Tämä soveltuu hyvin esimerkiksi videopuheluihin, mutta kokonaisuudessa ei huou samalla tavalla 'Pro'-nimi kuin iPhone Pro -malleista.

Arvosana suorituskyvystä ja kamerasta: 4.5/5

Järjestäjä (Stage Manager) mahdollistaa useiden ikkunoiden samanaikaisen käytön. (Image credit: TechRadar)

iPad Pro 12,9 (2022) - Ohjelmisto

Uusi iPad Pro sisältää esiasennetun iPadOS 16.1 -ohjelmiston. Arvostelulaite sisälsi täyden julkaisuverson, joten pääsimme hyödyntämään uutuusversion kaikkia ominaisuuksia Järjestäjä-uutuutta (Stage Manager) myöten.

Järjestäjä on merkittävin muutos iPadOS-ohjelmistoon. Ennen kuin avaamme sitä sen tarkemmin, kannattaa huomioida sen olevan täysin vapaaehtoinen lisä. Saat aktivoitua sen valitsemalla "Asetukset", näpäyttämällä sen jälkeen kohtaa "Koti-valikko ja moniajo" ja valitsemalla sen jälkeen "Järjestäjä".

Järjestäjä, jota Apple kutsuu leikkisästi myös Näyttämömestariksi, pyrkii viemään iPadin käyttöliittymän entistä lähemmän macOS-ohjelmistoa. Ominaisuuden ansiosta ikkunat eivät ole enää lukittuja tiettyihin paikkoihin, vaan niiden kokoa sekä sijaintia voi muuttaa. Näin saat useita päällekkäisiä ikkunoita yhteen näkymään.

Ominaisuus on mielenkiintoinen, mutta se ei tunnu saavuttavan koko potentiaaliaan. Ensinnäkin se vaikuttaa ainakin ensimetreillä varsin bugiselta, minkä vuoksi sovellukset kaatuilevat ja sekoilevat turhan usein. Tämä on kalliissa Pro-mallissa anteeksiantamatonta.

Se tuntuu monissa kohden myös hiukan turhalta lisävaivalta. Saatat monesti sovelluksen avatessa huomata, että ikkuna on auennut vain hyvin pieneksi. Tämän jälkeen näkymän laajentaminen on ylimääräinen välivaihe ennen käyttöä. Onneksi ikkunan saa kasvatettua painalla ikkunan ylälaidasta kolmea pistettä. Jos tätä ei hoksaa, joutuu siirtelyn ja asettelun tekemään käsipelillä.

Järjestäjä toimisi paremmin kosketuslevyä tai hiirtä käyttämällä. Nykyisellään ominaisuus on askel Mac-koneiden suuntaan, mikä on eittämättä hyvä. Tabletilla voi pitää halutessaan kahta sovellusta osittain päällekkäin. Tämä avaa mahdollisuuksia samalla tavoin kuin tulevaisuudessa julkaistava tuki ulkoiselle näytölle.

Toivoisin ominaisuuden kuitenkin parantuvan parillakin osa-alueella mahdollisimman pian. Ensinnäkin erilaiset tekniset bugit on liiskattava alta aikayksikön. Toisekseen ominaisuus olisi hyvä saada sidottua Magic Keyboardin käyttöön. Kun näppäimistö on aktivoitu, ominaisuus on mitä parhain. Ja kun iPad Prota käyttää ilman lisävempaimia, perinteisempi asetusvalinta toimisi paremmin. Nyt tämän vaihdoksen joutuu tekemään joka kerta asetuksista erikseen.

Tällä hetkellä Järjestäjä ei tunnu vielä valmiilta tai riittävän onnistuneelta.

iPadOS 16 tarjoaa myös muita pienempiä uudistuksia. Ensinnäkin käyttäjä voi vastaisuudessa lähettää ajastetun viestin Viestit-sovelluksesta. Lisäksi sadekelin varoitus voi pelastaa päivän.

Ohjelmiston ansiosta käyttäjät voivat myös peruuttaa lähetetyn sähköpostin tai tekstiviestin. Jälkimmäisiä voi lisäksi editoida jälkikäteen. Lisäykset voivat pelastaa tukalasta tilanteesta ennen kuin tilanne pääsee kriisiytymään.

iPadOS 16 tuo mukaan uuden Lähikäyttö-ominaisuuden (Hover) Apple Pencil -kosketuskynälle. Lisäksi Apple on jo esitellyt uutta Freeform-työsovellusta, jonka avulla erilaiset yhteistyöprojektit onnistuvat aiempaa vaivattomammin. Valitettavasti sovellus ei ole vielä marraskuun alussa kuitenkaan saatavilla.

Muilla osa-alueilla nähdään sekä onnistumisia että kompastuskiviä. iPadin sovellustuki on vertaansa vailla. Tarjolla on monipuolisia, hyödyllisiä ja iPadin ominaisuuksia oivallisesti käyttäviä appeja enemmän kuin kukaan ehtii yhdessä tai useammassakaan ihmiselämässä kokeilla.

Lisäksi ohjelmisto toimii Järjestäjä-ominaisuutta lukuun ottamatta erittäin hyvin. Applen laitteiden ja palveluiden välinen ekosysteemi toimii kuin unelma. Parhaimmillaan työntekoalustaa voi vaihtaa iPhonen, iPadin ja Macin välillä lennosta, minkä lisäksi tablettia voi käyttää Mac-kannettavan kakkosnäyttönä.

Mukaan mahtuu kuitenkin myös kauneusvirheitä. Ennen kaikkea iPad Pron tiedonsiirrossa on yhä haasteita. Ongelma korostuu tiedostojen siirtämisessä ja muokkaamisessa. Esimerkiksi ladatun kuvan muokkaus vaati uuden tallennuksen luomista, jotta otoksen sai ladattua takaisin järjestelmään. Kokonaisuudessa on monia pieniä hidasteita.

Kaikkinensa iPadOS 16 on erinomainen ohjelmisto, mutta sen tehokas käyttäminen vaatii jonkin verran opettelua.

Aivan lopuksi mainittakoon, että valitettavasti iPad ei saanut samanlaisia lukitusnäytön widgettejä kuin mitä iOS 16 toi iPhonelle. Tämä on suuri sääli.

Arvosana ohjelmistosta: 4/5

Akkukesto on iPad-malliksi yllättävänkin heikolla tasolla. (Image credit: Future)

iPad Pro 12,9 (2022) - Akkukesto

Virallisesti jopa 10 tuntia

HDR-videotoistossa noin 6 tuntia

Virrankulutus kasvaa kovassa käytössä kohisten

Kuten Applen tableteille on tyypillistä, valmistaja lupaa tälläkin kertaa kevyeen peruskäyttöön jopa 10 tunnin akkukeston. Yleensä yhtiön antama aikamääre on ollut kuitenkin alakanttiin.

Tällä kertaa tilanne on hiukan toisenlainen. iPad Pro 12,9 selvisi videotoistoa, kevyttä työkäyttöä, verkkoselausta sekä kovempaa rääkkiä sisältäneessä arkikäytössä parhaimmillaan sen noin kymmenen tuntia.

Aloitetaanpa videotoistosta. Kun suoratoistimme Applen omasta kirjastosta Dolby Vision HDR -kuvalla varustettua elokuvaa maksimikirkkaudella, akkua kului tunnissa noin 17 %. Tämä tarkoittaa siis käytännössä kuuden tunnin leffailtaa.

Google Docs -tiedostoon kirjoittaessa, Safari-selainta selatessa ja Magic Keyboard -näppäimistöä hyödyntäessä virtaa kului puolessa tunnissa 11-14 prosenttia. Jopa tässä tapauksessa laturitarve muuttuu akuutiksi jo viiden tunnin jälkeen.

Kun tehokas M2-suoritin ajettiin maksimirasitukseen, akkuvaraus putosi noin prosentilla minuuttia kohti. Tämä näkyi esimerkiksi benchmark-testejä suorittaessa, kun neljäminuuttinen mittaus heikensi puhtia neljän prosentin verran. Sama nyrkkisääntö päti Serif Affinity Photo -sovelluksen kohdalla, jossa 10 minuutin käyttö rokotti latinkia kahdeksalla prosentilla.

Toisaalla tilanne on kuitenkin parempi. Kuten jo aiemmin mainittiin, käytin tunnin verran muokatessani valikossa sovellusten käyttöliittymiä sekä ominaisuuksia. Vaikka näyttö oli koko prosessin ajan päällä, akkutilanne heikkeni vain 10 prosentilla.

Tiivistettynä voidaan sanoa, että 10 tunnin akkukesto on mahdollisuuksien rajoissa. Käytännössä moni peruskäyttäjä joutuu kaivamaan iPad Pron laturin esiin jo selvästi aiemmin.

Arvosana akkukestosta: 3.5/5

Kannattaako iPad Pro 12,9 (2022) ostaa?

Osta, jos...

Haluat yksinkertaisesti parasta

Kun vain paras on riittävän hyvä, iPad Pro 12,9 (2022) on valintasi. Sen suorituskyky hakee vertaistaan, minkä lisäksi Magic Keyboardin ja Apple Pencilin kaltaiset lisälaitteet parantavat kokemusta entisestään.

Haluat loistavan näytön

Katsoitpa elokuvia Dolby Vision HDR -kuvalla tai tarvitsit tarkkaa ja selkeää kuvaa piirtämiseen, iPad Pron ruutu täyttää villeimmätkin toiveesi.

Älä osta, jos...

Joudut miettimään budjettia

Parasta ei saa halvalla, joten iPad Pro 12,9 on todella kallis. Sen tehot voivat olla monelle niin liioitellut, että iPad Air tarjoaa rahalle paremman vastineen.