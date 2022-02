Ensiarviossa Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22 on edeltäjäänsä pienempi ja kamerat ovat kokeneet muutoksia. Sen enempää päivityksiä ei ole luvassa. Kaikin puolin kyseessä on hyvä puhelin, mutta se ei juurikaan herätä ilonkiljahduksia.

Samsung Galaxy S22 -sarja on julkistettu viimein virallisesti. Uuden lippulaivamalliston edullisinta hintapistettä edustaa tänäkin vuonna luonnollisesti perusmalli Galaxy S22.

Uudet puhelimet vuodelle 2022 ovat pitkälti vain pienoisia parannuksia edeltäjäänsä. Galaxy S22 ei suoraan sanoen poikkea liialti Galaxy S21:stä, mutta siinä on aavistuksen pienempi näyttö ja akku. Galaxy S22 Ultran ja S22 Plussan kohdalla tilanne on tosin aavistuksen toinen.

Isoin ero perusmallien kohdalla näyttäisi kohdistuvan kameroihin. Päivityksen sijaan tänä vuonna on keskitytty järjestelmään linssejä uusiksi, joten tarjolla on alhaisemman resoluution telelinssi mutta laadukkaampi pääkamera. Tällä ei ole kuitenkaan tunnu olevan suurtakaan vaikutusta kuvauskokemukseen.

Hinta ja saatavuus

(Image credit: Future)

Samsung Galaxy S22 -sarja julkistettiin virallisesti 9. helmikuuta, jolloin myös ennakkotilaukset käynnistyivät. Puhelimet saapuvat myyntiin 25. helmikuuta alkaen.

Galaxy S22 saapuu Suomessa myyntiin 128 Gt versiona hintaan 899 € ja 256 Gt versiona hintaan 949 €.

Edullisemman version osalta hinta on noussut aavistuksen viime vuodesta, sillä vastaavaa Samsung Galaxy S21:tä myytiin julkaisussa hintaan 879 €. 256 Gt mallin hinta on säilynyt sen sijaan samana viime vuodesta.

Muotoilu ja näyttö

Galaxy S22:ssa on 6,1 tuuman näyttö, joten se on 0,1 tuumaa pienempi kuin viime vuoden mallissa. Ero on silti niin mitättömän pieni, ettei sitä oikeastaan huomaa kuin vertaillessa uutta ja vanhaa mallia vierekkäin. AMOLED-paneeli tukee FHD+-resoluutiota, 120 Hz virkistystaajuutta ja 240 Hz kosketusherkkyyttä.

Samsung on tunnettu yhtiön upeista näytöistä, eikä Galaxy S22 ole suinkaan poikkeus. Värit toistuvat elävinä ja kirkkaina, joiden ohella mustan tasot ovat synkät ja maksimikirkkaus korkea.

(Image credit: Future)

Yleisen muotoilun osalta S22 näyttää niin ikään käytännössä viime vuoden mallin kaksoisveljeltä aina kamerajärjestelmää, 3,5 mm kuulokeliitännän puutetta ja tasasivuista näyttöä myöten. Ainoa ero aiempaan on lasista tehty selkämys, kun viime vuonna materiaalina käytettiin vielä muovia. Tämän myötä uusi malli tuntuu kädessä aavistuksen laadukkaammalta, mutta samalla myös painavammalta.

Värivaihtoehtoina puhelinta on saatavilla mustana, valkoisena, pinkkinä tai vihreänä.

Kokonsa puolesta Galaxy S22 on suhteellisen pieni puhelin niin isompiin sisaruksiinsa kuin muihin Android-puhelimiin verrattuna. Siten se todennäköisesti sopii parhaiten käyttäjille, joilla on aavistuksen pienemmät kädet ja jotka käyttävät puhelinta pääasiallisesti yhdellä kädellä. Oman kokemuksemme mukaan uusi malli tuntuu mukavalta pitää ja on piristävä poikkeus nykyisiin valtavan kokoisiin lippulaivamalleihin.

Kamera ja akkukesto

(Image credit: Future)

Samsung Galaxy S22:ssa on edellisen mallin lailla 10 megapikselin etukamera ja 12 megapikselin ultralaajakulma, mutta sen pääkamera ja telelinssi on muutettu aiemmasta. Muutos ei ole kuitenkaan suoranaisesti parempaan tai huonompaan, vaan ainoastaan muutos muutoksen vuoksi.

Pääkamerana nähdään tällä kertaa 12 megapikselin linssin sijaan 50 megapikselin vastaavaan, jonka kenno on myös laadukkaampi. Tämän pitäisi taata entistä kirkkaampia ja näyttävämpiä valokuvia perusasetuksilla kuvatessa. Telelinssi on sen sijaan pudotettu 64 megapikselistä kymmeneen, jossa on tosin parempi kolminkertainen optinen tarkennus. Galaxy S21:ssä oli vastaavasti vain 1,1-kertainen optinen tarkennus.

Käytännöntasolla erot eivät vaikuta juurikaan tavallisen käyttäjän elämään, sillä kuvat näyttävät edelleen eläviltä ja kirkkailta – toisinaan jopa hieman ylikylläisiltä. Vastaavasti ultralaajakulman ja telelinssin kera kameroista löytyy monipuolisuutta kuvaustilanteisiin.

Kamerasovelluksen osalta tarjolla on tutut ja hyväksi havaitut kuvaustilat aina yhdestä otoksesta (Single Take) tuplanäkymään (Dual View), mutta valitettavasti tänä vuonna puhelimiin ei ole tuotu lainkaan uusia kuvaustiloja. Tämä saattaakin saada kuvauspuolen tuntumaan hivenen jämähtäneeltä.

Emme ole kuitenkaan ennättäneet testata puhelimen kameroita vielä perusteellisesti tätä ensiarviota varten, joten palaamme niihin tarkemmin lopullisessa arviossamme.

(Image credit: Future)

Akku on puolestaan yllättävän pieni vain 3 700 mAh sähkövarauksella, joka on niin ikään pudonnut viime vuoden mallista 300 mAh:lla. Toivommekin Samsungin tehneen joitain optimisaatioita, jotta tämä ei näy myös puhelimen heikentyneessä kestossa. Emme ennättäneet testata puhelimen akkukestoa kunnolla vielä tähän ensiarvioomme, joten kerromme siitäkin tarkemmin lopullisessa arvostelussa.

Latausnopeus on 25 W, mikä ei ole aivan niin nopea kuin Samsungin kilpailijoilla. Mutta Galaxy S22:n pienemmän akun huomioiden sen pitäisi olla silti varsin nopea. Puhelin tukee lisäksi langatonta latausta ja muiden laitteiden latausta, jotka toimivat aiemman mallin lailla 15 W ja 4,5 W tehoilla.

Tekniset tiedot, suorituskyky ja ohjelmisto

Samsung jatkaa kahden sirun taktiikkaa myös S22-sarjalaisten osalta. Toisin sanoen Yhdysvalloissa ja Aasiassa markkinoille saapuu Snapdragon 8 Gen 1:llä varustettu järjestelmäpiiri, kun taas Euroopassa ja Suomessa puhelimesta löytyy Exynos 2200 -siru.

Yhtiön omat Exynos-mallit ovat tunnetusti aavistuksen heikompia kuin Snapdragonit, mutta normikäytössä eroa ei juurikaan huomaa. Molemmat mallit ovat lisäksi tämän hetken huippukalustoa, joten niistä riittää tehoja pelaamiseen, videoeditointiin ja muuhun raskaampaan huvitteluun.

(Image credit: Future)

Sirujen kylkeen on asennettu 8 Gt RAM-muistia sekä mallista riippuen joko 128 Gt tai 256 Gt tallennustilaa. Puhelin tukee lisäksi 5G:tä.

Käytössä oleva ohjelmisto on yhtiön oma One UI, joka on rakennettu uuden Android 12:n pohjalta. Käyttöjärjestelmän ja ohjelmien käyttö tuntuu sujuvalta, joskin ennakossa ehdimme testaamaan vain puhelimeen jo esiasennettuja sovelluksia. Tiedämme tilanteen tarkemmin, kun olemme saaneet asentaa kaikki sosiaalisen median sovellukset ja suoratoistopalvelut puhelimen muistiin.

Yhteenveto

Samsung Galaxy S22 tuo hyvin maltillisia parannuksia viime vuoden tarjontaan, joten se ei suoranaisesti häkellytä uusien Samsung-puhelinten omistajia. Sen sijaan vanhempien Samsung- tai Android-mallien käyttäjille uudet mallit voivat olla riittävän houkuttelevia.

Emme kuitenkaan uskalla suositella uutta S22:ta, sillä Galaxy S21:n hinnat ovat tippuneet roimasti sitten vuoden takaisesta. Siten ne ovat todennäköisemmin houkuttelevampi vaihtoehto hinta-laatusuhteen, mutta kenties uusissa malleissa on jotain ominaisuuksia, jotka tekevät siitä ostamisen arvoisen.

Myös monet muut alkuvuodesta 2022 saapuvat lippulaivamallit, kuten OnePlus 10, Xiaomi 12 ja Realme GT 2, saattavat haastaa Samsungin ja tarjota paljon kiinnostavamman vaihtoehdon.