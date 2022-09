Arvostelussa iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro on huippuominaisuuksia vaativalle hinta-laatusuhteeltaan paras iPhone. Sen 6,1-tuumainen näyttö tekee käytöstä helppoa, minkä lisäksi uusi Dynamic Island -ominaisuus sekä aina päällä -näyttö tekevät uutuusmallista teknisen huippusuorituksen. Tuore A16 Bionic -suoritin on tehokkaampi kuin kilpailijoissa, eikä uudistunut kamerakokonaisuuskaan jätä mitään toivomisen varaa. Lopputuloksena onkin teknisesti paras iPhone kaikille niille, jotka eivät halua pulittaa vieläkin enemmän 6,7-tuumaisesta iPhone 14 Pro Maxista.

Pika-arviossa iPhone 14 Pro

Jos pähkäilet iPhone 14 Pron ja iPhone 14 Pro Maxin välisiä eroja, on aika tarjota nopea tiivistelmä. iPhone 14 Pro on pienempää kokoa ja akkua lukuun ottamatta identtinen laite. Nämä pienet muutokset näkyvät kuitenkin miellyttävämpänä käyttökokemuksena sekä maltillisempana hintana.

Jos sen sijaan olet harkitsemassa iPhone 14 Pron ja iPhone 14 -perusmallin väliltä, on tarvetta hiukan syvällisemmälle syynäykselle.

Monilta osin iPhone 14 Pro on tämän hetken paras iPhone. Se tarjoaa Pro Maxin tavoin runsaasti uusia ominaisuuksia ja muutoksia, joista keskeisin on näyttölovesta luopuminen. Niin ikään aina päällä -näyttö, tilanteen mukaan vaihteleva virkistystaajuus sekä kamerakokonaisuuden kyky yhdistellä pikseleistä (pixel binning) tarkempia kuvia tekevät mallista todellisen lippulaivan.

Monilta osin muutokset antavat kuvan siitä, että Apple olisi vasta kirimässä Android-puhelimien teknistä etulyöntiasemaa kiinni. Apple tuskin on kuitenkaan samaa mieltä, eikä sen ole aihettakaan. Valmistaja on nimittäin tuonut ominaisuudet tarjolle vasta siinä vaiheessa, kun ne ovat oikeasti valmiita. Ratkaisu on kuluttajaystävällinen, vaikka samalla se estää yhtiötä nousemasta tekniikan aallonharjalle. Esimerkiksi kamerakokonaisuudessa on paljon samaa kuin Samsung Galaxy S22 Ultrassa, mutta zoomin kantama jää yhä haaveeksi eikä pikselien yhdistäminenkään yllä aivan samalle tasolle.

Fyysinen ulkonäkö muistuttaa iPhone 12 Prota ja iPhone 13 Prota, mutta näyttö paljastaa muutokset koko komeudessaan. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Erityisesti zoomin saralla olisimme toivoneet enemmän. Toisaalta 48 MP pääkamera on täydellinen napakymppi.

Syksyllä 2022 julkaistujen Pro-mallien erikoisuus on Dynamic Island. Kyseessä on Applen nerokas tapa korvata piilotettu TrueDepth-moduuli ja samalla säilyttää Face ID -ominaisuus sekä etukamera paikallaan.

Dynamic Island on yhdistelmä teknologiaa ja ohjelmistoa. Puhelimen ylälaidasta muutaman millin verran erottuva saareke on interaktiivinen sekä ennen kaikkea hyödyllinen. Se ilmoittaa esimerkiksi vastaanotettavasta soitosta tavalla, joka saa ihastelemaan Applen suunnittelijoiden mielikuvitusta.

iPhone 14 Pro on muiltakin osin erinomainen puhelin. Uudistunut näyttöteknologia yltää aiempaa kirkkaammaksi, minkä lisäksi adaptiivinen virkistystaajuus vaihtelee käytännössä 1 - 120 Hz välillä. Kamerakokonaisuus erottuu sekin edukseen, vaikka Apple pihistelee aivan suotta optisen tarkennuksen kanssa. Joudumme siis yhä tyytymään 3x optiseen tarkennukseen.

Suorituskyky on uuden A16 Bionic -järjestelmäpiirin ansiosta poikkeuksellisen sujuva ja nopea. Lisäksi akkukesto pärjää koko vuorokauden ajan, mikä on nykyaikana riittävä saavutus.

Valitettavasti iPhone 14 Pro on kallis puhelin. Suomessa sen suositushinta lähtee liikkeelle 1 349 eurosta, jolla saa käsiinsä vain 128 Gt tallennustilan. Kallein yhden teratavun kapasiteetilla varustettu malli kustantaa huimat 1 999 €.

Hinta saa palan nousemaan kurkkuun, mutta sen ohi on syytä katsoa. iPhone 14 Pro on todella onnistunut Applen puhelin, jota haluaa käyttää arjessa.

Kameralohko on kasvanut viimevuotiseen iPhone 13 Prohon nähden. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Hinta ja saatavuus

128 Gt: 1 349 €

1 349 € 256 Gt : 1 479 €

: 1 479 € 512 Gt: 1 739 €

1 739 € 1 Tt: 1 999 €

Apple esitteli iPhone 14 -mallistonsa syyskuun 7. päivä 2022. Puhelinnelikon muodostavat iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ja iPhone 14 Pro Max.

Malleista kaikki paitsi iPhone 14 Plus saapuivat myyntiin syyskuun 16. päivä.

iPhone 14 Pro on kallis, sillä sen hintalappu lähtee Suomessa liikkeelle 128 Gt mallin 1 349 eurosta. Toisin kuin monissa Android-puhelimissa, Applen malleissa ero muodostuu yksinomaan tallennustilasta. Valitsitpa minkä tahansa iPhone 14 Pro -version, puhelimessa on noin 6 Gt RAM-muistia.

Tarjolla olevat värivaihtoehdot ovat tummanvioletti, kulta, hopea ja tähtimusta.

iPhone 14 Pro on erityisesti tähtimustassa värityksessä todella hillitty ja tyylikäs älypuhelin. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Arvosana hinnasta: 4/5

Muotoilu

Runko ja materiaalit pysyneet ennallaan

Vanha Lightning-liitäntä yhä käytössä

Näyttöuudistukset puhelimen kiinnostavinta antia

Vaikka Apple on pitänyt muotoilun käytännössä ennallaan, iPhone 14 Pro on isovelimalli iPhone 14 Pro Maxin tavoin erittäin tyylikäs kokonaisuus.

Selusta on lähes identtinen viimevuotisen iPhone 13 Pron kanssa. Molemmat mallit hyödyntävät ruostumattomasta teräksestä valmistettua runkoa, mattapintaista takalasia sekä Ceramic Shield -suojalasilla varustettua näyttöä. Erityisesti näytön on määrä olla entistä kestävämpi, joskaan emme ryhtyneet arvostelujakson aikana heittelemään ja pudottelemaan puhelinta pelkästään uteliaisuuttamme.

Rungossa on kaikesta huolimatta pieniä muutoksia. 206-grammainen iPhone 14 Pro on mitoiltaan 71,5 x 147,5 x 7,85 mm. Täten se on aavistuksen korkeampi ja paksumpi kuin iPhone 13 Pro, minkä lisäksi elopainoa on kertynyt kahden lisägramman verran. Käytännössä erot ovat kuitenkin niin olemattomia, että ne täytyy oikeasti tietää, jotta muutoksia huomaa. Lisäksi iPhone 14 Pro mahtuu edeltäjänsä suojakoteloon.

Mallista on myynnissä Yhdysvalloissa SIM-korttipaikaton versio, mutta Suomessa tätä ei tarjota. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Apple ei ole nähnyt tarpeelliseksi vaihtaa tuttujen painikkeiden sijaintia. Volyymisäätimet, mykistyspainike sekä virtanäppäin sijaitsevat samoilla paikoilla kuin aiemminkin. Niin ikään mikrofonia sekä kaiutingrillejä ei tarvitse ryhtyä etsimään. Onpa pohjassa jopa Lightning-liitäntäkin, vaikka muutamat huhuilijat epäilivät Applen siirtyvän jo tänä vuonna USB-C-väylään.

Vaikka asia ei Suomessa olekaan merkittävä, on lopuksi vielä syytä mainita Yhdysvalloissa myynnissä oleva versio. Pohjois-Amerikassa ollaan jättämässä SIM-kortit historiaan, joten iPhone 14 -mallisto on sikäläisillä markkinoilla siirtynyt eSIM-tekniikkaan. Tämä on hyvä huomata mikäli harkitsee puhelimen tilaamista ulkomailta.

Harjatusta teräksestä valmistettu kehys kerää sormenjälkiä nopeammin kuin poliisisarjojen rikospaikkatutkijat. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

iPhone 14 -mallisto on IP68-luokiteltu vesi- ja pölytiiviiksi. Testasimme Applen väitteet laskemalla kraanasta vettä puhelimen päälle. IP-luokitus piti käytännön kokeilun perusteella paikkansa, sillä vesi ei aiheuttanut puhelimelle haastetta.

Kamerajärjestelmä koostuu kolmesta linssistä (48 MP + 12 MP + 12 MP) sekä LiDAR-skannerista. Kennot ovat aiempaa suuremmat, minkä lisäksi Apple on keskittynyt tänä vuonna erityisesti heikossa valaistuksessa kuvaamiseen. Kameraa käsitellään kuitenkin tarkemmin myöhemmin omassa osiossaan. Ulkoisesti kameralohko ei näytä kovinkaan erilaiselta iPhone 13 Prohon verrattuna.

Käytännössä muotoilu on siis pysynyt lähes ennallaan viimevuotiseen Pro-mallin nähden. Erot konkretisoituvat vasta näytön käynnistyessä, jolloin puhelimen erityisyys nousee esiin. Erityisesti Dynamic Island on nimittäin ulkonäköön vaikuttava lisä, jota ilman ei osaisi enää testijakson jälkeen ollakaan.

Apple iPhone 14 Pro long edge with power button (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Arvosana muotoilusta: 4,5/5

Näyttö

6,1-tuumainen Super Retina XDR -näyttö on entistä kirkkaampi

Hyvästi jää, näyttölovi!

Dynamic Island on mielikuvituksellinen lisä

Aina päällä -näyttö parantaa käyttökokemusta

Kotinäyttö on ulkoisesti hyvin tutunlainen. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Apple ei ole parantanut näytön resoluutiota, joten iPhone 14 Pro tarjoaa tarkkuudeksi edelleen tutun 2 556 x 1 179. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö ruutu olisi muuttunut – pikemminkin päinvastoin. Super Retina XDR OLED -näyttö on nimittäin saanut mukaan täysin uuden Dynamic Island -ominaisuuden.

Pillerinmuotoinen alue leijuu vain muutaman millin päässä ruudun yläosasta sekä sen superohuesta kaiuttimesta. Perinteinen näyttölovi on siis jäänyt historiaan. Dynamic Island on nimensä mukaisesti tilanteen mukaan vaihtuva työkalu, joka sopeutuu ympärillä olevan sovelluksen tarpeisiin. Se reagoi eleisiin sekä ilmoituksiin aidontuntuisesti. Saareke ikään kuin kasvaa ja pienenee toiveiden mukaan.

On kuitenkin myönnettävä, että todellisuudessa näin ei tapahdu. Dynamic Island onnistuu hämäämään käyttäjää, sillä se sisältää tutut pillerinmuotoisen sekä pyöreän reiän. Apple on onnistunut visuaalisella harhalla yhdistämään reiät, jotta ne näyttävät yhdeltä leveämmältä ja yhtenäiseltä saarekkeelta.

Dynamic Island on erinomainen lisä, jolla piilotetaan vanhentuneelta vaikuttava näyttölovi. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Saarekkeen sisuksissa on uusi 12 MP TrueDepth-etukamera, joka napsii automaattitarkennuksen ansiosta erinomaisia kuvia. Niin ikään vanha tuttu Face ID -tekniikka on mukana.

Vaikka reiät eivät liiku tai muuta muotoaan, Apple onnistuu ohjelmistollisesti hämäämään silmää ja luomaan pikseleillä kuvan jatkuvasta alueesta.

Kun käyttäjä hyödyntää Face ID -tunnistautumista, Dynamic Island laajenee esittelemään kuvattavia kasvoja. Apple Musicin tapauksessa taasen esitellään musiikkitoiston tiedot. Ja kun joku yrittää tavoitella puhelimitse, näyttä saareke soittajan tiedot. Dynamic Islandin näpäyttäminen taasen vaihtaa toimintoa.

Viimeksi mainittu voi periaatteessa aiheuttaa lian ja rasvan kertymistä etukameran päälle, mutta emme havainneet tämän aiheuttavan ainakaan testijakson aikana ongelmia. Pinnoite tuntuu hylkivän parhaansa mukaan ikäviä sormenjälkiä.

Kokonaisuutena Dynamic Island on oivallinen osoitus ohjelmiston, laitteiston sekä käyttöliittymän saumattomasta yhteistyöstä. Se tarjoaa runsaasti lisäiloa niin iPhonen omiin sovelluksiin kuin kolmannen osapuolen applikaatioihinkin. Ja ennen kaikkea se tuntuu täyden uudenlaiselta sekä oivaltavalta.

iPhone 14 Pro tarjoaa aina päällä -näytön. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

iPhone 14 Pro sekä Pro Max hyödyntävät ProMotion-näytön ansiosta vaihtelevaa virkistystaajuutta välillä 10 - 120 Hz. Alhaisempi lukema on omiaan paikallaan pysyvien näkymien aikana, kun taas 120 Hz sulavoittaa esimerkiksi peli- ja katselukokemusta. Hertsilukeman pudotus puolestaan säästää akkua. Kokonaisuutena adaptiivinen virkistystaajuus on hyödyllinen ominaisuus, jonka testaaminen on hankalaa. Testijakson aikana ruutu kuitenkin hemmotteli silmiä joka tilanteessa.

Käytössä on myös yhden hertsin virkistystaajuus, jota sovelletaan puhelimen aina päällä -näytössä. Tämän kohdalla voidaan aiheestakin käyttää sanaa viimeinkin, sillä tämä on ollut kilpailevassa Android-leirissä arkipäivää jo pitkän aikaa. Apple liittyy viimein karkeloihin mukaan ja vieläpä erittäin onnistuneesti. Kuva on kirkas ja värikäs jopa aina päällä -tilassa. Toki asetuksia on hilattu alaspäin akkukulutuksen nimissä, mutta tämä ei tunnu häiritsevältä. Kaiken kukkuraksi widgetit, kuvat, mediasoitin sekä muut työkalut näyttävät iOS 16:n uudistuneella lukitusnäytöllä käytännöllisiltä. Odotus on ollut kohtuuttoman pitkä, mutta lopputulos palkitsee käyttäjän.

Aina päällä -tila kytkeytyy automaattisesti päälle näytön mennessä lepotilaan. Sen voi halutessaan laittaa päälle tai pois virtapainiketta näpäyttämällä, minkä lisäksi ominaisuuden saa pysyvästi pois päältä asetusvalikon kautta.

Vaikka näytön saa pimeäksi ja virkistystaajuudeltaan hitaaksi, on ruutu parhaimmillaan todella kirkas. Tuhannen nitin peruskirkkaus nousee HDR-sisällön parissa 1 600 nitiin ja ulkotiloissa jopa 2 000 nitiin. Ruutua on tämän ansiosta helppo lukea jopa suorassa auringonpaisteessa. Tosin kuten arvata saattaa, kirkkauden nostaminen äärimmilleen suorastaan ahmii akkua tyhjäksi.

Arvosana näytöstä: 5/5

Kamera

Viimein 48 MP pääkamera pikselien yhdistämisellä

Kamerakokonaisuus parantunut kauttaaltaan

TrueDepth-etukamerassa automaattitarkennus

Kameralohko on hiukan pulskempi kuin aiemmin. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Vaikka kamerajärjestelmä itsessään näyttää tutulta, kennot itsessään ovat muuttuneet kauttaaltaan. Kolmoiskameran muodostavat:

48 MP laajakulma (24 mm f/2.8)

12 MP ultralaajakulma (13 mm f/2.2)

12 MP telelinssi (77 mm f/2.8)

iPhone 14 Pro hyödyntää päivitettyjä sensoreita, joista mielenkiintoisin on eittämättä 48 MP pääkamera. Se on samalla Applen ensimmäinen pikseleiden yhdistämistekniikkaa hyödyntävä kamera, jonka avulla kuvat tiivistetään 12 megapikseliin. Lopputuloksena on väreiltään onnistuneempia kuvia, jotka eivät hätkähdä hämäriäkään olosuhteita.

Testijakso osoittaa muutoksen olevan onnistunut joskaan ei mullistava. Ennen kaikkea Apple on tältäkin osin pelissä mukana, vaikka kilpailijat ovatkin tarjonneet saman ominaisuuden jo pitkän aikaa. Erityisesti Samsung Galaxy S22 Ultran 108 MP:n pääkameran kuvien yhdistäminen 12 MP otoksiksi on vielä omassa sarjassaan.

48 MP sensori mahdollistaa raw-kuvien napsimisen koko tarkkuutta hyödyntämällä. Tämä on tosin kytkettävä asetuksista erikseen päälle. Oletuksena ominaisuutta ei siis hyödynnetä.

Raw-kuvat ovat pakkaamattomia, jolloin ne mahdollistavat monipuolisemman jälkikäsittelyn Adobe Photoshopin ja Lightroomin kaltaisilla sovelluksilla. Siirsimme testin nimissä muutaman kuvan tietokoneelle DNG-tiedostona Lightroom-editointia varten. Työkalujen ja mahdollisuuksien määrä on käsittämättömän suuri. Peruskäyttäjä tuskin tarvitsisi edes puolia tästä.

Ultralaajakulmakamera pysyttelee edelleen 120 asteen kuvausalueessa, mutta myös sen suurempi sensori on lähtökohtaisesti parempi hämärissä olosuhteissa. Kuvaussessiomme osoittivat tämän pitävän paikkansa ja tekevän ultralaajakulmasta entistä käytännöllisemmän. Tästä huolimatta se jää makrokuvauksen varjoon.

Kun Apple lisäsi makrokuvauksen iPhone 13 Prohon, emme täysin vakuuttuneet sen toimivuudesta. Sen sijaan iPhone 14 Pron Makro-tilalla on toinen ääni kellossa. Ultralaajakulmakameraa hyödyntävä ominaisuus ottaa kaiken ilon irti päivittyneestä sensorista. Lopputuloksena puhelimeen ikuistuu sykähdyttäviä ja erittäin tarkkoja lähikuvia.

Moitteille on kuitenkin yhä sijaa. Olisimme toivoneet Applen ottaneen telekameran optisessa tarkennuksessa harppauksen eteenpäin. Käytössä on edelleen korkeintaan 3x optinen zoomaus, mikä jää Android-kilpailijoiden jalkoihin. Vaikka Samsung Galaxy S22 Ultran Space Zoom (100x optinen zoom) on monien mielestä yliammuttua, olisi iPhonen suonut ottavan edes pienen askeleen lähemmäs kilpakumppaniaan.

Täysin toimettomaksi Apple ei ole silti jäänyt. Pääkamera tarjoaa 2x-zoomauspainikkeen. Ominaisuus hyödyntää pikselien yhdistämistekniikkaa ja luo kokonaisuutena erittäin tyylikkäitä kuvia. Sen hyödyt konkretisoituvat ihmisiä kuvatessa.

Videopuolella merkittävin muutos on parantunut Elokuvallinen tila (Cinematic Mode), joka on saanut 4K/30fps-tuen. Työkalu tarjoaa erinomaiset puitteet tilanteiden ikuistamiseen. Lopputulokset saavat harrastelijankin luomukset näyttämään lähes ammattilaisen kädenjäljeltä.

Toinen iso lisäys on Toiminta-kuvaustila (Action Mode), jonka saa aktivoitua näpäyttämällä ruudun oikeassa yläkulmassa olevaa juoksevaa miestä muistuttavaa ikonia painamalla. Työkalun digitaalinen rajaus keskittää kohteen ympäriltä tärinän pois, jolloin keskipisteenä oleva oman elämänsä action-tähti pysyy vakaana toiminnan keskellä. Tarkkuus itsessään on 4K:n sijasta "vain" 2,8K, minkä lisäksi on syytä huomata, että Toiminta-tila poistaa videon reunoilta sisältöä.

Apple ei ole lisännyt puhelimeensa 8K-videokuvausta. Jos rehellisiä ollaan, ei tätä voi pitää miinuksena. Sen tarpeellisuus kun on hyvin kyseenalainen.

iPhone 14 Pron kamerakokonaisuuden ikuistamat kuvat ovat kauttaaltaan laadukkaita. Tästä voidaan osittain kiittää Applen uutta Photonic Engine -kuvanhallintateknologiaa, joka ryhtyy käsittelemään pakkaamattomia otoksia entistä aiemmin. Deep Fusion -järjestelmä yhdistää usean valotuksen parhaat pikselit yhteen kuvaan, jolloin kuvadata säilyy parempana. Lopputuloksena on kirkkaampi, luonnollisempi ja yksityiskohtaisempi kuva myös hämärissä olosuhteissa. Jos haluat perehtyä tähän tarkemmin, kannattaa tutustua brittitoimituksemme kokoamaan iPhone 14 -kamera-artikkeliin.

Applelta olisi odottanut enemmän zoomin sekä megapikselien määrän saralla. Tästä huolimatta iPhone 14 Pro on valmistajan edistynein kamerakokonaisuus tähän mennessä. Muutokset ovat askeleita oikeaan suuntaan ja täten kyseessä on markkinoiden parhaita kamerapuhelimia.

Arvosana kamerasta: 4/5

Esimerkkikuvia

Image 1 of 11 Apple iPhone 14 Pron 3x zoomilla otettu kuva linnusta (Image credit: Future / Lance Ulanoff ) Apple iPhone 14 Pron ultralaajakulmakameralla otettu kuva takapihasta (Image credit: Future / Lance Ulanoff ) Apple iPhone 14 Pron pääkameralla otettu kuva takapihasta (Image credit: Future / Lance Ulanoff ) Apple iPhone 14 Pron 2x zoomilla napattu kuva takapihasta (Image credit: Future / Lance Ulanoff ) Apple iPhone 14 Pron 3x zoom (Image credit: Future / Lance Ulanoff ) Apple iPhone 14 Pron makrolinssillä otettu kasvikuva (Image credit: Future / Lance Ulanoff ) Apple iPhone 14 Pron makrolinssillä otettu kuva kukasta (Image credit: Future / Lance Ulanoff ) Apple iPhone 14 Pron pääkamera hämärissä olosuhteissa (Image credit: Future / Lance Ulanoff ) Apple iPhone 14 Pron pääkamera harmaassa ulkoilmassa (Image credit: Future / Lance Ulanoff ) Apple iPhone 14 Pron etukameralla otettu selfie (Image credit: Future / Lance Ulanoff ) Apple iPhone 14 Pron etukameralla otettu Muotokuva-tilan selfie (Image credit: Future / Lance Ulanoff )

Äänenlaatu

iPhone 14 Pron pohjassa on kaiutin, mikrofoni ja Lightning-liitäntä. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

iPhone 14 Pro sisältää stereokaiuttimet, joista yksi on puhelimen alapuolella ja toinen näytön päällä.

Luurin kaiuttimet ovat todella äänekkäitä, mutta emme havainneet edes volyymin noustessa äänen häiriintymistä. Lisäksi mukana on tuki tilaäänelle. Kokeilimme katsoa Dolby Atmos -tuella varustettua Stranger Thingsiä pelkästään puhelimella. Äänimaisema onnistui yllättämään ja luomaan jopa tunnelmaa kohottavan jännitteen ympärillemme.

Vaikka kyseessä ei tietenkään ole erillisen Bluetooth-kaiuttimen veroinen soittopeli, saa iPhone 14 Pro täytettyä huoneen äänellään. Lisäksi Apple Music -palvelun tilaääntä hyödyntävä kirjasto on miellyttävän laaja, joten ominaisuutta käyttävät saavat kuuntelukokemukseen immersiivisen lisän.

Suorituskyky

A16 Bionic on tehokkaampi kuin viimevuotinen A15

4 nm prosessi

16 miljardia transistoria

Rajallinen RAM-muisti on hyötykäytössä

Applen uusin järjestelmäpiiri on tehokkaampi kuin iPhone 13 Pron, iPhone 14:n ja iPhone 14 Plussan sisuksissa oleva A15 Bionic. Uusi piiri hyödyntää 4 nm prosessia. Kyseessä on kuusiytiminen järjestelmäpiiri, joka koostuu kahdesta 3,46 GHz:n kellotaajuudella hyrräävästä Avalanche- sekä neljästä Blizzard-ytimestä. Apple mainostaa piirissä olevan lähes 16 miljardia transistoria ja sen Neural Enginen yltävän jopa 17 biljoonaan laskutoimitukseen sekunnissa.

A16 Bionic on benchmark-testien perusteella merkittävästi tehokkaampi kuin Android-puhelimien Snapdragon 8 Gen 1. (Image credit: Future)

Laitoimme iPhone 14 Pron tuttuihin benchmark-testeihin suorituskyvyn mittaamiseksi. Uusi A16 Bionic päihittää viimevuotisen A15-piirin, mutta ero jää lopulta yllättävän pieneksi. Paperilla ero Android-puhelimissa olevaan Qualcommin Snapdragon 8 Gen 1 -prosessoriin venyy isoksi. Käytännössä emme kuitenkaan huomanneet eroavaisuutta, sillä Samsung Galaxy S22 pyöri käytössä aivan yhtä hyvin kuin iPhone 14 Pro.

Tämä on toki luonnollista, sillä uutuuspuhelimien suorittimet tarjoavat paremman suorituskyvyn kuin mitä sovellukset ja pelit hyödyntävät. Erot saattavat näkyä vuosien kuluessa.

Arvosana suorituskyvystä: 5/5

Satelliittipuhelut

Yksi iPhone 14 -malliston isoimmista uudistuksista koskee satelliittipuheluita, joilla saa kutsuttua apua myös puhelinverkon ulkopuolelta. Vaikka emme ole päässeet testaamaan sitä käytännössä, saimme nähdä esittelyn Applen Kaliforniassa sijaitsevalla toimipisteellä.

Alueella oleva kukkula on puhelinverkon sekä WiFin ulottumattomissa. Tällöin iPhonen yläkulmaan ilmestyi pieni SOS-kuvake. On syytä huomata, että ikoni vaatii ulkotiloissa olemista ja esteettömän näkymän taivaalle.

Kun puhelimella soitettiin hätänumeroon, iPhone 14 -mallit tarjoavat mahdollisuutta satelliittipuhelun käyttämiseen. Tämän jälkeen puhelimen näyttö ohjasi suuntaamaan puhelimen lähintä satelliittia kohti. Lopuksi laite vielä varmisti, että se saa toimittaa pakatut tekstitiedot Applen järjestelmään, josta se välitetään hätäkeskukseen. Yhteys ei siis muodostu suoraan hätäkeskukseen, vaan tiedot välitetään sinne Applen kautta.

Mikäli satelliittiyhteys katkeaa yhteydenpidon aikana, järjestelmä opastaa suuntaamaan jälleen oikeaan suuntaan yhteyden palauttamiseksi.

Vaikka satelliittipuhelut ovat tarkoitettu hätätilanteisiin, voi sen avulla viestiä esimerkiksi sijaintitiedoistaan siltä varalta, että olet onnistunut kiipeämään Mount Everestin tai muun korkean vuoren huipulle.

Akkukesto

Parempi akkukesto kuin iPhone 13 Prossa

Puhelin jaksaa kovemmassakin käytössä koko vuorokauden

Entistä kirkkaampi näyttö on todellinen akkusyöppö

Apple ei ole virallisesti paljastanut iPhone 14 Pron akun kokoa. Tämä on yhtiölle perinne, sillä valmistaja keskittyy pikemminkin käytännön esimerkkeihin kuin teknisiin tietoihin.

iPhone 14 Pron luvataan jaksavan videotoistoa 23 tunnin ajan eli tunnin pidempään kuin iPhone 13 Pro. Lisätunti on virtaa säästeliäämmin käyttävän A16 Bionic -järjestelmäpiirin sekä adaptiivisen virkistystaajuuden ansiota, eli akku itsessään ei ole kasvanut.

Testijakson perusteella 24 tunnin videotoisto on mahdollista, mutta tilanne ei ole aivan näin suoraviivainen. Mikäli puhelinta käyttää auringonpaisteessa, ruutu nostaa kirkkauden enimmillään 2 000 nitiin katselukokemuksen parantamiseksi. Tämä taasen kuluttaa akun tyhjäksi merkittävästi nopeammin.

Myyntipaketti ei sisällä laturia. Halutessaan Apple kauppaa erillisenä lisälaitteena 20 W laturin, jolla tyhjentynyt akku täyttyy puolilleen 30 minuutissa. Lukema on siis pysynyt ennallaan iPhone 13 Pron kanssa. Kilpailevien Android-puhelimien huippunopeat pikalataukset jäävät siis yhä kaukaiseksi haaveeksi.

iPhone 14 Pro tukee MagSafea sekä langattomia Qi-latausalustoja.

Arvosana akkukestosta: 4/5

Ohjelmisto

Kaikissa iPhone 14 -malleissa on esiasennettu iOS 16

Runsaasti uusia ominaisuuksia

Personoitava lukitusnäyttö, viestien peruutus sekä tyylikkäämmät ilmoitukset

iPhone 14 Pro ei hätkähdä kosteutta tai vesisadetta. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Uusi iPhone tarkoittaa uutta iOS 16 -ohjelmistoa, eikä tämä vuosi ole poikkeus. Kaikki iPhone 14 -puhelimet sisältävät esiasennetun iOS 16 -käyttöjärjestelmän. Kyseessä ei ole pelkästään järjestysnumeroa vaihtanut kokonaisuus uudella kuorrutuksella, sillä vuoden 2022 ohjelmisto tuo iPhone 14 Prolle uusia, yllättäviä ja ennen kaikkea mieluisia uutuuksia.

Merkittävin muutos koskee lukitusnäyttöä. Uusi ohjelmisto mahdollistaa näkymän personoinnin kuvia, widgettejä ja fontteja vaihtamalla. Muokkasimme oman lukitun näytön taustaksi kuvan mietiskelevän ihmisen kasvoista, jonka päällä olevaan ajatuskuplaan sijoitimme kellon. Kun otimme puhelimen taskusta, näimme aina ensimmäiseksi kelloa mietiskelevän kuvan.

Muut uudistukset liittyvät peruutettaviin ja muokattaviin viesteihin, Kartat-sovelluksen useamman pysähdyksen reittiohjeisiin sekä kotinäytöllä olevaan Haku-painikkeeseen. Lisäksi voit rajata kohteen kuvasta pois ja jakaa sen viestissä.

iOS 16 tarjoaa runsain mitoin ominaisuuksia kokeiltavaksi ja tutkittavaksi. Jo ensimmäiset viikot osoittavat, että ne tekevät iPhone 14 Pron käyttökokemuksen aiempaa paremmaksi.

Arvosana ohjelmistosta: 4,5/5

Arvosana

Osa-alue Kommentti Arvosana Muotoilu Puhelin näyttää ja tuntuu laadukkaalta 4/5 Näyttö Näyttöloven korvaava Dynamic Island tuntuu mullistavalta lisältä 5/5 Suorituskyky A16 Bionic on suorittimena ylivertainen 5/5 Kamera Uudistettu kamerakokonaisuus nostaa iPhonet kamerapuhelimien kärkijoukkoihin 4/5 Akkukesto Hyvä akkukesto riippuu täysin käyttötavasta 4/5 Ohjelmisto iOS 16 on Applen merkittävimpiä käyttöjärjestelmäpäivityksiä pitkään aikaan 4,5/5 Hinta-laatusuhde iPhone 14 Pro on Applelle tyypillisesti erittäin kallis 4/5

Kannattaako iPhone 14 Pro ostaa?

Apple on kirinyt eroa kiinni Android-kilpailijoihin. iPhone 14 Pro mainostaa aina päällä -näyttöä, adaptiivista virkistystaajuutta sekä pikseleitä yhdistävää (pixel binning) kameraa uusina juttuina, mutta nämä ovat olleet Android-puhelimissa peruskauraa jo vuosien ajan. Samalla Apple on kuitenkin onnistunut hiomaan nämä itselleen tyypilliseen tapaan viimeisen päälle valmiiksi.

Laadukas Super Retina XDR OLED -näyttö on uuden Dynamic Island -ominaisuuden ansiosta kiinnostavampi kuin vuosiin. Kyseessä on kokonaisuutena vertaansa vailla oleva innovaatio, joka osoittaa Applen pystyvän edelleen mullistaviin innovaatioihin.

Apple on tuonut vuoden 2022 mallistoonsa runsaasti kokonaan uusia ominaisuuksia. Näistä satelliittipuhelut sekä kolaritunnistus ovat tosin uutuuksia, joita ei toivottavasti koskaan tarvitse käytännössä testata.

Vaikka pidämme 6,7-tuumaisesta iPhone 14 Pro Maxista sekä edullisemmasta iPhone 14 -perusmallista, on 6,1-tuumainen iPhone 14 Pro todella houkutteleva vaihtoehto. Lopputuloksena on yksi tämän hetken parhaista puhelimista.

Dynamic Island nostaa iPhone 14 Pron parhaiden puhelimien joukkoon. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Osta, jos...

Haluat iPhonen parhaalla mahdollisella näytöllä

iPhone tarjoaa viimein adaptiivisen virkistystaajuuden, joka vaihtelee 1 ja 120 hertsin välillä. Kun huomioi Android-puhelimien yltäneen tähän jo kauan sitten, voidaan aiheestakin käyttää sanaa vihdoinkin.

Haluat erinomaisen kamerapuhelimen

iPhone 14 Pro tarjoaa upean kamerakokonaisuuden. Uusi 48 MP kenno sekä pikselien yhdistäminen tekevät otoksista upeita, vaikka olisimme toivoneet entistä kattavampaa zoomia.

Arvostat uusia ominaisuuksia

Dynamic Island on mielikuvituksellinen oivallus, joka tekee kokemuksesta tuoreen. Samalla se nostaa iPhonet uudelle tasolle.

Et ole valmis maksamaan maltaita iPhone 14 Pro Maxista

Vaikka iPhone 14 Pro on kallis, iPhone 14 Pro Max on vieläkin tyyriimpi. Jos haluat pitää loppuhinnan kohtuudessa, tarjoaa pienempi Pro-malli paremman vastineen.

Älä osta, jos...

Haluat erinomaisen zoomin

Apple tarjoaa enintään maksimissaan 3x optisen tarkennuksen. Kun Samsung ja Xiaomi yltävät moninkertaisesti parempaan, ovat ne monille kiinnostavampia puhelimia.

Haluat edistyneemmän latausteknologian

Apple pidättäytyy edelleen Lightning-liitännässään. EU painostaa yhtiötä siirtymään USB-C-tekniikkaan, joka onkin jo käytössä monissa muissa laitteissa. Tältä osin iPhone 14 Pro tuntuu vanhan kaapelin viimeiseltä tanssilta.

Haluat huipputeknologiaa edullisesti

Applen tuotteet maksavat perinteisesti enemmän kuin monien muiden valmistajien. Kun 128 Gt tallennustila verottaa säästöjäsi 1 379 eurolla, saisi Android-leiristä vähemmällä erinomaisen puhelimen. Tosin silloin se ei ole iPhone.

Arvosteltu syyskuussa 2022.