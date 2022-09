Ensiarviossa iPhone 14

iPhone 14 on hyvin turvallinen päivitys, joka ei juurikaan eroa viimevuotisesta iPhone 13 -mallista. Sen muotoilu pitäytyy tutussa ja turvallisessa, minkä lisäksi sama A15 Bionic -järjestelmäpiiri on jälleen käytössä. Tätä ei kuitenkaan pidä ottaa merkittävänä moitteena, sillä kyseessä on yhä edelleen todella tehokas prosessori.

Tästä huolimatta muutoksien puute jättää iPhone 14 -perusmallin erikoiseen välikäteen. Se on tehokas ja laadukas puhelin, joka ei kuitenkaan teknisiltä muutoksiltaan pysty täysin vastaamaan kilpailijoiden haasteeseen.

Kuten huhut ovat jo hyvän tovin kertoneet, syksyllä 2022 julkaistavat iPhonet voidaan jakaa kahteen leiriin. "Tavanomaiset" iPhone 14 ja iPhone 14 Plus saavat rinnalleen kalliimmat huippupuhelimet iPhone 14 Pro ja iPhone 14 Pro Max.

Kaikki viimevuotiset iPhonet hyödynsivät A15 Bionic -järjestelmäpiiriä. Tällä kertaa iPhone 14 ja 14 Plus käyttävät samaista piiriä, kun taas iPhone 14 Pro ja Pro Max siirtyvät A16 Bionicin käyttäjiksi.

Samalla on vielä syytä mainita, että iPhone 13 mini ei saanut uutta versiota. Näyttääkin siltä, että pienikokoisen ja edullisen malliston taru on tullut ainakin toistaiseksi loppuunsa.

iPhone 14 -perusmalli on saanut rinnalleen kookkaamman iPhone 14 Plussan. (Image credit: Future)

Hinta ja saatavuus

Kun iPhone 14 muistuttaa näinkin paljon viimevuotista iPhone 13 -mallia, hinnoittelun pysyminen käytännössä ennallaan ei pitäisi tulla yllätyksenä. Uusi malli maksaa tallennustilan määrästä riippuen 1 039 € (128 Gt), 1 169 € (256 Gt) tai 1 429 € (512 Gt).

Ennakkotilaukset käynnistyvät perjantaina 9. syyskuuta. Varsinainen julkaisupäivä on viikkoa myöhemmin eli 16. syyskuuta.

iPhone 14 muistuttaa ulkoisesti edeltäjiään. (Image credit: Future)

Muotoilu ja näyttö

(Image credit: Future)

iPhone 14 on muotoilunkin osalta veistetty samasta puusta iPhone 13:n kanssa. Moitteet ovat siis vähissä, mutta se jää silti hiukan iPhone 14 Pron ja iPhone 14 Pro Maxin varjoon. Ne tarjoavat nimittäin uuden Dynamic Island -ominaisuuden, joka yhdistää TrueDepth-etukameran vaatiman loven tietonäkymään.

Mikäli iPhone 14:n muotoilu ei ole entuudestaan tuttu, on syytä kelata muutama vuosi taaksepäin. Kyseessä on sama rakenne, jonka Apple esitteli iPhone 12 -puhelimen yhteydessä. 6,1-tuumainen näyttö hyödyntää Ceramic Shield -suojalasia, jonka on määrä kestää vahinkoja ja säröjä kilpailijoita paremmin.

Malli on mitoiltaan 75,1 x 146,7 x 7,65 mm sekä painoltaan 173 grammaa. Kokonaisuus on mahdutettu alumiinikehykseen. Painikkeet, mikrofoni sekä kaiuttimien sijainti ovat pysyneet ennallaan viimevuotiseen nähden. Vasemmassa sivussa on siis painikkeet virralle, Sirille sekä äänenvoimakkuudelle.

Puhelimen pohjassa on kaiuttimien sekä mikrofonin ohella tuttu ja turvallinen Lightning-liitäntä. Tämä lieneekin viimeinen laatuaan, sillä Euroopan Unioni painostaa Applea siirtymän muiden valmistajien tavoin USB-C-standardiin vuoteen 2024 mennessä. Positiivisena puolena kaikki vanhat latauskaapelit toimivat siis sellaisenaan.

Samalla iPhone 14 tuntuu osittain uuden alulta. Puhelimessa on kahden eSIMin tuki. Mukana on kuitenkin yhä nano-SIM-korttipaikka, joten perinteisempi ratkaisu on yhä tuettuna.

Selustassa on tuttu neliömäinen kameralohko, joka on sekin pysynyt ennallaan iPhone 13 -perusmalliin verrattuna. Se sisältää kaksi 12 MP kameraa. Käymme laajakulma- ja ultralaajakulmakameraa tarkemmin läpi myöhemmin tässä jutussa.

Koska muotoilu on pysynyt ennallaan, tällä saralla kiinnostavinta antia lieneekin uusi violetti värivaihtoehto. Täysin uutena juttuna tätä ei voida kuitenkaan pitää, sillä Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy Z Flip 4 sekä Galaxy Buds 2 Pro ovat esitelleet jo saman sävyn aiemmin.

iPhone 13:sta tuttu 6,1-tuumainen Super Retina XDR -näyttö on pysynyt käytännössä ennallaan. Sen tarkkuus on 2 532 x 1 170 ja pikselitiheys 460 ppi. Etupuolta koristaa yhä tuttu TrueDepth-näyttölovi, jossa on AR-sensori sekä 12 MP kamera.

Kamera ja akkukesto

iPhone 14 hyödyntää kolmea 12 MP kameraa. Näistä laajakulma- ja ultralaajakulmakamera sijaitsevat selustassa, kun taas etupuolella on 12 MP TrueDepth-selfiekamera.

Apple kertoo parannetun f/1,5-aukollisen pääkameran ottavan merkittävästi aiempaa parempia kuvia hämärissä olosuhteissa. Muutoin kamerakokonaisuus vaikuttaisi pysyneen ennallaan, joskin TrueDepth-etukamera tukee autofokusta.

Vaikka pääsimme kokeilemaan puhelinta vain lyhyesti, kaikki kamerat osoittautuivat ainakin testitilanteessa laadukkaiksi. Näiden suhteen emme kuitenkaan halua tehdä vielä pitkälle meneviä johtopäätöksiä ennen pidempää arvostelujaksoa. Ainoa konkreettinen huomio koskeekin tässä kohtaa etukameran automaattitarkennusta, jonka hyödyt kävivät nopeasti selväksi.

Mukana on kokonaan uusia kuvaustiloja. Elokuvallinen tila (Cinematic Mode) mahdollistaa 4K-tarkkuuden sekä 30 fps että 24 fps kuvanopeudella. Vastaavasti uusi Toimintatila (Action Mode) toimii eräänlaisena elektronisena kuvanvakaimena. Sen ansiosta videoiden pitäisi pysyä vakaina myös haasteellisemmissa maastoissa, joissa käsi ei muutoin pysy vakaana. Idea itsessään on hieno, mutta lopputuloksessa katoaa turhan paljon kohteen ympärillä olevaa näkymää.

Apple ei koskaan kerro akkujensa kokoja ennakkoon, mutta yhtiön mukaan iPhone 14 sisältää parhaan akun tähän mennessä. Tämä tarkoittanee siis vähintään 15 tunnin akkukestoa. Tämä tosin riippuu vahvasti käytöstä, joten palaamme tähän täyden arvostelun yhteydessä.

iPhone 14 tukee langatonta MagSafe-latausta. Sen sijaan latausnopeus itsessään ei mitä ilmeisimmin ole ottanut minkäänlaista harppausta eteenpäin.

Suorituskyky ja ohjelmisto

iPhone 14 hyödyntää edelleen viimevuotista A15 Bionic -suoritinta. Tämä on harmillista, vaikka kyseessä on edelleen markkinoiden nopeimpia järjestelmäpiirejä. Sen kuusi ydintä ja viisi GPU-ydintä pärjäävät missä tahansa tilanteessa ongelmitta. Nopea pelisessio iPhone 14:n parissa osoitti, että suorituskyvystä eivät vapaa-ajan hetket jää kiinni.

Apple esittelee uutuuspuhelimissaan entistä paremman jäähdytyksen. Tämä voi vaikuttaa positiivisesti akkukestoon ja suorituskykyyn, mutta lopulliset johtopäätökset tehdään vasta täydessä arvostelussa.

Mukana on muutama kiinnostava uutuusominaisuus. iPhone 14 -mallisto tukee satelliittiverkkoja sekä kolarintunnistusta.

Näistä ensiksi mainittu on puhelimessa sisäänrakennettuna. Sen avulla puhelin saa tarvittaessa yhteyden hätäkeskukseen myös silloin, kun puhelimessa ei riitä oma verkkoyhteys. Sen siirtämä data ei pyrikään ihmeisiin vaan ainoastaan välttämättömän tiedon siirtämiseen. Palvelu on alkuun kokeiltavissa ilmaiseksi, mutta se muuttuu tulevaisuudessa maksulliseksi. Hinnoittelusta ei ole kuitenkaan vielä tietoa.

Kolarintunnistus esiteltiin jo Apple Watch 8 -älykellon yhteydessä. Sen tarkoitus on tunnistaa auto-onnettomuus ja ilmoittaa siitä hätäkeskukseen sekä ICE-yhteyshenkilölle välittömästi.

Se, miten hyvin ominaisuus toimii käytännössä, olisi tietenkin suotavinta jättää kokonaan testaamatta. Käytännössä tätä kuitenkin kokeillaan myöhemmin kolarisimulaatiossa.

Olemme päässeet jo ajan saatossa näkemään puhelimen tulevan ohjelmiston sekä käyttöliittymän, sillä iOS 16:n avoin beetatesti on ollut käynnissä jo kuukausien ajan. Se muistuttaa aiempia versioita, mutta mukana on myös muutamia merkittäviä uudistuksia.

Näistä merkittävin on uusi lukitusnäyttö. Koska kyseinen näkymä aukeaa käytännössä aina ensimmäiseksi puhelimen päätyessä kouraan, tuovat uudet fontit, kuvat sekä widgetit laitteeseen runsaasti lisää persoonallisuutta. Kokonaisuutta voi muokata monipuolisesti juuri itsensä näköiseksi.

Vastaisuudessa myös ilmoitukset saa näkyviin suoraa ruudulle, joten niitä ei tarvitse enää hakea lukitun näytön takaa. Käytössä on myös useampi erillinen lukitusnäyttö eri tilojen tarpeisiin.

Muita keskeisiä muutoksia ovat useamman välietapin karttaohjeet, kyky palauttaa ja muokata lähetettyjä viestejä sekä mahdollisuus rajata kuvista kohteita jaettavaksi muissa yhteyksissä.

Kokonaisuutena iOS 16 tarjoaa runsaasti tutkittavaa sekä koettavaa. Erilaiset ominaisuudet sekä lisäykset mahdollistavat uudenlaisen kokemuksen, joka on juuri käyttäjänsä näköinen. Erityisesti lukitusnäytön kanssa näpertely luo puhelimesta persoonallisen.

Lopuksi on vielä mainittava iPhone 14 -malliston olevan 5G-valmis. Tämä tuskin yllättää enää ketään.

Ensiarvio

Vaikka iPhone 14 ei ole teknisesti merkittävä harppaus eteenpäin, on sen tuntumassa ja ensivaikutelmassa paljon hyvää. Käytännössä sen erottaminen edeltävästä iPhone 13 -mallista vaatii kuitenkin uuden värivaihtoehdon tai Yhdysvalloissa myynnissä olevan SIM-korttipaikattoman version.

Malli on suorituskyvyltään aavistuksen edeltäjäänsä tehokkaampi, mikä riittää pitämään valtaosan parhaista Android-puhelimista niin ikään takamatkalla. Tästä huolimatta iPhone 14 -perusmallin kohdalla on vaikea olla miettimättä sitä, kuinka paljon tuoreemmalta näyttölovettomat ja 48 MP pääkameralla varustetut iPhone 14 Pro ja iPhone 14 Pro Max tuntuvatkaan.